Сутки, которые изменили спорт: он больше не ориентир мира и надежды

Но когда-нибудь снова может им стать.
В пылу споров об изоляции всего российского футбола почти никто не заметил одну деталь из заявления ФИФА.
Когда в воскресенье международная федерация впервые реагировала на отказ Польши, Чехии и Швеции играть с Россией в стыках ЧМ-2022, речь еще не шла о тотальной дисквалификации. Сборную России превратили в команду РФС, лишили гимна, флага и права играть дома, но оставили право выходить на поле.
«Спорт должен оставаться ориентиром мира и надежды», – добавили тогда в ФИФА.
Спустя сутки решение изменилось. А вместе с ним и вывод ФИФА: спорт перестал быть ориентиром мира и надежды.
Надеемся, временно. Надеемся, все еще вернется – с миром и ощущением, что футбол – это действительно очень важно.
Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция
Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago / Stringer
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