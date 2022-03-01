Сутки, которые изменили спорт: он больше не ориентир мира и надежды

Но когда-нибудь снова может им стать.

В пылу споров об изоляции всего российского футбола почти никто не заметил одну деталь из заявления ФИФА.

Когда в воскресенье международная федерация впервые реагировала на отказ Польши, Чехии и Швеции играть с Россией в стыках ЧМ-2022, речь еще не шла о тотальной дисквалификации. Сборную России превратили в команду РФС, лишили гимна, флага и права играть дома, но оставили право выходить на поле.

«Спорт должен оставаться ориентиром мира и надежды», – добавили тогда в ФИФА.

Спустя сутки решение изменилось. А вместе с ним и вывод ФИФА: спорт перестал быть ориентиром мира и надежды.

Надеемся, временно. Надеемся, все еще вернется – с миром и ощущением, что футбол – это действительно очень важно.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago / Stringer