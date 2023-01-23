Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов и 0:5 на решающем тай-брейке – победил соплей от троса
Воля!
Четвертый круг Australian Open между Андреем Рублевым и Хольгером Руне не был ни суперкачественным, ни эпичным – несмотря на пять сетов и решающий тай-брейк. Качество игры скакало туда-сюда, у кого-то постоянно были провалы.
Но концовка все спасла. И Рублев победил – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9).
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У Руне было три шанса закрыть этот матч, но Рублев всегда прибавлял, чтобы спастись.
1. Руне подавал на матч при счете 5:3 в пятом сете. В этот момент у него просела первая подача, он начал много ошибаться. Итог – брейк.
2. Андрей уступал 15:40 на подаче при счете 5:6. Тут он положил четыре первых подачи, быстро выиграл очки и ушел на решающий тай-брейк.
3. На тай-брейке до 10 очков он быстро полетел 0:5 после пяти ударов, которые не попали буквально пару сантиметров. Но Рублев не поник, не загрустил, а продолжал давить. В результате отыгрался, например, вот такими атаками.
И повел 9:7. Тут уже Руне выдал чудо на мачтболе.
Однако следующее очко забрал Андрей, а на третьем матчболе мяч после его приема намертво перевалился через трос.
Удача все же сыграла за него.
***
Впереди – седьмой четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». В предыдущих шести Рублев выиграл всего два сета.
За первый полуфинал он поборется с Новаком Джоковичем.
Рублеву все твердят – учись играть у сетки. И он прибавляет!
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Фото: REUTERS/Carl Recine
"Воин буквы Ё", группа Марлины.
В моей руке копьё
Проткну любого, кто игнорирует её
Мой верный спутник и помощник старый добрый ёж
Мой боевой клич- неистовое "ё-моё"
И, если лень поставить точки над буквой е
То ты рискуешь оказаться на моём копье
И, если пишешь слово "ёлка" через букву е,
Десяток раз я проверну тебя на острие!)))
Эйсы 22 8
Двойные 4 12
Брейки 5 5
Виннеры 58 44
Ошибки 37 60
Всего выигранных очков 168 158
Везет сильнейшим.
И если кто думает, что тренер и корт это уже дорого, то поверьте это не дорого)))))))