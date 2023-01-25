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Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр

ATP ATP
Андрей Рублев Андрей Рублев
Australian Open Australian Open
Новак Джокович Новак Джокович
Теннис Теннис

Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open - 1:6, 2:6, 4:6. Первыми в онлайне идут геймы Рублева, звездочкой помечен подающий.

 

Итоги матча

Когда Джокович так играет, не очень понятно, что с ним делать и есть ли вообще на свете игроки, способные это сделать.

Серб стабильно и агрессивно подавал, даже со второго мяча клал эйсы.

На приеме он раз за разом клал мяч в ноги, сразу сажал Рублева в оборону, выжимал ошибки.

На задней линии он раскладывал мяч по углам быстро и беспощадно – от линии к линии, от линии к линии.

В обороне он постоянно находил удары и свечки, которые попадали в заднюю.

В общем, Рублеву было нереально тяжело, он находился под постоянным давлением. И еще не помогал себе двойными ошибками и сорванными ударами с лета на брейк-пойнтах, браком в попытках ускорить мяч и ударами в сетку.

Это было тотальное доминирование. Рублев в этом матче вел ровно один раз – когда Джокович начал с двойной ошибки. Дальше все было в руках серба.

За его будущих соперников уже немного страшно. В пятницу он будет терзать Томми Пола.

6:1, 6:2, 6:4 Джокович в 1/2

0:0 - эйс.

15:0 - эйс со второй подачи.

30:0 - Рублев бьет в сетку.

40:0 - Рублев бьет в сетку.

Все.

*3:5 Андрей взял гейм

Получится теперь надавить на приеме?

3:4* Новак берет без шансов

Джокович вообще ничего не отдает и шарашит по линиям, по углам, подача летит, свечки филигранные. В этом сете он проиграл четыре очка на подаче.

*2:4 Рублев еще бьется

При счете 30:30 серб запустил свечу, было тревожно, но Рублев четко вбил смэш и закрыл гейм.

2:3* Брейка нет

Джокович начинает с непринятой подачи, продолжает двойной ошибкой.

При 15:15 серб кладет 13-й эйс.

При 30:15 – красиво растягивает по углам.

А на геймболе еще сопля, серб крестится.

*1:3 Рублев сокращает разрыв

Андрей хорошо отподавал, но теперь надо цепляться за брейк.

1:2* Джокович забрал подачу

Еще один уверенный гейм от серба, мощная подача, эйсы, не дает шансов.

*0:2 Рублев отыграл брейк-пойнт

Джокович – это феномен. Матч полностью под его контролем, а он носится за каждым мячом так, будто его иначе не покормят.

В этом гейме дошел до брейк-пойнта, но Андрей отыгрался хорошей атакой.

И в итоге Рублев все же забирает гейм. В конце очень классно атаковал.

0:1* Джокович мощь

Джокович шикарно подает, берет седьмой гейм подряд.

Третий сет, *0:0 Рублев сразу проиграл подачу

Джоковичу еще и везет: при счете 15:15 он повесил соплю.

Но при счете 15:30 все сделал сам, прием в ноги.

Первый брейк-пойнт Рублев отыграл шикарной обводкой справа. А на втором серб не принял подачу.

При счете 40:40 Андрей напортачил, конечно. Джокович не очень хорошо бросил дропшот, Рублев догнал, но пробил в сетку.

Третий брейк-пойнт, Рублев идет к сетке и легчайший мяч кладет в аут.

Больно.

Итоги второго сета

При счете 2:5 Рублев во время смены сторон сокрушался: «#####, ######. Ой, #####».

То, что ему устраивает Джокович, иначе и не назовешь. Постоянное давление, удары в линии, глубочайшие приемы даже хороших подач, кара за любые неточности.

Серб в страшной форме.

2:5* Джокович забрал и второй сет

Новак вел 40:15, но Рублев вколотил два форхенда. Не сдается.

При счете 40:40 – еще одна мощная атака справа, и вот уже брейк-пойнт!

Что же делает Джокович? Подает шикарную первую, в размене входит в корт и вбивает кросс слева навылет.

Серб заработал еще сетбол эйсом, но Андрей отыгрался в атаке.

40:40, Новак агрессивно кладет вторую подачу, Рублев бьет в сетку и кричит: «ААААА!!!»

Но потом отыгрывает еще сетбол пушкой справа. И у него был шанс на брейк-пойнт, когда серб пробил короткий мяч ему прямо в руки, но он не смог перекинуть сетку.

А на сетболе - шикарная подача.

*2:4 Второй брейк

Рублев вел 30:0, но вот уже брейк-пойнт. Джокович просто стена.

На брейк-пойнте двойная, после которой Андрей трижды орет «Сууууука!»

2:3* Джокович отыграл два брейк-пойнта

Рублев хорошо начал гейм, выжал ошибку.

Потом два затяжных размена: первый забрал Джокович, а на втором пробил справа в аут и кричал на ветер, который подхватил мяч.

При счете 15:30 снова тягучка, Рублев хотел ускорить справа, но опять ускорил в сетку.

И все же Андрей зарабатывает брейк-пойнт, когда Джокович не справляется с глубиной приема.

На брейк-пойнте Джокович мощно подает, и Андрей бьет в большой аут.

40:40 – какой-то странный бэкхенд от Джоковича. Пробил в сетку и потом чуть не упал.

Второй брейк-пойнт, и красота от Джоковича! Был в обороне, перехватил инициативу и забил справа с протяжным стоном.

При счете «ровно» Андрей ошибся справа и пошел кричать на судью, что тот позволяет Джоковичу выходить за 25 секунд между розыгрышами.

Серб на это ответил непринятой подачей.

Гейм

*2:2 Рублев проиграл подачу

В гейме уже 0:40, Джокович атакует, бьет в линии. А при 0:30 опять прием в ноги.

Первый брейк-пойнт – Рублев атаковал, выжал ошибку.

Второй брейк-пойнт – Андрей после хорошего удара вроде хотел к сетке, но замнулся, застрял в полупозиции и в итоге проиграл очко.

Брейк.

2:1* Новак забрал под ноль

Новак начал гейм эйсом со второй подачи, а при счете 15:0 из глубокой обороны положил свечу прямо в заднюю линию. Рублев потом ошибся.

Потом две классных атаки, и счет уже 2:2. На геймболе был просто выдающийся удар с полулета.

*1:1 Рублев удержал

Теперь уже Андрей отвечает на 15:30 эйсом. А при 30:30 положил такой форхенд, что Джокович даже закричал, когда за ним тянулся.

И после этого россиянин закрыл гейм непринятой подачей.

1:0* Джокович сравнял счет

В гейме было 15:30, Джокович ответил на давление эйсом. Потом вышел вперед еще одной хорошей подачей.

Но Рублев борется, мощно проатаковал справа.

40:40 – вторая подача во внешний край линии.

Геймбол – еще одна агрессивная вторая.

Смело.

Второй сет, *0:0 Рублев прервал серию проигранных геймов

Забрал подачу под 15.

Итоги первого сета

Джокович, конечно, суров. Рублев играл не так уж и плохо, но если он выполнял удар, чуть не дотягивающий до идеала, то сразу оказывался под жестким давлением.

1:5* Новак забрал сет

В гейме 30:40 после пары ошибок Джоковича – напортачил у сетки, сорвал форхенд, потом пробил в аут.

Был шанс отыграть один брейк, но Новак положил классную подачу, сравнял счет.

Но при 40:40 - двойная, после которой серб смешно замер.

И отыграл второй брейк-пойнт подачей.

У Андрея был шанс на третий брейк-пойнт, но он не забил смэш, Джокович потащил мяч и переиграл его у сетки.

А на сетболе - двоечка «подача+бэкхенд навылет».

*1:4 Рублев второй раз проиграл подачу

И Джокович снова давит. Серб вел 30:15, первый раз в матче сходив к сетке, а потом продавив форхенд Рублева.

30:30 – еще один глубоченный прием серба, с которым Рублев не справился.

Брейк-пойнт – глубокий прием не прошел, и Андрей вбил справа.

У Рублева был брейк-пойнт, но Джокович его убрал хлестким бэкхендом по диагонали. А потом заработал еще на брейк, опять же приемом под заднюю линию.

Брейк-пойнт №2 – хорошая подача, но серб в акробатической растяжке не попал по длине совсем чуть-чуть.

Потом он заработал еще брейк-пойнт, но ошибся справа в размене.

И еще один брейк-пойнт после ошибки Рублева. Спасла хорошая подача.

В размене Андрей хотел разогнать справа, но разогнал в сетку. И на пятом брейк-пойнте Джокович продавил его форхендами под бэкхенд.

Двойной брейк.

1:3* Джокович закрепил брейк

Серб вел 30:0, Рублев сравнял двумя агрессивными приемами.

Но дальше две хороших подачи и преимущество в три гейма.

*1:2 Рублев проиграл подачу

Джокович забирает первое очко. Широко выбил Рублева в правый угол, потом перевел по линии, выжал ошибку с бэкхенда.

Андрей сравнял, выбив серба в угол мощным форхендом, рванув вперед и забив смэш.

При счете 15:15 прошел очень яростный размен ударами, в котором Рублев был сильнее.

Затем Андрей повел 40:15 после быстрой двоечки, но Джокович отыграл одно очко глубоким приемом, выжавшим ошибку.

А потом серб сравнял счет в гейме: нашел очень косой прием и забил форхенд по линии навылет. В самый уголочек корта.

Рублев снова вышел вперед хорошей подачей, Джокович снова сравнял – глубокий прием и потом форхенд навылет.

И вот у него уже снова брейк-пойнт. Пробил дырку в форхенде Рублева.

А затем и брейк – Андрей дал двойную.

Ай-ай-ай.

1:1* Джокович взял

И начинает с эйса.

При счете 40:15 серб ошибся в сетку слева. Интересно, что это уже второй случай, когда Андрей продавил эту сторону.

А закончил гейм Джокович уверенно, хлестким форхендом в противоход.

Кстати, в предыдущем гейме он как-то неловко дергал ногой после того, как потянулся за подачей в уголок квадрата.

*0:1 Рублев забрал гейм в борьбе

Эпидемия какая-то, Рублев тоже начал гейм двойной.

При счете 0:15 – первый затяжной розыгрыш матча, 25 ударов. Джокович его сначала нейтрализовал, потом перешел в атаку, но Андрей все выдержал и выжал ошибку по длине.

Потом Рублев вел 40:15, но серб сравнял счет. При 40:30 у Андрея был короткий мяч, Новак угадал направление атаки и перекинул его свечой.

40:40 – терпеливая атака от Джоковича. Подвигал Рублева по задней, выбил короткий мяч, вколотил форхенд так, что россиянин не обработал.

Брейк-пойнт. На нем серб положил форхенд в заднюю линию, но Андрей классно перевел в другой угол и потом забил с короткого ответа.

40:40 – подарок от Джоковича. Шел равный размен, и Новак послал форхенд в аут.

А на геймболе Андрей положил непринятую первую подачу.

Первую борьбу выиграл Рублев!

0:0* Джокович выиграл первый гейм

Новак начал матч двойной ошибкой. Но потом исправился – очень агрессивно положил вторую, Андрей принял в сетку.

Еще парой хорошей подач серб дошел до геймболов. А при счете 40:15 Рублев вколотил прием второй навылет.

При счете 40:30 состоялся первый размен ударами, и его выиграл серб – Андрей пробил бэкхенд в сетку.

Первым подаст Новак

Серб выиграл жеребьевку и выбрал подачу. После разминки начнем!

Игроки вышли на корт

Джоковича встретили громкой овацией.

А что с Рублевым?

Все много обсуждают физическое состояние Джоковича, но Рублев-то в предыдущем матче играл пять сетов до решающего тай-брейка. Да еще и потратил кучу эмоций.

Так что будет интересно посмотреть, в каком виде Андрей выйдет на матч. И очень интересно, поможет ли чудо-спасение в понедельник, наконец преодолеть психологический барьер, который возникает у Рублева в четвертьфиналах «Шлемов».

Скоро начнем!

Всем привет!

Сейчас игроки готовятся выходить на корт, так что матч скоро начнется.

Кстати, утром Джокович снова тренировался с тейпом на левом бедре, но это ни о чем не говорит. Исходить нужно из того, что его ничего не беспокоит.

А играет он сейчас шикарно. То, что он в четвертом круге сделал с Алексом де Минауром, было жестоко.

Готовимся к матчу

За полуфинал Australian Open Андрей Рублев поборется с девятикратным чемпионом Новаком Джоковичем.

Для Рублева это будет уже седьмой четвертьфинал на турнирах «Большого  шлема». Дальше этой стадии он пока не проходил – и в предыдущих матчах в 1/4 взял только два сета (в прошлом году на «Ролан Гаррос»).

Андрей не раз говорил, что в полуфинал ему мешает пройти психология. Он так этого хочет, что не может показать свою игру. Сейчас на его пути стоит еще и самый сложный соперник для матча в Австралии – Новак Джокович, который в Мельбурне не проигрывает с 2018-го.

В личных встречах с Новаком у Рублева счет 1:2. Андрей один раз обыграл серба в прошлом году в финале в Белграде, когда тот был не в лучшей форме. А Джокович дважды разгромил его на итоговых турнирах.

Возможно, Рублеву поможет травма Джоковича – в Австралии у него болело левое бедро. Но после четвертого круга серб сказал, что его уже ничего не беспокоит.

Короче, будет тяжело.

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40 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ Николай Володин
Смотрел его игру? Совсем никакущий?
в прошлом сезоне всех топовых испанцев закрывал
геймов 9 возьмет
0
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Australian
Ответ LechK1nG
Ну что же....такая форма Новака говорит о том, что после обновления рейтинга ATP в следующий понедельник Джок снова вернется на 1 строчку.
Это правда. Лучшего теннисиста на сегодняшний день нет. Жаль, что ему уже 35.
+1
0
+1
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Realist2022
Ответ Sonya Horrocks
Очень большие симпатии Андрею, но он просто не пытается рубиться, даже побегать не может. Как только не дают играть в свою игру, он прям расстраивается. И прямолинеен, все одно и то же, пробуй дроп шот или к сетке, что терять при таком разносе.
На подсознательном уровне у него уверенность в том, что кардинальные изменения в игре вообще всё испортят, а также то, что нужно гнуть своё до конца (так тренеры в детстве учили), ибо если не навязал свою игру сопернику - лузер
0
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Realist2022
Ответ Vladislove Dobry
Ну вот и всё . Рублёв играл местами не умно , часто ошибался в простых ситуациях . Совсем не пользуется укороченными , хотя несколько раза там прямо напрашивалось . В общем не конкурент он Джоку если тот в форме .
Рублев, как и большинство наших соотечественников считает, что перемены - зло. В частности, касаемо игры он искренне верит, что если по ходу матча кардинально поменять игру (когда изначальный план на игру не сработал), то станет однозначно ещё хуже.
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Кагов
Рублев сыграл в свою силу, молодец, вернулся на наивысшую для себя пятую позицию рейтинга. Лучший среди наших сейчас. А вдруг Хачанов возьмёт АО23!? Будет седьмым! Болеем за наших! После и Даня подтянется!
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Николай Володин
Ответ GuillermoCoria
Ой, я же совсем забыл, в полуфинале Новака ждёт Томми, да-да, Томми Пол. Это страшно... это будет худший полуфинал в истории шлемов. Это вообще не теннисист от слова совсем. Не, ну как, он конечно играет, даже что то выиграл... но нет, с этим миром что-то не так... Томми Пол! Карл, Томми Пол! В полуфинале шлема.
Смотрел его игру? Совсем никакущий?
+2
0
+2
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LechK1nG
Ну что же....такая форма Новака говорит о том, что после обновления рейтинга ATP в следующий понедельник Джок снова вернется на 1 строчку.
+3
0
+3
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Phoebe
Ответ Graziano
Ловить в этом матче Андрею нечего, даже сет будет чудом. Если Джока здоров, то матч закончится оченб быстро. Прогноз 6-4 6-3 6-0
ну, про 7 геймов вы угадали)
+6
0
+6
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Vladislove Dobry
Ну вот и всё . Рублёв играл местами не умно , часто ошибался в простых ситуациях . Совсем не пользуется укороченными , хотя несколько раза там прямо напрашивалось . В общем не конкурент он Джоку если тот в форме .
+6
0
+6
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Sonya Horrocks
Очень большие симпатии Андрею, но он просто не пытается рубиться, даже побегать не может. Как только не дают играть в свою игру, он прям расстраивается. И прямолинеен, все одно и то же, пробуй дроп шот или к сетке, что терять при таком разносе.
+7
0
+7
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Tania09**
Болеть толком негде за наших, еще и рублевое дерьм о сливает в своих лучших традициях.
+1
-5
-4
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GuillermoCoria
Ой, я же совсем забыл, в полуфинале Новака ждёт Томми, да-да, Томми Пол. Это страшно... это будет худший полуфинал в истории шлемов. Это вообще не теннисист от слова совсем. Не, ну как, он конечно играет, даже что то выиграл... но нет, с этим миром что-то не так... Томми Пол! Карл, Томми Пол! В полуфинале шлема.
+4
-2
+2
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Vladislove Dobry
А где показывают ?
0
-1
-1
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камыш
Достойно Рубль рубится ,Руне бы так не смог)
+4
0
+4
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potch66
Третий заберет,а там посмотрим
0
0
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инок
К сожалению шансов у Рублева по такой игре нет!
+2
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Tigris
Нервы конечно у Рублева ни к черту
0
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Makaveli The-Don-Killuminati
Красиво высказался Андрей после 7-го гейма 2-го сета... если без шуток, то страшно за его психику конечно, почему он такой псих
0
0
0
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инок
В пятисетовых матчах времени конечно предостаточно для того, что бы игра перевернулась на сто восемьдесят градусов, но думается, что не в этот раз свезет Андрею. Новак силен как бык и сдаваться в этой игре точно не собирается.
0
0
0
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Phantom3000
Русский финал ускользает от нас, ребята
+2
-1
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GuillermoCoria
Что же меня так минусами закидали вчера, когда я написал что Андрюша до выхода в штанишки наложит?

И самое интересное есть чем по игре обыгрывать Джоковича, но с башкой совсем беда. А нам целые материалы на спортсе впаривают, что вот-вот, он уже вышел на новый ментальный уровень.

Так за что же минусы, господа, за правду, обидную, но правду?
+5
-7
-2
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Phantom3000
Сольет еще быстрее чем доминор наш Андрюха 😅
+1
0
+1
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Alex19
Название триллера — "Жесткое порево".
0
0
0
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Graziano
Ловить в этом матче Андрею нечего, даже сет будет чудом. Если Джока здоров, то матч закончится оченб быстро. Прогноз 6-4 6-3 6-0
+3
0
+3
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Tarkovski
Ответ Юрий Шептухин
Как же на стороне Андрея молодость, дожмёт в пятом сете.
Победить Джоковича в 5 сетах? Это из раздела Фантастика)
+6
0
+6
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