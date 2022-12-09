«Я тренер, а не соседская тетушка». В Японии есть своя Тутберидзе, но ее строгие методы даже довели до суда

Пока Россия отстранена, в фигурном катании (и не только) наметились новые лидеры и тенденции.

Это заметно, например, по юниорскому Гран-при, где сезон проходит при доминировании японок: 5 из 6 побед на этапах, 2 серебра и 2 бронзы – по числу медалей результат лучше, чем у остальных стран вместе взятых.

Главные творцы успеха – трикселистки Мао Шимада и Хана Йошида. Обе вышли в финал серии с лучшим рейтингом (Мао лидирует после короткой, Хана потеряла каскад и пока 6-я); но это не единственное, что их объединяет.

Девушки представляют Kinoshita Academy, где тренируются у 63-летней Миэ Хамады. Ее имя хорошо известно в фигурном мире, но вряд ли выходит за его пределы. А ведь благодаря победам учениц ее нередко называют «японской Тутберидзе» .

В последние годы у Хамады сложилась противоречивая репутация – из-за отличных результатов, но при этом сложных отношений со спортсменами. В чем же особенность ее методов и кого из коллег (в том числе российских) она выделяет?

Что за принципы у Хамады? И как на них повлияла жизнь в США?

Хамада впервые привлекла внимание в 2003-м, когда ее воспитанница Юкина Ота выиграла юниорский чемпионат мира. В то время считалось, что ради серьезных результатов японцы обязательно должны тренироваться за рубежом.

Вероятно, этого не хватало и самой Хамаде на ранних этапах. Ей не удалось стать заметной фигуристкой (пик – 10-е место на национальном чемпионате), поэтому после спортивной карьеры она задумалась о тренерской.

Многое определил период жизни в США, куда она попала студенткой. Условия подготовки фигуристов в Штатах по-хорошему шокировали – там Хамада поняла, чего могла достичь как спортсменка, если бы сразу оказалась в нужной среде. В 1982-м она вернулась из американского турне в Киото и решила, что должна поделиться опытом с будущими учениками.

«Похоже, что сейчас Япония идет в числе лидеров, но в те времена она, пожалуй, была отстающей страной, – рассказывала Хамада Yahoo Sports. – Одно из воспоминаний о США связано с моментом, когда я пришла на каток – меня почти охватил комплекс неполноценности . Все-таки разница была заметна».

Сейчас комплексы, скорее всего, уже не преследуют Хамаду. В Kinoshita Academy она играет ключевую роль: не только тренирует, но и занимает пост генерального менеджера. Она говорит, что с удовольствием работает и со взрослыми, и с юниорами, но особенно любит учить детей, наблюдая за их прогрессом с первых шагов. Да и вообще Хамада часто говорит об учениках чуть ли не как мать (что неудивительно, ведь у нее есть дочь), а еще стремится привить им любовь к фигурному катанию.

Но путь к этой любви проложен через строгий диктат на тренировках. Хамада – приверженец жесткой дисциплины, которую называет самым важным аспектом в работе с юными фигуристами (и, похоже, с их родителями).

«Это индивидуальный вид спорта, и многие фигуристы эгоистичны. Могут не выйти на тренировку, если не хотят кататься. Я весьма строга. Фигуристам следует прислушиваться к мнениям, к целям, – рассказывала она The Japan Times. – Еще крайне важно контролировать родителей. В своем подходе я действую рационально, моя цель – вырастить хорошего спортсмена».

Хамада чередует жесткость с мягкостью, но все же не разбрасывается комплиментами. Вот еще некоторые выдержки из ее тренерской методики:

• «На мой взгляд, ученики растут лишь тогда, когда их хвалят искренне. Если постоянно говорить «ты хороший», «ты способный», то комплименты превратятся в обычные слова . А если вы смогли освоить сложные прыжки и шаги, которым не могли научиться раньше, то ученик после похвалы испытает чувство выполненного долга. Я не могу лгать, поэтому если у кого-то не получается, то скажу об этом прямо. Даже когда маленькие дети небрежно относятся к делу, я сильно злюсь».

• «В первую очередь примите то, чему вас пытаются научить, на что вам указывают, и постарайтесь выполнить».

• «Ребенок, который сразу начинает говорить «но», совсем не прогрессирует. Я хочу, чтобы они научились терпению, пока катаются . Многим детям не удается проявить выдержку – то же самое касается их матерей.

Фигурное катание лишь выглядит чарующе, но на самом деле это состязание в стойкости. Подход к обучению строгий с самого начала. Я рассчитываю, что ученики будут думать о веселье, когда добьются какого-то результата. Некоторые люди могут проводить занятия с улыбкой и веселиться, даже если совершают ошибки и не могут освоить что-либо. Но мне такое [веселье] кажется бесполезным».

Показателен момент в одном из ТВ-репортажей, где Сатоко Мияхара, одна из звездных учениц Хамады, полушутя-полусерьезно ответила, что даже не знает, как реагировать на похвалу тренера – настолько это редкое явление.

И в том же сюжете Хамада (ввиду своего строгого подхода) описывается как человек, в которого иногда «словно вселяется бес» на льду. И хотя по манере общения во всех интервью она кажется даже чересчур миловидной и спокойной, на катке она не всегда готова мириться с возражениями.

«Люди часто призывают высказывать личную точку зрения, – отмечала Хамада. – Это хорошо, если вы уже набрались опыта и составили мнение, но ребенок, который с самого начала высказывает его, не будет становиться сильнее. Это касается не только фигурного катания».

Обвинения в харассменте, опасные тренировки и раскол в фигурном клубе

Уживаться в таких условиях нелегко даже авторитетным фигуристам. В 2019-м Нобунари Ода (чемпион мира среди юниоров, чемпион страны) подал иск против Хамады, обвинив ее в эмоциональном насилии. Официальная формулировка: моральный харассмент, за который Ода потребовал 11 миллионов иен (на тот момент – примерно 6 млн рублей).

В то время Ода уже был коллегой Хамады, они работали в ледовом клубе Кансайского университета, где функционируют более 40 спортивных отделений – в основном по олимпийским видам.

Конфликт шел по нарастающей: как утверждает Ода, сначала Хамада стала реже здороваться с ним, затем постепенно перешла на оскорбления и в грубой форме игнорировала его предложения по работе. Все привело к тому, что из-за сильного стресса он даже обращался к помощи врачей .

«Правда такова, что на катке я подвергался давлению, а именно – моральному. Это повлияло на здоровье, и в течение трех месяцев я вообще не мог появляться на льду, – писал Ода в блоге. – За это время я не получил никакого искреннего ответа со стороны университета. Я лишь просил о хорошей атмосфере, чтобы вернуться, но меры не были приняты».

Пытаясь решить конфликт до суда, Ода в присутствии адвоката вел переговоры с представителями вуза. Те обещали начать расследование и сообщить о результатах, но в итоге фигурист не дождался никакого отклика, растерял доверие к администрации и покинул клуб.

Сюжет развивался примерно как дело Елизаветы Нугумановой: вуз позже объяснил, что их внутренняя комиссия опросила возможных фигурантов, однако нарушений не выявила. Любопытно, что университет (еще до суда) объяснял отставку Оды нехваткой у него времени на работу, но после огласки скандала выдал новую формулировку – о «тренерских разногласиях».

Одно из них, как объяснял сам Ода, касалось опасных тренировок: якобы Хамада в обход правил позволяла заниматься на льду большему числу фигуристов, чем положено (речь шла об упражнении «восьмерка», которую на катке выполняли пять человек, хотя по правилам можно максимум втроем).

Кулуарно даже шли разговоры, что Хамада применяет к ученикам и физическую силу: например, на одной из тренировок она якобы схватила Мияхару за волосы и повалила на лед.

Можно предположить, что суд еще не закончился (во всяком случае новых вводных в СМИ не было с прошлого года). Хамада не признала обвинений и даже подала встречный иск о клевете. Но, кажется, с Одой она все же согласилась по одному из пунктов: «Возможно, были случаи, когда я забывала поздороваться» .

Есть и более прозаичная версия: тренерские группы Кансая (первую возглавляла Хамада, вторую – Такэси Хонда и Утако Нагамицу, а третью – Норико Ода, мать Нобунари) попросту не поделили власть на катке.

Так это или нет, нельзя сказать с уверенностью; но в 2020-м Хамада перешла в новую школу, созданную под крылом компании Kinoshita Group, где и тренирует сейчас.

Хамада вдохновляется российским тренером и воспитала многих звезд. Но ученицы разбежались по другим группам, а перезагрузка пока не удалась никому

Тема переходов вообще актуальна для Хамады и, в частности, для ее воспитанниц: в последнее время Миэ чуть ли не ежегодно расстается с классными фигуристками. Вот несколько примеров.

В 2018-м чемпионка мира среди юниорок Марин Хонда ушла к Рафаэлю Арутюняну – по одной из версий, из-за напряженных тренировок у нее могли ухудшиться отношения с Хамадой. Но, какой бы ни была истинная причина, результаты у Хонды просели: в прошлом сезоне она даже не выступала на Гран-при, а на чемпионате Японии заняла лишь 21-е место.

В 2019-м Сатоко Мияхара в статусе двукратного призера ЧМ перешла к Ли Баркеллу (любопытная деталь: у него когда-то тренировался Нобунари Ода). Переехав в Торонто, японка еще продолжала (формально) сотрудничать с Хамадой, чье имя, правда, уже через год пропало из списка тренеров на сайте ISU.

Этот трансфер тоже не принес успеха: Мияхара не вернулась на прежний уровень, а после Олимпиады в Пекине (на которую не отобралась) и вовсе завершила карьеру.

По схожему сценарию пошла Рика Кихира: в 2020-м тоже отправилась в Торонто, но к Брайану Орсеру (кстати, в отличие от Хонды и Мияхары, официально не прекратила сотрудничество с Хамадой до сих пор).

Рика была настроена амбициозно, хотела научиться новым элементам и выступить на Играх: «Я решилась на это с уверенностью, что смогу прогрессировать в преддверии Олимпиады в Пекине. Хочу научиться новым вращениям, комбинировать шаги и прыжки. Мне нужно быть лучше русских фигуристок, чтобы победить там», – в итоге Кихира пропустила национальный отбор из-за травмы.

Последний переход (не столь громкий, но все же заметный) случился в апреле 2022-го: призер этапов Гран-при, участница ОИ-2022 Мана Кавабэ решила тренироваться у Михоко Хигути. Но здесь выводы появятся уже на более длинной дистанции.

К Хамаде относятся по-разному. В японском интернете ее иногда называют «сокрушителем», подчеркивая жесткость и требовательность. Сама она однажды, будто защищая этот стиль, охарактеризовала себя фразой «я тренер, а не соседская тетушка» .

Ее мастерство, безусловно, формировалось под влиянием других коллег. Хамада сотрудничает со многими специалистами и на родине, и за рубежом, но с восхищением говорит лишь о нескольких. В их числе Нобуо Сато и Виктор Кудрявцев (у которого, кстати, учился Сергей Дудаков – нынешний тренер из команды Тутберидзе).

Сейчас заметную роль в обойме Хамады играет корейская фигуристка Ю Ен и уже упомянутые юниорки Шимада, Йошида, а также Аюми Сибаяма, заявленная на финал Гран-при как запасная. При этом, несмотря на явные успехи именно юных учениц, взгляды Хамады на фигурное катание схожи с условным «зреложенским» подходом.

• «Надеюсь, побеждать будут те, кому есть 18. Потому что нам хочется видеть во взрослом катании женщин, а не девочек, вам так не кажется? Фигуристку, у которой есть история, а не только прыжки» .

• «Есть спортсмены, которые могут прыгать тройной аксель, но не могут побеждать. Об акселе говорят в первую очередь, но без всестороннего развития вы не сможете идти дальше. В выражении через музыку, в движениях и других деталях проявляется изысканность и красота».

В остальном философия Хамады, вероятно, обусловлена семейной историей. Ее мать в 11 лет пережила атомную бомбардировку Хиросимы (а тетя погибла там же в 13). В 2018 году, когда город принимал NHK Trophy, Хамада испытала сильные эмоции и выразила их в важном наставлении для Кихиры и Мияхары, участвовавших в том турнире.

«Город целиком восстал из пепла и своими силами встал на ноги. Жители Хиросимы не были в чем-то виноваты, но вернулись к нормальной жизни, не обвиняя других. Вам тоже не стоит перекладывать ответственность на кого-либо.

Во всяком случае меня так воспитали, моя мать часто говорила, что ни у кого нет повода жаловаться. Сейчас мы благословлены талантом и возможностями – я хочу, чтобы вы максимально воспользовались этим. Мы родились в мире, где можем заниматься тем, что нам нравится, поэтому давайте приложим все силы ради этого , – говорила Хамада во время NHK Trophy и в конце дополнила речь моралью. – Цените соперничество, а не вражду» .

В тексте использованы материалы Yahoo Sports, The Japan Times, ISU, Sankei Shimbun, NHK, Nikkan Sports, Sports Graphic Number, Mainichi Shimbun, Shukan Bunshun, JPrime.jp, TBS TV, Kinoshita Academy, Sports Nippon, Kansai University, Sports Hochi.

Фото: globallookpress.com/Yohei Osada, Naoki Nishimura, Naoki Morita, Kenjiro Matsuo, Valerio Origo; Instagram/rikaskate0721, kinoshita_skate_academy