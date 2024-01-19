Камбэчище Рублева! От отчаяния и криков «в #####» до 5-сетовой победы в лучшем матче Australian Open

Нервно и невероятно.

Матч Андрея Рублева против Алекса де Минаура в четвертом круге Australian Open был первой на турнире этого года встречей между двумя игроками топ-10 – Рублев сейчас пятый, а австралиец стоит десятым.

И по уровню тенниса и драмы это был лучший матч Australian Open. Гора изматывающих и атлетических разменов, постоянное перехватывание инициативы – и мощный камбэк с 1:2 по партиям.

Рублев победил – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0.

***

Этот матч демонстрирует психологический прогресс Рублева. Потому что по ходу третьего сета он был явно в отчаянии. Например, он сидел в духе грустного Киану, пока Де Минауру обрабатывали мозоли – когда тот вел с брейком в третьем сете.

По ходу матча он много кричал. Например, в середине третьего сета выдал: «Бляха-муха! В #####, #####!» – после сорванного удара.

Он кидал ракетку в корт и пытался сломать ее об колено – не очень настойчиво, но пытался.

Но все это его не ломало. В третьем сете он отыграл подачу на партию и после этого заиграл стабильнее, увереннее. Например, отыграл сетбол двумя ударами в боковую линию – первый из которых зацепил ее на пять миллиметров.

Тай-брейк он все же проиграл – причем ключевое очко у него украла австралийская сетка. Мини-брейк Де Минаур сделал после того, как его воллей дважды отскочил от троса и перевалился.

А потом Алекс еще и закрыл партию невероятной обводкой.

Но после этого Рублев как будто перестроился и успокоился. Он начал играть стабильнее и агрессивнее – и пользоваться преимуществом в мощи. Возможно, ему помогало то, что температура упала, мяч полетел чуть медленнее – и Де Минауру было сложнее его разгонять.

Как бы там ни было, в четвертом и пятом сетах Рублев выглядел свежее (по крайней мере, до концовки решающей партии, когда у него явно начали подступать судороги), играл активнее – и он намного лучше подавал.

Особенно эффективно работала любимая комбинация из уходящей подачи, забегания под форхенд – и яростного выстрела.

***

Нет ничего удивительного в том, что Рублев выглядел свежее. Потому что Де Минауру приходилось очень мощно пахать физически, чтобы вытягивать очки. Простой пример с тай-брейка второго сета.

Мяч отскочил от троса, коротко – и Рублев уже, кажется, не верил, что Алекс добежит. Но тот добежал и смог пробить достаточно сильно, чтобы Андрей на обработал.

Безумие.

Еще Де Минаур сделал намного больше спринтов, чем Рублев – потому что он не такой мощный.

Тем не менее, наибольшего успеха австралиец добивался, именно когда диктовал. В отличие от Рублева он делает это не только за счет мощи (а в последние годы Алекс явно прибавил в физике, стал бить и подавать сильнее), но и за счет скорости. Он рано встречает мяч, перенаправляет, лишает соперника времени.

И когда у него это получалось, он вел игру. Потому что невероятное умение покрывать корт было дополнением к хлестким форхендам и быстрым переводам слева.

А когда Де Минаур сдавал в инициативе, у него начинались проблемы. Так было, когда он не подал на третий сет. Так было, в четвертом и пятом.

И важно отметить, насколько чище в последних двух партиях стал играть Рублев. Первые три партии он закончил с отрицательным балансом виннерсов и невынужденных ошибок, а последние два – с положительным.

Опасен он был не только в атаке, но и в обороне. Например, второй брейк в пятом он сделал вот такой обводкой.

Трудно сказать, что мощнее – удар или реакция Андрея.

Невероятная победа больше чем за 4 часа.

***

Рублев вышел в десятый четвертьфинал турниров «Большого шлема» и теперь сыграет с Янником Синнером.

Предыдущие девять четвертьфиналов Андрей проиграл.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Фото: Gettyimages/Kelly Defina