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На прощание с инстаграмом – топ-50 наших спортсменов. За Хабибом следят больше 33 млн, Дзюба даже не в десятке

Максим Новоселов
Дмитрий Кудряшов Дмитрий Кудряшов
Камила Валиева Камила Валиева
Александр Кокорин Александр Кокорин
Алексей Олейник Алексей Олейник
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
Дмитрий Носов Дмитрий Носов
Ляйсан Утяшева Ляйсан Утяшева
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Евгений Савин Евгений Савин
Федор Смолов Федор Смолов
Абдулрашид Садулаев Абдулрашид Садулаев
Евгений Малкин Евгений Малкин
Мариф Пираев
Даниил Медведев Даниил Медведев
Мария Шарапова Мария Шарапова
Вячеслав Малафеев Вячеслав Малафеев
Ари Ари
Петр Ян Петр Ян
Абубакар Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов
Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев
Дина Аверина Дина Аверина
Камил Гаджиев Камил Гаджиев
Алина Загитова Алина Загитова
Никита Нагорный Никита Нагорный
Денис Черышев Денис Черышев
Александр Шлеменко Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов
Арина Аверина Арина Аверина
Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов
Артем Дзюба Артем Дзюба
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Шамиль Завуров
Ислам Махачев Ислам Махачев
Али Багаутинов Али Багаутинов
Даниил Квят Даниил Квят
Артемий Панарин Артемий Панарин
Татьяна Навка Татьяна Навка
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Каролина Севастьянова Каролина Севастьянова
Александр Липовой
Александр Емельяненко Александр Емельяненко
Никита Мазепин Никита Мазепин
Александра Трусова Александра Трусова
Александр Кержаков Александр Кержаков
Забит Магомедшарипов Забит Магомедшарипов
Анна Щербакова Анна Щербакова
Адам Яндиев
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Александр Овечкин Александр Овечкин
Евгения Медведева Евгения Медведева
Зубайра Тухугов Зубайра Тухугов
Федор Емельяненко Федор Емельяненко
Футбол Футбол

Очень много бойцов.

14 марта Роскомнадзор заблокирует инстаграм – одну из самых популярных соцсетей в России. Если вы уже сохранили нужные фото, давайте посмотрим, кто из российских спортсменов собрал больше всех подписчиков.

Поехали.

1. Хабиб Нурмагомедов – ММА – 33,4 млн подписчиков

Главный инстаграм-блогер России – Хабиб Нурмагомедов. Даже у звезды Евро-2020 на «Матч ТВ» Ольги Бузовой на 10 млн меньше.

2. Ляйсан Утяшева – Художественная гимнастика – 5 млн подписчиков

Раньше Ляйсан была чемпионкой по художественной гимнастике, а сейчас – телеведущая и блогер. Тем не менее у Утяшевой есть тег на Sports.ru – значит, в спортивный топ инстаграма попасть может.

3. Мария Шарапова – Теннис – 4,2 млн подписчиков

Главная теннисистка России и икона стиля. Вам не кажется, что 4 миллиона для Шараповой – маловато?

4. Ислам Махачев – ММА – 3,7 млн подписчиков

Боец из топ-5 легкого дивизиона UFC, но что гораздо важнее: именно Махачева считают преемником Хабиба.

5. Зубайра Тухугов – ММА – 3,5 млн подписчиков

Человек из команды Хабиба, который особенно мощно набрал после той самой драки с Конором. Да-да, Зубайра тогда тоже выскочил в октагон.

6. Хамзат Чимаев – ММА – 3,2 млн подписчиков

Прорыв-2020 в UFC: дебютировал в промоушене, за 10 дней дважды победил, а сейчас идет на рекорде 4-0 и просто не чувствует соперников, смешивая перфомансы с ярким трэштоком.

7. Забит Магомедшарипов – ММА – 2,6 млн подписчиков

Был главным претендентом на титул полулегкого дивизиона UFC, но проблемы со здоровьем сильно отбросили Забита. Не выступает уже 2,5 года, но многие по-прежнему верят, что он вернется.

8. Магомед Исмаилов – ММА – 2,2 млн подписчиков

Главная звезда российских MMA. Известен противостояниями с Владимиром Минеевым, побеждал Александра Емельяненко, а в России именно у Исмаилова – самые высокие гонорары.

9. Александр Овечкин – Хоккей – 1,6 млн подписчиков

Да, главный хоккеист современности еще может побить рекорд Гретцки по шайбам в НХЛ, но вот достижение Хабиба по числу подписчиков в инстаграме – вряд ли. 

10. Абдулрашид Садулаев – Борьба – 1,4 млн подписчиков

Еще один выдающийся борец из Дагестана. Нес флаг России на закрытии Олимпиады в Токио. 

11. Петр Ян – ММА – 1,4 млн подписчиков

Временный чемпион UFC в легчайшей категории, который вот-вот вернет себе полноценный титул. Даже историю с дисквалификацией за запрещенный удар коленом повернул в свою сторону.

12. Евгения Медведева – Фигурное катание – 1,3 млн подписчиков

Парад фигуристок открывает Евгения Медведева. Чтобы набрать 1,3 млн подписчиков, олимпийское золото не обязательно.

13. Татьяна Навка – Фигурное катание – 1,3 млн подписчиков

Олимпийская чемпионка с собственным ледовым шоу. А еще жена пресс-секретаря президента России.

14. Александр Емельяненко – ММА – 1,2 млн подписчиков

Из двух братьев Емельяненко выше в нашем топе Александр. Наверное, потому что снимает контент повеселее.

15. Артем Дзюба – Футбол – 1,2 млн подписчиков 

Дзюба – самый популярный российский футболист в инстаграме (не говорите, что вы удивились). И да, он только на 15-м месте.

16. Камила Валиева – Фигурное катание – 1,2 млн подписчиков

Месяц назад Камила была главной спортсменкой мира. В те времена допинговые проблемы были нашей самой серьезной заботой.

17. Евгений Плющенко – Фигурное катание – 1,1 млн подписчиков

А вот и наш главный фигурист-мужчина. У Гном Гномыча, кстати, 1,5 млн подписчиков.

18. Дмитрий Тарасов – Футбол – 1,1 млн подписчиков

Тарасов играет за блогерскую команду «На спорте», но все равно остается вторым самым популярным футболистом в стране. Брак с Бузовой был не зря.

19. Адам Яндиев – ММА – 1,1 подписчиков

Некогда непобежденный российский боец, который впервые проиграл в дебюте в UFC. Но гораздо известнее его конфликт с Сергеем Харитоновым.

20. Федор Емельяненко – ММА – 1,1 млн подписчиков

Легенда боев без правил. Этим все сказано.

21. Алексей Олейник – ММА – 1,1 млн подписчиков

Один из самых олдскульных бойцов мира. Первый, кто одержал победы в четырех (!) десятилетиях, мастер сабмишенов. Даже в 44 года продолжает выступать в UFC.

22. Алина Загитова – Фигурное катание – 1,1 млн подписчиков

Как же мило Алина добавила в описание профиля строчку про Масару!

23. Мариф Пираев – ММА – 1,1 млн подписчиков

Мощный профессиональный боец, который вовремя трансформировался в представителя поп-ММА: научился хайповать в ютубе и выступать в местных промоушенах, получая больше и денег, и внимания.

24. Максим Новоселов – ММА – 1,1 млн подписчиков

Новоселов воевал в Карабахе, отсидел за убийство, а сейчас побеждает по правилам бокса и ММА.

25. Денис Черышев – Футбол – 1 млн подписчиков

Денис поиграл за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию» и, конечно, «Реал». Добавим к этому яркий ЧМ-2018 – с таким набором невозможно не пробить миллион.

26. Александр Липовой – Кикбоксинг – 1 млн подписчиков

Павла Мамаева в топе нет, но вот вам бывший муж Аланы Мамаевой. Девушка лишила кикбоксера прав на отцовство в 2018-м, но сейчас, судя по инстаграму, пара вновь сошлась. А еще Липовой тренирует Плющенко. 

27. Дмитрий Носов – Дзюдо – 1 млн подписчиков

Политик, лидер и борец. До прошлых выборов был еще и депутатом от КПРФ, но проиграл в своем одномандатном округе. 

28. Ари – Футбол – 1 млн подписчиков

Удивлены? Паспорт российский есть? Есть. Два матча за сборную России – тоже в наличии. И миллион подписчиков. Поэтому Ари в нашем топе.

29. Даниил Медведев – Теннис – 957 тыс. подписчиков

Да, у лучшего теннисиста мира – меньше миллиона подписчиков. Еще успеете исправить это недоразумение до блокировки.

30. Александра Трусова – Фигурное катание – 916 тыс. подписчиков

Еще одна суперзвездочка фигурного катания из группы Тутберидзе. Возможно, самая эмоциональная.

31. Али Багаутдинов – ММА – 808 тыс. подписчиков

Первый боец из России, который стал претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе. Проиграл, потом получил отстранение за допинг, а недавно дебютировал в боксе, где проиграл Руслану Проводникову.

32. Абубакар Нурмагомедов – ММА – 800 тыс. подписчиков

Двоюродный брат Хабиба, тоже боец UFC.

33. Никита Нагорный – Гимнастика – 798 тыс. подписчиков

Не только олимпийский чемпион, но еще и начальник штаба «Юнармии».

34. Анна Щербакова – Фигурное катание – 764 тыс. подписчиков

Щербакова обошла Валиеву и Трусову на Олимпиаде, но подписчиков в инстаграме у нее пока меньше.

35. Евгений Савин – Футбол – 755 тыс. подписчиков

Красава!

36. Евгений Малкин – Хоккей – 729 тыс. подписчиков

Малкин серьезно отстает от Ови в плане популярности. 

37. Вячеслав Малафеев – Футбол – 703 тыс. подписчиков

Бывший вратарь и руководитель «Зенита», а теперь предприниматель и автор поучительных детских сказок. Хотя соседу снизу по инста-топу Малафеев явно не обрадуется. 

38. Дмитрий Губерниев – Комментатор – 692 тыс. подписчиков

Лицо и голос биатлона. И самый популярный спортивный комментатор страны.

39. Камил Гаджиев – ММА – 667 тыс. подписчиков

Пожалуй, главный функционер в российских MMA. Президент AMC Fight Nights и промоутер со стажем: делал бои Федора Емельяненко, Маги Исмаилова, Владимира Минеева, Бату Хасикова и многих-многих других.

40. Шамиль Завуров – ММА – 657 тыс. подписчиков

Первый известный ученик Абдулманапа Нурмагомедова. Был старшим в своем поколении, приглядывал за Хабибом и другими бойцами, а карьеру завершил только в 2021-м. Сейчас – президент промоушена Нурмагомедова Eagle FC.

41. Дмитрий Кудряшов – Бокс – 651 тыс. подписчиков

Просто статистика: у Кудряшова на профессиональном ринге 24 победы, из которых 23 нокаутом. Дикий нокаутер, который был чемпионом по версиям WBC и WBA.

42. Каролина Севастьянова – Художественная гимнастика – 640 тыс. подписчиков

Еще одна чемпионка по гимнастике, ставшая инстаграм-моделью.

43. Арина и Дина Аверины – Художественная гимнастика – 616 тыс. подписчиков

Да, суперзвезды художественной гимнастики – и с парным аккаунтом.

44. Александр Кокорин – Футбол – 608 тыс. подписчиков

Лайфстайл-блогер. Красиво занимается футболом во Флоренции и получает за это деньги.

45. Артемий Панарин – Хоккей – 604 тыс. подписчиков

В инстаграм Артемия стоит зайти хотя бы за тем, чтобы посмотреть его великое путешествие на поезде из Петербурга в Челябинск. Ищите в сохраненных моментах.

46. Никита Мазепин – Формула-1 – 594 тыс. подписчиков

До недавних пор скандальный гонщик команды «Хаас», а теперь – обладатель персональных санкций.

47. Александр Шлеменко – ММА – 578 тыс. подписчиков

Правда нужно рассказывать, кто такой Александр Шлеменко?

48. Александр Кержаков – Футбол – 578 тыс. подписчиков

Русский бомбардир, а теперь тренер «Нижнего Новгорода». Вероятно, многие подписались на Кержа во время пандемии, когда он косплеил обложки великих музыкальных альбомов.

49. Федор Смолов – Футбол – 576 тыс. подписчиков

Инстаграм, которому позавидовал бы сам Майкл Джордан.

50. Даниил Квят – Формула-1 – 571 тыс. подписчиков

Все-таки главный русский гонщик в «Формуле-1». И просто приятный парень.

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