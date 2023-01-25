Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр
Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open - 1:6, 2:6, 4:6. Первыми в онлайне идут геймы Рублева, звездочкой помечен подающий.
Итоги матча
Когда Джокович так играет, не очень понятно, что с ним делать и есть ли вообще на свете игроки, способные это сделать.
Серб стабильно и агрессивно подавал, даже со второго мяча клал эйсы.
На приеме он раз за разом клал мяч в ноги, сразу сажал Рублева в оборону, выжимал ошибки.
На задней линии он раскладывал мяч по углам быстро и беспощадно – от линии к линии, от линии к линии.
В обороне он постоянно находил удары и свечки, которые попадали в заднюю.
В общем, Рублеву было нереально тяжело, он находился под постоянным давлением. И еще не помогал себе двойными ошибками и сорванными ударами с лета на брейк-пойнтах, браком в попытках ускорить мяч и ударами в сетку.
Это было тотальное доминирование. Рублев в этом матче вел ровно один раз – когда Джокович начал с двойной ошибки. Дальше все было в руках серба.
За его будущих соперников уже немного страшно. В пятницу он будет терзать Томми Пола.
6:1, 6:2, 6:4 Джокович в 1/2
0:0 - эйс.
15:0 - эйс со второй подачи.
30:0 - Рублев бьет в сетку.
40:0 - Рублев бьет в сетку.
Все.
*3:5 Андрей взял гейм
Получится теперь надавить на приеме?
3:4* Новак берет без шансов
Джокович вообще ничего не отдает и шарашит по линиям, по углам, подача летит, свечки филигранные. В этом сете он проиграл четыре очка на подаче.
*2:4 Рублев еще бьется
При счете 30:30 серб запустил свечу, было тревожно, но Рублев четко вбил смэш и закрыл гейм.
2:3* Брейка нет
Джокович начинает с непринятой подачи, продолжает двойной ошибкой.
При 15:15 серб кладет 13-й эйс.
При 30:15 – красиво растягивает по углам.
А на геймболе еще сопля, серб крестится.
*1:3 Рублев сокращает разрыв
Андрей хорошо отподавал, но теперь надо цепляться за брейк.
1:2* Джокович забрал подачу
Еще один уверенный гейм от серба, мощная подача, эйсы, не дает шансов.
*0:2 Рублев отыграл брейк-пойнт
Джокович – это феномен. Матч полностью под его контролем, а он носится за каждым мячом так, будто его иначе не покормят.
В этом гейме дошел до брейк-пойнта, но Андрей отыгрался хорошей атакой.
И в итоге Рублев все же забирает гейм. В конце очень классно атаковал.
0:1* Джокович мощь
Джокович шикарно подает, берет седьмой гейм подряд.
Третий сет, *0:0 Рублев сразу проиграл подачу
Джоковичу еще и везет: при счете 15:15 он повесил соплю.
Но при счете 15:30 все сделал сам, прием в ноги.
Первый брейк-пойнт Рублев отыграл шикарной обводкой справа. А на втором серб не принял подачу.
При счете 40:40 Андрей напортачил, конечно. Джокович не очень хорошо бросил дропшот, Рублев догнал, но пробил в сетку.
Третий брейк-пойнт, Рублев идет к сетке и легчайший мяч кладет в аут.
Больно.
Итоги второго сета
При счете 2:5 Рублев во время смены сторон сокрушался: «#####, ######. Ой, #####».
То, что ему устраивает Джокович, иначе и не назовешь. Постоянное давление, удары в линии, глубочайшие приемы даже хороших подач, кара за любые неточности.
Серб в страшной форме.
2:5* Джокович забрал и второй сет
Новак вел 40:15, но Рублев вколотил два форхенда. Не сдается.
При счете 40:40 – еще одна мощная атака справа, и вот уже брейк-пойнт!
Что же делает Джокович? Подает шикарную первую, в размене входит в корт и вбивает кросс слева навылет.
Серб заработал еще сетбол эйсом, но Андрей отыгрался в атаке.
40:40, Новак агрессивно кладет вторую подачу, Рублев бьет в сетку и кричит: «ААААА!!!»
Но потом отыгрывает еще сетбол пушкой справа. И у него был шанс на брейк-пойнт, когда серб пробил короткий мяч ему прямо в руки, но он не смог перекинуть сетку.
А на сетболе - шикарная подача.
*2:4 Второй брейк
Рублев вел 30:0, но вот уже брейк-пойнт. Джокович просто стена.
На брейк-пойнте двойная, после которой Андрей трижды орет «Сууууука!»
2:3* Джокович отыграл два брейк-пойнта
Рублев хорошо начал гейм, выжал ошибку.
Потом два затяжных размена: первый забрал Джокович, а на втором пробил справа в аут и кричал на ветер, который подхватил мяч.
При счете 15:30 снова тягучка, Рублев хотел ускорить справа, но опять ускорил в сетку.
И все же Андрей зарабатывает брейк-пойнт, когда Джокович не справляется с глубиной приема.
На брейк-пойнте Джокович мощно подает, и Андрей бьет в большой аут.
40:40 – какой-то странный бэкхенд от Джоковича. Пробил в сетку и потом чуть не упал.
Второй брейк-пойнт, и красота от Джоковича! Был в обороне, перехватил инициативу и забил справа с протяжным стоном.
При счете «ровно» Андрей ошибся справа и пошел кричать на судью, что тот позволяет Джоковичу выходить за 25 секунд между розыгрышами.
Серб на это ответил непринятой подачей.
Гейм
*2:2 Рублев проиграл подачу
В гейме уже 0:40, Джокович атакует, бьет в линии. А при 0:30 опять прием в ноги.
Первый брейк-пойнт – Рублев атаковал, выжал ошибку.
Второй брейк-пойнт – Андрей после хорошего удара вроде хотел к сетке, но замнулся, застрял в полупозиции и в итоге проиграл очко.
Брейк.
2:1* Новак забрал под ноль
Новак начал гейм эйсом со второй подачи, а при счете 15:0 из глубокой обороны положил свечу прямо в заднюю линию. Рублев потом ошибся.
Потом две классных атаки, и счет уже 2:2. На геймболе был просто выдающийся удар с полулета.
*1:1 Рублев удержал
Теперь уже Андрей отвечает на 15:30 эйсом. А при 30:30 положил такой форхенд, что Джокович даже закричал, когда за ним тянулся.
И после этого россиянин закрыл гейм непринятой подачей.
1:0* Джокович сравнял счет
В гейме было 15:30, Джокович ответил на давление эйсом. Потом вышел вперед еще одной хорошей подачей.
Но Рублев борется, мощно проатаковал справа.
40:40 – вторая подача во внешний край линии.
Геймбол – еще одна агрессивная вторая.
Смело.
Второй сет, *0:0 Рублев прервал серию проигранных геймов
Забрал подачу под 15.
Итоги первого сета
Джокович, конечно, суров. Рублев играл не так уж и плохо, но если он выполнял удар, чуть не дотягивающий до идеала, то сразу оказывался под жестким давлением.
1:5* Новак забрал сет
В гейме 30:40 после пары ошибок Джоковича – напортачил у сетки, сорвал форхенд, потом пробил в аут.
Был шанс отыграть один брейк, но Новак положил классную подачу, сравнял счет.
Но при 40:40 - двойная, после которой серб смешно замер.
И отыграл второй брейк-пойнт подачей.
У Андрея был шанс на третий брейк-пойнт, но он не забил смэш, Джокович потащил мяч и переиграл его у сетки.
А на сетболе - двоечка «подача+бэкхенд навылет».
*1:4 Рублев второй раз проиграл подачу
И Джокович снова давит. Серб вел 30:15, первый раз в матче сходив к сетке, а потом продавив форхенд Рублева.
30:30 – еще один глубоченный прием серба, с которым Рублев не справился.
Брейк-пойнт – глубокий прием не прошел, и Андрей вбил справа.
У Рублева был брейк-пойнт, но Джокович его убрал хлестким бэкхендом по диагонали. А потом заработал еще на брейк, опять же приемом под заднюю линию.
Брейк-пойнт №2 – хорошая подача, но серб в акробатической растяжке не попал по длине совсем чуть-чуть.
Потом он заработал еще брейк-пойнт, но ошибся справа в размене.
И еще один брейк-пойнт после ошибки Рублева. Спасла хорошая подача.
В размене Андрей хотел разогнать справа, но разогнал в сетку. И на пятом брейк-пойнте Джокович продавил его форхендами под бэкхенд.
Двойной брейк.
1:3* Джокович закрепил брейк
Серб вел 30:0, Рублев сравнял двумя агрессивными приемами.
Но дальше две хороших подачи и преимущество в три гейма.
*1:2 Рублев проиграл подачу
Джокович забирает первое очко. Широко выбил Рублева в правый угол, потом перевел по линии, выжал ошибку с бэкхенда.
Андрей сравнял, выбив серба в угол мощным форхендом, рванув вперед и забив смэш.
При счете 15:15 прошел очень яростный размен ударами, в котором Рублев был сильнее.
Затем Андрей повел 40:15 после быстрой двоечки, но Джокович отыграл одно очко глубоким приемом, выжавшим ошибку.
А потом серб сравнял счет в гейме: нашел очень косой прием и забил форхенд по линии навылет. В самый уголочек корта.
Рублев снова вышел вперед хорошей подачей, Джокович снова сравнял – глубокий прием и потом форхенд навылет.
И вот у него уже снова брейк-пойнт. Пробил дырку в форхенде Рублева.
А затем и брейк – Андрей дал двойную.
Ай-ай-ай.
1:1* Джокович взял
И начинает с эйса.
При счете 40:15 серб ошибся в сетку слева. Интересно, что это уже второй случай, когда Андрей продавил эту сторону.
А закончил гейм Джокович уверенно, хлестким форхендом в противоход.
Кстати, в предыдущем гейме он как-то неловко дергал ногой после того, как потянулся за подачей в уголок квадрата.
*0:1 Рублев забрал гейм в борьбе
Эпидемия какая-то, Рублев тоже начал гейм двойной.
При счете 0:15 – первый затяжной розыгрыш матча, 25 ударов. Джокович его сначала нейтрализовал, потом перешел в атаку, но Андрей все выдержал и выжал ошибку по длине.
Потом Рублев вел 40:15, но серб сравнял счет. При 40:30 у Андрея был короткий мяч, Новак угадал направление атаки и перекинул его свечой.
40:40 – терпеливая атака от Джоковича. Подвигал Рублева по задней, выбил короткий мяч, вколотил форхенд так, что россиянин не обработал.
Брейк-пойнт. На нем серб положил форхенд в заднюю линию, но Андрей классно перевел в другой угол и потом забил с короткого ответа.
40:40 – подарок от Джоковича. Шел равный размен, и Новак послал форхенд в аут.
А на геймболе Андрей положил непринятую первую подачу.
Первую борьбу выиграл Рублев!
0:0* Джокович выиграл первый гейм
Новак начал матч двойной ошибкой. Но потом исправился – очень агрессивно положил вторую, Андрей принял в сетку.
Еще парой хорошей подач серб дошел до геймболов. А при счете 40:15 Рублев вколотил прием второй навылет.
При счете 40:30 состоялся первый размен ударами, и его выиграл серб – Андрей пробил бэкхенд в сетку.
Первым подаст Новак
Серб выиграл жеребьевку и выбрал подачу. После разминки начнем!
Игроки вышли на корт
Джоковича встретили громкой овацией.
А что с Рублевым?
Все много обсуждают физическое состояние Джоковича, но Рублев-то в предыдущем матче играл пять сетов до решающего тай-брейка. Да еще и потратил кучу эмоций.
Так что будет интересно посмотреть, в каком виде Андрей выйдет на матч. И очень интересно, поможет ли чудо-спасение в понедельник, наконец преодолеть психологический барьер, который возникает у Рублева в четвертьфиналах «Шлемов».
Скоро начнем!
Всем привет!
Сейчас игроки готовятся выходить на корт, так что матч скоро начнется.
Кстати, утром Джокович снова тренировался с тейпом на левом бедре, но это ни о чем не говорит. Исходить нужно из того, что его ничего не беспокоит.
А играет он сейчас шикарно. То, что он в четвертом круге сделал с Алексом де Минауром, было жестоко.
Готовимся к матчу
За полуфинал Australian Open Андрей Рублев поборется с девятикратным чемпионом Новаком Джоковичем.
Для Рублева это будет уже седьмой четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». Дальше этой стадии он пока не проходил – и в предыдущих матчах в 1/4 взял только два сета (в прошлом году на «Ролан Гаррос»).
Андрей не раз говорил, что в полуфинал ему мешает пройти психология. Он так этого хочет, что не может показать свою игру. Сейчас на его пути стоит еще и самый сложный соперник для матча в Австралии – Новак Джокович, который в Мельбурне не проигрывает с 2018-го.
В личных встречах с Новаком у Рублева счет 1:2. Андрей один раз обыграл серба в прошлом году в финале в Белграде, когда тот был не в лучшей форме. А Джокович дважды разгромил его на итоговых турнирах.
Возможно, Рублеву поможет травма Джоковича – в Австралии у него болело левое бедро. Но после четвертого круга серб сказал, что его уже ничего не беспокоит.
Короче, будет тяжело.
геймов 9 возьмет
И самое интересное есть чем по игре обыгрывать Джоковича, но с башкой совсем беда. А нам целые материалы на спортсе впаривают, что вот-вот, он уже вышел на новый ментальный уровень.
Так за что же минусы, господа, за правду, обидную, но правду?