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Медведев победил Джоковича в финале US Open-2021. Посмотрим, как он это сделал!

Новак Джокович Новак Джокович
Даниил Медведев Даниил Медведев
US Open US Open
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Теннис Теннис

Вспоминаем великое.

Даниил Медведев и Новак Джокович разыграют финал US Open-2023. Это будет их третья встреча в решающих матчах «Больших шлемов».

На Australian Open-2021 Джокович победил довольно легко – и так начал путь за календарным Большим шлемом.

А закончил он его в финале US Open-2021, где его в матче от великого достижения остановил как раз Медведев. Это было великое выступление Даниила. И сейчас самое время пересмотреть его лучшие моменты.

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Финал US Open пройдет в 23:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman

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