ФИФА разрешила легионерам РПЛ уйти до конца сезона. Они могут сами приостановить контракты (но не разорвать)

Вот как это работает.
Теперь официально: ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.
То есть они могут закончить сезон в других лигах?
Да, ФИФА открывает специальное трансферное окно: иностранные игроки и тренеры из РПЛ могут приостановить контракты с клубами до завершения сезона в России – то есть до 30 июня. Клубы из других стран смогут зарегистрировать новичков, даже если окна в их лигах уже закрыты.
Один клуб может подписать не более двух игроков. Крайний срок регистрации – 7 апреля.
Подчеркиваем: контракты будут приостановлены, а не разорваны
ФИФА ничего не писала про разрыв контрактов – игроки могут лишь заморозить их до июня, чтобы доиграть сезон в другой лиге.
Потом иностранцы вернутся в наши клубы?
Поскольку ФИФА не уточняет этот момент, иностранцы, которые захотят уехать до конца сезона, должны будут возобновить контракты с нашими клубами с 30 июня.
Возможно, этот принцип еще изменится.
А для кого этот сезон последний?
В конце этого сезона контракты закончатся у 16 игроков.
«Краснодар»: Реми Кабелла.
ЦСКА: Хердюр Магнуссон.
«Уфа»: Джемал Табидзе, Тиагу Родригеш и Боян Йокич.
«Ахмат»: Бернард Бериша, Мохамед Конате и Зоран Нижич.
«Локомотив»: Мачей Рыбус.
«Урал»: Рафал Аугустыняк, Даниел Мишкич и Доминик Динга.
«Арсенал Тула»: Горан Чаушич и Георги Костадинов
«Нижний Новгород»: Сильвестр Игбоун
«Сочи»: Ивелин Попов
Напомните, кто уже уехал?
РПЛ и ФНЛ уже покинули 32 легионера. И этот список явно будет расти
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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