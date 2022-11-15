Джокович дрожащими от утомления руками взял итоговый турнир – и поставил три рекорда

Мощь.

Новак Джокович завершил сезон победой на итоговом турнире ATP. Она стала кульминацией его прекрасной второй половины года – начиная с «Уимблдона», он проиграл всего один официальный матч (Хольгеру Руне в финале «Мастерса» в Париже).

За это время он взял четыре титула («Уимблдон», Тель-Авив, Астана и итоговый). Всего у него пять трофеев в этом сезон – он делит первое место с лидером тура Карлосом Алькарасом. И это при том, что серб пропустил примерно половину соревнований из-за проблем со въездом в Австралию и Северную Америку.

А вообще форму серб начал находить еще в мае. С тех пор он провел шесть крупных турниров – и выиграл половину.

Победа на итоговом принесла ему три рекорда: вместе с Роджером Федерером он теперь самый титулованный чемпион турнира (взяли по шесть), еще он самый возрастной победитель (35 лет, побил рекорд Федерера на пять лет), а пройденная без поражений группа обеспечила ему рекордные призовые – 4,7 млн долларов.

Весь турнир серб был прекрасен: великолепно подавал, был очень агрессивен (особенно с форхенда), разнообразен и вообще демонстрировал все, что делает его, возможно, величайшим игроком в истории.

Финал против Каспера Рууда не стал исключением, и Новак выиграл его 7:5, 6:3. По ходу матча за счет гениального умения находить острейшие переводы по линии, агрессивной позиции на задней линии и невероятной устойчивости в длинных разменах он не давал тяжелым ударам норвежца выбивать его из позиции и пришел к тотальному игровому доминированию.

Но в начале матча возникали сомнения по поводу его физической формы. Например, после пятого гейма операторы сосредоточились на его немного трясущихся руках.

А при счете 5:4 режиссеры запустили подборку утомленных лиц Новака.

Это был не первый раз, когда мы видели такую картину. После второго сета группового матча с Даниилом Медведевым (который ничего не решал, но стал самым длинным на турнире) серба трясло куда сильнее.

Когда его попросили прокомментировать тремор, он от ответа по сути ушел: «Не хочу вдаваться в подробности, потому что не считаю нужным здесь этим делиться. Зачем? Я не хочу рассказывать соперникам, что именно испытываю».

В том матче Новак отыграл подачу на победу, а на следующий день вышел и на двух тай-брейках победил Тэйлора Фрица – и признал, что ноги были тяжеловаты. Но он адаптировался и прекрасно провел ключевые розыгрыши.

И в этом, наверное, главная причина величия серба – он так сильно хочет побеждать, что даже его собственное тело далеко не всегда может его остановить. Из-за этого желания он превратил питание в науку, стал чуть ли не самым разнообразным теннисистом в истории и в 35 лет выгрызает победу за победой у ребят, которые на 10 лет младше.

Глыба.

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane