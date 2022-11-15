С миру по Нитке
Блог

Джокович дрожащими от утомления руками взял итоговый турнир – и поставил три рекорда

Новак Джокович Новак Джокович
ATP Finals ATP Finals
ATP ATP
Теннис Теннис

Мощь.

Новак Джокович завершил сезон победой на итоговом турнире ATP. Она стала кульминацией его прекрасной второй половины года – начиная с «Уимблдона», он проиграл всего один официальный матч (Хольгеру Руне в финале «Мастерса» в Париже).

За это время он взял четыре титула («Уимблдон», Тель-Авив, Астана и итоговый). Всего у него пять трофеев в этом сезон – он делит первое место с лидером тура Карлосом Алькарасом. И это при том, что серб пропустил примерно половину соревнований из-за проблем со въездом в Австралию и Северную Америку.

А вообще форму серб начал находить еще в мае. С тех пор он провел шесть крупных турниров – и выиграл половину.

Победа на итоговом принесла ему три рекорда: вместе с Роджером Федерером он теперь самый титулованный чемпион турнира (взяли по шесть), еще он самый возрастной победитель (35 лет, побил рекорд Федерера на пять лет), а пройденная без поражений группа обеспечила ему рекордные призовые – 4,7 млн долларов.

Весь турнир серб был прекрасен: великолепно подавал, был очень агрессивен (особенно с форхенда), разнообразен и вообще демонстрировал все, что делает его, возможно, величайшим игроком в истории.

Финал против Каспера Рууда не стал исключением, и Новак выиграл его 7:5, 6:3. По ходу матча за счет гениального умения находить острейшие переводы по линии, агрессивной позиции на задней линии и невероятной устойчивости в длинных разменах он не давал тяжелым ударам норвежца выбивать его из позиции и пришел к тотальному игровому доминированию.

Но в начале матча возникали сомнения по поводу его физической формы. Например, после пятого гейма операторы сосредоточились на его немного трясущихся руках.

А при счете 5:4 режиссеры запустили подборку утомленных лиц Новака.

Это был не первый раз, когда мы видели такую картину. После второго сета группового матча с Даниилом Медведевым (который ничего не решал, но стал самым длинным на турнире) серба трясло куда сильнее.

Когда его попросили прокомментировать тремор, он от ответа по сути ушел: «Не хочу вдаваться в подробности, потому что не считаю нужным здесь этим делиться. Зачем? Я не хочу рассказывать соперникам, что именно испытываю».

В том матче Новак отыграл подачу на победу, а на следующий день вышел и на двух тай-брейках победил Тэйлора Фрица – и признал, что ноги были тяжеловаты. Но он адаптировался и прекрасно провел ключевые розыгрыши.

И в этом, наверное, главная причина величия серба – он так сильно хочет побеждать, что даже его собственное тело далеко не всегда может его остановить. Из-за этого желания он превратил питание в науку, стал чуть ли не самым разнообразным теннисистом в истории и в 35 лет выгрызает победу за победой у ребят, которые на 10 лет младше.

Глыба.

Команда Джоковича прятала добавки, которые он пьет во время матча. Но странное видео увидели 14 млн человек

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные