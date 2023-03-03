21 комментарий

Андрей Рублев продолжает отличную игру на турнире в Дубае – прошлогодний чемпион впервые в карьере обыграл Александра Зверева (6:3, 7:6(8)) и вышел в финал.

После матча Андрей написал на камере: «Цой жив».

Это популярная фраза фанатов группы «Кино». Считается, что она появилась и вошла в обиход вскоре после смерти Виктора Цоя в 1990 году. Якобы кто-то написал на стене на Арбате «Сегодня погиб Виктор Цой», но потом там большими черными буквами добавили – «Цой жив».

И вскоре после этого там возникла «Стена Цоя» – стихийный мемориал, сохранившийся до сих пор. Поклонники группы исписали ее надписями – в том числе теми самыми «Цой жив» – и изрисовали. А потом еще полгода постоянно у нее дежурили, чтобы никто ничего не закрасил.

В итоге стена пережила и акцию группы Art Destroy, в 2006-м закрасившей ее черным (после этого ее просто восстановили), и проект реконструкции от московской мэрии, в 2009-м хотевшей ее частично снести и назвавшей «пристанищем городских маргиналов». Тогда стену отбили – причем при участии прокремлевской «Молодой гвардии».

А фраза «Цой жив» со временем стала мемом.

Рублев на пресс-конференции объяснил, что означала надпись: «Он был очень влиятелен в СССР, потому что у него был очень мощный голос. Тогда время было очень непростое. Меня тогда не существовало, но время было непростое.

И его лирика давала людям огромную надежду. Я это написал, потому что мне кажется, что сейчас происходит то же самое».

Андрей вообще известный теннисный меломан. Он говорил, что слушает все – «от Моцарта до олдскульного хард-рока и диджеев». В детстве он много слушал Linkin Park и Green Day, а любимой российской группой две недели назад называл не «Кино», а «Би-2».

Перед US Open Андрей рассказывал, что ходил на много концертов – например, на Twenty One Pilots (его любимую группу последнего времени) и Гарри Стайлса.

Любви к Стайлсу не стоит удивляться – в конце концов, Рублев участвовал в бой-бэнде и даже выпустил клип на кавер песни One Direction.

В 2020-м Андрей рассказал Sports.ru, что всегда хотел научиться на чем-нибудь играть, но в юношестве из-за тенниса времени не хватало. Позже он все же взял учителя и освоил несколько любимых песен на гитаре.

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Фото: REUTERS/AMR ALFIKY