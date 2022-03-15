CAS пока не помог нашему футболу. Бан от УЕФА в силе

Ускоренно рассматривать обращение РФС не стали.

Спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявил: никакого срочного рассмотрения дела сборной России не будет.

С обращением Российского футбольного союза разберутся в плановом порядке, процесс займет несколько недель.

Разве мы еще на что-то рассчитывали?

Могли хотя бы теоретически: существовала вероятность, что CAS встанет на сторону РФС и оперативно приостановит отстранение сборных России.

Была надежда, что на время разбирательств отстранение отменят, тогда бы сборную России могли вернуть в процесс.

Небольшая вероятность, связанная с турнирами ФИФА, все еще остается – об этом ниже.

Неочевидные детали: решение – пока только по УЕФА, по ФИФА – в конце недели

Служба коммуникаций РФС отдельно обращает внимание:

«Подчеркнем, что данное решение касается только соревнований под эгидой УЕФА .

Решение по аналогичному ходатайству в рамках иска к ФИФА ожидается до конца текущей недели».

Ключевое: решение относится пока только к внутриевропейским турнирам – то есть, например, Лиги наций для сборной России и еврокубков на клубном уровне .

По сути, мы видим промежуточное решение. Основные разбирательства только предстоят, и они займут немало времени: ФИФА и УЕФА не согласились на ускоренный порядок.

Скорее всего, только о том, будут ли вообще по этому поводу организованы слушания, мы узнаем не раньше середины апреля: после того, как ФИФА и УЕФА письменно сформулируют свои позиции, а CAS рассмотрит их обоснования в совокупности с апелляцией России.

Сборная России еще может рассчитывать на стыки. Но скорее будет товарняк с молодежкой

На официальном сайте РФС во вторник в календаре сборной России еще значатся стыковые матчи – справедливо, ведь хоть какая-то надежда их сыграть еще есть.

Если по ФИФА решение будет таким же – чевидно, что мартовский сбор национальной команды в лучшем случае разбавят внутренним товарищеским матчем. Звучала версия о том, что основная сборная сыграет с молодежной. Звучит логично: молодежку ведь тоже отовсюду отстранили, так обе команды получат практику.

Составы и национальной, и молодежной сборных объявили тоже как раз во вторник.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin