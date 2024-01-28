Медведев проводил лучший матч в карьере – но получил жестокое поражение в финале Australian Open. Как так вышло?

Короткие выводы Павла Ниткина.

Даниил Медведев провел титанический Australian Open, который завершился обиднейшим поражением – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 против Янника Синнера. Россиянин первым в истории проиграл два финала «Большого шлема» с 2:0 по сетам – в 2022-м он так же уступил Рафаэлю Надалю.

Почему так получилось?

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● Перед финалом Медведев провел на корте почти 21 час, выиграл два пятисетовика подряд, а 1/2 ушел с 0:2 по сетам.

● Синнеру он проиграл три последних матча.

● Поэтому возникал вопрос: что на фоне усталости и неудобного соперника он придумает, чтобы выиграть?

● Медведев сразу дал на него ответ – агрессия.

● С первого же розыгрыша он использовал то, за счет чего отыгрался у Зверева. И то, что приносило ему наибольший успех в последних матчах с Синнером.

● Даниил отказался от привычной для себя глубокой позиции на корте и встречал подачу итальянца рано. Так он отрезал ему путь к серв-энд-воллей.

● И прием у него шел на каком-то невероятном уровне – как бы он ни подставлял ракетку, мяч приземлялся глубоко, летел быстро, и у Синнера возникал максимум проблем.

● Особенно выделялся прием второй подачи – Медведев выполнял его очень агрессивно, что для него в целом несвойственно.

● В итоге в первых двух сетах он сделал четыре брейка – хотя до этого Синнер за весь турнир проиграл подачу всего дважды. А Новак Джокович – величайший принимающий в истории – в полуфинале против итальянца не создал ни одного брейк-пойнта.

● Сам Медведев подавал феноменально. У него был высокий процент попадания первым мячом, он посылал подачу мощно и в линии.

● В розыгрышах он тоже был необычайно агрессивен. Даниил продолжил делать то, что принесло ему успех против Зверева. Он стоял ближе к задней линии и бил очень сильно. Средняя скорость его ударов в первом сете была на 10 км/ч выше, чем до этого по турниру.

● Даниил понимал, что не надо отдавать инициативу Синнеру, и брал ее себе. Он первым шел на обострения. И находил атаки там, где их вроде бы не было. Например, как он тут перевел слева по линии навылет?

● Или этот форхенд? Как он нашел этот угол?

● А что он творил у сетки? На «Евроспорте» этот матч комментировали Ник Кириос и Тем Хенмэн – кое-что понимающие в мастерстве игры с лета. И они постоянно впечатлялись тем, какие он находил воллеи.

● Игру Синнера ломал и другой момент, который много обсуждали комментаторы. У Медведева очень плоские удары, которые проскакивают по корту, мяч после них взлетает низко. Даже была статистика – точка удара Синнера в этом матче опустилась на 13 см по сравнению с тем, что ему привычно.

● Почему это проблема? Потому что с низкого мяча неудобно атаковать. Его труднее контролировать, труднее разгонять, труднее обрабатывать. Поэтому Синнер в попытках захватывать контроль много ошибался.

● Особенно в этом плане выделялся бэкхенд, который Медведев пробивал в духе обратного кросса. Мяч проскальзывал по корту, и Синнер ничего не мог с ним сделать.

● Важно и то, что Даниил нейтрализовал элементы, которые приносили Синнеру успех в предыдущих матчах против него. Например, бэкхенд по линии. Даже если у итальянца он проходил, Медведев резко подлетал к мячу и плотно переводил его справа в открытый угол. Итальянец с этим не справлялся.

Медведев реализовывал сверхагрессивную тактику на высочайшем уровне. Да, у него были ошибки – больше, чем привычно. Но он компенсировал их виннерсами и тем, что вынуждал Синнера мазать.

В целом по первым двум сетам было впечатление, что Даниил проводит лучший матч в жизни.

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Почему игра изменилась?

● Во-первых, уровень исполнения замысла Медведева постепенно снизился. Простая статистика – по сравнению с первым сетом средняя скорость форхенда упала на 10 км/ч.

● Средняя скорость первой подачи тоже снизилась. В первом сете была 194 км/ч, в пятом – 189.

● Во-вторых, Медведев в розыгрышах немного оттянулся от задней линии. А это давало Синнеру больше пространства для атакующих маневров.

● В целом Даниил стал чуть более пассивным.

● И при этом он больше ошибался. Если первые два сета он закончил с положительным балансом виннерсов и невынужденных ошибок, то последние три – с отрицательным.

● Самое плохое, что ошибки шли кластерами. Например, в последнем гейме третьего сета он допустил четыре невынужденные с форхенда. В последнем гейме четвертого – две с форхенда и одну с бэкхенда. Подачу в пятом сете он проиграл, допустив две невынужденных и плохо сходив к сетке.

● А Синнер на фоне падающего качества игры Медведева свой уровень поднимал. Он лучше подавал – точнее, сильнее, агрессивнее. Это открывало ему возможность выигрывать быстрые очки. В итоге с третьего сета он доминировал по количеству розыгрышей, взятых в разменах до 4 ударов.

● И главное, что подача выручала в важные моменты. В четвертом сете он отыграл брейк-пойнт эйсом.

● У Синнера лучше начал работать форхенд. За счет него он захватывал инициативу. Удар справа был разрушителен.

● Важно, что Янник заиграл стабильнее и терпеливее. И с третьего сета уже он чаще выигрывал длинные размены – потому что меньше ошибался, и у него было больше стабильных инструментов для получения позиционного преимущества. Например, бэкхенд по линии, который Медведев нейтрализовал в первых двух сетах, снова стал эффективен.

● В итоге в последних трех сетах игру вел Синнер. И завершил ее подобающим образом – бэкхендом по линии создал позицию и закончил феерическим ударом навылет справа.

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В целом есть ощущение, что Медведеву просто чуть-чуть не хватило сил на то, чтобы довести матч до конца. Потому что играть так агрессивно и так близко к задней линии – очень тяжело и физически (нужно потрясающее движение), и ментально (нужна невероятная сосредоточенность).

И когда его уровень чуть просел, Синнер был готов этим воспользоваться.

Потому что он большой чемпион. Теперь официально.

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Фото: Wang Shen/Global Look Press