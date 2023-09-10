7 комментариев

Как обыграть Джоковича?

В воскресенье Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем за титул US Open. Россиянин уже побеждал великого в финале-2021. Тогда он провел великолепный матч и сейчас понимает, что это нужно повторять – и улучшать:

«Нужно понимать, что Новак после поражений никогда не остается прежним. Он другой. Просто у него другая психология. Вот почему у него 23 «Больших шлема», много «Мастерсов» и недель на первой строчке рейтинга.

Так что я должен использовать это, зная, что он будет в 10 раз лучше, чем был в тот день. И мне нужно быть в 10 раз лучше, чем я был в тот день, если я хочу его обыграть. Это то, что я постараюсь сделать».

Мы не можем точно сказать, как Медведев и Джокович будут играть в этом финале. Но мы можем выделить несколько основных деталей, характерных для их соперничества. И можем выделить восемь вещей, которые очень будут нужны Даниилу для победы в финале.

Конечно, мы опустим банальности в духе «не сыпать двойными ошибками», «ошибаться меньше, чем забивать навылет». Но в целом это довольно базовые вещи.

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1. Медведев – один из немногих, кто способен переигрывать Джоковича на задней линии. Но для этого нужен мощный форхенд – как в финале-2021 и против Алькараса. Даниил должен стремиться рвать справа, а не просто держать мяч в игре.

Когда Медведев пассивничает, у него возникают проблемы против многих соперников. А против Джоковича это вообще смертельно.

2. Нужны переводы слева по линии. Опять же, против Алькараса они работали отлично – и помогали выбивать соперника из позиции, перехватывать инициативу. Против Джоковича это особенно важно, там позиционной борьбы должно быть много.

3. Раз уж мы заговорили про переводы слева по линии. У Джоковича это один из любимых ударов, так что Медведеву понадобится очень хороший форхенд в движении – глубокий и хлесткий кросс в открытый угол.

4. Самое важное в целом: если Даниил будет играть оборонительно или, что еще хуже, пассивно, то Джокович так или иначе будет вскрывать, прорываться к сетке, забивать.

5. Нужна подача. В финале-2021 Медведев подавал просто прекрасно – в линии, открывал себе возможность забивать. Проблемы появились только в конце третьего сета, когда включились нервы.

6. Кстати о возможности забивать. Очень нужен качественный первый удар. Чтобы у Джоковича – главного мастера нейтрализации в современном туре и, возможно, в истории – не было шансов.

7. Прием. Джокович наверняка будет много ходить к сетке после широких подач. Так что нужен прием как против Алькараса – ныряющий в ноги, хлесткий в боковые линии, как больше понравится.

Тут есть проблема: у пикового Джоковича – а нет сомнений, что сейчас он на пике своих нынешних возможностей – подача намного точнее, чем у Алькараса. Это значит, что Медведеву в теории будет сложнее находить необходимые приемы.

8. Дропшот. Джокович довольно много их бросал в финале-2021, но тогда Даниил легко догонял и забивал в ответ. Интересно, что будет сейчас – будет ли Новак использовать их так же активно, сможет ли использовать более эффективно.

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Финал в воскресенье в 23:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Sarah Stier; IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press