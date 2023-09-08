Медведев победил Джоковича в финале US Open-2021. Посмотрим, как он это сделал!
Вспоминаем великое.
Даниил Медведев и Новак Джокович разыграют финал US Open-2023. Это будет их третья встреча в решающих матчах «Больших шлемов».
На Australian Open-2021 Джокович победил довольно легко – и так начал путь за календарным Большим шлемом.
А закончил он его в финале US Open-2021, где его в матче от великого достижения остановил как раз Медведев. Это было великое выступление Даниила. И сейчас самое время пересмотреть его лучшие моменты.
***
Финал US Open пройдет в 23:00 по московскому времени.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman
Комментарии