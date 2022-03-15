У Медведева и других наших теннисистов могут потребовать гарантий, что они не за Путина. Или их не пустят на «Уимблдон»

Проверка на благонадежность.

Во вторник стало известно, что британские чиновники разрабатывают правила, по которым российские теннисисты смогут выступить на «Уимблдоне».

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон считает, что игроки должны выступать без флага. Более того, по его мнению, «нужны какие-то гарантии, что они не поддерживают Владимира Путина, и сейчас мы рассматриваем, какие могут быть требования, чтобы получить эти гарантии».

При этом утверждается, что наказывать спортсменов только за паспорт в целом в Британии не хотят. И, возможно, публично отрекаться от режима тоже не потребуют – потому что в теории это может создать проблемы дома.

Так что, скорее всего, Даниилу Медведеву не придется прятать две поздравительные телеграммы, которые он в прошлом году получил от президента РФ.

Британский юрист по правам человека Адам Вагнер уже написал: «Не уверен, что законно требовать от спортсменов доказательств того, что они не поддерживают президента своей страны. Это косвенная дискриминация.

Точнее я уверен, что это незаконно. В теории еще можно просить публично не поддерживать [Путин] во время турнира (это уже принято в спорте). Но требовать гарантий касательно личных убеждений – нет».

А как сейчас играют теннисисты из России?

Вопрос флага уже неактуален – по решению теннисных федераций от 1 марта все российские и белорусские теннисисты выступают в нейтральном статусе. Их принадлежность к странам никак не отражается – и, например, на официальном сайте WTA в рейтинге нельзя отсортировать россиянок и белорусок.

Есть и другие санкции:

• отстранение от всех международных командных соревнований – на всех уровнях, от профессионалов до юниоров и пляжников. Поэтому сборную России уже сняли с финальных турниров Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. На обоих турнирах россияне в 2021-м победили.

• отмена всех турниров на территории России и Беларуси.

• кроме того, журналисты сообщали, что судей из России перестали допускать до работы на турнирах, хотя официально об этом ничего не говорилось.

Как игроки на это реагируют?

Россияне и белорусы все понимают и особо не возражают. Медведев на прошлой неделе, например, сказал, что рад выступать хотя бы так:

«Трудно обсуждать эту тему, потому что я хочу играть в теннис, играть в разных странах. Хочу продвигать свой спорт – в том числе в своей стране.

Некоторые виды отстранили полностью – особенно командные. Но теннис – один из самых индивидуальных видов в мире. Конечно, есть такая вероятность, но я надеюсь, что до этого не дойдет».

Вопрос о полном отстранении уже поднимался – и не только журналистами и болельщиками. Например, возмутилась украинка Марта Костюк, которая сказала, что ей больно видеть россиян на турнирах.

«Их заявления ничего в себе не несут. И сейчас их единственная проблема – это то, что они не могут переводить деньги и так далее. Они только это обсуждают, и для меня это неприемлемо.

Все понимают, что происходит. Для этого не нужно разбираться в политике.

И я разочарована, что никто из российских игроков ко мне не подошел. Один человек мне написал, другой – поболтал, но я не услышала извинений, не услышала неодобрения. Меня это шокирует».

США, Британия и еще 35 стран сейчас обсуждают новые спортивные санкции

Спортсменов и команды из России и Беларуси по рекомендации МОК уже отодвинули от многих международных турниров – от футбола до фигурного катания (и выставок кошек, если считать их спортом). Но в британских медиа прошла информация, что это еще не все.

Обсуждаются в том числе:

• тотальный запрет на проведение международных турниров на территории России;

• тотальный запрет на участие спортсменов и команд в турнирах в других странах;

• ограничения по спонсорской и финансовой поддержке. То есть компаниям в теории могут запретить сотрудничество с российскими спортсменами.

«Думаю, мы еще долго не будем приветствовать Россию на мировой спортивной арене», – сказал Хаддлстон.

Финального решения пока нет.

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Фото: globallookpress.com/Mathias Schulz, Hu Jingchen, Rob Prange; REUTERS/Jayne Kamin-Oncea