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Медведев против Джоковича в финале US Open. Онлайн

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Даниил Медведев Даниил Медведев
Новак Джокович Новак Джокович
ATP ATP
Теннис Теннис
 

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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Готовимся к матчу

В воскресенье в 23:00 по московскому времени пройдет последний матч US Open – в мужском финале Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.

Это будет их 15-я встреча. Сейчас серб ведет 9:5, но есть два важных момента.

1. Медведев выиграл их последний матч – 6:4, 6:4 в полуфинале в Дубае.

2. Медведев выиграл их единственный матч на US Open – в трех сетах в финале-2021.

Медведев победил Джоковича в финале US Open-2021. Посмотрим, как он это сделал!

Сейчас Даниил сказал: «Когда я его здесь обыграл, мне удалось сыграть лучше самого себя. И нужно сделать это снова. Другого пути нет».

У нас есть примерное представление, что именно ему нужно будет делать, чтобы победить в финале.

8 вещей, которые нужны Медведеву для победы в финале US Open

Одно можно сказать точно: финал должен быть мощным, потому что оба сейчас в блистательной форме.

1 комментарий

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Артем Гладских
Удачи Дане , Джокович сильный, хороший соперник.
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