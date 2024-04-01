Когда в российском хоккее появятся элитные центры? Наше исследование

Спойлер: примерно к 2030-му, не раньше.

Не так давно Никита Петухов сокрушался, что в России после ухода Дацюка, старения Малкина и усталости Кузнецова совсем не осталось элитных центров . Причем настолько не осталось, что нам, случись вдруг поехать на Олимпиаду с энхаэловцами, допустим, в 2026-м, категорически некого туда везти!

Ну и само собой возник вопрос: а что же у нас с еще более отдаленным будущим? Как в России дела с центрами 2002 года и моложе (решили взять такую возрастную отсечку, потому что постарше уже плюс-минус понятные игроки)? Есть с кем ехать-то в условном 2030-м?

Давайте разбираться.

Начать можно со спойлера: принципиально в подготовке хоккеистов в России ничего не изменилось. Самые талантливые все равно в большинстве идут на фланг. И на последнем драфте НХЛ у нас из нападающих в топе сплошь вингеры (Мичков, Бут, Канцеров). И на предпоследнем (исключение – Юров, но и он на тот момент играл на фланге), и на предстоящем (Чернышов, Демидов, Артамонов). И это значит, что среди явных талантов центров у нас поблизости нет (опять же, кроме Юрова). Кое-что интересное можно обнаружить чуть дальше, но теперь уж обо всем по порядку.

Америка

С тех пор, как вышел текст Никиты, в НХЛ стало на одного нашего центра больше. Марат Хуснутдинов сменил «Сочи» на «Миннесоту» и даже сыграл несколько матчей, и что немаловажно – именно в центре. Но там дистанция слишком короткая, поэтому у нас он пока будет в части про КХЛ.

А в Америке небогато. В АХЛ – три молодых центра: Пономарев уже засиделся в лиге и недавно даже сменил команду, а короткий дебют в НХЛ случился на фланге. Однако приятно, что у Василия приличный процент выигранных вбрасываний – перенести его на топ-уровень еще надо постараться, но это значит, что навык у него как минимум неплохо наработан.

Свечков играет в АХЛ первый сезон и проводит его неплохо, несмотря на пугающее 120-е место среди бомбардиров (среди новичков Федор в начале третьего десятка). Во всяком случае, начало оставляет надежду на позитивное будущее в НХЛ. Но смущает очень слабый процент на точке, который и в КХЛ у него был немногим лучше (43,1). Злодеев играет редко и мало – и уже довольно очевидно, что большой игрок из него вряд ли получится. Тем более что и Свечков с Пономаревым – это, скорее, игроки нижних звеньев, не топы.

В юниорских лигах наших ребят сейчас совсем мало, а единственный толковый проспект – Матвей Гридин – играет на фланге.

КХЛ

Считается, что сокращение лимита открыло дорогу в состав молодым русским парням – особенно центральным, потому что позиция дефицитная, и ее в первую очередь клубы старались закрывать иностранцами. Но это не совсем так.

Дело тут не в лимите, а в событиях, которые начались в феврале 2022-го. Именно в прошлом сезоне, еще при лимите в пять иностранцев, был большой прирост молодых, постоянно играющих в основе. В этом сезоне их стало чуть поменьше (19 центров 21 года и младше с 30+ матчей за сезон год назад против 14 сейчас). Но есть интересные ребята.

В первую очередь, конечно, Данила Юров , который центрального постоянно не играл даже в МХЛ! Но в этом сезоне Андрей Разин передвинул его в центр, и Юров просто расцвел – стал лидером команды и по итогам регулярки вошел в топ-20 лучших бомбардиров (после 12 очков в прошлом сезоне).

Если говорить о сборной, то на условный 2030-й на данный момент именно он выглядит первым центром. Даже несмотря на минимальный опыт и проблемы на точке. Сегодня из понятных талантов, уже показавших себя на взрослом уровне, у Юрова как будто самый высокий потолок. Так что именно он сейчас главный центр России будущего.

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Аймурзин и Иванцов ушли в «Северсталь» за практикой из более статусных клубов («Салават» и СКА, соответственно). Парни талантливые, но даже не задрафтованные, пока непонятно, каков будет их уровень за пределами Череповца и тем более – за пределами КХЛ. Аймурзину скоро 22 – у него не так много времени для большого прогресса. Есть, конечно, история Панарина, который в этом возрасте только осваивался в СКА, но такие случаи редки. Иванцов чуть помладше (21), но он еще меньше похож на будущего элитного центра – не хватает броска и размеров.

Хуснутдинов в прошлом сезоне был абсолютно лучшим игроком КХЛ из группы U21 – получал много времени (причем в центре и с приличным процентом на вбрасываниях – 52,2) и набирал много очков. К сожалению, развить успех не получилось, в этом сезоне случился болезненный откат. Сейчас вся надежда на «Миннесоту» и Капризова.

Кателевский в 20 лет выжил в упакованном ветеранами «Ак Барсе» у тренера, который с трудом доверяет молодым. Ему не хватает атакующих скиллов (скорее всего, поэтому его тоже не выбрали три года назад на драфте НХЛ), но оборонительные уже сейчас на высоком уровне, иначе он не стал бы незаменимым игроком у Билла (только он и Семенов не пропустили в этом сезоне ни одного матча). Кроме того, он единственный из молодых центров, кто выигрывает больше половины вбрасываний на уровне КХЛ. Но применительно к России-2030 Кателевский – в лучшем случае центр четвертого звена. О тех, кто в таблице после него, и говорить нет смысла.

ВХЛ

Никто из больших талантов на этом уровне не блистал и не задерживался. Исключения есть, но это парни, которые здесь хорошо смотрелись уже в 18-19 лет (Чибриков, Свечков, Аймурзин, Иванцов – человек десять, не больше). Но в этом сезоне таких не видно. Поэтому по ВХЛ ограничимся таблицей.

МХЛ

Тут самое интересное в том, что лучший из центров 2005 года и моложе – 16-летний дебютант Иван Рябкин из «Динамо».

Рябкин – первый большой русский талант, играющий в центре со времен… да, наверное, Михаила Григоренко. Если помните, он подавал огромные надежды именно как центральный нападающий, классно играл в связке с Кучеровым на ЮЧМ и МЧМ. Он и в НХЛ начинал центром, но в итоге где-то с 2016-го более-менее постоянно на этой позиции не играл. И в «Колорадо», и в «Коламбусе», и в ЦСКА, и в сборной его видели уже вингером.

Так вот между Григоренко и Рябкиным – 13 лет. А между Рябкиным и последним из наших состоявшихся элитных центров (Кузнецовым) – 15 лет. За это время Канада вырастила Маккиннона, Макдэвида, Бедарда и еще два десятка центров, которых не стыдно позвать в сборную.

В недавнем рейтинге «Атлетика» Иван занял по своему возрасту пятое место и третье среди центров (позади американца Хэдженса и канадца Мисы), и это при том, что России нет на международных турнирах, а к звездам МХЛ канадские скауты относятся скептически.

Это пока еще мало что значит – за год обычно рейтинги очень сильно меняются. Но Рябкин уже побил рекорд Мичкова для 16-летних в МХЛ – причем набрал на 2 очка больше, сыграв на 12 матчей меньше. Теперь бы еще грамотно перейти во взрослый хоккей; задерживаться в МХЛ – значит тормозить развитие, этот уровень он уже прошел. Уезжать в канадскую юниорку – тоже так себе вариант, из наших форвардов оттуда вышло совсем мало топов. Младший Радулов, младший Свечников и младший Буре – из примерно пяти сотен игроков за тридцать лет (Кучерова с его половиной сезона в двух разных командах считать не будем).

Егор Сурин идет на драфт в этом году и котируется на второй раунд, но если энхаэловские скауты следят за плей-офф МХЛ, за оставшиеся три месяца он точно поднимется – возможно, даже в конец первого раунда. Парень жесткий и даже злой, способный и защищаться, и создавать моменты, и забивать. Но: в центре он выходит не всегда и на точке не очень силен даже в МХЛ.

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Я не стал включать Ивана Демидова – нашего главного проспекта на драфте-2024 (по крайней мере, среди нападающих), потому что в регулярке он играл на фланге, но технически это тоже наша надежда на будущее – в плей-офф он выходит как раз центральным.

Тут у нас есть повод для оптимизма. Если считать Демидова, получается сразу три топовых или околотоповых проспекта с перспективой играть центрального в рамках двух драфтов. Похожего урожая я навскидку даже и не вспомню. Наверное, 2010-2011 (Бурмистров, Кузнецов, Наместников, Хохлачев). Тогда выхлоп получился так себе. Может быть, в этот раз выйдет лучше.

И что немаловажно, за элитной тройкой есть внушительная группа способных парней, которые тоже могут выстрелить (главным образом 2006 год из нашей таблицы).

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Ребят еще моложе пока оценивать совсем рано, но в 2008-м есть минимум двое, о которых уже говорят специалисты – Егор Шилов из Екатеринбурга и Виктор Федоров , который в этом сезоне перешел из Ярославля в Нижний Новгород. В следующем сезоне ждем их дебюта в МХЛ. Федоров, правда, скорее, вингер, но посмотрим, где он будет играть за «Чайку».

Резюмируя, получаются две новости, плохая и хорошая. Первая: центров калибра Малкина и Дацюка на горизонте не видно (даже Демидов и Рябкин пока не выглядят талантами такого уровня). Вторая: есть немаленькая вероятность, и в это очень хочется верить, что к 2030 году в России не будет такой катастрофы с центрами.

А до тех пор придется как-то выкручиваться.

Фото: Global Look Press ; РИА Новости /Павел Лисицын, Владимир Федоренко; fhr.ru