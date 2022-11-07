Руне – новая звезда тенниса и очень сложный персонаж. Он много скандалит, но, видимо, будет рулить туром вместе с Алькарасом

Джокович говорит, что за ним будущее.

Последние несколько лет многие теннисные болельщики все ждут, когда уже появится поколение, которое сместит Джоковича и Надаля. Были надежды на поколение Медведева-Зверева-Циципаса, но эти ребята – несмотря на некоторые очевидные успехи (в основном в исполнении Даниила) – стали пробуксовывать.

Зато в этом году начали зажигать 19-летние: сначала Карлос Алькарас выиграл два «Мастерса», US Open и стал самой молодой первой ракеткой мира в истории, а на прошлой неделе в Париже Хольгер Руне одержал историческую победу, пройдя по пути пять человек из топ-10. В понедельник он сам дебютировал в десятке.

И если Алькарас – это классический пример очень правильного парня, который помешан на теннисе, то характер Руне чуть сложнее.

Начал сезон 103-м, в рейтинге еще есть очки за «Челленджер». И ему нравилось в тени Алькараса

Руне старше Алькараса на шесть дней, но почти весь этот год находился в тени испанца. Однако к концу сезона стало понятно, что взлет датчанина, если и впечатляет меньше взлета Карлоса, то совсем чуть-чуть.

Хольгер начал год вообще за пределами топ-100 – на 103-й строчке. Во многом это было результатом заморозки рейтинга, на которую датчанин жаловался в конце прошлого сезона. Руне считал, что если бы рейтинг работал нормально, он бы уже в начале этого сезона должен был стоять в сотне.

Конечно, отчасти это правда, но регулярные жалобы симпатий к Руне не добавляли. Однако в этом сезоне он ответил на все претензии делами – взял три титула, а в конце сезона вообще ушел в отрыв: вышел в финал на своих последних четырех турнирах, выиграл 19 матчей из 21, взял первый «Мастерс» и ворвался в топ-10. Да еще и установил рекорд тура.

Скорость взлета датчанина только подчеркивает, что сейчас у него в рейтинге еще есть очки за два «Челленджера» (турниры типа второго футбольного дивизиона) – победу в Сан-Ремо в этом году и прошлогодний полуфинал в Пау (сгорят 21 ноября). Без них он бы в топ-10 не попал.

И, возможно, датчанину даже повезло, что весь сезон он провел в тени Алькараса. По крайней мере, сам он по этому поводу писал в твиттере: «Когда ты молодой, работать в «тени» не так уж и плохо».

Результатами в концовке сезона Руне подтвердил, что их соперничество с Алькарасом может стать эквивалентом величайших противостояний в истории – а разговоры об этом ходят уже давно. Сам Хольгер по этому поводу говорил в 2021-м:

«Я дисциплинирован, но Карлос сейчас более дисциплинирован. Чуть более зрелый. В юниорах в какой-то момент было так же, он меня чуть опережал, но потом я вырвался вперед. Я не очень хорошо умею быть вторым».

Сейчас он пока второй, но многие болельщики считают, что это временно – потому что за последние месяцы Руне действительно очень повзрослел и заматерел. А Новак Джокович называет их с Алькарасом очень похожими и говорит, что за ними будущее тенниса:

«У Руне бэкхенд получше. У Алькараса форхенд получше. Но они оба улучшают удары, которые, может быть, не дотягивают до других. И когда я говорю «не дотягивают», я не имею в виду, что там большая разница. У них отличные удары. У Руне отличный форхенд, а у Алькараса отличный бэкхенд.

Для 19-летних они очень целостные. Это очень впечатляет. Их энергия на корте тоже, они очень хотят, мотивируют себя и жаждут добиться успеха. Это впечатляет».

Руне и Алькарас вместе играют на юниорском турнире

По поводу жажды Руне побеждать еще в 2019-м рассказывал на тот момент 18-летний британец Антон Матусевич: «У парня вообще жизни нет, он играет в теннис каждый долбаный день. У него в жизни нет ничего, кроме тенниса». Теперь Матусевич 633-я ракетка мира, а Руне – 10-я.

А его помешанность на теннисе никуда не делась. Например, в Париже журналисты отмечали, что на пресс-конференциях он между ответами постоянно поглядывал на монитор, где показывали другие матчи – чтобы хотя бы пару секунд, но посмотреть теннис.

У Руне почти каждую неделю скандал – от обвинений в гомофобии до криков на судей и маму. Даже лайки в соцсетях противоречивые

Что отличает Руне от Алькараса, так это его умение вляпываться в крупные и не очень скандалы.

Вообще для многих первое появление Руне – это история с гомофобными выкриками на «Челленджере» в прошлом году. С тех пор подобных проблем у него не было, но с ним все время что-то происходит.

Интересно, что почти все большие успехи Руне переплетаются с какими-то не самыми приятными историями. Например, на «Ролан Гаррос» он впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема» – но куда больше запомнился его биф с Каспером Руудом, который якобы накричал на него в раздевалке после матча. Руне в этой истории все равно вышел проигравшим, потому что очень трудно представить, как идеальный Рууд может кому-то хоть что-то злорадно кричать. В итоге шестиматчевую серию поражений Руне после «Ролан Гаррос» многие считали кармическим наказанием.

Потом Хольгер взял титул в Стокгольме, но по ходу турнира появилась информация, что он очень недоволен тем, что его матч поставили не на центральный корт. Команда датчанина даже обещала учитывать такое отношение при составлении расписания на следующий сезон. Многим это показалось высокомерием.

Финал турнира в Вене – это некрасивый скандал с судьей Мохамедом Лайани, который не заметил блики на электронном баннере во время розыгрыша и получил в ответ порцию оскорблений и мата. А потом Хольгер еще носился по соцсетям и доказывал пользователям, что судья плохо отработал матч.

А «Мастерс» в Париже начался конфликтом со Стэном Вавринкой, который после матча посоветовал Руне «не вести себя как ребенок» – вероятно, из-за того, что датчанин пинал сетку и много жаловался. И это, кстати, не первый случай, когда Хольгер по-детски вел себя в тяжелом матче. На US Open он жаловался, что Кэмерон Норри тянет время, по несколько раз подбрасывая мяч.

После истории с Вавринкой за Хольгера вступилась его мама – по совместительству его агент и хранитель трофеев (она подсчитывала, что дома у него хранится 157 разных кубков). Но отношение Руне к команде тоже часто вызывает вопросы – знатоки датского утверждают, что в тяжелые моменты он очень любит их посылать.

После парижского матча с Вавринкой тоже ходила информация, что Руне матерился на маму. Хольгера эта тема явно тревожит, и он даже лайкнул твит: «Он ничего не говорил своей маме – они оба это отрицают, так что, пожалуйста, иди на ###».

Вообще в лайках у Руне можно найти много интересных вещей, не всегда соответствующих рафинированному теннисному этикету. Например, он лайкал твиты, в которых его призывали «раздавить Алькараса как жука», а после парижского матча говорили, что он уничтожил испанца физически и морально. Но болельщики датчанина утверждают, что в этом нет ничего злонамеренного – просто он или его команда лайкают все, где упоминается его имя.

При этом в соцсетях Хольгера и много доброты – к примеру, в Париже он написал болельщику, который рассказал, что не успел с ним сфотографироваться, и предложил помощь с билетами на другой день, чтобы осуществить мечту о фото.

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Джокович говорил, что Руне похож на него игрой – но в плане публичного восприятия Хольгер тоже, как кажется, идет по пути серба. По пути к максимальной поляризации, чтобы его либо ненавидели за каждую мелочь, либо боготворили каждый его вздох.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Sarah Stier; globallookpress.com/Rit Heise/Xinhua; REUTERS/Christian Hartmann; Twitter/ariihantnu