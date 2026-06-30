Германия вылетела с ЧМ-2026, по пенальти проиграв Парагваю в 1/16 финала – 3:4! Хиль отбил удары Хавертца и Вольтемаде, Та промахнулся, его гол на 102-й отменили после ВАР

Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 4
Сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Игра проходил в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Хулио Энсисо открыл счет на 42-й минуте. Кай Хавертц на 54-й забил ответный мяч. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
Джонатан Та вывел немцев вперед на 102-й, однако его гол отменили после ВАР за создание помех вратарю, которого придерживал Вальдемар Антон. Экстра-таймы не выявили победителя.
В серии пенальти Орландо Хиль отбил удары Кая Хавертца и Ника Вольтемаде, а Джонатан Та не попал в створ.
ЧМ-2026
1/16 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Выйдет во втором ?
Не, ну ради такой серии пенальти стоило терпеть 2 часа уныния
Просто позорище немцам!
Парагвай забил
Что, вообще, девушки, нетолько теледивы московские со своими лицами делают? Причём, от природы красиво выглядящие симпатичные, в последствии становятся все на одно лицо, с утиным да ещё перекошенным вправо ртом ниже носа. Видимо, у одного горе-хЕрурга операции проводят...