Тайная встреча Холанда с Зиданом в офисе adidas. «Реал» по-шпионски заманивает форварда

Новый поворот.

Мы уже рассказывали, что Эрлинга Холанда ждут в «Барсе», «Реале», «Ман Сити» и «ПСЖ», а теперь история с его переходом превращается в шпионский сериал. И этот сериал может привести норвежца в Мадрид.

«Реал» задействовал adidas – в их штаб-квартире прошла встреча с Зиданом и Мичу

Немецкий Bild написал, что в начале февраля в штаб-квартире adidas прошла тайная встреча с Эрлингом Холандом и его отцом. Дело в том, что у норвежца истек контракт с Nike, но встреча нужна была не только ради соглашения с брендом. На нее позвали Зинедина Зидана и испанца Мичу, кумира детства Эрлинга (об этой необычной истории читайте здесь).

Все очень просто: если Эрлинг подпишет контракт с adidas, это приблизит его к переходу в «Реал», с которым у бренда давние отношения. А Зидан и Мичу были нужны, чтобы подтолкнуть Холанда к правильному, с точки зрения клуба, решению.

По данным источника Bild, на встрече еще присутствовали друг семьи Ивар Эггья и юрист Рафаэла Пимента.

Nike и Puma тоже в игре – предлагают Холанду по 50 млн евро

Контракт с Nike, который истек в феврале, Эрлинг подписал еще в «Ред Булл Зальцбург» – тогда сумма сделки составила миллион евро. Практически сразу Nike захотел новое соглашение, но оказался не один – помимо adidas, за форварда поборется еще и Puma.

Оба бренда начали переговоры с офисом Мино Райолы. Marca со ссылкой на Futbol Aleman писала, что футболисту предлагают около 50 миллионов евро за пять лет – по 10 млн за год.

Так что Эрлингу придется выбирать не только новый клуб, но и бренд.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst