С миру по Нитке
Блог

Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов и 0:5 на решающем тай-брейке – победил соплей от троса

Воля!

Четвертый круг Australian Open между Андреем Рублевым и Хольгером Руне не был ни суперкачественным, ни эпичным – несмотря на пять сетов и решающий тай-брейк. Качество игры скакало туда-сюда, у кого-то постоянно были провалы.

Но концовка все спасла. И Рублев победил – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9).

***

У Руне было три шанса закрыть этот матч, но Рублев всегда прибавлял, чтобы спастись.

1. Руне подавал на матч при счете 5:3 в пятом сете. В этот момент у него просела первая подача, он начал много ошибаться. Итог – брейк.

2. Андрей уступал 15:40 на подаче при счете 5:6. Тут он положил четыре первых подачи, быстро выиграл очки и ушел на решающий тай-брейк.

3. На тай-брейке до 10 очков он быстро полетел 0:5 после пяти ударов, которые не попали буквально пару сантиметров. Но Рублев не поник, не загрустил, а продолжал давить. В результате отыгрался, например, вот такими атаками.

И повел 9:7. Тут уже Руне выдал чудо на мачтболе.

Однако следующее очко забрал Андрей, а на третьем матчболе мяч после его приема намертво перевалился через трос.

Удача все же сыграла за него.

***

Впереди – седьмой четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». В предыдущих шести Рублев выиграл всего два сета.

За первый полуфинал он поборется с Новаком Джоковичем.

Рублеву все твердят – учись играть у сетки. И он прибавляет!

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/Carl Recine

73 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Смирнова
Валидольный тайбрейк. Думала, что уже не вытащит Андрей. Вряд ли повезет так с Джоковичем. Будем смотреть полуфинал!!! Не сдавайся, Андрей!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
West&Girls
Но Рублев не поник, не загрустил, а продолжал давить... Ол райт, все верно. Так дальше!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зойч
Ответ Madcomposer
Победитель соплей) Как всё же несправедливы люди к букве Ё
)))))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Торт Спартак
Ответ Madcomposer
Супер
Не моё)
"Воин буквы Ё", группа Марлины.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Prokrastinator19
Победили соплей, победим и кузнечиков
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бадма Тюрбеев
Ответ endrioo
Чем хорош индивидуальный спорт, тем, что если ты бездарь, ты не сможешь в теннисе выходить на 5 минут матча, как в футболе или хоккеи потому, что твой папа миллиардер. Удачи Андрею.
Дети кадырова смеются над этими словами
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dm71
Ответ Мишка Синайский
Андрей - победитель соплей.. для автора русский родной язык?
Ё / Е, какая разница?! :-)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Синайский
Андрей - победитель соплей.. для автора русский родной язык?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madcomposer
Ответ Торт Спартак
Я воин буквы Ё В моей руке копьё Проткну любого, кто игнорирует её Мой верный спутник и помощник старый добрый ёж Мой боевой клич- неистовое "ё-моё" И, если лень поставить точки над буквой е То ты рискуешь оказаться на моём копье И, если пишешь слово "ёлка" через букву е, Десяток раз я проверну тебя на острие!)))
Супер
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Торт Спартак
Ответ Andy93
Кстати проблема всех русских. Помню Даня тоже регулярно фигню творил вместо забивания гвоздей в корт
Помню Кафельников смэшем Олимпиаду выиграл, кажется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
costa0545
Вот эта статья уже не сглазит Андрея, уже можно писать и про него, так как выход в четвертьфинал это уже, очень хороший результат, а то что он будет играть против Джоковича, так ему и не зазор, но и проиграть, но если у Андрея всё будет залетать, он и его может обыграть, удачи ему в четвертьфинале)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Торт Спартак
Ответ Madcomposer
Победитель соплей) Как всё же несправедливы люди к букве Ё
Я воин буквы Ё
В моей руке копьё
Проткну любого, кто игнорирует её
Мой верный спутник и помощник старый добрый ёж
Мой боевой клич- неистовое "ё-моё"
И, если лень поставить точки над буквой е
То ты рискуешь оказаться на моём копье
И, если пишешь слово "ёлка" через букву е,
Десяток раз я проверну тебя на острие!)))
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gulom Azizkhujaev
Прям тот художник Рублёв
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iva_Nova
Крутой матчбол, конечно :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Kortenko
Андреи Рублёвы вообще любят в чудеса.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grand_maman
Рублев Руне
Эйсы 22 8
Двойные 4 12
Брейки 5 5
Виннеры 58 44
Ошибки 37 60
Всего выигранных очков 168 158

Везет сильнейшим.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blahblah2
Ответ achrustalev
На тайбреке при 0:5 больше верил в победу Андрея, чем когда он проигрывал по ходу пятого сета. Он и сам собрался, да и Руне уж слишком по-детски радовался, когда соперник бил в миллиметровый аут. Как будто рассчитывал только на удачу.
Руне ждал ошибок и поплатился
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tima_Milan
Сопливый еще датчанин
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLlnaK
Для тех, кто хочет понять разницу между большим трио и всеми остальными, нужно посмотреть этот матч, можно с 4-го сета. Такого обоюдного чокерства, когда осталось забить последний гвоздь в крышку гроба соперника, я не припомню. В лучших традициях Зверева 3-х летней давности. Коленки трясутся, рука зажата, мяч вместо нормальных ударов просто отковыривается(особенно у Руна). И последнее очко как квинтэссенция всего происходящего на корте - дичайшая сопля покончила с мучениями обоих.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
canuck andreyka
Пятую партию уже не смотрел, уснул. Понял, что с таким теннисом без разницы, кто выиграет. Приятно, конечно, что Андрюха не проиграл. Но то, как легко он отдал свою подачу в четвертой, кричало, что такой исход не очевиден. Тем не менее. Свой рейтинг он защитил в отличие от некоторых. Победный мяч - вишенка; прием был хороший, с вращением, потому и перевалился, куда надо.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Di@ablo
Ответ endrioo
Чем хорош индивидуальный спорт, тем, что если ты бездарь, ты не сможешь в теннисе выходить на 5 минут матча, как в футболе или хоккеи потому, что твой папа миллиардер. Удачи Андрею.
Все относительно. Без богатого мамы или папы (других родственников), ты не сможешь после 13-14 лет в теннисе ничего достичь. Посмотрите на наших топ игроков. У всех из них богатые родители или родственники, что у Хачанова папа бизнесмен, а потом дядя миллиардер, у Рублева папа владеет сетью ресторанов.
И если кто думает, что тренер и корт это уже дорого, то поверьте это не дорого)))))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ endrioo
Чем хорош индивидуальный спорт, тем, что если ты бездарь, ты не сможешь в теннисе выходить на 5 минут матча, как в футболе или хоккеи потому, что твой папа миллиардер. Удачи Андрею.
ну не всегда. один раунд ты пройти можешь, к примеру, но потом все. наличие папы-миллиардера поможет тебе развиваться, имея все условия. вот пример Пегулы как раз из этой оперы. условия у нее есть все для совершенствования, что она и делает
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Богатырев
Ответ dimazzz78
Воля?! СОПЛЯ!)
Сопля - это только один эпизод в конце. До этого волю много раз показал.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Любитель побеждать
Ну как сказать))) В биатлоне можно быть бездарем и быть в сборной)
нет. теннис это абсолютно индивидуальный спорт и никаких главных тренеров тут нет. игрок здесь и игрок, и работодатель, и даже может быть сам себе тренером. здесь никакого блата, чтобы пропихнуть кого-то в сборную, нет, никаких тренерских решений и прочей шняги, график тренировок, предсезонку и календарь ты строишь сам. некорректное сравнение. возможно, бокс подойдет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
После того, что Джокович сделал с де Мажором, я не знаю, какие шансы у Рубло против чемпиона
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий