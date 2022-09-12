Алькарас – это сталь. В среду был в одном ударе от вылета с US Open, а сегодня – чемпион, №1 и легенда

19-летний Карлос Алькарас – новый чемпион US Open и лучший теннисист мира. Теперь он – самый молодой №1 рейтинга в истории.

По ходу US Open он провел на корте почти 23 часа и 39 минут. Данные есть только с 1999 года, но по ним это рекорд – никто не играл больше в рамках одного турнира.

Особенно тяжелым получился отрезок с четвертого круга по полуфинал, по ходу которого Карлос провел три пятисетовика подряд. И из этих пятисетовиков самым сложным был матч с Янником Синнером, который длился 5 часов 15 минут и закончился почти в три часа ночи.

И в нем Карлос был в одном очке от вылета. В четвертом сете у Синнера был матчбол на подаче, который испанец отыграл плотным приемом второй подачи.

Спустя 4 дня и еще примерно 9 часов на корте он поднял трофей.

Последним, кто выигрывал «Большой шлем», отыграв по ходу матчбол, был Новак Джокович на «Уимблдоне»-2019. А на US Open это не удавалось никому после Стэна Вавринки в 2016-м.

Всего в истории профессионального тенниса было 15 чемпионов ТБШ, ушедших с матчболов по ходу турнира. Только Джоковичу это удавалось дважды (еще на US Open-2011).

А больше всех матчболов в 1975-м на US Open отыграл соотечественник Алькараса Мануэль Орантес – пять в полуфинале.

Для Карлоса это не первый титул в этом году, взятый с матчболов. В Барселоне он отыграл два в полуфинале. Один из них – феерически.

Характеру этого парня и умению включаться в самый нужный момент можно завидовать.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney