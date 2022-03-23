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Интриги финиша квалификации ЧМ-2022: Португалия или Италия, Салах против Мане, сомнения по Чили и Колумбии

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Решающие полторы недели.

Квалификация ЧМ-2022 подобралась к развязке: мы вот-вот узнаем почти всех участников, отложив на июнь лишь стыки между конфедерациями, а также матч Шотландии и Украины в европейской ветке отбора. 

Перед тем, как разобрать основные сюжеты ближайших дней, давайте вспомним, кто уже забронировал себе место в Катаре:

А теперь – к тем, что очень хочется оказаться в этой компании. 

Европа

Регламент: победители полуфиналов (один матч) играют против команды из другой пары своего пути (один матч).

Когда: 24 и 29 марта (финалы)

• Уэльс сверкнул на двух последних Евро, но на ЧМ не показывался с 1958-го. Соперник Гарета Бэйла и его друзей – сборная Австрии – не выходила на чемпионаты мира с 1998-го. 

• После отстранения сборной России Польша автоматически прошла в финал стыков. Остался всего один матч.

• Поразительно, но чехов не было на ЧМ уже 16 лет – с турнира в 2006-м. Тогда Чехия тоже пробивались через стыки и тоже через скандинавов (это были норвежцы).

• Путь С – самый звездный и драматичный: мы совершенно точно останемся либо без Португалии, либо без Италии (можем потерять и обе сборные).

• У итальянцев есть недавний печальный опыт: на чемпионат мира в Россию сборная Италии не пробилась, уступив дорогу шведам. До этого Италия присутствовала на всех розыгрышах с 1958-го. 

• Португалия выиграла у турок все 5 официальных матчей в истории. Но при этом сборная Турции со Штефаном Кунцом (пришел в сентябре) еще не проигрывала.

• Северная Македония год назад дебютировала на Евро. На чемпионатах мира македонцы пока не бывали.

• После «бронзы» в 2002-м Турция пропустила все последующие ЧМ.

Южная Америка

Регламент: 4 лучших сборных выходят напрямую, 5-я – играет плей-офф против команды из азиатского отбора.

Бразилия и Аргентина легко справились со своими делами: скандально сорванный в сентябре очный матч мало влияет на общее положение. 

Другие гиганты тем временем настраиваются на решающую битву. Колумбия (участник плей-офф на двух ЧМ подряд) рискует пролететь – их судьба зависит от соперников. Чили тоже в сложнейшей ситуации. Чтобы понять закрученность сюжета, заглянем в календарь:

🇺🇾 – Перу (д), Чили (г)

🇵🇪 – Уругвай (г), Парагвай (д)

🇨🇱 – Бразилия (г), Уругвай (д)

🇨🇴 – Боливия (д), Венесуэла (г)

Плохая новость для чилийцев: Бразилия никогда не проигрывала дома в отборе на ЧМ. Славное поколение игроков – Алексис Санчес, Клаудио Браво, Артуро Видаль, Гари Медель, Маурисио Исла – может даже не получить свой Последний танец.

Эквадорцы, сюрприз всего местного отбора (победы над Уругваем, Чили, разгром Колумбии 6:1, ничья с Бразилией) чуть в стороне от самых горячих разборок. 

Африка

Регламент: в финальном этапе победители групп квалификации играют друг с другом по два матча (25 и 29 марта), разыгрывая 5 путевок на ЧМ.

В африканских стыках сразу несколько больших сюжетов:

• Египет против Сенегала – ремейк финала Кубка Африки-2022 и новая встреча Мо Салаха и Садьо Мане. 

• Камерун – Алжир – противостояние двух победителей предыдущих розыгрышей Кубка Африки.

• Гана и Нигерия – исторически главные соперники на континенте.

• На пути звездного Марокко – ДР Конго. 5 участий на чемпионатах мира против одного. Впрочем, поездка ДР Конго (тогда – Заира) на ЧМ-1974 точно запомнилась: три поражения в группе, разница мячей 0:14 и исторические 0:9 с Югославией.

• Мечте Мали о первом чемпионате мира собирается помешать Тунис (5 участий).

Северная и Центральная Америка

Регламент: три первых места квалифицируются на ЧМ, сборная с четвертого места играет в плей-офф против представителя Океании.

В ночь с 24 на 25 марта на стадионе «Ацтека» схлестнутся самые звездные сборные региона – Мексика и США. У команд равное количество очков (21). Мексика играет дома и надеется сделать огромный шаг на пути к ЧМ, но статистика настораживает: у команды Херардо Мартино три подряд поражения с американцами, последняя победа была в сентябре-2019 в товарняке. Хозяева не обыгрывали Штаты в Мехико с 2009-го!

Дальнейший календарь за Мексику – впереди матчи с Гондурасом и Сальвадором. А вот «звездно-полосатых» поджидают Панама и Коста-Рика, которые по-прежнему в борьбе.

Но главная история отбора – разумеется, Канада. Хозяева следующего ЧМ (в связке с США и Мексикой) мчатся к своему второму чемпионату мира за 36 лет. Канадцы – единственная сборная КОНКАКАФ без поражений в отборе. Пройти с нулем весь турнир будет не так легко: среди соперников в трех последних матчах – Коста-Рика и Панама.

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Азия

Регламент: по две лучшие команды из групп выходят напрямую, сборные с третьих мест играют друг с другом в одном матче. Победителя ждет встреча с пятой командой Южной Америки. 

В группе А Иран и Южная Корея демонстративно отдалились от соперников. Но и там есть интриги: 24 марта корейцы примут Иран дома, а Ирак, Ливан и ОАЭ еще поспорят за выход в плей-офф. 

В группе B ситуация искрит: кто-то из тяжеловесов – Саудовская Аравия, Япония, Австралия – останется без прямого выхода. Положение явно не за австралийцев: осталось два матча, как раз против Японии и Саудовской Аравии. 

Океания

Регламент: две группы по 4 сборных, два первых места от каждой разыграют полуфиналы и финал. Победитель в середине июня сразится за единственную путевку на ЧМ с четвертой сборной Северной Америки.

Здесь все только стартовало: за две недели команды проведут мини-турнир на полях Катара. Начали 17 марта, закончат – 30 марта в Дохе.

Важное замечание для группы А: в сборных Вануату и Островов Кука вспышки коронавируса, они снимаются. Таити и Соломоновы Острова 24 марта в одном матче распределят первое и второе место в группе (если ничья – дополнительное время и пенальти). Победа Соломоновых Островов над Вануату (2:0) в турнирных раскладах не учитывается.

Новая Зеландия – безусловный фаворит отбора. После ухода Австралии в азиатскую конфедерацию новозеландцам нет равных. Главное препятствие – интерконтинентальный плей-офф. На ЧМ-2014 Новую Зеландию не пустила Мексика, на ЧМ-2018 – Перу. Но теперь соперником скорее всего будет либо Панама, либо Коста-Рика. Должно быть полегче.  

Фото: Gettyimages.ru/Carlos Rodrigues

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