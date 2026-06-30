Германия вылетела с ЧМ-2026, по пенальти проиграв Парагваю в 1/16 финала – 3:4! Хиль отбил удары Хавертца и Вольтемаде, Та промахнулся, его гол на 102-й отменили после ВАР

Германия уступила Парагваю в матче 1/16 финала ЧМ-2026 по пенальти.

Сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра проходил в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хулио Энсисо открыл счет на 42-й минуте. Кай Хавертц на 54-й забил ответный мяч. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Джонатан Та вывел немцев вперед на 102-й, однако его гол отменили после ВАР за создание помех вратарю, которого придерживал Вальдемар Антон. Экстра-таймы не выявили победителя.

В серии пенальти Орландо Хиль отбил удары Кая Хавертца и Ника Вольтемаде, а Джонатан Та не попал в створ.

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала 29 июня 20:30, Джиллетт Стэдиум Германия Завершен 1 - 1 0.73 xG 0.39 Счет в серии пенальти 3 - 4 Парагвай Счет в серии пенальти 3 : 4 Матч окончен Канале

Та

Бальбуэна

Амири

Санабрия

Вольтемаде

Галарса

Мусиала

Гомес

Киммих

Маурисио

Хавертц

Пен Перерыв 120’ +2’ Алонсо Бальбуэна 117’ Галарса Мусиала 115’ Рюдигер Тиав 110’ Виртц Амири 110’ Хавертц 106’ 2 доп тайм Перерыв Нагельсманн 105’ +1’ 105’ Альфаро 99’ Бобадилья Санабрия 99’ Касерес Охеда 90’ Альмирон Веласкес 1 доп тайм Перерыв Сане Вольтемаде 88’ Павлович Антон 79’ 65’ Кубас Ундав Мусиала 63’ 57’ Энсисо Маурисио 55’ Авалос Кабальеро Хавертц

54’ Нмеча Горетцка 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Энсисо

Германия Нойер, Браун, Рюдигер, Та, Киммих, Виртц, Павлович, Нмеча, Сане, Ундав, Хавертц Запасные: Нюбель, Уэдраого, Левелинг, Байер, Павлович, Нмеча, Штиллер, Рюдигер, Раум, Бауманн, Гросс, Виртц, Сане, Ундав 1 тайм Парагвай: Хиль, Алонсо, Канале, Гомес, Касерес, Галарса, Кубас, Бобадилья, Альмирон, Энсисо, Авалос Запасные: Фернандес, Майдана, Ромеро, Соса, Алонсо, Альмирон, Арсе, Касерес, Энсисо, Авалос, Ольвейра, Альдерете, Бобадилья, Питта

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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