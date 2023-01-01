Рассол помогает теннисистам – не от похмелья, а от судорог. Бадоса после него еще и била на 10 км/ч быстрее

Магия.

Теннисный сезон-2023 стартовал за несколько дней до календарного 2023-го – сейчас в самом разгаре командный турнир United Cup.

1 января в рамках этого турнира испанка Паула Бадоса играла с британкой Хэрриет Дарт. Матч получился очень жестким – 6:7(6), 7:6(5), 6:1 в пользу Бадосы, победившей за 3 часа и 4 минуты.

Первый сет был вообще безумным: Дарт вела 5:2 с двойным брейком, в итоге отыгрывала сетболы, а потом затащила на тай-брейке. После этого она переживала, как потянет физически, но капитан британской сборной Тим Хенмэн ее успокаивал: «Это она не любит двигаться из стороны в сторону. Поэтому ты и работаешь».

И казалось, что Хенмэн прав. В середине второго сета Бадоса выглядела ужасно уставшей, а потом у нее вообще начало сводить левую икру.

Во время смены сторон к ней вышла физиотерапевт и принесла чудо-средство от судорог – рассол. Никто точно не знает, как он работает. Какое-то время считалось, что он восполняет запас электролитов. Но сейчас популярнее мнение, что соленые напитки запускают во рту рефлекс, который говорит организму остановить судороги.

Именно поэтому Бадоса рассол не пила, а набирала в рот – и выплевывала в урну, которую ей заботливо принес охранник.

Рассол (и последовавший за ним массаж) оказался таким эффективным, что через полтора гейма показали статистику: после его приема средняя скорость форхенда Бадосы увеличилась на 10 км/ч.

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Фото: tennistv.com