19 комментариев

Ностальгируем.

Все, невероятное случилось – Рафаэль Надаль выпал из топ-10 рейтинга ATP. Он находился в десятке лучших игроков мира с 25 апреля 2005 года – почти 18 лет без перерыва. И мир тогда был совсем другим.

• Население Земли составляло всего 6,5 млрд человек – на полтора меньше, чем сейчас.

• Владимир Путин начинал второй президентский срок, а Роман Абрамович еще был губернатором Чукотки.

• Ютубу тогда было два дня – первое видео «Я в зоопарке» на сайте появилось 23 апреля. В тот же день на российском ТВ вышел первый выпуск «Камеди Клаба», а 20 апреля – «Секс с Анфисой Чеховой».

• Твиттера и инстаграма еще не существовало.

• Брэд Питт только расстался с Дженнифер Энистон.

• Еще не вышли некоторые культовые сериалы – например, «Как я встретил вашу маму» и «Мыслить как преступник». О «Во все тяжкие» не шло и речи. Зато «Клан Сопрано» еще показывали по телевизору.

• Самыми кассовыми фильмами мира были «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», «Хроники Нарнии» и четвертая часть «Гарри Поттера». В книжном виде, кстати, еще не вышла шестая часть – «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

• В России только готовился к выходу фильм «Жмурки».

• На пике популярности находились 50 Cent, Гвен Стефани и Мэрайя Кэри, а для любителей чего позадорнее 25 апреля 2005-го вышел 11-й альбом группы Napalm Death.

• Российских слушателей радовали хиты Глюкозы, «25 этаж» группы «Корни», «Останусь» от «Города 312». И, конечно же, Ирина Дубцова с балладой «О нем». С другой стороны, в 2005-м прошла первая российская премия RAMP в области альтернативной музыки. Группой года признали [Amatory], а песней года – Junk от Jane Air.

• В спорте все тоже было, конечно, совершенно иначе. Например, у Марии Шараповой и Серены Уильямс в личных встречах счет 2:2. Россиянка еще не побывала первой ракеткой мира и выиграла только один «Шлем» (в итоге пять). А Серена – только 7 из 23.

• У Роджера Федерера было всего четыре «Больших шлема», а Надаля и Новака Джоковича – по нулям. Рекордсменом мужского тура был Пит Сампрас с 14 ТБШ.

• Марат Сафин был действующим чемпионом Australian Open, а на первой строчке женского рейтинга стояла Линдсей Дэвенпорт.

• ЦСКА с Чиди Одиа, Юрием Жирковым и Карвальо шли за Кубком УЕФА – первой российской победой в еврокубках.

• В Англии «Челси» был в паре недель от первого за 50 лет чемпионства.

• А в «Формуле-1» после Гран-при Сан-Марино и борьбы между Фернандо Алонсо и Михаэля Шумахера появились мысли, что доминирование Красного барона все же завершается.

• Лэнс Армстронг еще не лишился всех титулов из-за допинг-скандала. В 2005-м он как раз седьмой раз выиграл «Тур де Франс», после чего завершил карьеру.

• Мировой рекорд на стометровке принадлежал Тиму Монтгомери и составлял 9,78. В декабре 2005-го все достижения американца аннулировали из-за допинга.

• У Александра Овечкина было ноль голов в НХЛ – он еще даже не дебютировал в лиге.

А вы помните 2005-й?

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Clive Brunskill;РИА Новости/Владимир Федоренко; VK/pfc_cska; tnt.show; kinopoisk.ru