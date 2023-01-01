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Рассол помогает теннисистам – не от похмелья, а от судорог. Бадоса после него еще и била на 10 км/ч быстрее

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Паула Бадоса Паула Бадоса
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Магия.

Теннисный сезон-2023 стартовал за несколько дней до календарного 2023-го – сейчас в самом разгаре командный турнир United Cup.

1 января в рамках этого турнира испанка Паула Бадоса играла с британкой Хэрриет Дарт. Матч получился очень жестким – 6:7(6), 7:6(5), 6:1 в пользу Бадосы, победившей за 3 часа и 4 минуты.

Первый сет был вообще безумным: Дарт вела 5:2 с двойным брейком, в итоге отыгрывала сетболы, а потом затащила на тай-брейке. После этого она переживала, как потянет физически, но капитан британской сборной Тим Хенмэн ее успокаивал: «Это она не любит двигаться из стороны в сторону. Поэтому ты и работаешь».

И казалось, что Хенмэн прав. В середине второго сета Бадоса выглядела ужасно уставшей, а потом у нее вообще начало сводить левую икру.

Во время смены сторон к ней вышла физиотерапевт и принесла чудо-средство от судорог – рассол. Никто точно не знает, как он работает. Какое-то время считалось, что он восполняет запас электролитов. Но сейчас популярнее мнение, что соленые напитки запускают во рту рефлекс, который говорит организму остановить судороги.

Именно поэтому Бадоса рассол не пила, а набирала в рот – и выплевывала в урну, которую ей заботливо принес охранник.

Рассол (и последовавший за ним массаж) оказался таким эффективным, что через полтора гейма показали статистику: после его приема средняя скорость форхенда Бадосы увеличилась на 10 км/ч.

Судороги в теннисе иногда пугают. Точно не ясно, что их вызывает, но бороться помогает рассол

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Фото: tennistv.com

7 комментариев

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Варлампий Варлампий
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Ответ jeydee
Удары стали сильнее не из-за рассола, а из-за необходимости укорачивать розыгрыши, что логично при плохой физической форме. Можно первого января какую угодно шляпу написать, но извините, рассол никак не сделает ваши удары сильнее.
против великого рассола попёр
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prorvemss
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"Набирала в рот – и выплевывала в урну" - такой продукт переводила! Пойду рассольчика выпью)
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jeydee
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Удары стали сильнее не из-за рассола, а из-за необходимости укорачивать розыгрыши, что логично при плохой физической форме. Можно первого января какую угодно шляпу написать, но извините, рассол никак не сделает ваши удары сильнее.
+5
0
+5
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garp
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изотоник, не?
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denis_denis
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надалю тоже рассольчики нравятся
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Евгений Картошкин
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Надо же, какое гениальное открытие) Сто лет назад было известно, что судороги и спазмы связаны с дефицитом натрия (который всегда возникает при серьезных физических нагрузках). Кэп, вы хоть почитайте на досуге кой-какую медицинскую литературу. А то, право слово, смешно.
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Cantstoped
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Можно переходить на Рассоловую диету?
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