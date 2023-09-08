Вспоминаем великое.

Даниил Медведев и Новак Джокович разыграют финал US Open-2023. Это будет их третья встреча в решающих матчах «Больших шлемов».

На Australian Open-2021 Джокович победил довольно легко – и так начал путь за календарным Большим шлемом.

А закончил он его в финале US Open-2021, где его в матче от великого достижения остановил как раз Медведев. Это было великое выступление Даниила. И сейчас самое время пересмотреть его лучшие моменты.

***

Финал US Open пройдет в 23:00 по московскому времени.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman