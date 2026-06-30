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  4. Германия вылетела с ЧМ-2026, по пенальти проиграв Парагваю в 1/16 финала – 3:4! Хиль отбил удары Хавертца и Вольтемаде, Та промахнулся, его гол на 102-й отменили после ВАР

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Германия вылетела с ЧМ-2026, по пенальти проиграв Парагваю в 1/16 финала – 3:4! Хиль отбил удары Хавертца и Вольтемаде, Та промахнулся, его гол на 102-й отменили после ВАР
Германия уступила Парагваю в матче 1/16 финала ЧМ-2026 по пенальти.

Сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026. 

Игра проходил в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум». 

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хулио Энсисо открыл счет на 42-й минуте. Кай Хавертц на 54-й забил ответный мяч. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Джонатан Та вывел немцев вперед на 102-й, однако его гол отменили после ВАР за создание помех вратарю, которого придерживал Вальдемар Антон. Экстра-таймы не выявили победителя.

В серии пенальти Орландо Хиль отбил удары Кая Хавертца и Ника Вольтемаде, а Джонатан Та не попал в створ.

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала
29 июня 20:30, Джиллетт Стэдиум
Логотип домашней команды
Германия
Завершен
1 - 1
0.73xG0.39
Счет в серии пенальти 3 - 4
Логотип гостевой команды
Парагвай
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 4
Канале
Та
Бальбуэна
Амири
Санабрия
Вольтемаде
Галарса
Мусиала
Гомес
Киммих
Маурисио
Хавертц
Пен
Перерыв
120’
+2’
Алонсо   Бальбуэна
117’
Галарса
Мусиала
115’
Рюдигер   Тиав
110’
Виртц   Амири
110’
Хавертц
106’
2 доптайм
Перерыв
Нагельсманн
105’
+1’
105’
Альфаро
99’
Бобадилья   Санабрия
99’
Касерес   Охеда
90’
Альмирон   Веласкес
1 доптайм
Перерыв
Сане   Вольтемаде
88’
Павлович   Антон
79’
65’
Кубас
Ундав   Мусиала
63’
57’
Энсисо   Маурисио
55’
Авалос   Кабальеро
  Хавертц
54’
Нмеча   Горетцка
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Энсисо
Германия
Нойер, Браун, Рюдигер, Та, Киммих, Виртц, Павлович, Нмеча, Сане, Ундав, Хавертц
Запасные: Нюбель, Уэдраого, Левелинг, Байер, Павлович, Нмеча, Штиллер, Рюдигер, Раум, Бауманн, Гросс, Виртц, Сане, Ундав
1тайм
Парагвай:
Хиль, Алонсо, Канале, Гомес, Касерес, Галарса, Кубас, Бобадилья, Альмирон, Энсисо, Авалос
Запасные: Фернандес, Майдана, Ромеро, Соса, Алонсо, Альмирон, Арсе, Касерес, Энсисо, Авалос, Ольвейра, Альдерете, Бобадилья, Питта
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoДжиллетт Стэдиум
logoЧемпионат мира по футболу
онлайны
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoХулио Энсисо
logoКай Хавертц
logoДжонатан Та
logoВальдемар Антон

Комментарии

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Шла четвертая неделя ЧМ, а народ все возмущается матч ТВ. Какое же зарево будет во время полуфинала.
ОтветУтя Ваткин
Шла четвертая неделя ЧМ, а народ все возмущается матч ТВ. Какое же зарево будет во время полуфинала.
Есть же кинопоиск🤔
ОтветBananaMantana
Есть же кинопоиск🤔
Много что есть, но еще есть Федеральный канал, который во время матча плей офф показывает повтор игры суточной давности. Зачем??!!
МАТЧ ТВ неимоверные судаки...
ОтветStrateg 7
МАТЧ ТВ неимоверные судаки...
Как же приятно слушать старого доброго Стогни!
ОтветЕбздрогыч
Как же приятно слушать старого доброго Стогни!
ты не перепутал? где он комментит???
шо бразилы мертвые, шо немцы
ОтветПромах Мораты
шо бразилы мертвые, шо немцы
У бразильцев хоть какая, никакая игра была. Немцы пока полное дно
ОтветПромах Мораты
шо бразилы мертвые, шо немцы
Без Кейна вообще не очень то клеится игра у Баварии !
Выйдет во втором ?
Ауфидерзееееейн)))))
Не, ну ради такой серии пенальти стоило терпеть 2 часа уныния
Просто позорище немцам!
В какое же уг играет Германия, вату катают.
Парагвай забил
Ответzip13
В какое же уг играет Германия, вату катают. Парагвай забил
Это да. Просто мрак.. А Парагвай забил так как должны играть сферические португальцы 26го года в вакууме😂
Ответzip13
В какое же уг играет Германия, вату катают. Парагвай забил
Германия забьет сколько хочет. Парагвай сколько может
Что Мария Орзул со своим лицом сделала?
Что, вообще, девушки, нетолько теледивы московские со своими лицами делают? Причём, от природы красиво выглядящие симпатичные, в последствии становятся все на одно лицо, с утиным да ещё перекошенным вправо ртом ниже носа. Видимо, у одного горе-хЕрурга операции проводят...
Как же несправедливо, что этот цирк мы смотрим сейчас, а конфетку Нидерланды-Марокко поставили на 4 по мск)
Ответluthien
Как же несправедливо, что этот цирк мы смотрим сейчас, а конфетку Нидерланды-Марокко поставили на 4 по мск)
Это точно
Ответluthien
Как же несправедливо, что этот цирк мы смотрим сейчас, а конфетку Нидерланды-Марокко поставили на 4 по мск)
Да Марокко в максимально оборонительный футбол играет, к чему этот романтизм?
Воротчик Парагвая просто СОЖРАЛ немцев, просто уничтожил их психологически(хотя там походу самоуничтожились еще до удара парочка), это напоминает мне Эмилиано Мартинеса: ох жаль сетка вряд ли нам даст посмотреть на их противостояние в пенальти, но мне кажется это было бы круто))
Я думал они с эквадоррм не расслабоне играли и сдали матч,а оказывается они реально 🗑️
ОтветD A_1116789539
Я думал они с эквадоррм не расслабоне играли и сдали матч,а оказывается они реально 🗑️
Хлопки Хиля звучали как какой-то страшный индийский ритуал. Они пахли смертью.
Юрген Клопп на стадионе? Еще есть шанс спасти матч, если назначить его в перерыве вместо унылого ватокатчика
ОтветBVB Ultras
Юрген Клопп на стадионе? Еще есть шанс спасти матч, если назначить его в перерыве вместо унылого ватокатчика
В июле должен возглавить сборную
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