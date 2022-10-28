Лапта теперь будет в школах. Это «народная и патриотическая» игра, которой занимались Сталин, Ахматова и резервисты Красной армии

«Не берись, девка, за лапту».

«Прескучная игра, – сказал Колосов о тэннисе, – гораздо веселее была лапта, как мы играли в детстве», – писал Лев Толстой в романе «Воскресение», вышедшем в 1899 году.

Теннис (который со времен Толстого сменил «э» на «е»), скорее всего, в России ждет упадок. Не в последнюю очередь из-за уже начавшихся и усугубляющихся проблем с инвентарем, который внутри страны не производится, а только импортируется. Поэтому теннис станет еще более элитным, чем он есть сейчас.

А вот прелести лапты наши дети скоро будут познавать в школах на уроках физкультуры, это предложение поддержали министры просвещения и спорта. Уже до конца этого года в некоторых школах снова начнут играть в лапту.

Справедливости ради, новые модули подготовили еще по бадминтону, триатлону, легкой атлетике, фитнес-аэробике и флорболу, а к следующему году хотят добавить теннис, биатлон, скалолазание и роллер-спорт.

Но лапта в этом списке выделяется, потому что председатель научно-методической комиссии Федерации лапты России Александр Костарев называет ее игрой народной и патриотической.

Лапте минимум 700 лет, в нее, возможно, играл Петр I и точно – Ленин и Сталин

Лапта – член обширного семейства очень старых игр с мячом и битой, куда также входят крикет (Англия), шлагбаль (Германия), ойна (Румыния).

Есть разные взгляды на роль и место лапты в этом семействе. Например, методолог физкультуры Петр Лесгафт (именем которого назван спортивный ВУЗ в Петербурге) говорил не о разных играх с битой и мячом, а о разных видах лапты: простой, французской, американской, немецкой, итальянской. Из классификации можно предположить, что русской лапте он отдавал роль главы семейства.

Такой взгляд был довольно распространенным. Например, журналист Алексей Бурлаченко заметил, что в «Руководстве по играм без проигрыша» 1880 года крикет называли «английской лаптой». Хотя тут, конечно, возможно, что это лишь упрощение, сделанное для более понятного описания.

Другие исследователи предполагают, что разные игры в разных регионах развивались параллельно – либо независимо, либо от общего предка.

Третьи допускают, что переселение народов и распространение культурных традиций на новые территории приводило к взаимному влиянию игр друг на друга.

Как бы там ни было, о большинстве таких игр есть письменные свидетельства, начиная чуть ли не с XIV века. Кроме того, находятся и археологические артефакты.

Лапта в этом плане не исключение: во время раскопок в Великом Новгороде в слоях, которые относятся к XII–XIV векам, обнаружили биты и мячи. Ученые предполагают, что ими как раз играли в лапту.

С письменными свидетельствами о лапте все немного сложнее. Бурлаченко пишет: «Советский и российский фольклорист, исследователь самобытных игровых традиций Владимир Григорьев заявлял, что упоминание лапты встречается в памятниках древнерусской письменности, но не уточнял, в каких именно».

Насчет происхождения названия игры все неоднозначно: кто-то считает, что лаптой называли прообраз биты, а кто-то – что слово было древнеславянским обозначением мяча. Не говоря уже о том, что в разные периоды и в разных регионах у лапты было много других названий: битка, тягло, перекидыши, уральский мяч, сговорка, хлопта, шибка, игра в шара и многие другие.

Та же история и с другим мифом о лапте – якобы Петр I ввел ее в программу подготовки солдат и офицеров Семеновского, Преображенского и Шевардинского полков. Это упоминается во многих материалах об истории игры, но первоисточник никто обнаружить не может. Зато точно известно, что лапту любили в кадетских корпусах в XIX и начала XX века, и в нее даже играли великие князья.

Куприн в автобиографической повести «На переломе» писал о кадетском юношестве: «На плацу старички играли в лапту, другие ходили обнявшись, третьи с вала бросали камни в зеленый от тины пруд, лежавший глаголем шагах в пятидесяти за линией валов; к пруду гимназистам ходить не позволялось, и чтобы следить за этим – на валу во время прогулки торчал дежурный дядька».

А еще лаптой увлекались симбирский гимназист Владимир Ульянов и семинарист из Тифлиса Иосиф Джугашвили.

После совершенной ими революции Главное управление всеобщего военного обучения под руководством Николая Подвойского включило лапту в программу допризывной подготовки военных, по которой готовили резервы Красной армии.

Примерно в тот же период произошла и первая кодификация правил лапты – это сделали, чтобы подготовка по всей стране проходила по единой программе.

Правила лапты. Сейчас есть канонический вариант и очень много вариаций

Сейчас лапта в России официально признана видом спорта, у нее есть своя федерация и официальные правила. В самых общих чертах для канонического варианта лапты они следующие.

Игра командная. Русский писатель Александр Куприн в статье о лапте 1916 года объяснял, как идет деление: «Делятся на две партии: верхняя и нижняя (по-московски) или водящая и ловящая (по-петроградски). В верхней начинают слабые игроки».

Если говорить современным языком, то верхняя партия – это команда атакующих, а нижняя – защищающихся.

Для игры в лапту нужна площадка длиной 40-50 метров и шириной 25-40 метров. Она может быть травяной, земляной или с искусственным покрытием, открытой или крытой – значения это не имеет.

Площадка делится на четыре зоны:

1. Город или дом. Там находятся атакующие, которые, в свою очередь, делятся на три группы: подающего, бьющего и просто игроков нападения.

Задача подающего – подкинуть мяч (зачастую берут обычный теннисный). Задача бьющего пробить по нему битой так, чтобы он оказался в игре (об этом чуть ниже). Остальные игроки сосредоточены на том, чтобы совершить перебежку – пробежать площадку из одного конца в другой.

2. Штрафная зона. Она находится рядом с городом, и это часть площадки, удар мячом в которую не засчитывается. Туда пробивать нельзя – надо пробивать дальше.

3. Поле. Это как раз зона, в которую нужно попасть. В этой же зоне располагаются игроки обороняющейся команды. Их задача – поймать мяч и осалить* атакующих во время перебежки.

Осалить – значит, кинуть мячом в бегущего и попасть. Куприн писал про защищающихся: «У противника бывают мастера, которые на лету ловят мяч, обжигающий руки, и успевают его запустить бегущему в то место, где спина теряет почетное наименование».

В лапте есть всего два результативных действия: для атакующих – это перебежка (за нее начисляются два очка), а для защищающихся – ловля мяча с лета, чтобы после удара бьющего он не коснулся земли (за это начисляется одно очко).

Осаливание очков не приносит, но позволяет лишить нападающих результативного действия. Кроме того, оно позволяет защищающимся стать нападающими.

Если игрока команды осалили, он может осалить противника обратно. А задача противника в этот момент – убежать за линию дома/города или линию кона, о которой ниже. В общем, в такой ситуации все сводится к тому, что команды бросают друг в друга мячом.

4. Зона кона. В нее должен убежать игрок нападающей команды, а потом из нее вернуться домой. Он не обязан возвращаться сразу после своего удара – а может тусоваться в зоне кона и ждать более удобного момента, чтобы его не осалили.

В современном варианте игра идет на время, и побеждает команда, набравшая больше очков.

Но бывает и другая система, когда игра идет до тех пор, пока всем игрокам одной команды не удастся совершить удачную перебежку. Или пока всех игроков одной команды не выбьют осаливанием. Поэтому, например, Куприн писал: «Раз игрок запятнан, партия переходит в другие руки. Но бывают сыгравшиеся партии, которые держатся непоколебимо часа два-три и более. Одни работают, другие отдыхают. Трусам и лентяям в этой игре нет места».

Кроме того, есть варианты игры вообще без осаливания. В целом, лапта очень разнообразна.

Исторически лапта – игра детская. И не для «девок»

В 1841 году этнограф и археолог Иван Сахаров писал про лапту, что это «особенное увеселение мужчин», в котором «женский пол отчужден».

Но судя по большинству исторических описаний, лапта была делом не мужским, а больше детским – независимо от пола. Например, у Толстого в «Казаках» есть такое упоминание: «Мальчишки и девчонки играли в лапту, зажигая мяч высоко в ясное небо, и с криком и писком бегали по площади».

А Куприн в «Яме» использовал лапту вообще как атрибут детскости и антитезу моральному разложению: «Нередко какой-нибудь 15-летний пузырь, которому только впору играть в лапту или уписывать жадно гречневую кашу с молоком, рассказывал, начитавшись, конечно, кой-каких романишек, о том, что теперь каждую субботу, когда отпуск, он ходит к одной красивой вдове миллионерше, и о том, как она страстно в него влюблена, и как около их ложа всегда стоят фрукты и драгоценное вино, и как она любит его неистово и страстно».

Девочки в лапту тоже играли – например, по словам Льва Гумилева, со сверстницами в шесть лет этим занималась его мать Анна Ахматова. При этом в народе ходила записанная Далем поговорка: «Не берись, девка, за лапту». Однако исследователи утверждают, что «девка» тут указывает больше не на пол, а на возраст, потому что так называли девушек старше 17 лет.

В раннем Советском Союзе лапта тоже оставалась делом детским, на что указывают, например, воспоминания писателя Николая Ивеншева о периоде в конце и сразу после Великой отечественной войны:

«Игра в лапту была детской территорией, и «дяди» никакого права не могли претендовать на нее. Разве только с детского разрешенья. И они, фронтовики, действительно радовались, когда их брали. Не хочется говорить «фронтовики». Когда они играли, фронтом не пахло. Они были просто чуть больше, чуть сильнее. <…> Почему они играли с нами в лапту, очень редко выпивали, но были ужасно задиристыми. А потому, что они не наигрались в детстве и юности».

В военное время в лапту играл и Юрий Гагарин, одноклассница которого вспоминала: «За Юркой невозможно было угнаться. Коренастый, быстрый он летал, как метеор».

В СССР лапту превращали в спорт и снимали про нее кино. А в России даже была битва федераций

В советское время лапта превратилась в популярную форму физкультуры, а после войны стала обретать очертания спорта – начали проводить крупные турниры, в 1959-м игра вошла в программу Спартакиады народов РСФСР, а в конце года учредили Федерацию лапты РСФСР.

Однако почти сразу после этого лапта больше чем на 25 лет ушла в кризис, развитие игры застопорилось, в большой спорт она так и не превратилась. Журналист Бурлаченко пишет по этому поводу: «Оценивая историю лапты в СССР, нельзя не прийти к заключению, что это был, пожалуй, период наибольшего развития игры как массового увлечения и части физической культуры. Миллионы детишек сделали первые спортивные шаги именно благодаря лапте.

Увы, турнирная эпоха конца 1950-х закончилась столь быстро, сколь широким становился ее размах. Советская лапта нарастила огромный, невиданный ранее в истории масштаб и потенциал, – но так и не реализовала его на уровне большого спорта».

Возрождение началось с 1986-го и постановления Госкомспорта СССР «О развитии бейсбола, софтбола и русской лапты». Вскоре после этого была учреждена Федерация бейсбола, софтбола и русской лапты СССР. Началось и возрождение лапты как культурного феномена – в 1988-м вышел короткометражный фильм «Лапта», в котором возрастные отцы пытались наладить отношения со своими детьми-подростками, обучив их игре детства.

В фильме, кстати, есть характерный эпизод, в котором родители пытались вспомнить правила и спорили, когда кончается игра:

– Не так! Не так. Не когда все добегут, а после того, как всех выбьют.

– Да нет, как-то по-другому было!

– Да елки-палки, говорят: игра интересная. А кто помните ее, кто?

– Спокойно, старики, я этот вариант предусмотрел (достает книжку). «Игры разных народов», библиографическая редкость, между прочим.

Но и книжные правила мужчин не устроили («Поняли что-нибудь? Я тоже. Если б раньше не играл, ни за что бы не разобрался»), и в итоге они решили просто начать и вспоминать по ощущениям – а заодно и показать все детям непосредственным примером.

Дети, однако, не впечатлились: «Какая-то бестолковая игра. Бей-беги – и все дела». «Это что, лапта бестолковая? Лапта для них бестолковая. Лапта бестолковая. Да вы сами – бестолковые», – возмутился один отец и махнул рукой.

А потом у него состоялся диалог с другим отцом о судьбе лапты и смене поколений:

– Умерла? Другое время – другие и игры.

– Да.

– Жаль.

– Жалко, конечно, но что поделаешь? Ну что – по домам?

И закончился фильм словами: «Лапта умерла? А вот нет – не умерла!»

Вскоре после этого умер СССР, а вот лапта наоборот начала возрождение. С 1990-го проводятся чемпионаты России среди мужчин, а с 1997-го – и среди юниоров и женщин. И вообще в 1994-м лапта вошла в Единую Всероссийскую спортивную классификацию – то есть, получила официальное признание как вид спорта. А пиком спортивного развития лапты можно считать открытие в Белгороде специализированного стадиона на 1200 зрительских мест, которое состоялось в 2011-м.

Считается, что в СССР развитие лапты застопорилось из-за недостатка организаций, которые занимались бы ее продвижением. В России дело обстояло иначе, и какое-то время между собой конкурировали разные федерации.

С 1992-го по 2002-й существовала Федерация бейсбола, софтбола и русской лапты России. В 1997 году учредили организацию под названием «Федерация русской лапты России». А в 2007-м появилась Общероссийская общественная организация «Федерация лапты России». Последние две федерации с 2007-го по 2012-й боролись друг с другом до такой степени, что параллельно проводили соревнования в одних и тех же регионах и назначали общероссийские турниры на одни и те же даты. И даже если турниры расходились по срокам, игроков на них не допускали, если они были зарегистрированы в другой федерации.

С 2012-го федерация осталась только одна – Федерация лапты России. Ее вице-президентом был сделавший миллионное состояние на дистрибуции лекарств бизнесмен Игорь Рудинский (умер в 2014-м). А президентом до сих пор остается генерал-майор ФСБ Юрий Сапунов, воевавший в Афганистане и активно боровшийся с терроризмом на Северном Кавказе (например, участвовал в отражении атак на Дагенстан и Абхазию).

А Федерацию русской лапты фактически упразднили, потому что Министерство спорта отказало ей в аккредитации. Считается, что это решение связано с тем, что в названии фигурировал этноним «русской». Возмущенные журналисты писали:

«Основной сомнительной причиной замены вида спорта «русская лапта» на другой вид спорта «лапта», как объяснили в Минспорте РФ, прошу обратить внимание, является создание Республикой Молдова Международного Союза Федераций Лапты со штаб-квартирой в Кишиневе, и нежелание потенциальных членов этой организации видеть название со словом «Русская».

<…> Совершенно ответственно заявляем, что вид спорта «русская лапта» менять на вид спорта «лапта» по причине создания международной федерации не следовало, так как наш вид спорта на 16-й год его официального развития в рамках Федерации русской лапты России более чем самодостаточен, и в странах зарубежья есть потенциальные члены будущей Международной Федерации русской лапты, и нормальные люди, которые готовы вступить в эту международную организацию, и не проявляют и не разделяют антирусских настроений.

<…> В России на данный момент проживает более 109 миллионов русских людей (всего более 143 млн всех народов), и в знак уважения к государствообразующей великой нации, придумавшей русскую лапту в 14 веке, еще в ноябре 1986 года вышло Постановление Госкомспорта СССР «О развитии бейсбола, софтбола и русской лапты».

<…> Как-то не укладывается в голове, что русский вид спорта безжалостно уничтожается», – писали в издании «Русский вестник». Там же передачу полномочий Федерации лапты России называли «рейдерским захватом».

***

Неизвестно, как на организационную структуру лапты повлияет введение в школьную программу. Да и произойдет ли это введение фактически или же останется на уровне разработанных на бумаге модулей и нормативных документов.

Одно можно сказать точно: история лапты в России богата и полна неожиданных поворотов. Сейчас мы, вероятно, наблюдаем еще один.

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков, Алексей Куденко, Алексей Мальгавко