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ФИФА разрешила легионерам РПЛ уйти до конца сезона. Они могут сами приостановить контракты (но не разорвать)

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Вот как это работает.

Теперь официально: ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.

То есть они могут закончить сезон в других лигах?

Да, ФИФА открывает специальное трансферное окно: иностранные игроки и тренеры из РПЛ могут приостановить контракты с клубами до завершения сезона в России – то есть до 30 июня. Клубы из других стран смогут зарегистрировать новичков, даже если окна в их лигах уже закрыты.

Один клуб может подписать не более двух игроков. Крайний срок регистрации – 7 апреля.

Подчеркиваем: контракты будут приостановлены, а не разорваны

ФИФА ничего не писала про разрыв контрактов – игроки могут лишь заморозить их до июня, чтобы доиграть сезон в другой лиге. 

Потом иностранцы вернутся в наши клубы? 

Поскольку ФИФА не уточняет этот момент, иностранцы, которые захотят уехать до конца сезона, должны будут возобновить контракты с нашими клубами с 30 июня. 

Возможно, этот принцип еще изменится. 

А для кого этот сезон последний?

В конце этого сезона контракты закончатся у 16 игроков. 

«Краснодар»: Реми Кабелла.

ЦСКА: Хердюр Магнуссон.

«Уфа»: Джемал Табидзе, Тиагу Родригеш и Боян Йокич.

«Ахмат»: Бернард Бериша, Мохамед Конате и Зоран Нижич.

«Локомотив»: Мачей Рыбус.

«Урал»: Рафал Аугустыняк, Даниел Мишкич и Доминик Динга.

«Арсенал Тула»: Горан Чаушич и Георги Костадинов

«Нижний Новгород»: Сильвестр Игбоун

«Сочи»: Ивелин Попов

Напомните, кто уже уехал?

РПЛ и ФНЛ уже покинули 32 легионера. И этот список явно будет расти

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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