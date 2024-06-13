Почему в шахматах бум вундеркиндов? Есть даже «Месси» и 8-летний россиянин, впечатливший Карлсена

В шахматах соревнуются почти в любом возрасте. Но юниорские (иногда даже детские) рекорды сейчас особенно заметны.

Вы точно слышали о Гукеше Доммараджу – в 17 лет стал самым молодым в истории претендентом на звание чемпиона мира. И он далеко не единственный среди юных гроссмейстеров Индии, кто способен бороться за корону.

Но у вундеркиндов со всего мира есть и другие интересные достижения, которые вы могли пропустить.

Новые таланты на подходе: кто и какие рекорды уже побил?

Шахматные вундеркинды рождались в любую эпоху. В свое время ими считались и Хосе Рауль Капабланка, и Роберт Фишер, и Магнус Карлсен. Прославиться талантом можно даже в 3 года – помните Мишу Осипова, решавшего этюды после партии с Анатолием Карповым?

Юных дарований все больше, и если раньше они побеждали сильных шахматистов лишь в сеансах одновременной игры, то теперь это все чаще происходит на турнирах.

Например, вот события лишь за последний год.

1) Аргентинец Фаустино Оро – в 9 лет самый молодой в истории игрок с рейтингом Эло 2300. Уже обыгрывал Карлсена на онлайн-турнире в «пулю» и получил прозвище «шахматный Месси»;

2) Россиянин Роман Шогджиев в 8 лет обыграл пятерых гроссмейстеров на ЧМ-2023 по рапиду и блицу. Впечатлил того же Карлсена, который подарил ему свою книгу и предрек многообещающее будущее. Любопытный факт: Рома тоже болеет за Месси.

3) 8-летняя Бодхана Сиванандан из Англии заняла 73-е место из 150 на взрослом чемпионате Европы-2023 по блицу – это лучший результат среди женщин, выступавших там в открытой категории (с мужчинами). Бодхана опередила 6 гроссмейстеров, а позже стала 15-й еще и в женском турнире.

4) 8-летние серб Леонид Иванович и сингапурец Ашват Каушик одолели гроссмейстеров в официальных турнирах с классическим контролем времени. Другим игрокам моложе 9 это еще не удавалось.

5) Самым молодым гроссмейстером России стал 13-летний Иван Землянский . Побил рекорд Аниша Гири (да-да, многие не знают, но тот родился и вырос в РФ) и вошел в топ-10 за всю историю.

6) Наконец, 12-летний турок Ягиз Каан Эрдогмуш набрал рейтинг 2569, что среди спортсменов U13 тоже рекорд – превзошел достижение Юдит Полгар, установленное 35 лет назад.

Примечание: возраст каждого указан на момент рекорда.

Компьютеризация и наследие Ананда омолодили шахматы. Повлияла и пандемия

Согласно исследованию Chess.com, средний возраст выхода в гроссмейстеры значительно снизился. Если в конце 70-х звание получали в 30-32 года, то сейчас – уже в 20-22.

Причины очевидные: массовая компьютеризация, обилие онлайн-турниров и доступ к аналитике, о которой прежнее поколение даже не мечтало.

Карслена, Гукеша, Оро, Землянского и любого вундеркинда объединяет игра в онлайне. Практика любого уровня максимально доступна – не только против сильных игроков, но и ботов. В плюс к этому меньшие затраты на занятия и инвентарь по сравнению с другими видами спорта.

Самые талантливые берут титул гросса уже в 12 лет, а раньше всех это сделал американец Абхиманью Мишра , он в 2021-м побил мировой рекорд Сергея Карякина. Кстати, все представители топ-10 получили звание уже в XXI веке, так что планка, кажется, скоро снизится вновь.

Любопытна и география. Большинство в списке – индийцы (трое плюс американец индийского происхождения Мишра), все они начинали играть на фоне успехов экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда . Его наследие сделало Индию шахматной сверхдержавой и вдохновило новое поколение. Сейчас это еще и самая населенная в мире страна, где молодежь массово интересуется компьютерами, программированием и в целом IT-индустрией.

Все это совпало с шахматным бумом, и если до Ананда в Индии вообще не было гроссмейстеров, то теперь их уже более 80.

Американец Хикару Накамура – популяризатор шахмат и один из лучших игроков – уверен, что на появлении вундеркиндов сказалась и пандемия. Деятельность во многих сферах перешла в онлайн, а нынешние 8-летние рекордсмены как раз учили тогда шахматные правила.

«Со временем мы будем видеть таких [игроков] все чаще, – отметил Накамура. – Многие дети становятся международными мастерами, гроссмейстерами и, возможно, приближаются даже к высшему уровню. Это те, кто начал играть во время пандемии».

Похожего мнения и Петер Леко – экс-претендент на звание чемпиона мира (по версии ПША) и бывший рекордсмен среди молодых гроссов (взял титул в 14 лет в 1994-м). Он сравнил игру в шахматы с изучением языка – чем раньше начинаешь, тем легче усваивается.

Пока весь мировой спорт отменялся из-за ковида, ФИДЕ провела две онлайн-олимпиады в 2020-м и 2021-м. А затем и полноценную шахматную Олимпиаду в Индии в 2022-м, где Гукеш как раз и стал звездой.

«Технологии развиваются. Возможность играть онлайн и шахматный бум, который мы видели во время пандемии, сильно повлияли. Сегодня у тех, кто начинает играть, намного больше информации.

Когда вам исполняется 20 лет, продолжать развитие намного труднее. Чем вы старше – тем больше нужно запоминать. С этим гораздо проще справляться, когда вы моложе. И я вижу четкую связь между пандемией и появлением звезд в таком раннем возрасте.

Когда Мишра стал самым молодым гроссмейстером, меня это не слишком интересовало. По большому счету было все равно. Что в этом такого? Любой рекорд побьют, это нормально. Но для меня куда интереснее его дальнейшее развитие. Мишра по-прежнему прогрессирует, как и подобает его экстра-таланту, и это поразительно. Мне не важен его гроссмейстерский титул, но сейчас его рейтинг вырос до 2600 и идет к 2650 в столь юные годы. Вот это меня впечатляет», – говорил Леко.

Россия – тоже в тренде. Федерация борется за талантливых и подписывает с ними контракты на 10 лет

С 2022-го под флаги других стран перешли более 160 российских шахматистов . Среди них были и члены юношеской сборной (например, Глеб Дудин), и топовые шахматисты, которые тоже относительно молоды и перспективны (Алексей Сарана, Кирилл Алексеенко).

«В 90-е были большие потери, но мы их пережили, нужно смотреть с оптимизмом. Шахматы последние годы развиваются очень серьезно. Другое дело, что должно пройти время, чтобы молодые таланты подросли и дошли до топ-уровня. У нас много талантов, но со многими надо работать. Многие не верят, но я убежден, что мы быстро сможем наверстать потери, которые понесла шахматная федерация», – говорил в августе 2023-го вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Вскоре федерация раскрыла одно из решений. Теперь с игроками, подающими надежды, заключают долгосрочное соглашение, в том числе чтобы минимизировать их отъезд за границу.

«С перспективными шахматистами мы подписываем 10-летний контракт. Со своей стороны федерация помогает продвигаться, способствует привлечению спонсоров, тренеров. Делаем все, чтобы талантливый российский шахматист мог максимально реализовать свой талант. Если спортсмен примет решение сменить страну, то должен будет вернуть все затраты, которые понесли инвесторы в его становление и продвижение. Летом [2023-го] первый подобный контракт мы подписали с Андреем Есипенко», – рассказывал президент ФШР Андрей Филатов.

Наш юный гроссмейстер хлопнул Магнуса Карлсена – кумира, с которым фоткался еще ребенком. Мы узнали, как родилась сенсация

И это неудивительно, ведь в 2023-м у России было достаточно успехов на юниорском уровне.

«Шахматы омолаживаются, у нас большие успехи у юниоров в этом [2023] году и мы этим гордимся. На чемпионатах мира разных возрастных категорий наши юноши выиграли множество медалей. Особенно стоит отметить золото Алексея Гребнева на ЧМ до 18 лет и серебро Арсения Нестерова на ЧМ до 20 лет», – позже говорил Филатов.

Вероятно, эти тенденции в шахматах продолжатся. И уже скоро мы увидим 10-летних гроссмейстеров и чемпионов.

Фото: IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon, Marcus Brandt/Global Look Press ; Freepik ; Gettyimages /Dean Mouhtaropoulos; en.wikipedia.org /Alejonp