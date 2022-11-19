Медиалига все ближе к американскому футболу: в новом сезоне будет wild card и драфт. А еще четыре матча на стадионах ЧМ

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Рассказывает президент лиги.

Всем привет!

В последний раз мы виделись в ноябре, когда я отвечал на критику. С тех пор произошла уйма событий: Месси выиграл чемпионат мира, Рианна шикарно выступила на Супербоуле, а Медиалига завершила второй сезон.

Весной стартует третий, и он получится очень-очень необычным. Сегодня я расскажу вам о двух главных особенностях МФЛ-3 – новом формате (он вдохновлен американским футболом) и драфте.

Осипов подводит итоги второго сезона. Уважение Галицкого, рекордные просмотры и первый аншлаг на стадионе «Краснодара-2»

Прежде всего хотелось бы подвести итоги МФЛ-2. После завершения второго сезона я попробовал вспомнить точки экстремума – моменты абсолютного счастья и разочарования.

Первая такая точка – неделя после старта. Мы зафиксировали в среднем 320 тысяч просмотров на матчах первого тура. Это на 30 процентов больше, чем в первом сезоне. Очень и очень приятный результат.

Вторая точка – 21 сентября. Это прямо дно. Даже не именно эта дата, а несколько дней после. Никто не понимал, что происходит, а когда начали понимать – сильно лучше не стало.

Приятно видеть, что цифры Медиалиги только растут. Рекорд онлайна мы побили еще в четвертьфинале: на напряженном матче «Амкал» – 2Drots зафиксировали 129 тысяч зрителей. А потом побили еще раз – финал на пике смотрели 145 тысяч. Финал наверняка обновил бы и рекорд по суммарным просмотрам одного видео. Финальный матч первого сезона набрал 1,1 млн просмотров, второго – почти 800 тысяч за первые три часа. Увы, рекорду помешал бан видео на ютубе из-за авторских прав на музыку.

К счастью, у пасмурного сезона вышел яркий финал – с острой игрой, заполненным стадионом и 2Drots в качестве двукратных чемпионов. Полуфиналы и финал мы сыграли на стадионе «Краснодара-2», который в шутку называют «айфон ареной». Есть повод для гордости: мы первые собрали там аншлаг – на финал пришли 7 тысяч.

Всегда приятно, когда такие матчи помогают привлечь новых зрителей. Насколько я знаю, изначально Сергей Николаевич очень скептично относился к медиафутболу. Но топ-менеджеры стадиона передали, что финал изменил его мнение. Футбол, картинка и атмосфера расположили Галицкого к нам.

Новый формат: 16 команд по четыре группы, стыки за плей-офф и очень много напряженных матчей

Переходим к самому главному – формату третьего сезона.

В МФЛ-2 мы играли почти по классической схеме. Две группы по девять команд, каждый против каждого, по четыре лучших выходят в плей-офф. Жизнь показала, что такой вариант не идеален. Участники жаловались на слишком длинный групповой этап и множество матчей с невысоким уровнем интриги. Увы, недовольных оказалось больше, чем довольных. Это подтолкнуло нас к переменам.

Мы рассматривали несколько вариантов: от плоского чемпионата до швейцарской системы и двойного выбывания, которое сейчас используется в Кубке России. В итоге отказались от них, потому что хотели придумать что-то свое. И я убежден, что именно наш вариант наиболее интересный, смотрибельный и захватывающий.

Представляю вашему вниманию – формат МФЛ-3.

Для жеребьевки мы разделили команды по четырем корзинам. В первой – лучшие по медийной активности: «Амкал», 2Drots, «БроукБойз» и ФК «10».

Вторая корзина – команды, успевшие громко заявить о себе: «Родина Медиа», «Бей Беги», GOATS и «Сахалинец».

Третья корзина – Fight Nights, «Эгриси», «Матч ТВ» и ФК «Деньги». Эти команды зашли к нам во втором сезоне и выглядели достаточно уверенно.

B последний корзине новички – «Титан» и «Народная команда». Увы, оставшиеся два участника пока неизвестны даже мне.

В начале сезона мы проведем жеребьевку: по одной команде из каждой корзины попадают в каждую группы. В итоге четыре группы по четыре команды.

Групповой этап займет шесть туров. Первые три – классика: каждый играет с каждым внутри своей группы. Следующие три матча играются против команд из других групп. С какими именно – решит случай. При жеребьевке не учитывается сила соперника, в теории кому-то могут выпасть «Амкал», 2Drots и «Броуки». Очень важный момент: очки идут в группу победившей команде.

По итогам шести туров четыре победителя групп выходят в плей-офф. Четыре команды, занявшие последние места, выбывают из сезона. А дальше кое-что новое.

Второе и третье место в каждой группе играют дополнительную стадию – wild card. Название и принцип мы позаимствовали из американского футбола. Вторые места играют с третьими в соседних группах: A2 против B3, A3 против B2 и так далее. Четыре победителя выходят в четвертьфинал.

Дальше классический плей-офф: четвертьфинал, полуфинал, финал. Весь сезон займет 11 недель.

Осипов объясняет преимущества нового формата

Давние читатели моего блога знают о моей страсти к американскому футболу. Именно с него началась моя любовь к плей-офф – я искренне считаю матчи на выбывание самыми интересными и драматичными.

В новом формате мы постарались сделать каждый матч напряженным. На групповом этапе шесть туров, но шанс выйти в плей-офф есть и у третьего места – значит, на счету будет каждое очко. К тому же позиции в группе по-настоящему значимы: выходишь первым – получаешь четвертьфинал и отдых, стал вторым – получил соперника полегче на стадии wild card. И, разумеется, wild card – дополнительная интрига и украшение сезона.

Еще один плюс нового формата – это шанс уместить 16 команд. До старта сезона мы много обсуждали то, что 18 команд (именно столько было в МФЛ-2) – слишком много. Многие высказывали пожелание сократить лигу до 10 или 12 участников. Поначалу я соглашался, но кое-что меня смущало.

Мне очень хочется, чтобы комьюнити медиафутбола развивалось. При всех недостатках второго сезона мы дали шанс многим командам – и они воспользовались возможностью. Сейчас все понимают, что «Эгриси» и Fight Nights – интересные коллективы. Они сгенерировали вокруг себя много тем и открыли ярких ребят. Я уже молчу про «Деньги» и «Козлов», которые стали открытием прошлого сезона, а сейчас входят в топ-6 всего комьюнити.

Мне бы очень хотелось и дальше давать шанс перспективным и самобытным командами. Наш новый формат – идеальный компромисс. Потому что с одной стороны мы уместили 16 участников, с другой – сделали турнир динамичным и не затянутым.

Для меня очень приятный сигнал – реакция команд.

Когда я рассказывал о 16 участниках, ребята реагировали негативно. Они явно надеялись на 10 или 12 команд. Но стоило мне рассказать детали формата, как разочарование сменялось на восхищение. Всем очень понравилось, недовольных просто не нашлось. Значит, мы на правильном пути.

Медиалига защищает маленькие команды: запустят драфт и усложнят трансферы внутри лиги

Еще одно нововведение сезона – драфт.

В начале марта на официальном сайте Медиалиги появилось объявление: любой желающий может заполнить анкету, пройти отбор и через драфт стать игроком МФЛ.

На первом этапе мы ожидаем около сотни заявок от разных ребят: от футбольных талантов из двора до перспективных блогеров.

Дальше мы смотрим ребят вживую на драфт-комбайне. По каждому составляем видеопортфолио для потенциальных команд. С отбором и презентацией нам помогут известные тренеры и селекционеры. Например, Артем Хачатурян, открывший Самошникова и еще массу ребят. Наверняка нам не откажут в помощи Арам, Сослан Гатагов, Дмитрий Кузнецов.

На драфт выходят как футболисты, так и блогеры. Разделения внутри драфта не будет, но понятно, что команды берут их для разных целей: кто-то хочет классного игрока, а кому-то нужен яркий блогер со статусом медийного.

Перед стартом сезона состоится церемония драфта. Там классика: пять раундов, одна команда берет одного игрока в каждом раунде. В идеале 80 человек пополнят Медиалигу.

Лига и комьюнити получают приток свежей крови, на поиск которой не хватало времени и ресурса. Меня на эту историю подтолкнули несколько наших игроков – Гриня, Салим, Гендузи. Они показали, что человек без медийного прошлого может раскрыться в Медиалиге, стать ярким персонажем и хорошим игроком. Мне кажется, что драфт поможет раскрыть таких же талантливых и самобытных ребят.

Немаловажно, что маленькие клубы получат шанс усилиться – они, безусловно, будут выбирать первыми. Мы не хотим дополнительно обременять команды, поэтому обещаем платить зарплату игрокам, выбранным в первых трех раундах. Если на драфте выберут игрока не из Москвы, то мы поможем с проживанием в комфортных условиях.

Пока что драфт критикуют наши топ-клубы. Увы, у них не получится уклониться: в заявке на сезон должно быть минимум трое задрафтованных.

Конечно, это тоже влияние американского спорта, где лиги заботятся о сохранении конкуренции. Нас тоже заботит баланс, поэтому с третьего сезона мы вводим «правило первой ночи». Примерно за месяц-полтора до старта МЛФ-3 я соберу заявочные листы команд на третий сезон. Игрок, который есть в листе команды, считается ее игроком. Переход такого футболиста возможен только во время трансферного окна и по соглашению обоих клубов. Увы, раньше наши топ-клубы могли вести себя не очень корректно: договориться с игроком, а его клуб поставить перед фактом. С нового сезона это невозможно.

Минимум четыре матча МФЛ-3 пройдут на аренах ЧМ, открытие – в Волгограде (чтобы рассказать молодежи о Сталинградской битве)

Подождите-подождите, это еще не все сюрпризы.

Мы любим покидать наш уютный «Луч» ради классных стадионов. В МФЛ-1 проводили полуфиналы в Нижнем, а финал – на «ВТБ Арене», в МФЛ-2 были «Открытие» и «Краснодар-2». Третий сезон будет рекордным по большим стадионам. Четыре топ-команды из первой корзины («Амкал», 2Drots, «Броуки» и «10») сыграют по матчу группового этапа на аренах чемпионата мира – Нижний Новгород, Казань, Волгоград и «Открытие». Финал пройдет на главном стадионе Краснодара.

Особенные планы на «Волгоград-Арену» – здесь мы откроем сезон.

Рассчитываем сыграть за день или два до ретро-матча между объединенной командой ветеранов «Ротора» и «Динамо» против «Спартака». Это реконструкция игры между сталинградским «Динамо» и «Спартаком», состоявшейся 2 мая 1943-го в освобожденном Сталинграде.

Это шанс показать молодым ребятам (и игрокам, и болельщикам) нашу историю. Едва ли многие из них бывали на Мамаевом кургане, знают историю Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны. Когда ребята окажутся рядом с домом, который отбивался от немцев дольше Франции, сдавшейся за несколько дней, у них побегут мурашки по коже. Как у меня, когда я пишу это.

Медиалига скорее всего снова отправит отчет в ФИФА (прошлый стоил 700 тысяч рублей), показывали новый формат РФС и РПЛ – им понравилось

Мы возьмем за хороший тон близкое общение с большими футбольными институциями.

Еще зимой я демонстрировал новый формат РФС и РПЛ, проводил для них отдельную презентацию. Впечатления только позитивные – уверен, они и дальше будут изучать формат, уже без нашей помощи.

Но если общаться с РФС очень легко – достаточно доехать до дома футбола на Таганке, – то с ФИФА все сложнее. Вы наверняка помните, что технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава готовил для ФИФА отчет по новым правилам. Работа получилась масштабной: сбор данных, обработка, перевод на английский. Подготовка отчета стоила 700 тысяч рублей. Спасибо нашему партнеру Winline, который взял на себя расходы, хотя их эта история никак не касается. Наверняка по итогам сезона мы подготовим для ФИФА свежий отчет об эффекте нового формата.

Конечно, я размышляю о будущем – в каком случае признаю новый формат удачным?

Проще всего оценивать успех цифрами. Сказать, что в первом сезоне нас смотрел миллион, во втором – два миллиона, в третьем – три. Значит, мы молодцы.

Но для меня успех будет связан с множеством факторов. От цифр (куда же без них) до фидбэка от команд. Надеюсь, в июле ребята скажут мне: «Очень круто, Коль. Нам так понравилось. Ты молодец». Это будет безусловным сигналом того, что мы сделали классную историю.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; Winline Media Football League; commons.wikimedia.org/Vajda János, Szandrasiklosi