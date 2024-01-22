У Медведева уникальный прием – он стоит в семи метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?

Разберемся.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв одну из сенсаций турнира Нуно Боржеса – 6:3, 7:6(4), 5:7, 6:1.

Россиянин девятый раз прошел в 1/4 на турнире «Большого шлема» и третий раз сделал это на Australian Open.

После первого сета матча с Боржесом в трансляции показали графику – точки, в которых Медведев бьет по мячу на приеме. Важно отметить, что это точки контакта ракетки с мячом – тело Даниила находится еще дальше.

На практике это выглядит примерно так.

Сверхглубокая позиция Медведева на приеме – одна из самых обсуждаемых вещей в теннисе, одна из главных особенностей экс-первой ракетки мира. К тому, как далеко он стоит на приеме, некоторые сводят чуть ли не все его успехи и неудачи.

Давайте разбираться.

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Важно понимать – то, что Медведев стоит далеко от задней линии на приеме, не означает, что он играет так же далеко. В том же матче с Боржесом было много примеров.

Вот один из розыгрышей. Медведев принимает в этой точке.

Второй удар наносит отсюда.

Третий – уже примерно с надписи «Мельбурн».

А четвертый – уже с задней линии.

Все потому, что его удары издалека в хорошие для него дни достаточно глубокие, чтобы планомерно развить позицию. Он не дает сопернику себя забить, а за счет глубины наоборот нейтрализует или даже перехватывает инициативу.

В динамике это выглядит так.

Тут Медведев уже третий удар наносил с задней линии. И это при том, что прием у него прошел не то чтобы блестящий.

Когда он принимает хорошо, то обычно уже третий удар наносит из атакующей позиции.

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В прошлом году на сайте ATP вышло исследование, посвященное как раз позиции Медведева на приеме. В нем анализировали исход розыгрышей, в которых Даниил принимает первую подачу и мяч приземляется в зону от линии подачи до задней линии. Вот она отмечена на картинке.

Итоги были очень интересными. В такой ситуации 43% приемов Медведева приземляются ближе к задней линии, чем к линии подачи – это третий показатель в туре. И, например, у Каспера Рууда, который тоже очень глубоко стоит на приеме, этот показатель всего 24%.

При этом, если Медведев попадает ближе к задней, то выигрывает 58% розыгрышей (больше только у Алькараса), а если ближе к линии подачи – 61% (лучший показатель в туре). По этому поводу авторы исследования написали:

«Это может сводиться к тому, что позиционно он уже готов к обороне. Когда прием летит короче (и приземляется ближе к линии подачи), подающий стремится войти в корт и атаковать. Принимающий наоборот оттягивается назад в оборону. А Медведев уже стоит глубоко, ему не надо так спешить, как принимающему, который начинает на задней линии».

В целом Даниил делает все, чтобы дать себе как можно больше времени на реакцию и создание позиции.

Еще в исследовании предположили, что россиянин относится к приему как к обычному удару с отскока. И это косвенно подтверждают слова его тренера Жиля Сервары, который рассказывал, что пытался изменить позицию Медведева, но отказался от этой идеи, чтобы уберечь чувство игры:

«Он чувствует, что так может попадать в корт. И бег за мячом на приеме важен и для построения игры. Это психологическая и нейронная конфигурация мозга. Которая работает».

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Конечно, у сверхглубокой позиции на приеме есть обратная сторона. Она делает Медведева уязвимым для серв-энд-воллей и укороченных ударов. Вот пример из матча с Боржесом.

Португалец подал широко, и Даниилу пришлось принимать из этой точки – потому что мяч успел улететь очень далеко.

В итоге он оставил открытым весь корт, и португалец спокойно закрыл сетку.

Когда Даниил встречается с еще более сильными игроками, это может стать серьезной проблемой. Например, после финала US Open, проигранного Новаку Джоковичу, Медведев сам признавал, что позицию на приеме можно было поменять: «Я немного заупрямился».

Если бы россиянин встал поближе, он бы обрезал угол – мяч улетал бы не так далеко и широко. И он лишал бы подающего времени – тех долей секунды, которые мяч летит несколько лишних метров. И в некоторых матчах Медведев успешно принимал с задней линии. Ярче всего это проявилось в финале Монреаля-2021 против Рейлли Опелки.

С другой стороны, глубокая позиция становится проблемой, если приему не хватает качества. Потому что в полуфинале того же US Open-2023 Карлос Алькарас тоже пытался использовать позицию Даниила и бегать к сетке сразу после подачи – но раз за разом получал неудобные ответы или обводящие.

Так что тут все упирается в то, насколько хорошо себя чувствует Медведев. И насколько много места у него есть на корте.

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После матча с Боржесом Медведев рассказал Джиму Курье о том, как развивался его прием. Экс-первая ракетка мира отвел его за заднюю линию и попросил показать, откуда он принимал в начале карьеры и как отодвигался все дальше и дальше.

– Я начал на задней линии. Но потом пришел в тур, а тут Жо-Вильфред Тсонга, который подает 220 км/ч. Я ему легко проиграл, без брейк-пойнтов. И подумал, что надо что-то делать.

В следующем матче против соперника с мощной подачей я отошел подальше. А потом играл с кем-то с еще более мощной подачей и отошел еще дальше. А потом понял, что так можно играть против всех – потому что когда я на мяче, я бью не прием, а обычный удар с вращением. Потому что мяч доходит до меня в хорошей позиции.

И я понял, что для моего приема это лучше всего. И начал играть лучше.

– А человек нормального роста может отсюда принимать? Или нужно быть супервысоким?

– Думаю, может. Потому что на многих мячах я подбегаю к мячу. На обычном приеме ты делаешь шаг и подставляешь ракетку. А тут я могу сделать три-четыре шага.

И я думаю, все так могут. Но нужны тренировки.

И тут еще хорошо, что очень сложно пробить в аут. Можно бить очень сильно – и ты удивишься, как мяч прилетает в корт.

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В четвертьфинале Australian Open Даниил сыграет с Хубертом Хуркачем – у которого как раз есть и отличная подача, и достойная игра у сетки. Приему придется поработать.

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