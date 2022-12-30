«Одна секунда – одна рука». Уникальная разборка на шахматном ЧМ – ход переигрывали трижды, закончилось сбитыми фигурами

Ян Непомнящий дразнит соперников в стиле Лионеля Месси, а Магнус Карлсен в лыжной экипировке опаздывает на матчи – это могло звучать как нелепая байка, если бы не происходило сейчас на чемпионате мира по быстрым шахматам в Казахстане. Который точно запомнится казусами.

Один из них – концовка матча между россиянином Артемом Усковым и белорусом Владиславом Ковалевым. Они встретились в рапид-турнире, далековато от борьбы за серьезные места (к 7-му туру Ковалев цеплялся за топ-40, Усков – за топ-60). Но их партия все же выделялась, ведь последний ход в ней переигрывался трижды (!) после вмешательства судей.

Что произошло?

Почти весь матч остался за кадром, но хронологию можно собрать по частям: Усков, имея считанные секунды на часах, случайно сделал невозможный ход в цейтноте. Он съел ладью соперника на поле d8, но в спешке, вероятно, поставил свою фигуру (тоже ладью) на соседнюю e8. Либо расположил ее так, что четко определить позицию стало невозможно. Как бы то ни было, он нарушил правила.

Слева – позиция до хода, справа – то, что должно было быть после хода:

Усков не стал поправлять фигуру и просто передал ход. Либо вообще не заметил нарушение, либо сообразил слишком поздно.

А вот Ковалев (у него в распоряжении было около 10 секунд) вызвал арбитров – они рассудили «ладейную битву» в пользу белоруса, дав компенсацию в виде лишних 2 минут на остаток матча.

Впрочем, перед Усковым возникла совсем другая проблема: ему пришлось возобновить партию лишь с секундой на часах – сделать ход (после которого ему добавили бы еще 10 секунд) в таких условиях оказалось почти нереально.

Судьи дали три переигровки – у каждой был свой сценарий

Несмотря на дикий цейтнот, россиянин еще пытался вернуться в игру. Но в первой попытке просрочил время, даже не успев взяться за фигуры. Это произошло с подачи Ковалева – тот внезапно включил таймер и возобновил партию, к чему Усков явно не был готов.

Судьи очнулись не сразу, но после долгой паузы все же вмешались – по правилам, именно они должны были запустить часы (впрочем, Ковалев не получил за это никакого наказания).

Это привело ко второй переигровке, где Усков уже пошел на хитрость: левой рукой взялся за ладью, а правой почти одновременно собирался нажать на часы, чтобы передать ход. Но тут Ковалев снова возмутился и начал полемику с судьями.

«Ну как? Как мне за одну секунду?» – растерянно спрашивал Усков.

«Я не понимаю правила… Он может делать невозможные ходы, может играть обеими руками, ему позволено все? Сделайте так, чтобы он повторил это одной рукой. Одна секунда, одна рука – это нормально. Почему нет? Он может сделать это», – недоумевал Ковалев и в итоге продавил свою апелляцию.

Усков лишь ответил, что сделать такой ход невозможно, но пошел на третью переигровку. Здесь он действовал еще быстрее, но все равно не успел – в хаотичной попытке лишь сбил несколько фигур на доске.

После победы Ковалев уступил Ускову в общем зачете. А затем курьезно проиграл Карлсену

Такие инциденты в шахматах по-разному оцениваются с точки зрения этики. Кто-то посчитает это даже неспортивным поведением, кто-то скажет, что Ковалев и так играл с преимуществом, а в конце партии лишь соблюдал букву закона.

Ковалеву 28 лет, он опытный гроссмейстер, в то время как Ускову лишь 12 – и он пока лишь в звании мастера ФИДЕ. Но любопытно, что в зачете рапида Усков оказался выше (занял 76-е место, а Ковалев – 102-е). И их матч показал, что даже в битве за места аутсайдеров уступать не намерен никто.

А накануне Ковалев провел еще один памятный матч – уже в блице, против Магнуса Карлсена. Норвежец опоздал на игру (видимо, после отдыха на одном из горнолыжных курортов близ Алма-Аты) и подарил сопернику 2,5 минуты форы.

Однако Ковалеву это не помогло сыграть даже вничью. И, возможно, Усков назвал бы это мгновенной кармой.