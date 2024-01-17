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Сказочная Мария Тимофеева – в 1/8 Australian Open. А ее бэкхенд по линии – вообще магия 🪄

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Мария Тимофеева Мария Тимофеева
Australian Open Australian Open
Теннис Теннис

20-летняя Мария Тимофеева – наверное, главная сказка этого Australian Open. 170-я ракетка мира впервые прошла квалификацию на «Большом шлеме» и уже вышла в четвертый круг.

На пути ко второй неделе она прошла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю – 7:6(7), 6:2. Хотя в первом сете проигрывала 0:3, и для нее это был первый в карьере матч против соперницы из топ-50.

В этом матче поражали три вещи.

1. С каким кайфом Тимофеева проводила, наверное, самый большой момент в карьере. В перерыве между сетами она пританцовывала под Ашера.

А по ходу матча очень ярко реагировала на все происходящее. Это очень нравилось болельщикам.

2. Рост Хаддад Майи – 185 см. Каждый удар она выполняет с громким стоном, полностью вкладываясь в мяч. Но было четкое ощущение, что, несмотря на все усилия, она проигрывает Тимофеевой в мощи.

3. Чудеса, которые Мария творила слева, с бэкхенда. Например, при счете 3:1 во втором сете она поймала какую-то волну и выдала серию из трех подряд бэкхендов по линии навылет.

Один краше другого.

А при счете 5:1 показала не только мастерство, но и умение увидеть действия соперницы и быстро подстроиться. Она заметила, что Хаддад Майя прошла вперед – и вырезала по линии. Идеально.

Или обводочка при счете 5:2. Возможно, поэтому бразильянка опасалась выходить к сетке.

В целом Тимофеева провела прекрасный матч, в котором показала характер и классный теннис. За четвертьфинал она поборется с Мартой Костюк.

Мария Тимофеева – внучка великой пианистки. И к ней когда-то подкатывал Алькарас

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32 комментария
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Красавица, умничка, очень надеюсь что и в следующем круге сыграет так же здорово
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Ответ felix-sanchez
Может теперь Карлитос напишет! А так, большая молодец, хорошо играла!
Надо выигрывать АО и тогда совместная фотосессия будет)))
Бедолага,Карлитос даже не догадывается о коварном плане)
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Какие то чудеса на корте показывают наши девчонки!!
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А ещё она интереснее многих прыгает вверх-вниз перед подачей. )
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Может теперь Карлитос напишет! А так, большая молодец, хорошо играла!
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Да это же копия Кузнецовой. Фигура один в один, крепко сложенная.
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+8
Маша такая конфетка)) Уже посмотрел немного видео с ее канала и вот что скажу - вот этот светло-голубой наряд ей прям чертовски идет. В черном на корте она совсем не смотрелась.

А здесь прям - то что надо.

Про теннис и говорить нечего, просто умница
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Так у Алькараса тоже непропорционально короткие ноги. Да и красавцем назвать его можно только спьяну. Играет классно, это не отнимешь. Но это всё.
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Как она это делает?) Передвигается по корту в кроссовках будто на каблуках.
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На этом АО Маша -- гордость наша ! Умеет показать свой характер, а не характеристику и проявляет неуступчивость в упорных матчах. Молодец !
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Сочный арбузик
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Ответ Борнео
Да это же копия Кузнецовой. Фигура один в один, крепко сложенная.
Нет. Точно не Света Кузнецова.
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Хотел тут отрядить комплименты Марии, но будет нагляднее, если я скажу, что я просто залип на эти 2 гифки - на главной, крик после бэкхэнда, и где она танцует с ракеткой на головой😍
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Обсуждать внешность незнакомой девушки как минимум - неэтично. Но видимо не для таких как ты.
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Ответ Борнео
Да это же копия Кузнецовой. Фигура один в один, крепко сложенная.
И не говори, ноги такие же велосипедные)
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Красотка 🔥
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Мария остаётся единственной на АО, кто имеет только одно поражение в туре.
А вдруг этот показатель не изменится ещё пару матчей?!
Она призналась, что хочет задержаться подольше на третьей неделе.
Уже вошла в сотню, надо закрепиться, чтоб не играть квалификацию.
Наберёт ещё больше материала на свой блог.
На верном пути!
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Несестру должна выносить
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Ответ Данзан Басаев
Какие то чудеса на корте показывают наши девчонки!!
Надо, но она опытнее нашей. По потенциалам - сложно сказать. Единственное что Костюк плохо играет с гарматницами (Кто это - не в курсе. Сами вукраинцы называют некоторых теннисисток этим словом).
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Ответ Quadratisch. Praktisch. Gut.
А ещё она интереснее многих прыгает вверх-вниз перед подачей. )
я было даже подумал, а не нарушает ли она какие правила))
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Да очень здорово играла, и догадалась, на пятом матчболе, что надо в правую часть корта играть, а то бразильянка левша и её перекачать значительно сложнее там)))
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Ответ Алексей Куликов
ребят, а как ее канал в телеге называется? скажите пожалуйста! или она в Инстаграме?
Youtube ’Kiss My Ace’
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Ответ sfilatov13
ну вы и сравнили мышцы с жиром
ну я честно сказать , не хотел так резко просто писать ))) но вы пошли дальше )
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т.е. Мирра уже не айс?
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Ответ Йенс Мустерманн
Как там говорят? Мужчине достаточно быть чуть красивее обезьяны ) Плюс у него есть деньги, слава и он просто альфач 😎
Увы, по-поводу "чуть красивее обезьяны" - это самообман. Про всё остальное, соглашусь - значение имеет. Но мы ведь про внешность...
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ребят, а как ее канал в телеге называется? скажите пожалуйста! или она в Инстаграме?
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