Готовимся к матчу

В воскресенье в 23:00 по московскому времени пройдет последний матч US Open – в мужском финале Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.
Это будет их 15-я встреча. Сейчас серб ведет 9:5, но есть два важных момента.
1. Медведев выиграл их последний матч – 6:4, 6:4 в полуфинале в Дубае.
2. Медведев выиграл их единственный матч на US Open – в трех сетах в финале-2021.
Медведев победил Джоковича в финале US Open-2021. Посмотрим, как он это сделал!
Сейчас Даниил сказал: «Когда я его здесь обыграл, мне удалось сыграть лучше самого себя. И нужно сделать это снова. Другого пути нет».
У нас есть примерное представление, что именно ему нужно будет делать, чтобы победить в финале.
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Одно можно сказать точно: финал должен быть мощным, потому что оба сейчас в блистательной форме.
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