«Я играл как старый дед». Непомнящий объяснил, почему проиграл турнир претендентов

В апреле Ян Непомнящий ярко сыграл на турнире претендентов в Торонто. Боролся за победу до последнего тура, спасал невероятные партии, но как итог – третье место и упущенный шанс на новый матч за шахматную корону.

Спустя неделю после турнира Ян вышел на связь: записал трехчасовой разбор на ютубе и назвал это попыткой «реанимировать» свой канал. Видео в таком разговорном формате для него и правда редкость за последние годы.

Ниже – фрагменты из монолога Непомнящего о причинах результата, чудесах, драме с Фабиано Каруаной и незакрытом гештальте в карьере.

Страдал в подготовке, работал над физикой, а на старте потерял очки с главным аутсайдером

«Частью подготовки был турнир в Вейк-ан-Зее , где нужно было максимально страдать. В целом, место подходящее, чтобы страдать, у меня это в итоге получилось , – говорит Непомнящий о январском турнире, где он стал восьмым. – Набрал 50% очков, сыграл много длинных партий. Проблемы в игре были выявлены, и я больше работал в целом над какой-то формой, над игрой именно в шахматном плане, нежели над дебютами.

И я очень много – получается, почти каждый день – по возвращении из Торонто работал физически. Наверное, это не очень заметно внешне, но я доволен в том плане, что именно физических сил мне до конца турнира хватило, хотя партии большей частью были сложные, длинные и не очень приятные».

Непомнящий назвал жребий на турнире претендентов неудачным: первая партия черными с главным аутсайдером – Ниджатом Абасовым . Тот попал в заявку только из-за снятия Магнуса Карлсена и в итоге занял последнее место (всего проиграв 7 из 14 партий). Россиянину не хватило полбалла до выхода на тай-брейк и именно с Абасовым он недосчитался очков.

«Была некая дилемма. В первом же туре не то что идти ва-банк, но играть какой-нибудь сомнительный дебют, сомнительный вариант, либо принять свою судьбу. Такая жеребьевка – ну, что ты сделаешь. Если будет шанс – будет. Если не будет шанса – не будет, но получу такой полувыходной день. И я предпочел в целом второе.

Задним умом все крепки, но на мой взгляд, в первом туре все-таки максимальный запас сил . У всех шахматистов, в том числе у аутсайдера, пока еще много хорошего настроения. Некое предстартовое волнение, но черными сыграть на победу довольно сложно и я не могу сказать, что он какой-то там слабый шахматист. Приличный гроссмейстер он».

Непомнящий попытался сыграть на победу белыми во второй партии с Абасовым, но после анализа был удивлен: даже компьютерная оценка не нашла особых угроз в атаке.

«Для меня, конечно, стало большим откровением, что Ниджат, имея на отрезке минус три [в турнирной таблице], провел такую партию, но что поделать. Такова жизнь, но эта партия меня расстроила.

Где-то мне не повезло, что Абасов со мной сыграл шикарнейшую партию, реально. По большому счету ни разу даже не ошибся по компьютеру ».

Позже Ян обобщил один из тезисов: белыми фигурами он в целом поставил перед соперниками меньше проблем, чем планировал. Но особенно расстроился после матча с Хикару Накамурой.

«По тем позициям, которые у меня были, по тем шансам, реально мне жаль только из-за партии белыми с Накамурой, где я совсем в позиции с широчайшим, приятнейшим выбором сделал специфический ход и потом вообще не поставил проблем. Это прям такая творческая неудача».

Гукеш отыграл на рейтинг 3700 с компьютерными ходами – Яна спасло «чудо на озере Онтарио»

С чемпионом турнира – 17-летним Гукешем Доммараджу – Непомнящий тоже разошелся миром дважды, но уже по другому сценарию. В первой встрече он с трудом избежал поражения.

«Партия меня впечатлила. Начнем с того, что он (Гукеш) сыграл «каталон» первый раз в жизни, может быть, второй. Но, по-моему, первый раз на высоком уровне.

Дальше можно только восхититься игрой соперника: я думаю, довольно новую для себя структуру играл – не бог весть какая структура, но забегая вперед, скажу, что его ходы, начиная с 11-го и по ход ладья d1 (30-й – Sports), – это сильнейшие компьютерные ходы. Человек выдающийся отрезок партии провел.

Я как-то уже приуныл. Мне казалось, что по тенденции такие партии не спасаются, мягко говоря. Получаю урок позиционной игры от молодого дарования, – сказал Непомнящий о преимуществе соперника, который все-таки ошибся в решающий момент. – И какое-то случилось «чудо на озере Онтарио» – забегая вперед, одно из многих на этом турнире.

Посмотрел с очень хорошим компьютером потом эту партию и понял, что в общем соперник играл этот отрезок на 3700, как говорится. Примерно на 3700. А я вот играл как старый дед ».

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В еще одном тезисе Непомнящий отметил, что часто не угадывал дебюты соперников: «Скажу, что в целом очень многие «монетки в воду» турнира, что называется, я проигрывал ».

Фируджа не шел на компромиссы и шумел на скрипучем полу

« Алиреза (Фируджа) сыграл турнир на самом деле не так плохо, даже вторую часть, но он играл, к сожалению, все партии до результата. Его ничья не устраивала, потому что было все равно – просто не интересно, видимо, было делать ничьи . Ну, иногда он просто не мог их сделать».

Между тем, Фируджа в игре с Непомнящим буквально наделал шуму: получил замечание от арбитра за громкую ходьбу по залу. Французский гроссмейстер был в гневе из-за претензий организаторов.

«Наверное, не худшая организация, что я видел, но далеко тоже не лучшая, – говорит Ян. – В целом игровой зал был не выдающийся, объективно. Зал, на мой взгляд, чуть маловат для восьми досок. Там было очень тесно, особо не пройдешь – все-таки еще везде камеры стоят.

И действительно был очень скрипучий пол. Старое какое-то здание, деревянный паркет – думаю, что середины прошлого века .

Действительно, ходить было немножко шумно, и с этим ничего толком нельзя было сделать. По-моему, даже Ниджат Абасов пожаловался, что Фируджа очень громко ходит из-за ботинок. Но это просто Фируджа так ходит и это просто такой пол, тут ботинки ни при чем».

В эндшпиле с Каруаной больше думал не об игре, а о жизни

К последнему туру Гукеш единолично лидировал, но Непомнящий и Каруана, которых ждала очная встреча, еще могли выйти на тай-брейк в случае результативной партии. Развязка вышла драматичной: Каруана был близок к победе, но упустил гигантский перевес – и дело свелось к ничейному ферзевому эндшпилю.

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«Это был довольно мучительный процесс для нас обоих. Мне было обидно, что сам я остался без шансов на победу в партии и в турнире. В этот момент уже сыграли вничью Накамура с Гукешем – Накамура даже и тени проблем белыми не сумел поставить, играл там уже на два результата, среди которых не было победы белых хода с 20-го.

Походили-походили, и Фабиано предложил ничью. У меня с собой был ключ от номера – там такая эко-гостиница и деревянный ключик. На нем, как на монетке, орел-решка. На одной [стороне] что-то написано, на другой – цифра один. У меня была идея предложить Фабиано бросить монетку , в стиле Смыслов – Хюбнер (которые в 1983 году не выявили победителя в 1/4 финала турнира претендентов, и Смыслов прошел дальше по жребию – Sports). Но мне кажется, это было бы слишком – при огромном скоплении народу под камерами [сказать]: давай, пойдем выйдем монетку бросать.

Я думаю, что со спортивной точки зрения была бы лучше любая монетка, чем то, что мы увидели . Мне было все-таки жаль Фабиано, я его очень сильно уважаю как игрока в целом, и по-человечески у нас очень такие добрые отношения. И мне прям обидно, что он так близко подошел. Должен был заслуженно партию выиграть.

За эту партию я много всего успел подумать. Про позицию было думать тяжело. Больше – про жизнь, про турнир . Но судьба довольно странно распорядилась именно с нашей партией. Тут только и остается говорить «I’m sorry». Конечно, мне бы хотелось видеть Фабиано на матче [за звание чемпиона мира]. Ну, после себя, разумеется».

Но трюк с монеткой вряд ли бы оценила ФИДЕ, которая в декабре уже штрафовала Непомнящего за так называемый «танец коней» – демонстративную ничью с Даниилом Дубовым на ЧМ по быстрым шахматам.

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скриншот с ютуб-канала C-Squared

7 мая Непомнящий и Каруана встретились вновь, но уже в ютуб-подкасте C-Squared. Яну задали вопрос о серьезности слов про монетку, на что он ответил так: «Это было своего рода отчаянием. Не сказал бы, что здесь было больше 10% серьезности, но это и не было шуткой в полной мере ».

Но главные слова Непомнящий произнес позже – о продолжении тренировок: «Все еще чувствую, что в моей карьере, возможно, есть что-то незавершенное ».

Фото: fide.com