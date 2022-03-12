На прощание с инстаграмом – топ-50 наших спортсменов. За Хабибом следят больше 33 млн, Дзюба даже не в десятке

Очень много бойцов.

14 марта Роскомнадзор заблокирует инстаграм – одну из самых популярных соцсетей в России. Если вы уже сохранили нужные фото, давайте посмотрим, кто из российских спортсменов собрал больше всех подписчиков.

Поехали.

1. Хабиб Нурмагомедов – ММА – 33,4 млн подписчиков

Главный инстаграм-блогер России – Хабиб Нурмагомедов. Даже у звезды Евро-2020 на «Матч ТВ» Ольги Бузовой на 10 млн меньше.

2. Ляйсан Утяшева – Художественная гимнастика – 5 млн подписчиков

Раньше Ляйсан была чемпионкой по художественной гимнастике, а сейчас – телеведущая и блогер. Тем не менее у Утяшевой есть тег на Sports.ru – значит, в спортивный топ инстаграма попасть может.

3. Мария Шарапова – Теннис – 4,2 млн подписчиков

Главная теннисистка России и икона стиля. Вам не кажется, что 4 миллиона для Шараповой – маловато?

4. Ислам Махачев – ММА – 3,7 млн подписчиков

Боец из топ-5 легкого дивизиона UFC, но что гораздо важнее: именно Махачева считают преемником Хабиба.

5. Зубайра Тухугов – ММА – 3,5 млн подписчиков

Человек из команды Хабиба, который особенно мощно набрал после той самой драки с Конором. Да-да, Зубайра тогда тоже выскочил в октагон.

6. Хамзат Чимаев – ММА – 3,2 млн подписчиков

Прорыв-2020 в UFC: дебютировал в промоушене, за 10 дней дважды победил, а сейчас идет на рекорде 4-0 и просто не чувствует соперников, смешивая перфомансы с ярким трэштоком.

7. Забит Магомедшарипов – ММА – 2,6 млн подписчиков

Был главным претендентом на титул полулегкого дивизиона UFC, но проблемы со здоровьем сильно отбросили Забита. Не выступает уже 2,5 года, но многие по-прежнему верят, что он вернется.

8. Магомед Исмаилов – ММА – 2,2 млн подписчиков

Главная звезда российских MMA. Известен противостояниями с Владимиром Минеевым, побеждал Александра Емельяненко, а в России именно у Исмаилова – самые высокие гонорары.

9. Александр Овечкин – Хоккей – 1,6 млн подписчиков

Да, главный хоккеист современности еще может побить рекорд Гретцки по шайбам в НХЛ, но вот достижение Хабиба по числу подписчиков в инстаграме – вряд ли.

10. Абдулрашид Садулаев – Борьба – 1,4 млн подписчиков

Еще один выдающийся борец из Дагестана. Нес флаг России на закрытии Олимпиады в Токио.

11. Петр Ян – ММА – 1,4 млн подписчиков

Временный чемпион UFC в легчайшей категории, который вот-вот вернет себе полноценный титул. Даже историю с дисквалификацией за запрещенный удар коленом повернул в свою сторону.

12. Евгения Медведева – Фигурное катание – 1,3 млн подписчиков

Парад фигуристок открывает Евгения Медведева. Чтобы набрать 1,3 млн подписчиков, олимпийское золото не обязательно.

13. Татьяна Навка – Фигурное катание – 1,3 млн подписчиков

Олимпийская чемпионка с собственным ледовым шоу. А еще жена пресс-секретаря президента России.

14. Александр Емельяненко – ММА – 1,2 млн подписчиков

Из двух братьев Емельяненко выше в нашем топе Александр. Наверное, потому что снимает контент повеселее.

15. Артем Дзюба – Футбол – 1,2 млн подписчиков

Дзюба – самый популярный российский футболист в инстаграме (не говорите, что вы удивились). И да, он только на 15-м месте.

16. Камила Валиева – Фигурное катание – 1,2 млн подписчиков

Месяц назад Камила была главной спортсменкой мира. В те времена допинговые проблемы были нашей самой серьезной заботой.

17. Евгений Плющенко – Фигурное катание – 1,1 млн подписчиков

А вот и наш главный фигурист-мужчина. У Гном Гномыча, кстати, 1,5 млн подписчиков.

18. Дмитрий Тарасов – Футбол – 1,1 млн подписчиков

Тарасов играет за блогерскую команду «На спорте», но все равно остается вторым самым популярным футболистом в стране. Брак с Бузовой был не зря.

19. Адам Яндиев – ММА – 1,1 подписчиков

Некогда непобежденный российский боец, который впервые проиграл в дебюте в UFC. Но гораздо известнее его конфликт с Сергеем Харитоновым.

20. Федор Емельяненко – ММА – 1,1 млн подписчиков

Легенда боев без правил. Этим все сказано.

21. Алексей Олейник – ММА – 1,1 млн подписчиков

Один из самых олдскульных бойцов мира. Первый, кто одержал победы в четырех (!) десятилетиях, мастер сабмишенов. Даже в 44 года продолжает выступать в UFC.

22. Алина Загитова – Фигурное катание – 1,1 млн подписчиков

Как же мило Алина добавила в описание профиля строчку про Масару!

23. Мариф Пираев – ММА – 1,1 млн подписчиков

Мощный профессиональный боец, который вовремя трансформировался в представителя поп-ММА: научился хайповать в ютубе и выступать в местных промоушенах, получая больше и денег, и внимания.

24. Максим Новоселов – ММА – 1,1 млн подписчиков

Новоселов воевал в Карабахе, отсидел за убийство, а сейчас побеждает по правилам бокса и ММА.

25. Денис Черышев – Футбол – 1 млн подписчиков

Денис поиграл за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию» и, конечно, «Реал». Добавим к этому яркий ЧМ-2018 – с таким набором невозможно не пробить миллион.

26. Александр Липовой – Кикбоксинг – 1 млн подписчиков

Павла Мамаева в топе нет, но вот вам бывший муж Аланы Мамаевой. Девушка лишила кикбоксера прав на отцовство в 2018-м, но сейчас, судя по инстаграму, пара вновь сошлась. А еще Липовой тренирует Плющенко.

27. Дмитрий Носов – Дзюдо – 1 млн подписчиков

Политик, лидер и борец. До прошлых выборов был еще и депутатом от КПРФ, но проиграл в своем одномандатном округе.

28. Ари – Футбол – 1 млн подписчиков

Удивлены? Паспорт российский есть? Есть. Два матча за сборную России – тоже в наличии. И миллион подписчиков. Поэтому Ари в нашем топе.

29. Даниил Медведев – Теннис – 957 тыс. подписчиков

Да, у лучшего теннисиста мира – меньше миллиона подписчиков. Еще успеете исправить это недоразумение до блокировки.

30. Александра Трусова – Фигурное катание – 916 тыс. подписчиков

Еще одна суперзвездочка фигурного катания из группы Тутберидзе. Возможно, самая эмоциональная.

31. Али Багаутдинов – ММА – 808 тыс. подписчиков

Первый боец из России, который стал претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе. Проиграл, потом получил отстранение за допинг, а недавно дебютировал в боксе, где проиграл Руслану Проводникову.

32. Абубакар Нурмагомедов – ММА – 800 тыс. подписчиков

Двоюродный брат Хабиба, тоже боец UFC.

33. Никита Нагорный – Гимнастика – 798 тыс. подписчиков

Не только олимпийский чемпион, но еще и начальник штаба «Юнармии».

34. Анна Щербакова – Фигурное катание – 764 тыс. подписчиков

Щербакова обошла Валиеву и Трусову на Олимпиаде, но подписчиков в инстаграме у нее пока меньше.

35. Евгений Савин – Футбол – 755 тыс. подписчиков

Красава!

36. Евгений Малкин – Хоккей – 729 тыс. подписчиков

Малкин серьезно отстает от Ови в плане популярности.

37. Вячеслав Малафеев – Футбол – 703 тыс. подписчиков

Бывший вратарь и руководитель «Зенита», а теперь предприниматель и автор поучительных детских сказок. Хотя соседу снизу по инста-топу Малафеев явно не обрадуется.

38. Дмитрий Губерниев – Комментатор – 692 тыс. подписчиков

Лицо и голос биатлона. И самый популярный спортивный комментатор страны.

39. Камил Гаджиев – ММА – 667 тыс. подписчиков

Пожалуй, главный функционер в российских MMA. Президент AMC Fight Nights и промоутер со стажем: делал бои Федора Емельяненко, Маги Исмаилова, Владимира Минеева, Бату Хасикова и многих-многих других.

40. Шамиль Завуров – ММА – 657 тыс. подписчиков

Первый известный ученик Абдулманапа Нурмагомедова. Был старшим в своем поколении, приглядывал за Хабибом и другими бойцами, а карьеру завершил только в 2021-м. Сейчас – президент промоушена Нурмагомедова Eagle FC.

41. Дмитрий Кудряшов – Бокс – 651 тыс. подписчиков

Просто статистика: у Кудряшова на профессиональном ринге 24 победы, из которых 23 нокаутом. Дикий нокаутер, который был чемпионом по версиям WBC и WBA.

42. Каролина Севастьянова – Художественная гимнастика – 640 тыс. подписчиков

Еще одна чемпионка по гимнастике, ставшая инстаграм-моделью.

43. Арина и Дина Аверины – Художественная гимнастика – 616 тыс. подписчиков

Да, суперзвезды художественной гимнастики – и с парным аккаунтом.

44. Александр Кокорин – Футбол – 608 тыс. подписчиков

Лайфстайл-блогер. Красиво занимается футболом во Флоренции и получает за это деньги.

45. Артемий Панарин – Хоккей – 604 тыс. подписчиков

В инстаграм Артемия стоит зайти хотя бы за тем, чтобы посмотреть его великое путешествие на поезде из Петербурга в Челябинск. Ищите в сохраненных моментах.

46. Никита Мазепин – Формула-1 – 594 тыс. подписчиков

До недавних пор скандальный гонщик команды «Хаас», а теперь – обладатель персональных санкций.

47. Александр Шлеменко – ММА – 578 тыс. подписчиков

Правда нужно рассказывать, кто такой Александр Шлеменко?

48. Александр Кержаков – Футбол – 578 тыс. подписчиков

Русский бомбардир, а теперь тренер «Нижнего Новгорода». Вероятно, многие подписались на Кержа во время пандемии, когда он косплеил обложки великих музыкальных альбомов.

49. Федор Смолов – Футбол – 576 тыс. подписчиков

Инстаграм, которому позавидовал бы сам Майкл Джордан.

50. Даниил Квят – Формула-1 – 571 тыс. подписчиков

Все-таки главный русский гонщик в «Формуле-1». И просто приятный парень.