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Безумие – Синнер выбил Джоковича с Australian Open!

Янник Синнер Янник Синнер
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Новак Джокович Новак Джокович
Теннис Теннис

В конце прошлого сезона Янник Синнер дважды за две недели обыграл Новака Джоковича – причем в традиционно важном для серба Кубке Дэвиса он ушел с тройного матчбола. Это было так мощно, что даже заставило меня поверить – в 2024-м Синнер и другие молодые не дадут Джоковичу доминировать.

Пока что прогноз сбывается. В полуфинале Australian Open Синнер остановил 10-кратного чемпиона – 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.

Джокович впервые в карьере проиграл после четвертьфинала в Мельбурне и вообще потерпел первое поражение с 2018-го. А Синнер впервые вышел в финал «Большого шлема». Как так получилось?

***

● Джокович отвратительно начал. В первых двух сетах он сделал 29 невынужденных ошибок при всего 11 виннерсах.

● Особенно плохо выглядел бэкхенд – обычно самый сильный удар Новака. Он проигрывал Синнеру размен ударами по диагонали – что вообще очень редко случается.

● Он постоянно ошибался в переводах по линии.

● Единственный элемент игры, который работал у него относительно хорошо – это выходы к сетке. Но даже там он проигрывал ключевые очки.

● Проблемы была не только в ошибках, но и в том, что Джокович играл недостаточно глубоко. Поэтому у Синнера была возможность давить на него увесистыми ударами с задней линии.

● И сербу не хватало остроты – это, опять же, приводило к давлению со стороны Синнера.

● С третьего сета Джокович прибавил и начал лучше подавать и чувствовать мяч. Это очевидно, если сравнить два удара. В первом сете он в простой ситуации бросил свечу в аут по длине. А в третьем вот так отыграл мини-брейк.

● Потом он еще отыграл матчбол – нашел глубину, и это спровоцировало ошибку Синнера с форхенда.

● Казалось, что возможен очередной великий камбэк Джоковича.

Но в четвертом сете он провел отвратительный гейм при счете 1:2 – со счета 40:0 посыпал ошибками и отдал подачу.

● А на приеме у него весь матч ничего не получалось. Это всего второй случай в его карьере на «Больших шлемах», когда он не создал ни одного брейк-пойнта.

● Конечно, это результат не только его слабости, но и того, как четко Синнер подавал. Особенно здорово работала комбинация с уходящими подачами.

● И он очень классно и агрессивно клал второй мяч.

● Двигался Янник тоже потрясающе.

● Еще один элемент игры Синнера, который стоит отметить – форхенд в движении. Даже когда у Джоковича шла игра, этот удар очень часто позволял Яннику держаться в разменах и переходить из обороны в атаку.

● Плюс он очень помогал, когда Джокович бежал к сетке.

● В целом Синнер провел матч на стабильно более высоком уровне – все очень просто. А при счете 15:30 в последнем гейме еще и показал характер – после двойной ошибки положил эйс, непринятую первую и закончил форхендом навылет.

Сильно!

***

За титул Янник поборется с Даниилом Медведевым (у которого выиграл три последних матча) или Александром Зверевым (1:4 в личке, в прошлом году проиграл пятисетовик на US Open).

Медведев против Зверева в полуфинале Australian Open. Онлайн

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Фото: Gettyimages/Cameron Spencer

31 комментарий
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Возраст не щадит никого, великих тоже , Синнер классный , не понимаю претензий типа скучный , привыкли к шоуменам, клоунам, позерам, иногда просто хамам , нормальный он , такие тоже нужны и важны
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все логично. года два назад писали что Синер и Алькарас будущее тенниса. а Новаку так то 37 уже
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Джок на себя не похож был, очень слабая игра. Рублев даже больше шансов имел против Синнера.
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Ответ Vakhore
Комментарий скрыт
На этом турнире Джокович больше ничего не скажет
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Выиграв ЮСО-2009, дель Потро стал самым молодым по дате рождения игроком, бравшим ТБШ, за несколько дней до 21-летия. До него это был Новак, до Новака – Рафа, до Рафы – Роддик. А вот сам дель Потро оставался во главе списка аж 11 лет, то есть на какой-то момент никто моложе без малого 32 не имел в послужном списке ТБШ. Неслыханный застой. Затем это прервал Тим, через год обновил Медведев, еще через год – Алькарас. Но все они делали это только на ЮСО, на остальных мейджорах с 2008-го, 2016-го и 2011-го соответственно последним оставался Джокович, до него Надаль. 36 лет... И никого моложе. Невиданный коллапс. И вот в прошлом году он был прерван на Уимблдоне, теперь на АО, и иронично, что последним остается РГ – когда-то самый молодежный Шлем.
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Безумного ничего в этом нет, Синнер прогрессирует и находится в отличной форме. Что с Джоковичем, спад или одна неудачная игра покажет время.
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Ответ Fomin525
все логично. года два назад писали что Синер и Алькарас будущее тенниса. а Новаку так то 37 уже
И Новая при этом единственный, кто сумел в Австралии взять у Синнера хотя бы сет. Хотя Андрей тоже был близок к этому, но менталки не хватило..
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Можно выйграть много эпичных битв, но рано или поздно, все равно проиграешь главному сопернику - возрасту. Постарел Новак, как ни тяжело это признавать. И так сколько поколений некстгенов ушло в небытие, а он глыбой возвышался над ними. Все равно Джокович на текущий момент - лучший в истории тенниса. Спасибо ему за все.
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Это был не день Новака, а Синнер был хорош, что говорить. Продемонстрировал устойчивость, стабильность, воспользовался ошибками Джоковича и победил. А Новак ещё своё скажет. Не сомневаюсь в этом.
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Продублирую здесь свой коммент с ветки матча.

Я теннис смотрю не как футбол. Когда получается, когда совпадает по времени… В качестве нейтрального зрителя включил Джокович - Синнер. Получил невероятное удовольствие от игры Синнера. Очень четко. Атаковал весь матч почти, гонял Джока по углам в стиле самого Джока. Мощнейший перформанс.

Ему 22 и он явно очень силен ментально. После 7:6 в третьем сете Джок перевернул бы и дожал бы многих. Синнер не дал этого сделать. Первая двойная ошибка на подаче случилась при счете 15-15, когда Синнер подавал на матч. Сразу после этого он сделал эйс и довел до победы.

Еще можно добавить, что Синнер стал первым итальянцем в истории, вышедшим в финал АО в одиночном разряде. Да, у него немецкие корни, он родился и вырос в немецком регионе Италии, может, оттуда и менталка частично.

И напоследок - в послематчевом интервью он сказал, что многому учился у Джоковича и что Джокович давал тренеру Синнера советы о том, что тот может улучшить в своей игре после их очного матча (и поражения Синнера) в 2021-м. Научил на свою голову 😁
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Ответ Tarkovski
Насколько велик Федерер когда почти в 38 лет чуть не взял Уим-19 - видимо так спиковать другие Биги уже не смогут
Уим это не хард и не грунт там и Серб может до 38 -40 Играть хорошо
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Ответ KristinaL
Возраст не щадит никого, великих тоже , Синнер классный , не понимаю претензий типа скучный , привыкли к шоуменам, клоунам, позерам, иногда просто хамам , нормальный он , такие тоже нужны и важны
Да на фоне Джоковича его игра - Мулен Руж.
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А в чем безумие?
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Приятный парень Янник, удачи ему
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Джоковичу тяжело было играть на солнце весь турнир. К сожалению матч закончился раньше, чем тень накрыла весь корт.
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СИННЕР БЫЛ РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ ХОРОШ.
А НОВАК 🦾
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Новак за всю карьеру столько невынужденных не сделал.
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Поразительная точность Синнера не оставила шансов Джоковичу. С Рублевым было тоже самое. И Рублёв то играл на высоком уровне. По-моему по качеству исполнения и старанию к Андрею вообще не должно быть претензий. Один из лучших его матчей в карьере, как по мне. Ну и с Джоковичем Синнер показал выдающийся теннис. Против такой точности не выстоит никто. Отличная подача, даже вторая летит сильно, хоть и по центру без излишеств. Отличные острые действия, приём с двух рук, постоянное давление и обострение. Можно было бы сейчас отдать ему титул, но есть одно Но. И это Медведев. Единственный кто сопоставим по анатомически, физически и как ни странно психологически. Злой Медведев это не всегда минус. Заряженный на уничтожение он сможет забрать титул. Но если синнер сыграет как в последних двух матчах то у него никто ничего не заберёт. Отличный игрок. Ну а Джоковичу не унывать, есть ещё турниры, просто нужно преодолеть себя, поработать над физикой и ещё больше не впасть в ступор после Ролан Гаррос. Уимблдон ждёт!
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Никакого безумия не вижу. Синнер превзошёл Ноле во всех компонентах игры и заслуженно победил
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что ж тут безумного? из четырех последних встреч Синнер выиграл три.
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В чем безумие? 2,8 - просто подарок от буков был, самые легкие деньги в моей жизни
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Ответ Fomin525
все логично. года два назад писали что Синер и Алькарас будущее тенниса. а Новаку так то 37 уже
Пока всё же ещё 36)
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Ответ АРХАТ
Пока всё же ещё 36)
еще есть 4 месяца до мая)
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Ответ justbored
Да на фоне Джоковича его игра - Мулен Руж.
Претензии комментаторов не к его игре , а к тому что он обычный персонаж, не эпатирует короче, я лично от эпатажа на корте иногда устаю
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