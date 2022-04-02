Турнир всей карьеры для Роналду, прорыв Канады и сюрприз из Сенегала: мы очень ждем ЧМ-2022

В Катаре прошла жеребьевка ЧМ-2022 – и теперь мы видим очертания сюжета турнира. Футбольные авторы Sports.ru делятся ожиданиями и наблюдениями. Подключайтесь и вы!

Артем Денисов

Самая интересная группа

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.

Хорошая европейская пара – сборные, чьи поколения вроде бы прошли свой пик, но оттого потенциальный успех кажется еще красивее. А уж ранний вылет вообще был бы сумасшедшей драмой. Модрич в 35 лет забивал шведой на Евро – так давайте ждать, чего придумает в 37 на ЧМ.

Марокко оставило приятные впечатления в 2018 году. Сейчас там внушительный состав с любопытными персонами: кипер «Севильи» Буну, фантастический дриблер из «Анже» Буфаль, мастер голов после угловых из «Ренна» Агерд – и Ашраф Хакими! А ведь есть еще Хаким Зиеш, у которого конфликт с тренером.

И Канада, конечно! Главное, чтобы Альфонсо Дэвис избавился от сердечных проблем, а у Джонатана Дэвида не было бед с реализацией моментов.

Группа с двумя достойными фаворитами и двумя очень приятными андердогами.

Какой матч жду?

Сербия – Швейцария. Будет увлекательный ремейк с чемпионата мира-2018, когда команды подарили одну из самых драматичных игр на групповом этапе, а Джака и Шакири, устроившие камбэк (швейцарцы победили 2:1 после 0:1 к перерыву), орлино праздновали голы. Оба родились в семьях косовских албанцев.

Политический скандал затуманил яркую игру. Там был и классический гол Митровича с подачи Тадича, и красивейшая пушка от Джаки, и легкая контратака с пронырливым Шакири. Прошло уже четыре года, но вряд ли удивимся, если в протоколе увидим тех же героев.

Бонус – матч будет в третьем туре. Идеально.

У кого есть шансы удивить в таких раскладах?

Сенегал.

Во-первых, у них хорошая жеребьевка: в группе с Нидерландами, Эквадором и Катаром точно можно бороться за выход из группы. Дальше – Англия/США/Иран + Уэльс/Шотландия/Украина. Это вполне приемлемый путь, где с первого места можно попасть на проходимого соперника, и даже против Англии есть шанс удивить.

Во-вторых, современный Сенегал сильно отличается от африканских сборных. Он умеет душить (именно душить, а не страдать на поле, что видели в 95% матчей Кубка Африки). Алиу Сиссе руководит командой с 2015-го, при нем состав мощно прокачался по именам: Идрисса Гуйе («ПСЖ»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эдуар Менди («Челси»). Есть очевидный лидер – Садьо Мане. Уж если дело дойдет до серий пенальти, он точно знает, как реализовывать решающий удар.

Никита Киселев

Самая интересная группа

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Здесь собрались команды со звездами, определившими поколение для своих стран: Криштиану Роналду, Луис Суарес и Эдинсон Кавани, Сон Хын Мин и Томас Парти (самый известный игрок из состава Ганы). Это прекрасная платформа для мощных индивидуальных сюжетов и личной мифологии.

Последний ЧМ Криштиану – уже большая история. Уругвайская парочка тоже вряд ли задержится до 2026-го, но точно что-то успеет в Катаре. Сон слишком хорош, чтобы не попытаться втащить Южную Корею в плей-офф. Корейцев, кстати, тренирует португалец Паулу Бенту.

А Парти забил в стыках мяч, который вывел Гану на чемпионат мира – можно продолжить.

Какой матч жду?

Матч Дании и Франции на ЧМ-2018 был чудовищно скучным. Датчане тогда забили 2 гола за весь турнир и поехали домой после серии пенальти.

Евро-2020 открыл новую Данию Каспера Юлманда. Уверенная и результативная квалификация закрепила впечатления.

И раз уж жеребьевка нарисовала так много ремейков (например, Суарес снова против Ганы, просто чума), то давайте здесь попробуем компенсировать те безнадежные полтора часа из 2018-го.

У кого есть шанс удивить?

Для Сенегала это только третий чемпионат мира. В Африке очень сложный отбор, но все равно маловато для сборной, которую мы привыкли котировать.

По Кубку Африки и стыковым матчам Сенегал кажется самой сбалансированной командой на континенте. Их главная звезда не Мане, Менди и не Кулибали, а тренер Алиу Сиссе.

Руслан Копылов

Самая интересная группа

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс vs. Шотландия/Украина

Компания интересна скорее историческими параллелями. Англичане – вечный фаворит по версии англичан – добрались до финала Евро-2020 и уверенно отобрались в Катар (из потерянных – ничьи с Польшей и Венгрией), при этом команда Гарета Саутгейта далека от возрастного пика. Когда еще возвращать футбол домой?

Тут же США с их соккером и кто-то из троицы Уэльс-Шотландия-Украина. Американцы пояснят англичанам за футбол, шотландцы и валлийцы будут рады обыграть шумных соседей, а украинцы еще помнят незасчитанный гол Марко Девича на Евро-2012.

Какой матч жду?

Бельгия – Хорватия. Хочется еще раз зафиксировать противостояние выдающихся Модрича и КДБ: мы видели их в клубах, но столкновений гениальных умов никогда не бывает много. К тому же Бельгия и Хорватия давно не встречались всерьез: был прошлогодний товарняк, а дальше – только отбор на ЧМ-2014.

А время (сыграют в третьем туре) только добавляет драмы: учитывая яркую Канаду (о ней чуть ниже), команды, возможно, будут сражаться за жизнь, а не раскатают скучные 1:0.

У кого есть шансы удивить в таких раскладах?

Канада. Только вдумайтесь: в группе с вице-чемпионом и бронзовым медалистом ЧМ-2018 мы всерьез обсуждаем перспективы яркой и молодой североамериканской сборной. Вау – это ли не удивление? Хочу верить в сенсацию, хоть и будет горько прощаться с кем-то из заслуженных ветеранов так рано.

Вадим Лукомский

Самая интересная группа

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Бразилия – самая стабильная и сильная сборная последних лет. Швейцария ярко выступила на Евро и обошла Италию в группе. Сербия опередила Португалию и собрала такой состав, что 80-миллионный Душан Влахович может даже не быть основным. У Камеруна были поколения поярче, но в качестве четвертой команды группу не портят.

Какой матч жду?

Испания – Германия. Две из трех сильнейших сборных планеты прямо сейчас. Единственный аргумент в пользу альтернативного выбора – потенциально низкая турнирная значимость. С огромной вероятностью обе команды выйдут из группы при любом исходе встречи.

Я все равно за эту вывеску. Во-первых, он играется в первом туре – то есть гарантированных мест в плей-офф у команд не будет. Во-вторых, класс должен перевесить все опасения.

У кого есть шансы удивить в таких раскладах?

Канада. Во-первых, в целом команда со внезапно большим расхождением между потенциалом и ожиданиями. Их все еще воспринимают как сборную, для которой сам выход на ЧМ – успех, а на деле они вполне по делу опередили Мексику и США в отборе (вот большой текст про команду Джона Хердмана). Думаю, шанс удивить у них был бы в любой группе.

Во-вторых, характер соперников вполне удобен. Бельгия и Хорватия – возрастные сборные, провожающие свои золотые поколения. Канада – блестящая контратакующая команда, способная сыграть на явном преимуществе в скорости против таких соперников. Они не фаворит, но этот фактор сократит пропасть и расширит простор для сенсации. Марокко канадцам тоже вполне по зубам.

Минимум: яркая игра с Бельгией и Хорватией, даже если без побед. Максимум: сенсационный выход из группы.

Фото: Gettyimages.ru/Mohamed Hossam; globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Moscrop, Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Ricardo Moraes