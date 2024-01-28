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Медведев проводил лучший матч в карьере – но получил жестокое поражение в финале Australian Open. Как так вышло?

ATP ATP
Янник Синнер Янник Синнер
Australian Open Australian Open
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Короткие выводы Павла Ниткина.

Даниил Медведев провел титанический Australian Open, который завершился обиднейшим поражением – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 против Янника Синнера. Россиянин первым в истории проиграл два финала «Большого шлема» с 2:0 по сетам – в 2022-м он так же уступил Рафаэлю Надалю.

Почему так получилось?

***

● Перед финалом Медведев провел на корте почти 21 час, выиграл два пятисетовика подряд, а 1/2 ушел с 0:2 по сетам.

● Синнеру он проиграл три последних матча.

● Поэтому возникал вопрос: что на фоне усталости и неудобного соперника он придумает, чтобы выиграть?

● Медведев сразу дал на него ответ – агрессия.

● С первого же розыгрыша он использовал то, за счет чего отыгрался у Зверева. И то, что приносило ему наибольший успех в последних матчах с Синнером.

● Даниил отказался от привычной для себя глубокой позиции на корте и встречал подачу итальянца рано. Так он отрезал ему путь к серв-энд-воллей.

● И прием у него шел на каком-то невероятном уровне – как бы он ни подставлял ракетку, мяч приземлялся глубоко, летел быстро, и у Синнера возникал максимум проблем.

● Особенно выделялся прием второй подачи – Медведев выполнял его очень агрессивно, что для него в целом несвойственно.

● В итоге в первых двух сетах он сделал четыре брейка – хотя до этого Синнер за весь турнир проиграл подачу всего дважды. А Новак Джокович – величайший принимающий в истории – в полуфинале против итальянца не создал ни одного брейк-пойнта.

● Сам Медведев подавал феноменально. У него был высокий процент попадания первым мячом, он посылал подачу мощно и в линии.

● В розыгрышах он тоже был необычайно агрессивен. Даниил продолжил делать то, что принесло ему успех против Зверева. Он стоял ближе к задней линии и бил очень сильно. Средняя скорость его ударов в первом сете была на 10 км/ч выше, чем до этого по турниру.

● Даниил понимал, что не надо отдавать инициативу Синнеру, и брал ее себе. Он первым шел на обострения. И находил атаки там, где их вроде бы не было. Например, как он тут перевел слева по линии навылет?

● Или этот форхенд? Как он нашел этот угол?

● А что он творил у сетки? На «Евроспорте» этот матч комментировали Ник Кириос и Тем Хенмэн – кое-что понимающие в мастерстве игры с лета. И они постоянно впечатлялись тем, какие он находил воллеи.

● Игру Синнера ломал и другой момент, который много обсуждали комментаторы. У Медведева очень плоские удары, которые проскакивают по корту, мяч после них взлетает низко. Даже была статистика – точка удара Синнера в этом матче опустилась на 13 см по сравнению с тем, что ему привычно.

● Почему это проблема? Потому что с низкого мяча неудобно атаковать. Его труднее контролировать, труднее разгонять, труднее обрабатывать. Поэтому Синнер в попытках захватывать контроль много ошибался.

● Особенно в этом плане выделялся бэкхенд, который Медведев пробивал в духе обратного кросса. Мяч проскальзывал по корту, и Синнер ничего не мог с ним сделать.

● Важно и то, что Даниил нейтрализовал элементы, которые приносили Синнеру успех в предыдущих матчах против него. Например, бэкхенд по линии. Даже если у итальянца он проходил, Медведев резко подлетал к мячу и плотно переводил его справа в открытый угол. Итальянец с этим не справлялся.

Медведев реализовывал сверхагрессивную тактику на высочайшем уровне. Да, у него были ошибки – больше, чем привычно. Но он компенсировал их виннерсами и тем, что вынуждал Синнера мазать.

В целом по первым двум сетам было впечатление, что Даниил проводит лучший матч в жизни.

***

Почему игра изменилась?

● Во-первых, уровень исполнения замысла Медведева постепенно снизился. Простая статистика – по сравнению с первым сетом средняя скорость форхенда упала на 10 км/ч.

● Средняя скорость первой подачи тоже снизилась. В первом сете была 194 км/ч, в пятом – 189.

● Во-вторых, Медведев в розыгрышах немного оттянулся от задней линии. А это давало Синнеру больше пространства для атакующих маневров.

● В целом Даниил стал чуть более пассивным.

● И при этом он больше ошибался. Если первые два сета он закончил с положительным балансом виннерсов и невынужденных ошибок, то последние три – с отрицательным.

● Самое плохое, что ошибки шли кластерами. Например, в последнем гейме третьего сета он допустил четыре невынужденные с форхенда. В последнем гейме четвертого – две с форхенда и одну с бэкхенда. Подачу в пятом сете он проиграл, допустив две невынужденных и плохо сходив к сетке.

● А Синнер на фоне падающего качества игры Медведева свой уровень поднимал. Он лучше подавал – точнее, сильнее, агрессивнее. Это открывало ему возможность выигрывать быстрые очки. В итоге с третьего сета он доминировал по количеству розыгрышей, взятых в разменах до 4 ударов.

● И главное, что подача выручала в важные моменты. В четвертом сете он отыграл брейк-пойнт эйсом.

● У Синнера лучше начал работать форхенд. За счет него он захватывал инициативу. Удар справа был разрушителен.

● Важно, что Янник заиграл стабильнее и терпеливее. И с третьего сета уже он чаще выигрывал длинные размены – потому что меньше ошибался, и у него было больше стабильных инструментов для получения позиционного преимущества. Например, бэкхенд по линии, который Медведев нейтрализовал в первых двух сетах, снова стал эффективен.

● В итоге в последних трех сетах игру вел Синнер. И завершил ее подобающим образом – бэкхендом по линии создал позицию и закончил феерическим ударом навылет справа.

***

В целом есть ощущение, что Медведеву просто чуть-чуть не хватило сил на то, чтобы довести матч до конца. Потому что играть так агрессивно и так близко к задней линии – очень тяжело и физически (нужно потрясающее движение), и ментально (нужна невероятная сосредоточенность).

И когда его уровень чуть просел, Синнер был готов этим воспользоваться.

Потому что он большой чемпион. Теперь официально.

О нет, Медведев отдал финал Australian Open – c 2:0 по сетам. Снова

«Лучше так, чем проиграть раньше». Экспресс-рефлексия Медведева после упущенного финала AO

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Фото: Wang Shen/Global Look Press

55 комментариев
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Даня провёл потрясающий турнир. Просто не хватило сил, но на самом деле этим турниром он заставил переосмыслить то, какой он теннисист, и какой у него потенциал. Он не раскрыт до конца, он выиграет ещё Австралию, да и США тоже. Как обыгрывать Синнера он понял, контригру нашел

А еще у Дани очень правильная реакция. На пресс-конференции сказал, что мечтает ещё больше, чем когда либо. Все еще будет

Герой, настоящий герой.
+52
-2
+50
Медведев провел прекрасный матч, сыграла усталость, побед даниилу на следующих турнирах!
+43
-3
+40
Топ-5 рейтинга ATP по итогам Australian Open – 2024:
1. Новак Джокович (Сербия, дошёл до полуфинала AO) – 9 855 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания, дошёл до четвертьфинала AO) – 9 255.
3. Даниил Медведев (Россия, сыграл в финале AO) – 8 765.
4. Янник Синнер (Италия, выиграл AO) – 8 310.
5. Андрей Рублёв (Россия, дошёл до четвертьфинала AO) – 5 050.
+23
-1
+22
Ответ cnb74g9xtf
Первые два сета Синнер играл крайне плохо из - за нервов, а Медведев был прекрасен. Играл широко, активно! Когда прибавил Синнер стало гораздо сложнее, и он окончательно вымотал Медведева к пятому сету. Оба молодцы, но на данный день Синнер лучший в мире.
Медведев просто устал. причем видно было это еще во втором сете.
Дальше стала падать скорость полета мяча, синяк стал добегать, а медведев как раз перестал быстро реагировать... Бывает так, когда сил просто нет...
Не сдавался, бился, причем до конца. Адекватно рассчитывал силы. Но это его максимум в этом матче. Упрекнуть не за что...
+21
0
+21
Первые два сета Синнер играл крайне плохо из - за нервов, а Медведев был прекрасен. Играл широко, активно! Когда прибавил Синнер стало гораздо сложнее, и он окончательно вымотал Медведева к пятому сету. Оба молодцы, но на данный день Синнер лучший в мире.
+15
-1
+14
Ответ Сергей Семак
Даня провёл потрясающий турнир. Просто не хватило сил, но на самом деле этим турниром он заставил переосмыслить то, какой он теннисист, и какой у него потенциал. Он не раскрыт до конца, он выиграет ещё Австралию, да и США тоже. Как обыгрывать Синнера он понял, контригру нашел А еще у Дани очень правильная реакция. На пресс-конференции сказал, что мечтает ещё больше, чем когда либо. Все еще будет Герой, настоящий герой.
Да, турнир явно в плюс. После РГ-23 казалось, что Даниил на Шлемах закончился. Однако: полуфинал Уима, финал Юсо, финал АО. Впечатляет!
+10
0
+10
Конечно это не лучший матч в карьере Даниила.Были и куда более впечатляющие
+9
0
+9
Даня отлично понимал, что его шанс на победу есть только в 3 сетах, пять он не вывезет, поэтому и начал очень активно, жаль, что хватило только на два.
+8
0
+8
Понятно, что это экспресс анализ, но как-то однобоко, как по мне. Как будто, Даниил со стенкой играл: играл агрессивно - выиграл, подустал - и сразу же проиграл.
Надо все-таки вскользь упомянуть, что первые два сета - это абсолютно худший отрезок Синнера за весь турнир, форменная катастрофа, которую только лишь агрессивной игрой Дани не объяснить. В 1/4, например, против Янника играл Андрей, а в 1/8 - Карен, которые в агрессии Даниилу не уступали, однако не создали таких трудностей для итальянца.
У Синнера не работало примерно ничего: бэкхенд кошмарный (перешел на резаные на каком-то отрезке во втором сете), подача нестабильная, по работе ног вообще казалось, что это Янникпосле двух пятисетовиков подряд вышел играть. Ещё и эти дурацкие укороченные (удар-паразит, как Марат говорил)) не к месту кидал без конца.

Вполне естественно, что в какой-то момент Синнер должен был вернуться к своему уровню игры, который он уже несколько месяцев стабильно показывает. А этот уровень позволил ему уверенно обыгрывать Новака и не оставлять шансов остальным
+5
0
+5
Не хватило у Медведева бензина...
И так рекорд по пятисетовикам на 1 ТБШ...
+4
0
+4
Медведева обыграла усталость, а не Синнер
+5
-1
+4
Ответ SerVer
Ну после суток на корте разродиться ещё на 1 сет ради титула ТБШ , огромных призовых и сопутствующего он, конечно же, не смог.
Новак с Рублевым тоже могли посильнее рыжего потрепать, а то тот только 1 сет до финала отдал.
+4
0
+4
Думаю Даня понимал свой расклад сил и они у него закончились к концу второго, где он чудом отскочил. Дальше просто на бровях вывозил, еще и какие-то шансы и брейки имел. Синнер красавец, растет, но Даня на это турнире тоже показал, как свой уровень повышает.
Болеть за него конечно одно удовольствие.
+3
0
+3
Сочувствую парню, который при 2:0 снял свою ставку на Синнера и извинялся на Спортсе перед Медведевым за своё отсутствие веры.
+3
0
+3
Как проиграл Медведев? Не хватило сил. Вот и вся аналитика.
Выдал все что осталось, играл великолепно, но бензин начал заканчиваться при 5:1 во втором. Это было видно. Видимо на морально-волевых вытащил остатки из организма, на 5:1 чуть расслабился и все, тело сказало больше не включусь. На морально-соплевых 😀 додавил 2 сет. Если бы на физическое истощение огромные шансы были в 3 выиграть.
+3
0
+3
Да ладно, даже первые два сета не сравнятся с уровнем его игры против Алькараса 5 месяцев назад
+4
-1
+3
Ответ adamx
Медведев просто устал. причем видно было это еще во втором сете. Дальше стала падать скорость полета мяча, синяк стал добегать, а медведев как раз перестал быстро реагировать... Бывает так, когда сил просто нет... Не сдавался, бился, причем до конца. Адекватно рассчитывал силы. Но это его максимум в этом матче. Упрекнуть не за что...
Синнер первые два сета тоже «не играл». Это был не тот Синнер, что на турнире до этого. Оба молодцы!
+4
-1
+3
Даня молодец !!!
У него еще все впереди
+2
0
+2
Уверен, что депутаты Милонов, Свищев и Мизулина имеют свою точку зрения основных причин проиграша. Ждем
+3
-1
+2
Медведев проиграл, хорошая новость - ждем такого же эпического фэйла от его однофамильца (не забудь захватить и бункерного с собой).
+4
-2
+2
Авторы где же ваше ВАУ Даня ВАУ как в пятницу, проиграл так и скажите итальянец был лучше, а то начинается устал, много времени на корте и прочие, умейте принимать поражения, а вы пытаетесь их оправдать
+3
-1
+2
Ну насчет лучшего матча в карьере это пафос, учитывая что он его проиграл. Первый сет 🔥, в конце второго прозвенел звоночек когда проиграл свою подачу, если бы выиграл сет 6-1 то Синнер мог дрогнуть, учитывая что на таком уровне он еще не играл, но получилось как получилось. Дальше он уже перетерпел Медведева у которого будто бензин закончился
+2
0
+2
Расхлябанность на ранних стадиях привела к лишним часам физической работы. В итоге, в финале у него забились мышцы, преимущественно рук. Это было видно во время длинных розыгрышей, когда он необъяснимо попадал в простейших ситуациях в сетку и вообще просто перекидывал через нее и не создавал проблем Яннику. С середины третьего сета он просто превратился юниора, которого научили перекидывать сетку. Да и скорость подачи это доказывает, резко упала.
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Даня молодец, но не хватило его , просто не хватило , я понимаю обидно проиграть так , но это спорт
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Был шанс....притом неожиданный, никто не ожидал что Даня поведет 2:0 по сетам, но к концу второго сета было чувство что Синер победит, так оно и вышло....оба заслужили победу , Даню жаль что второй раз так 2:0 ведя ...он проиграл матч, жаль что не везёт ему в финалах ....5 из 6 проиграл....но Синер если не будет травм ...это замена великой тройке....
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Ответ Kobynick
Комментарий удален пользователем
Иногда так и есть.И потом если ты физически или психологически плохо готов,то ты не бекхэнд,ни форхэнд не сыграешь хорошо
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Ответ Eugenie Nation
Обожаю патриотов, каждый раз одно и тоже) У них значит Данечка проиграл из-за физики, потому что устал. То есть до 2-0 3-3 0-30 и 30-40 он не устал, а потом ВСЕ. Закончился С Рафой эту же песню пели с 0-40 в третьем устал. И так у них реально после каждого поражения. Восхищаюсь)
Да, это забавно. Что-то на уровне «а если бы не травмы, то РАФА…»
))
+2
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Ответ пашу
Понятно, что это экспресс анализ, но как-то однобоко, как по мне. Как будто, Даниил со стенкой играл: играл агрессивно - выиграл, подустал - и сразу же проиграл. Надо все-таки вскользь упомянуть, что первые два сета - это абсолютно худший отрезок Синнера за весь турнир, форменная катастрофа, которую только лишь агрессивной игрой Дани не объяснить. В 1/4, например, против Янника играл Андрей, а в 1/8 - Карен, которые в агрессии Даниилу не уступали, однако не создали таких трудностей для итальянца. У Синнера не работало примерно ничего: бэкхенд кошмарный (перешел на резаные на каком-то отрезке во втором сете), подача нестабильная, по работе ног вообще казалось, что это Янникпосле двух пятисетовиков подряд вышел играть. Ещё и эти дурацкие укороченные (удар-паразит, как Марат говорил)) не к месту кидал без конца. Вполне естественно, что в какой-то момент Синнер должен был вернуться к своему уровню игры, который он уже несколько месяцев стабильно показывает. А этот уровень позволил ему уверенно обыгрывать Новака и не оставлять шансов остальным
Да ты что, на этом сайте русские играет сами с собой. Сами выигрывают, и проигрывают только из-за себя. Тут есть соперник пффф...
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Ответ romancureman
ага, а у Синнера против Сафиулина, а уж Рома точно не обыграет Касаткину.
Синнер куда более сбалансирован нежели Алькарас.
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Ответ Валерий Гергаев
Был шанс....притом неожиданный, никто не ожидал что Даня поведет 2:0 по сетам, но к концу второго сета было чувство что Синер победит, так оно и вышло....оба заслужили победу , Даню жаль что второй раз так 2:0 ведя ...он проиграл матч, жаль что не везёт ему в финалах ....5 из 6 проиграл....но Синер если не будет травм ...это замена великой тройке....
Да, причем у Алькараса мало шансов против Синнера.
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