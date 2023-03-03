21 комментарий

С миру по Нитке
Блог

«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?

ATP ATP
Андрей Рублев Андрей Рублев
Теннис Теннис

Андрей Рублев продолжает отличную игру на турнире в Дубае – прошлогодний чемпион впервые в карьере обыграл Александра Зверева (6:3, 7:6(8)) и вышел в финал.

После матча Андрей написал на камере: «Цой жив».

Это популярная фраза фанатов группы «Кино». Считается, что она появилась и вошла в обиход вскоре после смерти Виктора Цоя в 1990 году. Якобы кто-то написал на стене на Арбате «Сегодня погиб Виктор Цой», но потом там большими черными буквами добавили – «Цой жив».

И вскоре после этого там возникла «Стена Цоя» – стихийный мемориал, сохранившийся до сих пор. Поклонники группы исписали ее надписями – в том числе теми самыми «Цой жив» – и изрисовали. А потом еще полгода постоянно у нее дежурили, чтобы никто ничего не закрасил.

В итоге стена пережила и акцию группы Art Destroy, в 2006-м закрасившей ее черным (после этого ее просто восстановили), и проект реконструкции от московской мэрии, в 2009-м хотевшей ее частично снести и назвавшей «пристанищем городских маргиналов». Тогда стену отбили – причем при участии прокремлевской «Молодой гвардии».

А фраза «Цой жив» со временем стала мемом.

Рублев на пресс-конференции объяснил, что означала надпись: «Он был очень влиятелен в СССР, потому что у него был очень мощный голос. Тогда время было очень непростое. Меня тогда не существовало, но время было непростое.

И его лирика давала людям огромную надежду. Я это написал, потому что мне кажется, что сейчас происходит то же самое».

Андрей вообще известный теннисный меломан. Он говорил, что слушает все – «от Моцарта до олдскульного хард-рока и диджеев». В детстве он много слушал Linkin Park и Green Day, а любимой российской группой две недели назад называл не «Кино», а «Би-2».

Перед US Open Андрей рассказывал, что ходил на много концертов – например, на Twenty One Pilots (его любимую группу последнего времени) и Гарри Стайлса.

Любви к Стайлсу не стоит удивляться – в конце концов, Рублев участвовал в бой-бэнде и даже выпустил клип на кавер песни One Direction.

В 2020-м Андрей рассказал Sports.ru, что всегда хотел научиться на чем-нибудь играть, но в юношестве из-за тенниса времени не хватало. Позже он все же взял учителя и освоил несколько любимых песен на гитаре.

Рублев теперь играет в собственном бренде – сшили в Саратове, и все очень похоже на Nike, от которого он ушел

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/AMR ALFIKY

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FortMinor
Tsoi podavilsya matsoi
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arseny572
Молодец Андрюха!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Конь Пальто
Ответ Дмитрий Шарапов
А Гуф умер
Он не достоин упоминания рядом с легендами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Ответ Евгений Федяев
Перемен требуют наши сердца ...
Мы сидим у разбитых корыт
И гадаем на розе ветров,
А когда приходит время вставать,
Мы сидим, мы ждём.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demitsuri
Ответ Инженер-конструктор
Да, но какое отношение к музыке имеет Цой и весь т.н. "русский рок"?
Ну вообще-то самое прямое. И ваше ехидство нисколько не умаляет достоинств творчества Цоя - если спустя 32 года эту музыку до сих пор любят, помнят и исполняют уже не одно поколение и даже вы знаете, кто такой Цой, значит это определенный уровень, достичь которого способны лишь единицы.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кагов
Талько вчера был на Арбате. И тут Андрюха всем напомнил, что Цой жив! Даже тем, кто не знал. Да и сам он его не застал, только стену, поэтому он и жив, раз его знают! Андрюха наш перец, наш пацан - московский! Значит все не так уж плохо на сегодняшний день, ребята!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Пожелай мне удачи в бою
Пожелай мнее-ееее...
Удачи!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шарапов
Ответ danchelo7
Цой жив!
А Гуф умер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Ответ TennisForever
Иностранцы теперь будут знать Виктора Цоя☺️
Да уж давно знают. И в играх песни были в том же GTA 4, в metro Exodus и этот самый популярный в мире ютубер Шведский слушал спокойную ночь на стриме.
В Южной Корее группа Yoon Do Hyun еще в начале нулевых группу крови пели и популяризовали среди Корейцов Цоя и группу Кино. При чем пели и на корейском и на русском языке.
А молодежь 21 века помимо игр, еще увлеклись думерской культурой, а уж Цоя то, как яркого представителя пост-панковского рока 80-ых уж в думерской музыке в каждой компиляции есть.
На ютубе там комментарии от кого только нет и от Бразильцев и от Южно-Африканцев и от Японцев и от Норвежцев.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nolan_90
Ответ superpab
Горшок жив
Летов жив
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер-конструктор
Да, но какое отношение к музыке имеет Цой и весь т.н. "русский рок"?
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Федяев
Перемен требуют наши сердца ...
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Максаков
Хой жив
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
Иностранцы теперь будут знать Виктора Цоя☺️
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karamazoff
Ну и писал бы уж по-русски! Тсой...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-eisler@yandex.ru
Цой жив, Горшок в лесу где то гуляет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Giggs888
Одна из первых надписей на стене:
Тебя мы, Витя, не забудем
Ты будешь вечно жить для нас
Тебя мы песнями разбудим
И ты споёшь для нас сейчас.

Сейчас, кстати, так называемая стена Цоя изрядно испорчена всякими свастонами и прочей дрянью, а когда это действительно был крик души фанов Кино
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
superpab
Ответ Гекдениз Кардениз
Хой жив
Горшок жив
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kukry
Цой не умер,он просто вышел покурить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ danchelo7
Цой жив!
Хой жив
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
danchelo7
Цой жив!
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий