Овечкин идет еще на один рекорд. Может обойти Буре и Гретцки по голам в пустые ворота

Александр Овечкин этой ночью забил два гола «Калгари» и догнал Яромира Ягра в гонке с вечностью. Один из этих голов зашел в пустые ворота – уже восьмой раз в сезоне – и, похоже, тут конкурентов у Александра нет.

Стоит обратить внимание на Андрея Свечникова, который взял отличный темп со старта карьеры. В первых четырех сезонах он уже настрелял 15 голов в пустые ворота. У Овечкина и Гретцки на том же отрезке было по 10.

Но вернемся к вашингтонской восьмерке. 8 голов в пустые ворота за сезон – это второй показатель в истории – столько же однажды забил Кит Ткачак, а больше – только Павел Буре.

Буре так много забивал в пустые в один из последних более-менее здоровых сезонов в НХЛ. Даже удивительно, что такой успешный сезон у Павла оказался всего один – никто лучше него не умел оторваться и убежать. Но чтобы стабильно забивать даже в пустые ворота этого недостаточно – нужно еще, чтобы тебя выпускал тренер в такие моменты, а твоя команда достаточно часто играла концовки с минимальным преимуществом в счете.

Все в порядке с этим было, например, у Мариана Госсы – среди лидеров у него самая большая доля голов в пустые ворота. Но словака Овечкин обошел еще в начале сезона, и впереди остается только великий Уэйн Гретцки.

Этот рекорд Гретцки видится более достижимым, чем тот самый, за которым Овечкин гонится на самом деле. Но тут сложность в том, что голы в пустые ворота напрямую не коррелируют с голами вообще. В прошлом сезоне, например, Александр в пустые не забил ни один из своих 24 голов. А за карьеру было еще три таких же (кстати, Гретцки только в одном сезоне не забивал в пустые – в самом последнем, когда у него набралось всего 9 голов в 70 играх). Другой вопрос, что в клубе, скорее всего, знают и об этом возможном рекорде, и, наверное, постараются помочь добраться и до него тоже.

Но это еще далеко, а пока ждем Буре.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports, Candice Ward-USA TODAY Sports