ФИФА разрешила легионерам РПЛ уйти до конца сезона. Они могут сами приостановить контракты (но не разорвать)

Вот как это работает.

Теперь официально: ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.

То есть они могут закончить сезон в других лигах?

Да, ФИФА открывает специальное трансферное окно: иностранные игроки и тренеры из РПЛ могут приостановить контракты с клубами до завершения сезона в России – то есть до 30 июня. Клубы из других стран смогут зарегистрировать новичков, даже если окна в их лигах уже закрыты.

Один клуб может подписать не более двух игроков. Крайний срок регистрации – 7 апреля.

Подчеркиваем: контракты будут приостановлены, а не разорваны

ФИФА ничего не писала про разрыв контрактов – игроки могут лишь заморозить их до июня, чтобы доиграть сезон в другой лиге.

Потом иностранцы вернутся в наши клубы?

Поскольку ФИФА не уточняет этот момент, иностранцы, которые захотят уехать до конца сезона, должны будут возобновить контракты с нашими клубами с 30 июня.

Возможно, этот принцип еще изменится.

А для кого этот сезон последний?

В конце этого сезона контракты закончатся у 16 игроков.

«Краснодар» : Реми Кабелла.

ЦСКА : Хердюр Магнуссон.

«Уфа» : Джемал Табидзе, Тиагу Родригеш и Боян Йокич.

«Ахмат» : Бернард Бериша, Мохамед Конате и Зоран Нижич.

«Локомотив» : Мачей Рыбус.

«Урал»: Рафал Аугустыняк, Даниел Мишкич и Доминик Динга.

«Арсенал Тула» : Горан Чаушич и Георги Костадинов

«Нижний Новгород» : Сильвестр Игбоун

«Сочи» : Ивелин Попов

Напомните, кто уже уехал?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев