Безумие – Синнер выбил Джоковича с Australian Open!
В конце прошлого сезона Янник Синнер дважды за две недели обыграл Новака Джоковича – причем в традиционно важном для серба Кубке Дэвиса он ушел с тройного матчбола. Это было так мощно, что даже заставило меня поверить – в 2024-м Синнер и другие молодые не дадут Джоковичу доминировать.
Пока что прогноз сбывается. В полуфинале Australian Open Синнер остановил 10-кратного чемпиона – 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.
Джокович впервые в карьере проиграл после четвертьфинала в Мельбурне и вообще потерпел первое поражение с 2018-го. А Синнер впервые вышел в финал «Большого шлема». Как так получилось?
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● Джокович отвратительно начал. В первых двух сетах он сделал 29 невынужденных ошибок при всего 11 виннерсах.
● Особенно плохо выглядел бэкхенд – обычно самый сильный удар Новака. Он проигрывал Синнеру размен ударами по диагонали – что вообще очень редко случается.
● Он постоянно ошибался в переводах по линии.
● Единственный элемент игры, который работал у него относительно хорошо – это выходы к сетке. Но даже там он проигрывал ключевые очки.
● Проблемы была не только в ошибках, но и в том, что Джокович играл недостаточно глубоко. Поэтому у Синнера была возможность давить на него увесистыми ударами с задней линии.
● И сербу не хватало остроты – это, опять же, приводило к давлению со стороны Синнера.
● С третьего сета Джокович прибавил и начал лучше подавать и чувствовать мяч. Это очевидно, если сравнить два удара. В первом сете он в простой ситуации бросил свечу в аут по длине. А в третьем вот так отыграл мини-брейк.
● Потом он еще отыграл матчбол – нашел глубину, и это спровоцировало ошибку Синнера с форхенда.
● Казалось, что возможен очередной великий камбэк Джоковича.
Но в четвертом сете он провел отвратительный гейм при счете 1:2 – со счета 40:0 посыпал ошибками и отдал подачу.
● А на приеме у него весь матч ничего не получалось. Это всего второй случай в его карьере на «Больших шлемах», когда он не создал ни одного брейк-пойнта.
● Конечно, это результат не только его слабости, но и того, как четко Синнер подавал. Особенно здорово работала комбинация с уходящими подачами.
● И он очень классно и агрессивно клал второй мяч.
● Двигался Янник тоже потрясающе.
● Еще один элемент игры Синнера, который стоит отметить – форхенд в движении. Даже когда у Джоковича шла игра, этот удар очень часто позволял Яннику держаться в разменах и переходить из обороны в атаку.
● Плюс он очень помогал, когда Джокович бежал к сетке.
● В целом Синнер провел матч на стабильно более высоком уровне – все очень просто. А при счете 15:30 в последнем гейме еще и показал характер – после двойной ошибки положил эйс, непринятую первую и закончил форхендом навылет.
Сильно!
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За титул Янник поборется с Даниилом Медведевым (у которого выиграл три последних матча) или Александром Зверевым (1:4 в личке, в прошлом году проиграл пятисетовик на US Open).
Медведев против Зверева в полуфинале Australian Open. Онлайн
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Фото: Gettyimages/Cameron Spencer
Я теннис смотрю не как футбол. Когда получается, когда совпадает по времени… В качестве нейтрального зрителя включил Джокович - Синнер. Получил невероятное удовольствие от игры Синнера. Очень четко. Атаковал весь матч почти, гонял Джока по углам в стиле самого Джока. Мощнейший перформанс.
Ему 22 и он явно очень силен ментально. После 7:6 в третьем сете Джок перевернул бы и дожал бы многих. Синнер не дал этого сделать. Первая двойная ошибка на подаче случилась при счете 15-15, когда Синнер подавал на матч. Сразу после этого он сделал эйс и довел до победы.
Еще можно добавить, что Синнер стал первым итальянцем в истории, вышедшим в финал АО в одиночном разряде. Да, у него немецкие корни, он родился и вырос в немецком регионе Италии, может, оттуда и менталка частично.
И напоследок - в послематчевом интервью он сказал, что многому учился у Джоковича и что Джокович давал тренеру Синнера советы о том, что тот может улучшить в своей игре после их очного матча (и поражения Синнера) в 2021-м. Научил на свою голову 😁
А НОВАК 🦾