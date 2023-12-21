Когда теннисисты были сильнее: в 90-е или сейчас? Поговорили с Евгением Кафельниковым

Разговор об эволюции.

На прошлой неделе Ник Кириос взорвал мир тенниса, когда сказал, что раньше игра была намного медленнее, а Новак Джокович легко бы уничтожил величайшего теннисиста предыдущей эпохи – Пита Сампраса (14 «Больших шлемов»).

Евгений Кафельников играл против Сампраса. Поэтому мы расспросили его, в чем Кириос не прав и как за последние 30 лет изменился теннис.

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– Кириос сказал, что Джокович уничтожил бы Сампраса и вообще игроки прошлого уступают нынешним. Вы с этим согласны?

– Я не воспринимаю подобные комментарии. Они просто пустозвонные.

(Смеется). Как можно сравнивать? Это как сравнивать Стефа Карри или Янниса Адетокумбо с Майклом Джорданом. Многие считают, что они бы уничтожили Джордана – но это невозможно. То же самое у Джоковича с Сампрасом.

Я считаю, что это не от большого ума – сравнивать эры, поколения и игроков разных времен.

Никто не ставит под сомнение величие Джоковича. Но таким образом унижать одного из величайших, если не величайшего игрока 90-х Пита Сампраса – по меньшей мере некорректно.

– А если порассуждать – кто из вашего поколения или из игроков 90-х мог бы стабильно обыгрывать Джоковича? И за счет чего?

– Невозможно так сказать. Вы же сами прекрасно понимаете, что сделали с современным теннисом, особенно последние 15 лет – я имею в виду и мячи, и покрытия, и инвентарь, который модернизировался по сравнению с тем, что было 25-30 лет назад.

Вы поймите, трава на «Уимблдоне» была кардинально другой. Я много раз подмечал и еще раз скажу, что агрономы Всеанглийского клуба из травяного корта сделали хард. Мяч отскакивает высоко. В мое время после подачи невозможно было оставаться на задней линии – как после первой, так и после второй. Все бежали вперед, хочешь не хочешь. Потому что это была единственная возможность выиграть очко.

Если брать покрытие на «Уимблдоне» 90-х, то равных Сампрасу и Беккеру просто бы не было.

То же с мячами. Все прекрасно понимают, что в то время многие болельщики были недовольны тем, что теннис считался силовым, однообразным – подача, короткие розыгрыши. Поэтому пошли на такое радикальное изменение – сделали из тенниса игру на задней линии. Я не буду рассуждать, хорошо это или плохо. Но контраста, который был в 90-е и ранее – когда кто-то играл подачу с выходом к сетке, кто-то играл на задней линии – сейчас нет.

Поэтому слушать комментарии человека, который в одиночке не выиграл ни одного «Большого шлема», – это не уважать самого себя.

– Вы упомянули инвентарь. Я видел мнение, что нельзя сравнивать теннис до появления синтетических струн и нынешний. Насколько струны все изменили?

– Мне кажется, что от натуральных струн лучше чувство мяча. Но при этом они очень быстро рвались. Я сам играл натуралкой, и ракетки хватало на один сет.

Сейчас многие смешивают – есть гибриды, где половина натуралки, половина синтетики. Мне тяжело сейчас как-то комментировать этот нюанс, потому что каждый выбирает то, что ему больше подходит.

– А теми струнами, которыми вы играли, можно было крутить мяч, как Надаль, как Тим?

– Еще раз говорю – мячи стали другими. Скорее всего, давление уменьшилось, они не так быстро летят. Поэтому контролировать их намного проще, чем в мое время.

Натуральные струны давали такое ощущение, что ты понимал, как играть. А потом, когда мячи приобрели немного другое давление и стали более тяжелыми, хочешь не хочешь, приходится играть синтетикой, потому что ею можно придавать намного более сильное вращение.

– Если вернуться к словам Кириоса. У него были не только оценки, но и заходы на факты. Он сказал, что тогда сильной считалась подача 200 км/ч, а сейчас все подают 220 и по углам. Как вы оцените?

– А в 70-е Род Лэйвер играл деревянной ракеткой и подавал 170 или 160, но при этом делал эйсы. Это все пустое.

В футбол в 80-е играли кожаным мячом, у которого аэродинамические качества были как у хоккейной шайбы. А современными мячами можно делать все что хочешь. В мое время люди подавали так, что многие сейчас бы позавидовали. Дело не в мощи, а в том, куда ты направляешь мяч, как ты его вращаешь и так далее. Многие со скоростью 180-190 подавали так, что ты не мог принять – потому что они четко клали в нужную часть квадрата. Тут же все не от силы зависит.

– А если рассуждать вообще о том, как теннис изменился за последние, скажем 30 лет. Вы заметили какие-то глобальные изменения на подаче?

– Я бы сказал, что сейчас никто подаче не уделяет должного внимания – как в мое время.

Еще раз говорю, присутствовал контраст стилей. Были игроки, которые рассчитывали на подачу – на ее точность, на ее силу, на игру с лета. Сейчас такого нет. Сейчас большинство просто старается ввести мяч, а не выиграть за счет подачи.

Это кардинальное изменение. И это все из-за того, что почти все покрытия одинаковые. И это большой минус. Из-за этого мы потеряли стили игроков.

– Вы считаете, что раньше теннис был вариативнее и разнообразнее?

– Безусловно. И у игроков было больше талантов, чтобы развивать сильные и слабые стороны.

Помимо того, что нужно было идеально подавать и играть с лета, важно было уметь играть и на задней линии. А игрокам, которые держались в основном на задней линии, нужно было уметь подавать – если они не подавали должным образом, игрок с агрессивным стилем сразу же бежал на сетку и выигрывал ударом с лета. Без должной подачи ты просто не мог играть.

В мое время вариации было намного больше, чем сейчас.

– А что нужно уметь, чтобы выигрывать сейчас?

– Как я это вижу, нужно иметь очень крепкие физические кондиции. Без этого не выиграть. Если ты быстро не бегаешь, у тебя нет выносливости и скорости передвижения по корту, ты не выиграешь.

– Раньше такого упора на физику не было?

– Из-за того, что раньше был контраст покрытий, этому, возможно, не уделяли такого внимания. Но когда тебя вынуждают играть в одном и том же стиле, это нужно чем-то компенсировать. И компенсировать можно только выносливостью и физическими кондициями.

– Сейчас многие говорят, что игроки стали более универсальными. Это результат того, что покрытия стали одинаковыми?

– Я не считаю, что игроки стали универсальными. Абсолютно не считаю. Игроки наоборот стали более однообразными, у них один стиль – игра на задней линии.

Кто более-менее имеет голову и у кого есть вариативность, тот и выигрывает, тот и на вершине. Я имею в виду Джоковича. Тот же Синнер начал немного менять стиль.

А так в основном все играют одинаково – кто кого перебьет, тот и выигрывает.

– Скорость игры стала выше?

– Безусловно. Жизнь не стоит на месте, все ускоряется. Я не спорю, что темп другой. Мы только что говорили про подачу. В 90-е средняя скорость была, допустим, 180 км/ч. Сейчас наверняка – 190, 195. Это уже большое увеличение. Может быть, через 10-15 лет вообще будет 200. К этому все идет.

Хорошо это или плохо – я не знаю.

– Если вернуться к некоторым конкретным элементам – как, на ваш взгляд, изменилась игра на приеме? Кириос как раз напирал на то, что Ллейтон Хьюитт был первым, кто научился более-менее хорошо принимать, и уничтожил Сампраса на US Open. Как вы считаете, игроки в целом стали лучше принимать?

– Мне трудно говорить. В мое время было много сильных игроков на приеме.

Чтобы делать такого рода заявления… Сафин принимал, я принимал, Агасси хорошо принимал. Я не понимаю, к чему эти разговоры.

У каждого поколения были свои лучшие в тех или иных компонентах. Кто-то идеально подавал – взять Беккера, Сампраса, я могу назвать десяток. Были те, кто шикарно играл с лета – Беккер, Эдберг, Рафтер, те же Хенмэн, Руседски и так далее. И были те, кто блестяще принимал.

– А если говорить не о том, было лучше или хуже, а о том, как изменилась игра на приеме? Как в ваше время основная масса игроков действовала на приеме? Какая была задача?

– Смотря против кого ты играешь. Против Беккера на быстром покрытии мяч летел как из катапульты, и ты даже мог угадать, куда он подает, но все равно не успевал ракетку подставить должным образом.

Сейчас такого нет. Хотя есть исключения. Появился американец Бен Шелтон. Он реально за счет подачи выигрывает много очков. Он единственный, кто использует этот элемент должным образом. Я не знаю больше никого, кто за счет подачи может выигрывать сеты, не делая акцент на прием. Он понимает, что будет держать свою подачу до тай-брейка и там каким-то образом сет выиграет.

В мое время таких было полно – держу свою подачу, дохожу до тай-брейка и там за счет двойной или невынужденной ошибки сет выигрываю. С такими ребятами очень тяжело, потому что они непредсказуемы. Сейчас такого нет.

Еще раз говорю, сейчас подача – это ты просто вводишь мяч и играешь на задней линии. Но это ситуация вынудила, покрытие, на котором все играют. Поэтому никто подаче не уделяет должного внимания.

– В тех условиях, в которых вы играли, можно было представить, что кто-то будет принимать, отойдя на 8 метров за заднюю линию?

– Невозможно.

– Почему?

– Я понимаю, к чему вы клоните, у вас Медведев – пример…

– Мне просто интересно, как изменился рисунок игры. Сейчас очень многие принимают из глубины – возможно, не как Медведев, но отойдя на 4-5 метров.

– Любой теннисист с хорошей подачей – тот же Иванишевич, Руседски, Сампрас, Эдберг – подавал бы так, что у принимающего, который стоит в 3-4-5 метрах за задней линией, не было бы возможности отбивать второй удар. Тот бы добежал до сетки и укорачивал, чтобы соперник не доставал.

– Игра у сетки – потерянное искусство?

– Конечно. Это такое ювелирство, что не каждому дано этот элемент познать.

– Сейчас в туре нет людей, которые играли бы у сетки, допустим, на уровне Руседски?

– Нет. На уровне Беккера…

– Даже не будем брать супертопов вроде Беккера и Сампраса. Допустим, Руседски.

– Нет, я не вижу ни одного, кто играл бы с лета должным образом. Вообще. Отсутствуют.

– А что значит «должным образом»?

– Это ты с лета можешь, например, ювелирно сыграть укороченный, либо положить четко, в длину, в нужное место. Таких игроков нет. Просто отсутствуют.

– Есть мнение, что из-за того, как Медведев играет на приеме, серв-энд-воллей стал возрождаться. Все увидели, что это против него работает, и начали применять против него и других.

– Недостаточно применяют. Недостаточно, к сожалению.

Невозможно за один день довести этот элемент до автоматизма. Нужны годы тренировок. Каким образом это можно было бы усовершенствовать? Регулярно играть пару. А этого никто не делает. Где ты еще можешь этот элемент довести до автоматизма? Только играя пару – где нужно подавать, выходить к сетке и играть с лета.

К сожалению, у теннисистов выработался стереотип, что им пара не нужна. Поэтому никто этот элемент не сможет довести до автоматизма.

– Кто из современных игроков вам больше всего нравится по стилю?

– Трудно кого-то выделить. Еще раз говорю, универсала, который бы одинаково хорошо играл на задней линии, с лета и подавал, я не знаю.

– Алькарас?

– Он пытается, но его игра с лета еще оставляет желать лучшего. Если он этот элемент подтянет хотя бы на 10-15%, то он сможет. Но пока что нет.

– А Циципас? Он много ходит к сетке.

– Я не видел ни одного матча, где он после подачи агрессивно выходил бы к сетке. Он все равно делает акцент на игру на задней линии.

– Что должно произойти, чтобы вернулось былое разнообразие стилей?

– Элементарно – нужно сделать так, чтобы на всех турнирах было не одно и то же покрытие. В свое время Кубок Кремля был на ковре. «Мастерсы» тоже были на быстрых покрытиях. Помню, в Стокгольме был очень быстрый корт.

А проще всего – Всеанглийскому теннисному клубу нужно найти нормального агронома, который бы сделал траву такой, какой она должна быть, а не жесткой до такой степени, что можно смэш бить с отскока. В мое время мяч после подачи никогда выше колена не отскакивал. А сейчас он может отскочить выше головы.

– В условиях универсализации покрытий появление разнообразных стилей невозможно?

– Исключено.

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Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm, Martin Rose/Bongarts, Clive Mason, Evening Standard/Hulton Archive, Victor Fraile, Al Bello, Clive Brunskill; East News/HOLGER HOLLEMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP