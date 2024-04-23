Чит-код «Вегаса» все еще работает: Стоуна на 2 месяца вывели за потолок – вернулся и забил на 2-й минуте

Техасцы начали с поражения.

«Даллас» в этой регулярке смотрелся настолько уверенно по игре и ровно по составу, что еще перед началом серии казался явным фаворитом – и не в том, чтобы выйти во второй раунд, а вообще сыграть в финале от Запада. Но забывать, что против него «Вегас» – действующий чемпион, у которого есть свои сюрпризы – ни в коем случае нельзя. Особенно самим игрокам и тренерам «Далласа».

А они, кажется, немного запамятовали – и теперь проигрывают 0-1 после домашнего матча.

«Вегас» провернул трюк со Стоуном. Снова!

Пожалуй, нужен краткий бэкграунд, объясняющий суть фокуса. В конце февраля капитан «Вегаса» Марк Стоун получил травму, которая привела к разрыву селезенки – в итоге клуб поместил игрока в долгосрочный список травмированных, и благодаря освободившемуся пространству под потолком заплат (кэпхит Стоуна – 9,5 млн) мощно усилился на дедлайне защитником Ноа Хэнифином и нападающими Энтони Мантой и Томашем Гертлом. При этом Марку в регулярке нельзя было возвращаться из списка травмированных – клуб превысил бы потолок зарплат. И потому нападающий выздоровел как раз к розыгрышу Кубка Стэнли, где уже никакие потолки не считаются, потому что в НХЛ не платят за игру в плей-офф.

В целом, все абсолютно по правилам: та же «Тампа» так поступала с Кучеровым, пропустившим всю регулярку-2021. Да, тогда «Лайтнинг» взяли Кубок, но со стороны клуба это была разовая акция – а «Вегас» и Стоун так поступают уже третий (!) сезон подряд. И прошлогодняя травма Марка с очередной закупкой команды привела к чемпионству. Менеджеров некоторых клубов такая ситуация напрягала еще в марте , но, кажется, по ходу серии «Вегаса» с «Далласом» недовольных будет в разы больше.

Сегодняшняя игра была для Стоуна первой после травмы. Уже на 83-й секунде он забил в большинстве – с передач Ноа Хэнифина, которого выменяли на этом дедлайне, и Джека Айкела, который смог дебютировать за «рыцарей» в сезоне-2021/22 только потому, что Стоуна отправили в LTIR.

«Я нервничал. Думаю, я бы немного нервничал, и если бы сыграл все 82 игры в регулярке, – признался после матча нападающий. – Это плей-офф. Это то, ради чего мы играем – а когда все начнется, ты понимаешь, почему вообще выбрал хоккей. Очень весело находиться здесь».

Стоун в слоте удачно подправил наброс Хэнифина – и по факту первый бросок «Вегаса» в матче стал результативным. Но это был не единственный профит с долгосрочной травмы Марка.

Под конец все того же первого периода состоялся еще один наброс Хэнифина в большинстве – и уже бывший лидер «Сан-Хосе» Томаш Гертл забил первый гол в плей-офф за 5 последние лет.

«Вегас» выиграл всего с 15 бросками

«Рыцари» – удивительно прагматичная команда. Для них главное, чтоб они вели в счете, ну и чтоб соперник продолжал давать редкие шансы (100% реализация большинства – 2 из 2) – и тогда вообще неважно, сколько будет бросков. «Вегас» свое заберет.

«Даллас» перебросал соперника в два раза – 30:15, но понятно, что такая статистика идет от того, что «Старс» весь вечер отыгрывался – начиная с подставления Стоуна на второй минуте. Сравнять счет техасцы так и не успели. И по голевым моментам (30-20), и по голевым моментам повышенной опасности (13:9), и по ожидаемым голам (2,99 – 2,04) они были лучше, но «Вегас» выжимал из своих моментов все.

Гости действовали жестче, чуть больше блокировали, меньше теряли шайбу (хотя все же одна из таких ошибок привела к голу Робертсона – Станковен отобрал как раз у Стоуна). Они могли даже позволить себе ляп от вратаря – и все равно без нервов забрали игру.

Томпсон, конечно, проспал бросок Марчмента – и благодаря этому эпизоду вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, у которого 4 пропущенных с 15 бросков (73,3% отраженных!), хотя бы отметился результативной передачей.

«Мы хорошо защищались, – тренер Брюс Кэссиди был очень доволен. – Думаю, что мы играли правильно и придерживались этого. Мы знаем, как это делать. Мы знаем, как побеждать. Мы слышали самые разные комментарии, как и они. Но хорошие команды в это время года не склонны паниковать в таких ситуациях. Мы определенно этого не сделали».

А как там наши?

Евгений Дадонов выходил в нижних звеньях «Далласа» и провел на льду всего 10:48, ничем особенным не запомнившись.

Иван Барбашев отметился перехватом и результативной передачей при важном втором голе «Вегаса» – разница +2 уже позволила гостям довольно уверенно контролировать ход игры.

При этом у него «+1» в полезности при одном броске и 7 (!) хитах за вечер (больше только у Николя Руа – 8) – все это за 16:28 на льду.

Нападающий Павел Дорофеев в заявку «рыцарей» на первый матч не попал.

Счет в серии: 0-1

Фото: AP Photo /Tony Gutierrez