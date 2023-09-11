После US Open теннисисты традиционно отправляются в сборные – играть Кубок Дэвиса.

Розыгрыш трофея сейчас выглядит очень скомканным и печальным, потому что на трибунах зачастую пусто. На это по ходу недели жаловался, например, Стэн Вавринка, упрекнувший в такой ситуации Жерара Пике – под руководством компании которого и проходила реформа турнира. И прошла так успешно, что 25-летний контракт разорвали на пятом году.

Плей-офф финального турнира пройдет в Малаге в конце ноября, и там тоже, скорее всего, будет не очень многолюдно – потому что сборная Испании из группы не вышла.

А пока элитный дивизион мучается на нейтральных аренах, сборные попроще играют домашние матчи в старом виде. Особенно красиво это получается у Греции.

В этот раз матч со Словакией проходит в Афинах – на стадионе Панатинаикос, который заложили еще в 329 году до нашей эры.

В 144 году до нашей эры его реставрировали на деньги знаменитого греческого оратора Герода Аттика. Тогда стадион полностью переложили из мрамора и заодно придали ему знаменитую форму вытянутой подковы. Смешение классического греческого стиля с римским размахом делает стадион одним из символов той эпохи – когда Рим доминировал в Греции.

Стадион оказался заброшенным в IV веке, когда римские правители запретили греческие праздники и спортивные мероприятия. Какое-то время на нам даже выращивали пшеницу.

Былое величие к Панатинаикосу вернулось после того, как Греция обрела независимость. В 1836-м стадион частично раскопали, а в 1869-1870-м его отреставрировали. И именно на этом стадионе прошли первые современные Олимпийские игры в 1896-м.

Сейчас теннисисты во главе со Стефаносом Циципасом собрали на нем 10 тысяч зрителей.

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Фото: Stefanos Kyriazis/IPA Sport/Sascha W/Global Look Press; AFP/STEFANOS KYRIAZIS