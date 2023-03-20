19 комментариев

С миру по Нитке
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Ютубу 2 дня, ЦСКА идет за Кубком УЕФА, Овечкин еще не играл в НХЛ. Каким был мир, когда Надаль не стоял в топ-10?

ATP ATP
Марат Сафин Марат Сафин
Мария Шарапова Мария Шарапова
Роджер Федерер Роджер Федерер
Серена Уильямс Серена Уильямс
Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер
Лэнс Армстронг Лэнс Армстронг
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Александр Овечкин Александр Овечкин
ЦСКА ЦСКА
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Новак Джокович Новак Джокович
Теннис Теннис

Ностальгируем.

Все, невероятное случилось – Рафаэль Надаль выпал из топ-10 рейтинга ATP. Он находился в десятке лучших игроков мира с 25 апреля 2005 года – почти 18 лет без перерыва. И мир тогда был совсем другим.

• Население Земли составляло всего 6,5 млрд человек – на полтора меньше, чем сейчас.

• Владимир Путин начинал второй президентский срок, а Роман Абрамович еще был губернатором Чукотки.

• Ютубу тогда было два дня – первое видео «Я в зоопарке» на сайте появилось 23 апреля. В тот же день на российском ТВ вышел первый выпуск «Камеди Клаба», а 20 апреля – «Секс с Анфисой Чеховой».

• Твиттера и инстаграма еще не существовало.

• Брэд Питт только расстался с Дженнифер Энистон.

• Еще не вышли некоторые культовые сериалы – например, «Как я встретил вашу маму» и «Мыслить как преступник». О «Во все тяжкие» не шло и речи. Зато «Клан Сопрано» еще показывали по телевизору.

• Самыми кассовыми фильмами мира были «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», «Хроники Нарнии» и четвертая часть «Гарри Поттера». В книжном виде, кстати, еще не вышла шестая часть – «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

• В России только готовился к выходу фильм «Жмурки».

• На пике популярности находились 50 Cent, Гвен Стефани и Мэрайя Кэри, а для любителей чего позадорнее 25 апреля 2005-го вышел 11-й альбом группы Napalm Death.

• Российских слушателей радовали хиты Глюкозы, «25 этаж» группы «Корни», «Останусь» от «Города 312». И, конечно же, Ирина Дубцова с балладой «О нем». С другой стороны, в 2005-м прошла первая российская премия RAMP в области альтернативной музыки. Группой года признали [Amatory], а песней года – Junk от Jane Air.

• В спорте все тоже было, конечно, совершенно иначе. Например, у Марии Шараповой и Серены Уильямс в личных встречах счет 2:2. Россиянка еще не побывала первой ракеткой мира и выиграла только один «Шлем» (в итоге пять). А Серена – только 7 из 23.

• У Роджера Федерера было всего четыре «Больших шлема», а Надаля и Новака Джоковича – по нулям. Рекордсменом мужского тура был Пит Сампрас с 14 ТБШ.

• Марат Сафин был действующим чемпионом Australian Open, а на первой строчке женского рейтинга стояла Линдсей Дэвенпорт.

• ЦСКА с Чиди Одиа, Юрием Жирковым и Карвальо шли за Кубком УЕФА – первой российской победой в еврокубках.

• В Англии «Челси» был в паре недель от первого за 50 лет чемпионства.

• А в «Формуле-1» после Гран-при Сан-Марино и борьбы между Фернандо Алонсо и Михаэля Шумахера появились мысли, что доминирование Красного барона все же завершается.

• Лэнс Армстронг еще не лишился всех титулов из-за допинг-скандала. В 2005-м он как раз седьмой раз выиграл «Тур де Франс», после чего завершил карьеру.

• Мировой рекорд на стометровке принадлежал Тиму Монтгомери и составлял 9,78. В декабре 2005-го все достижения американца аннулировали из-за допинга.

• У Александра Овечкина было ноль голов в НХЛ – он еще даже не дебютировал в лиге.  

А вы помните 2005-й?

Надаль как-то получил мячом в лицо от Газоля – в рекламе часовщиков. А еще они сняли похотливое зазеркалье с Роналду

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Clive Brunskill;РИА Новости/Владимир Федоренко; VK/pfc_cskatnt.showkinopoisk.ru

19 комментариев

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armageddon123456
Ответ Hitgoe Himgob
Первый секс у меня был в 2005м. Первая сигарета. Первый раз напился. И наконец-то впервые за свой возраст взяли чемпионат города по футболу в тот год Эх...
И поди все одно за одним было? Чемп взяли - на отмечаниях напились - потом был собсно кекс - ну а после сигаретку по науке. Не в обиду сказано, просто прикольно, если так и совпало
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Фанат Сан-Марино
Ответ art_1
Мне все казалось что камеди выходили с 2004, в памяти было что я смотрел камеди и паралельно евро04. Загуглил и реально с 2005 камеди оказывается
Ну их вроде с 2005 начали показывать, но при этом сам Камеди вроде как с 2003 года существует, но без телеверсии в качестве некого юмористического клуба
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Кавабунга Шреддоголовый
Финал Лиги чемпионов-2005. Стамбул. Все помнят, что там было
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art_1
Мне все казалось что камеди выходили с 2004, в памяти было что я смотрел камеди и паралельно евро04. Загуглил и реально с 2005 камеди оказывается
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Rock-n-Rolla
Ответ sfrrrR
Да, почти всё изменилось и поменялось с тех пор в мире. Кроме ОДНОГО.
да, Алонсо красавец!
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Доминик
Трек "Останусь" появится только весной 2006 года, так что никак не мог радовать в 2005-м. Ниткин врёт даже в мелочах.
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Бобынин
Баранов вообще не изменился. Такой же обрубок как и был.
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Бобынин
Ответ Утя Ваткин
Счастливое число Слевина, Константин, Хулиганы, Город грехов, Иллюзионист. Хороший год на отличное кино.
Город грехов- да. А в остальном, какую-то мутотень перечислил. Стрёмный год получается.
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Evil Man
Как же он легендарен. Счастлив что жил в эпоху такого игрока.
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Сергей Смирнов
У меня не было квартиры, машины и денег в кармане). Но сколько было планов)))).
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ilmir84
после финалов ЛЧ и КУ не мог заснуть. после победы армейцев в финале на утро была контрольная в ВУЗе, препод на радостях всем сделал поблажки). а после финала в Стамбуле- была сдача курсовой на проверку. я уж и не помню как одним глазом в телевизоре а другим проверял текст курсовой))) отличное время было. ЦСКА взял 3 трофея. а концовка чемпионата порадовала победой и спуртом за затормозившим локо
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Фанат Сан-Марино
Пойду послушаю Аматоре, чтобы научится гроулить как Игос
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Hitgoe Himgob
Первый секс у меня был в 2005м. Первая сигарета. Первый раз напился. И наконец-то впервые за свой возраст взяли чемпионат города по футболу в тот год

Эх...
+4
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+3
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Аскольдин
Лучший и самый интересный финал Лиги чемпионов. Поскольку фпнпт не только спорта, но и кино добавлю к сказанным блокбастерам - Статский советник, 9 рота, Турецкий гамбит, Мадагаскар, ремейк Кинг-Конга, Война миров с бездарным Кукурузом.
+5
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Topper_Harley_SPB
из серии "Раньше было лучше"
0
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Утя Ваткин
Счастливое число Слевина, Константин, Хулиганы, Город грехов, Иллюзионист. Хороший год на отличное кино.
+1
0
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sfrrrR
Да, почти всё изменилось и поменялось с тех пор в мире.
Кроме ОДНОГО.
+30
-3
+27
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Евгений Качалков
Как будто и не мы жили...
+5
0
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SKA Rostov1992
Эх, кусочек ностальгии в глаз попал) мне было 12 лет, я заканчиваю 6 класс, впереди летние каникулы. Ещё живы бабушка и дедушка. Лучшее время в жизни можно сказать)
+12
-1
+11
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