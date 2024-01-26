Безумие – Синнер выбил Джоковича с Australian Open!

В конце прошлого сезона Янник Синнер дважды за две недели обыграл Новака Джоковича – причем в традиционно важном для серба Кубке Дэвиса он ушел с тройного матчбола. Это было так мощно, что даже заставило меня поверить – в 2024-м Синнер и другие молодые не дадут Джоковичу доминировать.

Пока что прогноз сбывается. В полуфинале Australian Open Синнер остановил 10-кратного чемпиона – 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.

Джокович впервые в карьере проиграл после четвертьфинала в Мельбурне и вообще потерпел первое поражение с 2018-го. А Синнер впервые вышел в финал «Большого шлема». Как так получилось?

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● Джокович отвратительно начал. В первых двух сетах он сделал 29 невынужденных ошибок при всего 11 виннерсах.

● Особенно плохо выглядел бэкхенд – обычно самый сильный удар Новака. Он проигрывал Синнеру размен ударами по диагонали – что вообще очень редко случается.

● Он постоянно ошибался в переводах по линии.

● Единственный элемент игры, который работал у него относительно хорошо – это выходы к сетке. Но даже там он проигрывал ключевые очки.

● Проблемы была не только в ошибках, но и в том, что Джокович играл недостаточно глубоко. Поэтому у Синнера была возможность давить на него увесистыми ударами с задней линии.

● И сербу не хватало остроты – это, опять же, приводило к давлению со стороны Синнера.

● С третьего сета Джокович прибавил и начал лучше подавать и чувствовать мяч. Это очевидно, если сравнить два удара. В первом сете он в простой ситуации бросил свечу в аут по длине. А в третьем вот так отыграл мини-брейк.

● Потом он еще отыграл матчбол – нашел глубину, и это спровоцировало ошибку Синнера с форхенда.

● Казалось, что возможен очередной великий камбэк Джоковича.

Но в четвертом сете он провел отвратительный гейм при счете 1:2 – со счета 40:0 посыпал ошибками и отдал подачу.

● А на приеме у него весь матч ничего не получалось. Это всего второй случай в его карьере на «Больших шлемах», когда он не создал ни одного брейк-пойнта.

● Конечно, это результат не только его слабости, но и того, как четко Синнер подавал. Особенно здорово работала комбинация с уходящими подачами.

● И он очень классно и агрессивно клал второй мяч.

● Двигался Янник тоже потрясающе.

● Еще один элемент игры Синнера, который стоит отметить – форхенд в движении. Даже когда у Джоковича шла игра, этот удар очень часто позволял Яннику держаться в разменах и переходить из обороны в атаку.

● Плюс он очень помогал, когда Джокович бежал к сетке.

● В целом Синнер провел матч на стабильно более высоком уровне – все очень просто. А при счете 15:30 в последнем гейме еще и показал характер – после двойной ошибки положил эйс, непринятую первую и закончил форхендом навылет.

Сильно!

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За титул Янник поборется с Даниилом Медведевым (у которого выиграл три последних матча) или Александром Зверевым (1:4 в личке, в прошлом году проиграл пятисетовик на US Open).

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Фото: Gettyimages/Cameron Spencer