Медведев проводил лучший матч в карьере – но получил жестокое поражение в финале Australian Open. Как так вышло?
Короткие выводы Павла Ниткина.
Даниил Медведев провел титанический Australian Open, который завершился обиднейшим поражением – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 против Янника Синнера. Россиянин первым в истории проиграл два финала «Большого шлема» с 2:0 по сетам – в 2022-м он так же уступил Рафаэлю Надалю.
Почему так получилось?
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● Перед финалом Медведев провел на корте почти 21 час, выиграл два пятисетовика подряд, а 1/2 ушел с 0:2 по сетам.
● Синнеру он проиграл три последних матча.
● Поэтому возникал вопрос: что на фоне усталости и неудобного соперника он придумает, чтобы выиграть?
● Медведев сразу дал на него ответ – агрессия.
● С первого же розыгрыша он использовал то, за счет чего отыгрался у Зверева. И то, что приносило ему наибольший успех в последних матчах с Синнером.
● Даниил отказался от привычной для себя глубокой позиции на корте и встречал подачу итальянца рано. Так он отрезал ему путь к серв-энд-воллей.
● И прием у него шел на каком-то невероятном уровне – как бы он ни подставлял ракетку, мяч приземлялся глубоко, летел быстро, и у Синнера возникал максимум проблем.
● Особенно выделялся прием второй подачи – Медведев выполнял его очень агрессивно, что для него в целом несвойственно.
● В итоге в первых двух сетах он сделал четыре брейка – хотя до этого Синнер за весь турнир проиграл подачу всего дважды. А Новак Джокович – величайший принимающий в истории – в полуфинале против итальянца не создал ни одного брейк-пойнта.
● Сам Медведев подавал феноменально. У него был высокий процент попадания первым мячом, он посылал подачу мощно и в линии.
● В розыгрышах он тоже был необычайно агрессивен. Даниил продолжил делать то, что принесло ему успех против Зверева. Он стоял ближе к задней линии и бил очень сильно. Средняя скорость его ударов в первом сете была на 10 км/ч выше, чем до этого по турниру.
● Даниил понимал, что не надо отдавать инициативу Синнеру, и брал ее себе. Он первым шел на обострения. И находил атаки там, где их вроде бы не было. Например, как он тут перевел слева по линии навылет?
● Или этот форхенд? Как он нашел этот угол?
● А что он творил у сетки? На «Евроспорте» этот матч комментировали Ник Кириос и Тем Хенмэн – кое-что понимающие в мастерстве игры с лета. И они постоянно впечатлялись тем, какие он находил воллеи.
● Игру Синнера ломал и другой момент, который много обсуждали комментаторы. У Медведева очень плоские удары, которые проскакивают по корту, мяч после них взлетает низко. Даже была статистика – точка удара Синнера в этом матче опустилась на 13 см по сравнению с тем, что ему привычно.
● Почему это проблема? Потому что с низкого мяча неудобно атаковать. Его труднее контролировать, труднее разгонять, труднее обрабатывать. Поэтому Синнер в попытках захватывать контроль много ошибался.
● Особенно в этом плане выделялся бэкхенд, который Медведев пробивал в духе обратного кросса. Мяч проскальзывал по корту, и Синнер ничего не мог с ним сделать.
● Важно и то, что Даниил нейтрализовал элементы, которые приносили Синнеру успех в предыдущих матчах против него. Например, бэкхенд по линии. Даже если у итальянца он проходил, Медведев резко подлетал к мячу и плотно переводил его справа в открытый угол. Итальянец с этим не справлялся.
Медведев реализовывал сверхагрессивную тактику на высочайшем уровне. Да, у него были ошибки – больше, чем привычно. Но он компенсировал их виннерсами и тем, что вынуждал Синнера мазать.
В целом по первым двум сетам было впечатление, что Даниил проводит лучший матч в жизни.
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Почему игра изменилась?
● Во-первых, уровень исполнения замысла Медведева постепенно снизился. Простая статистика – по сравнению с первым сетом средняя скорость форхенда упала на 10 км/ч.
● Средняя скорость первой подачи тоже снизилась. В первом сете была 194 км/ч, в пятом – 189.
● Во-вторых, Медведев в розыгрышах немного оттянулся от задней линии. А это давало Синнеру больше пространства для атакующих маневров.
● В целом Даниил стал чуть более пассивным.
● И при этом он больше ошибался. Если первые два сета он закончил с положительным балансом виннерсов и невынужденных ошибок, то последние три – с отрицательным.
● Самое плохое, что ошибки шли кластерами. Например, в последнем гейме третьего сета он допустил четыре невынужденные с форхенда. В последнем гейме четвертого – две с форхенда и одну с бэкхенда. Подачу в пятом сете он проиграл, допустив две невынужденных и плохо сходив к сетке.
● А Синнер на фоне падающего качества игры Медведева свой уровень поднимал. Он лучше подавал – точнее, сильнее, агрессивнее. Это открывало ему возможность выигрывать быстрые очки. В итоге с третьего сета он доминировал по количеству розыгрышей, взятых в разменах до 4 ударов.
● И главное, что подача выручала в важные моменты. В четвертом сете он отыграл брейк-пойнт эйсом.
● У Синнера лучше начал работать форхенд. За счет него он захватывал инициативу. Удар справа был разрушителен.
● Важно, что Янник заиграл стабильнее и терпеливее. И с третьего сета уже он чаще выигрывал длинные размены – потому что меньше ошибался, и у него было больше стабильных инструментов для получения позиционного преимущества. Например, бэкхенд по линии, который Медведев нейтрализовал в первых двух сетах, снова стал эффективен.
● В итоге в последних трех сетах игру вел Синнер. И завершил ее подобающим образом – бэкхендом по линии создал позицию и закончил феерическим ударом навылет справа.
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В целом есть ощущение, что Медведеву просто чуть-чуть не хватило сил на то, чтобы довести матч до конца. Потому что играть так агрессивно и так близко к задней линии – очень тяжело и физически (нужно потрясающее движение), и ментально (нужна невероятная сосредоточенность).
И когда его уровень чуть просел, Синнер был готов этим воспользоваться.
Потому что он большой чемпион. Теперь официально.
О нет, Медведев отдал финал Australian Open – c 2:0 по сетам. Снова
«Лучше так, чем проиграть раньше». Экспресс-рефлексия Медведева после упущенного финала AO
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Фото: Wang Shen/Global Look Press
А еще у Дани очень правильная реакция. На пресс-конференции сказал, что мечтает ещё больше, чем когда либо. Все еще будет
Герой, настоящий герой.
1. Новак Джокович (Сербия, дошёл до полуфинала AO) – 9 855 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания, дошёл до четвертьфинала AO) – 9 255.
3. Даниил Медведев (Россия, сыграл в финале AO) – 8 765.
4. Янник Синнер (Италия, выиграл AO) – 8 310.
5. Андрей Рублёв (Россия, дошёл до четвертьфинала AO) – 5 050.
Дальше стала падать скорость полета мяча, синяк стал добегать, а медведев как раз перестал быстро реагировать... Бывает так, когда сил просто нет...
Не сдавался, бился, причем до конца. Адекватно рассчитывал силы. Но это его максимум в этом матче. Упрекнуть не за что...
Надо все-таки вскользь упомянуть, что первые два сета - это абсолютно худший отрезок Синнера за весь турнир, форменная катастрофа, которую только лишь агрессивной игрой Дани не объяснить. В 1/4, например, против Янника играл Андрей, а в 1/8 - Карен, которые в агрессии Даниилу не уступали, однако не создали таких трудностей для итальянца.
У Синнера не работало примерно ничего: бэкхенд кошмарный (перешел на резаные на каком-то отрезке во втором сете), подача нестабильная, по работе ног вообще казалось, что это Янникпосле двух пятисетовиков подряд вышел играть. Ещё и эти дурацкие укороченные (удар-паразит, как Марат говорил)) не к месту кидал без конца.
Вполне естественно, что в какой-то момент Синнер должен был вернуться к своему уровню игры, который он уже несколько месяцев стабильно показывает. А этот уровень позволил ему уверенно обыгрывать Новака и не оставлять шансов остальным
И так рекорд по пятисетовикам на 1 ТБШ...
Болеть за него конечно одно удовольствие.
Выдал все что осталось, играл великолепно, но бензин начал заканчиваться при 5:1 во втором. Это было видно. Видимо на морально-волевых вытащил остатки из организма, на 5:1 чуть расслабился и все, тело сказало больше не включусь. На морально-соплевых 😀 додавил 2 сет. Если бы на физическое истощение огромные шансы были в 3 выиграть.
У него еще все впереди
))