«Челси» – «Ньюкасл» – запредельная концентрация политики. Лиге задают вопросы о двойных стандартах

Просто факты.

К сожалению, вокруг матча «Челси» – «Ньюкасл» (1:0) политики было даже больше, чем футбола.

О нынешнем положении «Челси» вы отлично знаете, но на всякий случай: Роман Абрамович – под санкциями, клубу сейчас нельзя продавать билеты, нельзя подписывать контракты, нельзя совершать трансферы и еще много чего нельзя. Это решение многие поддерживают – например, Юрген Клопп. Но есть и сочувствующие. Например, директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли.

«Мне действительно очень грустно, ведь у человека отбирают футбольный клуб только потому, что у него могут быть отношения с кем-то. Я не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны отчитываться обо всех наших отношениях».

Выступление именно Стэйвли – не случайно.

В октябре Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии купил «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов. АПЛ на фоне недовольства долго проверяла сделку (или делала вид, что проверяла), но в итоге все одобрила.

Клуб сейчас живет в очень комфортном режиме: подписывает футболистов, строит планы на будущее, и у него нет проблем с формой на ближайшую игру.

Проблемы у «Ньюкасла»? Почему они должны быть?

Несколько коротких фактов.

• Саудовская Аравия в 2015-м вторглась в Йемен при поддержке США и Великобритании. По данным The Yemen Data Project, жертвами конфликта стали 12907 гражданских (эти данные проверить невозможно), потери в вооруженных силах есть с обеих сторон. Столкновения и авиа- и ракетные удары продолжаются.

• Саудовская Аравия открыто признала, что в субботу казнила 81 человека. Среди них 7 граждан Йемена, один гражданин Сирии. Их обвиняли в разных преступлениях, в том числе и в терроризме.

• Премьер-министр Британии Борис Джонсон на следующей неделе летит в Саудовскую Аравию – договариваться о поставках энергоносителей, так как нужно искать замену российским.

• Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии принадлежит государству, этому фонду принадлежит «Ньюкасл».

• У правительства Британии нет никаких вопросов ни к «Ньюкаслу», ни к его владельцам.

Но вопросы все же есть у медиа. Два высказывания журналистов New York Times и Guardian о двойных стандартах

Журналист New York Times Тарик Панжа: «Сейчас мы находимся в ситуации, когда британский премьер-министр направляется в Саудовскую Аравию, чтобы просить нефти у автократа, который сбрасывает бомбы на своего соседа, потому что ввел санкции против другой страны (цитата при переводе была изменена в соответствии с законами РФ)».

Спортивный обозреватель Guardian Барни Роней (перевод телеграм-канала Ярослава Сусова «Ред Булл не купил»): «В течение последних семи лет Саудовская Аравия ведет войну, которая привела к гибели примерно четверти миллиона человек. Организация Human Rights Watch призвала провести расследование роли Мухаммеда бин Салмана, который управляет фондом, который управляет «Ньюкаслом», за предполагаемые военные преступления.

Но Алан Ширер и люди с его мировоззрением не осуждают захват «Ньюкасла» саудовским фондом, а говорят, что это особый день, наполненный надеждой. Это может быть смешным, если бы не было так сложно и грустно.

Говорим про вину и стыд «Челси», а затем чуть ниже новости об отличной работе Эдди Хау в «Ньюкасле» и похвальных инвестициях в 80 миллионов фунтов в зимнее окно. Но ведь это буквально одно и то же. Владелец футбола + кровавые действия = нежелательно для футбола. Эквивалент. По оценкам, в Йемене было убито или искалечено 10 000 детей. Точно об этом не стоит задуматься хоть кому-то в футболе?

Мы не говорим о санкциях в адрес Саудовской Аравии, нет фотографий военных действий в Йемене на первых полосах. Потому что Саудовская Аравия – союзник, а Россия – враг.

Абрамович подвергся санкциям за то, что правительство подозревает, что он поставлял сталь российским вооруженным силам, которая могла быть использована для производства военной техники. Фонд, который владеет «Ньюкаслом» не потенциально, а реально отправлял войска для убийства мирных жителей. Только оружие это предоставлялось Великобританией.

Великобритания поставила Саудовской Аравии самолетов, бомб и ракет на 10 миллиардов фунтов. Переключите фокус и представьте мир, в котором Путин призывает к санкциям против Великобритании и требует Абрамовича продать «Челси», чтобы сохранить доброе имя Кремля».

Стойте, так АПЛ же протестовала против новых владельцев «Ньюкасла»?

Все так, против сделки выступили 19 клубов лиги (то есть все, кроме «Ньюкасла»). Лига ответила, что внимательно изучила документы и получила гарантию, что королевство не будет контролировать клуб. И одобрила сделку.

От редакции: справедливость наказания «Челси» – отдельный большой вопрос, в этом посте речь о другом. О том, что правила для одних, наверное, должны работать и для других.

Фото: globallookpress.com/Paul Terry, Mohammed Mohammed, Hani Ali