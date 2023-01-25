Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр

Когда Джокович так играет, не очень понятно, что с ним делать и есть ли вообще на свете игроки, способные это сделать.

Серб стабильно и агрессивно подавал, даже со второго мяча клал эйсы.

На приеме он раз за разом клал мяч в ноги, сразу сажал Рублева в оборону, выжимал ошибки.

На задней линии он раскладывал мяч по углам быстро и беспощадно – от линии к линии, от линии к линии.

В обороне он постоянно находил удары и свечки, которые попадали в заднюю.

В общем, Рублеву было нереально тяжело, он находился под постоянным давлением. И еще не помогал себе двойными ошибками и сорванными ударами с лета на брейк-пойнтах, браком в попытках ускорить мяч и ударами в сетку.

Это было тотальное доминирование. Рублев в этом матче вел ровно один раз – когда Джокович начал с двойной ошибки. Дальше все было в руках серба.

За его будущих соперников уже немного страшно. В пятницу он будет терзать Томми Пола.