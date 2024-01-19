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Камбэчище Рублева! От отчаяния и криков «в #####» до 5-сетовой победы в лучшем матче Australian Open

ATP ATP
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Алекс де Минаур Алекс де Минаур
Андрей Рублев Андрей Рублев
Australian Open Australian Open
брань брань
Теннис Теннис

Нервно и невероятно.

Матч Андрея Рублева против Алекса де Минаура в четвертом круге Australian Open был первой на турнире этого года встречей между двумя игроками топ-10 – Рублев сейчас пятый, а австралиец стоит десятым.

И по уровню тенниса и драмы это был лучший матч Australian Open. Гора изматывающих и атлетических разменов, постоянное перехватывание инициативы – и мощный камбэк с 1:2 по партиям.

Рублев победил – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0.

***

Этот матч демонстрирует психологический прогресс Рублева. Потому что по ходу третьего сета он был явно в отчаянии.  Например, он сидел в духе грустного Киану, пока Де Минауру обрабатывали мозоли – когда тот вел с брейком в третьем сете.

По ходу матча он много кричал. Например, в середине третьего сета выдал: «Бляха-муха! В #####, #####!» – после сорванного удара.

Он кидал ракетку в корт и пытался сломать ее об колено – не очень настойчиво, но пытался.

Но все это его не ломало. В третьем сете он отыграл подачу на партию и после этого заиграл стабильнее, увереннее. Например, отыграл сетбол двумя ударами в боковую линию – первый из которых зацепил ее на пять миллиметров.

Тай-брейк он все же проиграл – причем ключевое очко у него украла австралийская сетка. Мини-брейк Де Минаур сделал после того, как его воллей дважды отскочил от троса и перевалился.

А потом Алекс еще и закрыл партию невероятной обводкой.

Но после этого Рублев как будто перестроился и успокоился. Он начал играть стабильнее и агрессивнее – и пользоваться преимуществом в мощи. Возможно, ему помогало то, что температура упала, мяч полетел чуть медленнее – и Де Минауру было сложнее его разгонять.

Как бы там ни было, в четвертом и пятом сетах Рублев выглядел свежее (по крайней мере, до концовки решающей партии, когда у него явно начали подступать судороги), играл активнее – и он намного лучше подавал.

Особенно эффективно работала любимая комбинация из уходящей подачи, забегания под форхенд – и яростного выстрела.

***

Нет ничего удивительного в том, что Рублев выглядел свежее. Потому что Де Минауру приходилось очень мощно пахать физически, чтобы вытягивать очки. Простой пример с тай-брейка второго сета.

Мяч отскочил от троса, коротко – и Рублев уже, кажется, не верил, что Алекс добежит. Но тот добежал и смог пробить достаточно сильно, чтобы Андрей на обработал.

Безумие.

Еще Де Минаур сделал намного больше спринтов, чем Рублев – потому что он не такой мощный.

Тем не менее, наибольшего успеха австралиец добивался, именно когда диктовал. В отличие от Рублева он делает это не только за счет мощи (а в последние годы Алекс явно прибавил в физике, стал бить и подавать сильнее), но и за счет скорости. Он рано встречает мяч, перенаправляет, лишает соперника времени.

И когда у него это получалось, он вел игру. Потому что невероятное умение покрывать корт было дополнением к хлестким форхендам и быстрым переводам слева.

А когда Де Минаур сдавал в инициативе, у него начинались проблемы. Так было, когда он не подал на третий сет. Так было, в четвертом и пятом.

И важно отметить, насколько чище в последних двух партиях стал играть Рублев. Первые три партии он закончил с отрицательным балансом виннерсов и невынужденных ошибок, а последние два – с положительным. 

Опасен он был не только в атаке, но и в обороне. Например, второй брейк в пятом он сделал вот такой обводкой.

Трудно сказать, что мощнее – удар или реакция Андрея.

Невероятная победа больше чем за 4 часа.

***

Рублев вышел в десятый четвертьфинал турниров «Большого шлема» и теперь сыграет с Янником Синнером.

Предыдущие девять четвертьфиналов Андрей проиграл.

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Фото: Gettyimages/Kelly Defina

103 комментария
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У них с Медведевым какая-то договоренность по пятым сетам что ли?)
+128
-2
+126
Ответ Кот под ногами майора
У них с Медведевым какая-то договоренность по пятым сетам что ли?)
Ну да, Андрей же крестный дочери Даниила, если не ошибаюсь . Родственники можно сказать.
+61
-2
+59
Андрея, с фантастической победой! Если бы сам не видел, наверное не поверил бы? Не помню когда видел и видел ли вообще такую игру Рублева?👍Собранно, агрессивно и психологически ровно, в самые ответственные моменты!👌😁 Победы уже в этих четвертьфиналах !✊
+60
-5
+55
Ответ Greg Davydov
"Бляха-муха! В #####, #####" Можно хотя бы букву приоткрыть? Например "у" в обоих словах У нас всё таки спортивный,а не интеллектуальный сайт
"Бляха-муха! В Пензу, Пензу!" - лично слышал.
Я ещё удивился, почему туда? А потом вспомнил, там же музей-заповедник «Тарханы» так-то.
+53
-1
+52
"Бляха-муха! В #####, #####"
Можно хотя бы букву приоткрыть?
Например "у" в обоих словах

У нас всё таки спортивный,а не интеллектуальный сайт
+48
0
+48
Ответ "Зенит-Газпром"
Бред. Он сейчас по текущей форме как минимум - полуфиналист. Просто когда-то должно повезти. Я думаю, что повезёт в конце концов.
А Синнер сейчас по текущей форме - не полуфиналист?
+47
-2
+45
Какими же матами я не посылал Андрея во втором и третьем сете. И какой-же он крутой, просто восхитительный!

Как же помогают Рублёву негативные выплески
+22
-1
+21
Ответ Greg Davydov
"Бляха-муха! В #####, #####" Можно хотя бы букву приоткрыть? Например "у" в обоих словах У нас всё таки спортивный,а не интеллектуальный сайт
во втором слове "у" может и не быть. Там могут быть Я, Д, Л, Б и мягкий знак.
+17
-3
+14
Ответ Славяныч
А Синнер сейчас по текущей форме - не полуфиналист?
Синнер по текущей форме на уровне Алькараса и Новака
+17
-3
+14
Ко второй фотке прям напрашиваются прифотошопленные упоротая лиса и Киану Ривз.
+13
0
+13
Хорош!
+13
0
+13
Ответ Blackfire999
Комментарий скрыт
Ну и что держать в себе истерику по характеру и умереть на 20 лет раньше, потому-что так принято?
+11
0
+11
Ответ Вадим flanec
Ну да, Андрей же крестный дочери Даниила, если не ошибаюсь . Родственники можно сказать.
Кумовья)))
+9
0
+9
Ответ postblueink
Какими же матами я не посылал Андрея во втором и третьем сете. И какой-же он крутой, просто восхитительный! Как же помогают Рублёву негативные выплески
Вот-вот-вот... и в ##### тех психологов, которые говорят, что негативные эмоции надо сдерживать.
+9
-1
+8
Андрей проиграет и десятый четвертьфинал, к сожалению, это его потолок на ТБШ(
Но надеюсь на обратное.
+20
-12
+8
Неплохая статья про Де Минаура, но хотелось бы и про Рублева что-нибудь прочитать. Все ж сайт не совсем австралийский.
+9
-2
+7
Ответ Сергей Ленский
Андрей проиграет и десятый четвертьфинал, к сожалению, это его потолок на ТБШ( Но надеюсь на обратное.
Бред. Он сейчас по текущей форме как минимум - полуфиналист. Просто когда-то должно повезти. Я думаю, что повезёт в конце концов.
+13
-6
+7
Ответ ano
Так у него самая халявная сетка, только Хачанов сегодня чуть его поспарринговал, а так там и смотреть нечего
Так тут не в Хачанове дело же. А в планомерном серьезном росте игрока за последние полгода-год.
+7
-1
+6
Против Синнера, увы, шансов минимум
+13
-7
+6
Ответ Славяныч
А Синнер сейчас по текущей форме - не полуфиналист?
Синнер в сетке Андрея в четвертьфинале - несчастный случай. А Андрей - 5 ракетка мира! А потом всякие кликуши кричат, что у Рубля комплекс.
+5
0
+5
Класс!!! Что бы не кто не говорил, но Рублёв прокачал менталку и вытащить такой матч это доказательство его стойкости и мастерства, действительно очень крутая победа, Алекса конечно не хватило на пять сетов, но его ещё надо было затащить туда, очень не хотелось, чтобы Синнер в четвертьфинале играл с удобным Алексом, пускай лучше Андрей его дёрнит в первые в четвертьфинале)))
+8
-3
+5
Ответ Лунев спасет
Свингер его укатает как и Хачанова
Не факт. Рублев - не Хачанов, но главное - это первая подача. Будет первая процентов под 70 - будет бодалово, а если как сегодня во втором сете 56%, то как фанера)))
+6
-1
+5
Ответ slavura71
тв России показывает сей турнир где либо?
Не. На праймспорт смотрю
+6
-1
+5
Ответ Godare88
Ни одной игры Синнера не видел на АО, но пока всех на изи выносит.
Синнер сейчас очень силен. И сегодня Хачанова в одни ворота разнес. Рублёву будет ооочень тяжело.
+6
-1
+5
Жалко, что следом заколдованный четвертьфинал и очень серьезный соперник в отличной форме, у которого удавалось выигрывать лишь на отказах. Но когда-то этот рубеж надо преодолеть.
+4
0
+4
Ответ Георгий Рыженков
Если успеет нормально восстановиться, другому рыжему будет очень непросто..
Ни одной игры Синнера не видел на АО, но пока всех на изи выносит.
+5
-1
+4
Ответ Сергей48
Андрея, с фантастической победой! Если бы сам не видел, наверное не поверил бы? Не помню когда видел и видел ли вообще такую игру Рублева?👍Собранно, агрессивно и психологически ровно, в самые ответственные моменты!👌😁 Победы уже в этих четвертьфиналах !✊
Матч на ЮС Опен против Шаповалова напомнил
+4
0
+4
Матч игрался бэкхендами.
+4
0
+4
Рублёв часто выкрикивал в ответ на не совсем удачные действия. Я в этот момент думал, да чего ты орёшь, все нормально, хорошо же играешь, 5 сетов не избежать, в итоге все равно победишь. В итоге так и вышло
+5
-1
+4
Молоток, поднял настроение!
+4
0
+4
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