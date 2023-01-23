Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов и 0:5 на решающем тай-брейке – победил соплей от троса

Воля!

Четвертый круг Australian Open между Андреем Рублевым и Хольгером Руне не был ни суперкачественным, ни эпичным – несмотря на пять сетов и решающий тай-брейк. Качество игры скакало туда-сюда, у кого-то постоянно были провалы.

Но концовка все спасла. И Рублев победил – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9).

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У Руне было три шанса закрыть этот матч, но Рублев всегда прибавлял, чтобы спастись.

1. Руне подавал на матч при счете 5:3 в пятом сете. В этот момент у него просела первая подача, он начал много ошибаться. Итог – брейк.

2. Андрей уступал 15:40 на подаче при счете 5:6. Тут он положил четыре первых подачи, быстро выиграл очки и ушел на решающий тай-брейк.

3. На тай-брейке до 10 очков он быстро полетел 0:5 после пяти ударов, которые не попали буквально пару сантиметров. Но Рублев не поник, не загрустил, а продолжал давить. В результате отыгрался, например, вот такими атаками.

И повел 9:7. Тут уже Руне выдал чудо на мачтболе.

Однако следующее очко забрал Андрей, а на третьем матчболе мяч после его приема намертво перевалился через трос.

Удача все же сыграла за него.

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Впереди – седьмой четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». В предыдущих шести Рублев выиграл всего два сета.

За первый полуфинал он поборется с Новаком Джоковичем.

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Фото: REUTERS/Carl Recine