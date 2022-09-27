Создатель Медиалиги завел блог на Sports.ru! И рассказал все о запуске второго сезона

Только откровения и детали.

Всем привет! Это Николай Осипов, основатель и президент Winline Футбольной Медиалиги. Мы с вами уже виделись – недавно я давал большое интервью Sports.ru. После него я получил много сообщений от знакомых и друзей, с которыми в силу разных причин не так часто общаюсь. Все радовались и поздравляли, словно увидели старого знакомого по телевизору.

Прочитав комментарии, я увидел большой интерес и много предубеждений относительно медийного футбола. В этом блоге я буду рассказывать о закулисье Медиалиги и, надеюсь, смогу вас переубедить.

Буду очень признателен, если в комментариях предложите темы для блога. Обязательно выберу несколько для будущих постов.

Первый сезон МФЛ – суперуспех. Сообщение от Егора Крида, вечеринка с игроками сборной России

Первый сезон Медиалиги превзошел мои ожидания. Мы начинали как небольшой проект, в который многие не верили, а заканчивали с безумным вниманием. После финала я получал множество звонков от людей, которых обычно вижу по телевизору, – все хотели поучаствовать.

Первым звоночком успеха стали просмотры полуфинала. Матч между Art и Basement – командами без большой аудитории – собрал космические цифры. Я осознал, что проект привлек обычных зрителей, которым интересен именно медиафутбол, а не «Амкал» или 2Drots.

Второй сигнал случился 11 июля, в день финала на «ВТБ Арене». Вечером я смотрел за парнями из 2Drots, ликующими с кубком, а ночью поехал на вечеринку-закрытие в пространство «Суперметалл» на Бауманской. Кого я только не видел в тот вечер! Рэперы, актеры, футболисты сборной России. Простите, без имен – не хочу подставлять ребят, вдруг они нарушали режим.

Меня неимоверно быстро покидали силы, и через пару часов я поехал отсыпаться. По пути мне написали с незнакомого номера. Человек сначала поздоровался, а потом прислал большое сообщение и поблагодарил за праздник. Это был Егор Крид. Он болеет за 2Drots, общается со многими ребятами и, видимо, взял у них мой номер. Меня тронуло, что очень известный человек так заморочился, чтобы поблагодарить не очень известного человека.

Я понял, что не время почивать на лаврах – проект разогнался и нужно готовить второй сезон. На отдых осталось всего два дня, я провел их с женой и двумя сыновьями. Рыбалка и прогулки по городу помогли хоть немного отвлечься от работы.

Болельщики и команды наверняка обрадовались скорому старту второго сезона, чего нельзя сказать о моей супруге. Медиалига в каком-то смысле лишила ее мужа и покусала семейный бюджет (часть денег для покрытия убытков и задолженностей перед сотрудниками пришлось взять из семьи). Ее реакция предсказуема: «Блин, опять ты в работу, опять мы тебя не увидим».

Иногда эмоции берут верх. Но она умная, поэтому сказала: «Продолжай. Других вариантов нет».

На второй сезон пришли заявки от 100 команд, переговоры с Уткиным заняли четыре сообщения

Летом мы неплохо потрудились: переехали из офиса на 20 квадратных метров в пространство попросторнее, нашли новых партнеров (теперь у Медиалиги есть медийный призовой фонд). Мы решились увеличить ростер с 10 до 18 команд, и нас ожидала очень чувствительная задача – отобрать новых участников.

Первыми позвали «Эгриси» Василия Уткина. Переговоры заняли четыре сообщения – в первом он спросил о возможности поучаствовать, а в двух следующих я респектовал «Эгриси». Это действительно медийная команда с большой аудиторией. Конечно же, берем.

Вторым был «Амкал». Первый сезон он пропускал из-за плотного графика. Знаю, что в команде не все в восторге от МФЛ, но все же один из главных брендов медиафутбола с нами.

Без отбора мы взяли еще несколько ярких новичков – «10», команду РФС и Fight Nights Team. Остальные команды искали по открытому конкурсу.

Мы ожидали увидеть не больше 20 заявок, а в итоге их пришло около ста. Бывало, что 20 заявок мы получали за один день! Чаще всего мне писали в мессенджерах: так и так, собираем медиакоманду, хотим во второй сезон МФЛ. Я вежливо присылал регламент и просил скорректировать заявку.

Наверняка со стороны казалось, что под второй сезон появилось много команд-однодневок. Не стану скрывать, такие были: некоторые распались сразу как стало понятно, что МФЛ-2 пройдет без них.

Но были и достойные претенденты: ФК Rutube (команда видеохостинга, состав в нее набирали в формате реалити-шоу), команда из Сибири – SibScammers (регулярно снимают челленджи с соседями из ФК «Красноярск»), ребята из Беларуси – Inform (самый популярный медиаклуб страны). Вы молодцы, мы следим за вашей активностью.

В такой рутине прошла вторая половина июля и начало августа. А дальше началось самое тяжелое.

Очень сложное решение, из-за которого некоторые игроки не протягивают мне руку

Я читал комментарии на Sports.ru и понимаю, как многие из вас видят Медиалигу. Но для нас, организаторов, главная изюминка лиги – максимальная прозрачность и близость к болельщикам. Стандарт задают наши флагманы: «Амкал» и 2Drots после матчей устраивают дополнительное шоу для фанатов, а звезду «Амкала» Васю Маврина даже забирали в полицию за желание продолжить автограф-сессию.

Я, как президент, стараюсь не отставать. Уверен, что любое мое решение, которое аудитория может воспринять неоднозначно, нужно аргументированно объяснять. Поэтому я детально расскажу о самом тяжелом решении на посту президента Медиалиги.

Переносимся в финальную пресс-конференцию первого сезона, где я пообещал всем десяти участникам место во втором сезоне. Я искренне хотел отблагодарить команды за поддержку и не сомневался, что мест хватит всем. Мы думали так: получим 20 заявок, отберем 6-8 команд и будем жить-не тужить. Но я не учел, что конъюнктура изменилась.

Как я писал выше, Лигой заинтересовались большие игроки: ребята из ММА, РФС и РПЛ. Оказалось, что самобытных и интересных коллективов очень много. Как назло, случился кризис в «На Спорте» (одна из самых ярких команд медиафутбола): часть игроков основали новую команду – «Родина Медиа», где теперь играют Тарасов и T-Killah. Стало очевидно, что уместить всех нереально, а принять больше 18 участников мы не могли.

Поэтому я сделал выбор в пользу более медийных новичков, и лишил места самые слабые с точки зрения контента команды первого сезона. К сожалению, некоторые слишком сфокусировались на спортивных результатах. В медиафутболе контент о жизни команды иногда важнее чем происходящего на поле. Аудитории не всегда нужен спорт в классическом виде, иначе они бы смотрели только РПЛ и ФНЛ.

Мы набрали 16 участников, а на два последних слота претендовали семь команд – в том числе и те, кому я изначально обещал место. Все участники первого сезона по-своему полюбились мне, и я понял, что нереально принять объективное решение. Лучший выход – делегировать задачу зрителям. Так мы пришли к голосованию на Sports.ru.

Мне искренне хотелось уместить в МФЛ-2 всех. Перед голосованием я не спал до утра, пытаясь придумать суперформулу. Не получилось. Через пару дней мы подвели итоги: вы выбрали ФК «Деньги» и Goats, а за бортом оказалось три команды первого сезона – Art, Basement и Starmix.

С пониманием отнесся только Starmix. Остальные восприняли это как личное оскорбление и предательство. Но я понимаю ребят и не уверен, что на их месте отреагировал бы иначе. Некоторые люди до сих пор обижены на меня. Часть из них перешла в другие команды, и мы пересеклись в первом туре МФЛ-2: у меня нет претензий к ребятам, я протянул им руку для рукопожатия, но не получил ответ.

И это одна из множества негативных реакций в коммьюнити медиафутбола. Не буду скрывать, меня это расстроило. Я живой человек и адекватный мужчина, мне непросто забирать обещание. Но мне пришлось принять решение во благо будущего лиги и в ущерб своей репутации.

***

Остаток августа и сентябрь прошли в безумной суете.

Из-за голосования по командам старт сезона передвинули с 3 сентября. Пришлось подстроиться под Московский Кубок Селебрити (еще один крупный турнир в медиафутболе) и передвинуть старт уже на 17 сентября.

Но и к нему успели не все: поздний приезд команд-легионеров, реконструкция стадиона «Луч» (работы шли даже ночью перед первым туром) заставили нас провести безумные недели в начале сентября. Командам не терпелось начать сезон и они высказывали недовольство. В какой-то момент хотелось все бросить, но, конечно, дальше мыслей эти планы не ушли.

И только в день первого тура, приехав утром на «Луч» и увидев, что все готово, я понял: второй сезон начался.

Жду ваших вопросов и идей для постов. Спасибо!