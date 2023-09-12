21 комментарий

Скандальный гроссмейстер из США Ханс Ниманн ярко вернулся в игру на Chess.com (заблокирован Роскомнадзором).

Едва отойдя от судебной тяжбы с этим сайтом и Магнусом Карлсеном, он снова влип в странную, даже дурацкую историю. Теперь с другим экс-чемпионом мира – россиянином Владимиром Крамником.

Что опять не так с Ниманном и почему это задело Крамника?

2 сентября оба неожиданно пересеклись в онлайн-матче. Ханс сейчас регулярно стримит и бросает вызовы известным гроссмейстерам. В тот день предложил сыграть и Крамнику, который согласился на две блиц-партии с контролем 3+2.

Первую россиянин уступил белыми – игра длилась 55 ходов и казалась вполне рядовой. Затем они поменялись фигурами, но вторая партия закончилась, едва начавшись. И ее можно рассмотреть пошагово.

В дебюте Ниманн двинул королевскую пешку – e4, на что экс-чемпион мира ответил странным ходом – f6.

Американец сделал пару фейспалмов, но через затяжную паузу продолжил партию – d4. Видимо, решив, что первый ход соперника с натяжкой можно списать на неудачный «премув» или «мисклик.

Но Крамник гнул свою линию и пошел g5, открыв вражескому ферзю путь к дурацкому мату – самому быстрому поражению в шахматах, которое могут зевнуть только слабейшие новички. Ниманн, конечно, намек понял, но вместо очевидного хода ферзем на h5 и моментальной победы... сдался сам.

Вся партия сопровождалась очень неловким молчанием.

Скриншоты с трансляции на Twitch-канале Ниманна (GMHansN)

Крамник вскоре записал видео с анализом первой партии и объяснил, что его смущали ходы оппонента – быстрые в неочевидных позициях, при этом долгие в простых. И от второй партии он уже демонстративно отказался.

«Вызов от Ханса стал неожиданным. В тот момент я просто играл на Chess.com, как обычно, и не знал о стриме. Мне захотелось попробовать, ведь я понимаю, что он (Ниманн) прошел через трудный период, пусть он и сам отчасти виноват в этом, если говорить честно. Я был бы рад, если он захотел начать новую жизнь, и я решил: почему бы не попробовать [сыграть].

Мы начали матч, и в течение [первой] партии было несколько моментов, из-за которых я ощутил дискомфорт. В том смысле, что его игра была очень необычна – а именно некоторые ходы и в особенности распределение времени на них.

В шахматах на топ-уровне, с опытными игроками есть много закономерностей, связанных с контролем времени, и это вполне логично. Если решение сложное и ответственное, вы тратите [на обдумывание] больше времени, а когда ход очевиден, то делаете его быстро. Но конкретно в этой игре у Ханса все было наоборот . К концу партии – и это не имеет ничего общего с ее результатом – я почувствовал некую неуверенность. Если вы понимаете, о чем я. Происходили какие-то странные вещи .

Я люблю играть блиц в интернете и сейчас делаю это довольно часто. Я хотел хорошо провести время и не искал чего-то нового, что морочило бы мне голову. Вот и решил прекратить [вторую] партию. Так что все гораздо проще, чем люди могут подумать. На реванш я согласился на автомате, но сразу же понял, что не хочу продолжать игру. Честно говоря, просто не знал, как лучше прервать ее, ведь я человек довольно старомодный.

Продолжать я не хотел и решил показать это сопернику. Да, я мог сдаться, но Ханс мог подумать, что я по ошибке нажал не ту кнопку. Поэтому я просто сыграл f6-g5.

В итоге дебют оказался лучше, чем о нем думают, ведь мне удалось победить. Но, если серьезно, я просто хотел отправить Хансу такой месседж: одной партии достаточно, и играть я больше не хочу . Но уже три минуты спустя я понял, что что-то грядет: мне начали приходить оскорбления на почту, в мой профиль. И я увидел, что многих людей это зацепило», – сказал 14-й чемпион мира.

Крамник обвинял читеров в «лузерской ментальности». Но раньше его самого подозревали, как и Ниманна

Крамник – ярый противник жуликов в шахматах. Сейчас он не заявил прямых обвинений, но явно намекнул на сомнительную репутацию Ниманна, а ранее уже не раз высказывался о мошенниках.

« Проблему читерства надо решать. И она абсолютно решаемая, пусть и требует финансовых вложений . Долгие годы этим никто толком этим не занимался, – говорил Крамник сентябре 2022 года, комментируя скандал с участием Ниманна и Карлсена. – И боюсь, что и в этот раз никаких серьезных шагов предпринято не будет. Скандал постепенно забудется, состоится какой-то разговор, и на этом все. Хотя, повторюсь, эту проблему можно решить коренным образом в живых шахматах».

Еще более жесткий вердикт прозвучал от Крамника годом ранее. Он назвал менталитет читеров «лузерским».

«Если любой игрок, неважно какого он возраста, время от времени пользуется помощью компьютера, то это заметит любой шахматист топ-уровня. Очень часто люди думают, что раз их не забанили, значит, они поступают правильно. Но могу заверить вас, что это не так.

Это не останется незамеченным. Даже не обязательно, чтобы это стало известно публично, учитывая сложность доказательств. Каждый должен понимать: когда такое происходит, мы видим это. И топ-игроки это обсуждают. Но самое важное, на мой взгляд, что ни у кого из игроков нет шансов выйти на реально высокий уровень, если они пытаются жульничать. Потому что это лузерский менталитет . Победа, добытая с помощью компьютера, не имеет ценности», – сказал Крамник в 2021-м.

В шахматном комьюнити и сейчас ходят слухи, что многие гроссмейстеры, в том числе из топ-100, могут читерить в онлайн-играх. Причем про некоторых знают едва ли не наверняка, но называть имена и обвинять в открытую боятся. К слову, в свое время подозревали даже Крамника – знаменитый «туалетгейт» 2006 года в чемпионском матче с Веселином Топаловым.

Ниманн прославился в прошлом году из-за скандала с Карлсеном. Сначала Магнус снялся с Sinquefield Cup после поражения от американца, а затем сдался ему после двух ходов в партии другого турнира.

Норвежец не захотел, как он объяснил, играть с людьми, не раз уличенными в жульничестве, и это запустило цепную реакцию. Тогда сайт Chess.com провел расследование, где очень жирно намекнул на читерство Ниманна в более чем 100 онлайн-партиях. Также Хансу досталась порция критики от Хикару Накамуры – не только одного из лучших игроков мира, но и, пожалуй, крупнейшего шахматного стримера.

Конечно, запомнился и курьез на чемпионате США, где Сэм Севян прямо во время игры с Ниманном снял с доски короля соперника, сломал и бросил не на прежнее место.

Сам Ниманн признался, что раньше действительно жульничал в онлайн-партиях и сейчас сожалеет об этом. Но в какой-то момент Ханс устал от травли и подал иск на 100 миллионов долларов о защите репутации – среди ответчиков указал и Карлсена, и Chess.com.

Дело закончилось мировым соглашением, и американец вернулся на шахматный сайт, с которого стримит почти ежедневно.

Ниманн оценил перфоманс Крамника и назвал себя его фанатом. А многие зрители вступилась за американца

После очередной странной партии Ниманн даже хотел связаться с Крамником: начал набирать ему сообщение со словами I am streaming, но тут же удалил. Сама игра вызвала у него по большей части неловкое молчание на стриме, но он все же объяснил, почему отказался от дурацкого мата и легкой победы.

« У меня огромное уважение к этому парню, зачем он так… Это досадно. Может быть, он оценит тот факт, что я сдался – такой победы мне не хотелось. Понимаете, не хотелось продолжать игру и отнимать у него рейтинг. Я сдался, чтобы выразить ему респект. По причине того, что я его большой фанат », – рассказал Ниманн сразу после блица.

Компьютерный движок не показал явных аномалий в первой партии Ниманна. Видимо, так же считает и Chess.com, который не применил никаких санкций (хотя наверняка следит за игрой американца после всех событий). При этом многие зрители посчитали излишней реакцию Крамника, о чем массово написали под его же видеообращением.

Но очевидно, что супергроссмейстерам хватит даже одной-двух подсказок компьютера в критических ситуациях, и это поможет выиграть.

Жульничал Ниманн или нет, но сейчас он лучше всех иллюстрирует принцип «сначала ты работаешь на репутацию, а потом она на тебя». Или, перефразируя уже ставшую мемом цитату Ниманна, «репутация говорит сама за себя».

В тексте использованы материалы: Chess.com, Chess24.com, Twitch.tv/GMHansN, Известия.

Фото: РИА Новости/Мерген Бембинов; eastnews.ru/Stanislav Filippov, TIM VIZER