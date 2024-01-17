Сказочная Мария Тимофеева – в 1/8 Australian Open. А ее бэкхенд по линии – вообще магия 🪄

20-летняя Мария Тимофеева – наверное, главная сказка этого Australian Open. 170-я ракетка мира впервые прошла квалификацию на «Большом шлеме» и уже вышла в четвертый круг.

На пути ко второй неделе она прошла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю – 7:6(7), 6:2. Хотя в первом сете проигрывала 0:3, и для нее это был первый в карьере матч против соперницы из топ-50.

В этом матче поражали три вещи.

1. С каким кайфом Тимофеева проводила, наверное, самый большой момент в карьере. В перерыве между сетами она пританцовывала под Ашера.

А по ходу матча очень ярко реагировала на все происходящее. Это очень нравилось болельщикам.

2. Рост Хаддад Майи – 185 см. Каждый удар она выполняет с громким стоном, полностью вкладываясь в мяч. Но было четкое ощущение, что, несмотря на все усилия, она проигрывает Тимофеевой в мощи.

3. Чудеса, которые Мария творила слева, с бэкхенда. Например, при счете 3:1 во втором сете она поймала какую-то волну и выдала серию из трех подряд бэкхендов по линии навылет.

Один краше другого.

А при счете 5:1 показала не только мастерство, но и умение увидеть действия соперницы и быстро подстроиться. Она заметила, что Хаддад Майя прошла вперед – и вырезала по линии. Идеально.

Или обводочка при счете 5:2. Возможно, поэтому бразильянка опасалась выходить к сетке.

В целом Тимофеева провела прекрасный матч, в котором показала характер и классный теннис. За четвертьфинал она поборется с Мартой Костюк.

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