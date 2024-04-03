Малкин затащил камбэк против «Нью-Джерси» – 2+1. «Питтсбург» собирается в плей-офф

На Востоке очень жарко.

Если вы где-нибудь в середине зимы перестали смотреть в сторону «Питтсбурга», считая, что сезон все равно провален, а нынешний уровень команды – где-то рядом с «Оттавой», то у нас для вас новости.

За 7 матчей до финиша регулярки «Пингвины» вполне претендуют на попадание в плей-офф – они бодры, веселы, и все, что им надо для локального успеха – просто обыгрывать команды своей конференции, особенно те, которые толкаются за уайлд-кард. Как сегодня – в игре с «Нью-Джерси».

Малкин – первая звезда! Находился в нужное время в нужном месте

В матче с «Дэвилс» «Питтсбургу» пришлось сподобиться на довольно мощный камбэк, потому что если ничего не создаешь, начиная с половины первого периода и заканчивая вторым перерывом, то чаще всего приходится отыгрываться – особенно в НХЛ.

Но «Пинвингс» с какой-то легкостью забрали третий период, забросив 5 шайб подряд. В трех из них поучаствовал Евгений Малкин.

На 47-й минуте Раст отдал в большинстве Малкину на дальнюю штангу в большинстве, но игра 5х4 сама по себе настолько пугает команду (14,8% реализации – третьи с конца в лиге!), что хорошо, хоть Кросби успел добить. Евгению же прилетела передача в статистику.

Но уже через минуту Малкин отличился сам, красиво подставив клюшку под бросок Сент-Ивэни.

Еще один гол Малкина, заброшенный благодаря правильной геолокации: Бантинг бросал с разворота, а Джейк Аллен выбил эту шайбу прямо в Евгения – от него и залетела в ворота.

Вечер получился для нападающего довольно насыщенным: 2+1 при двух бросках, «+4» в полезность при 16:44 на льду. Ну и, разумеется, две минуты штрафа – и вот фол на Немеце при 3:3 мог стать ключевым. Повезло, что дали только малый штраф – выглядело все это как толчок на борт, ну и хорошо, что команда выстояла в меньшинстве.

Проблемы у Евгения были и на точке – взял только 4 вбрасывания из 12 (33,3%), но благодаря своевременным голам все же стал первой звездой матча.

Сезон для «Питтсбурга» еще не потерян. Но это в теории

Конечно, у «Пингвинс» в этот вечер были и другие герои. Например, стоит вспомнить Алекса Недельковича и его сэйв во втором периоде – поведи «Дэвилс» +3 по итогам 40 минут, уже не факт, что гости бы отыгрались.

Или Сидни Кросби, который показал Люку Хьюзу, кто тут батя – пока молодой защитник подстраивался под шайбу, легенде «пингвинов» хватило одного касания.

«Наши ребята хорошо постарались, – тренер «Питтсбурга» Майк Салливан был доволен. – Было сразу понятно, что у нас не так много энергии – и сегодня вечером нам откровенно не хватало бензина. Это был один из тех вечеров, когда иногда играешь против расписания. Вчерашняя игра в Нью-Йорке очень сильно вымотала наших ребят, но я отдаю должное игрокам – теперь мы закрепились и окопались [в таблице]».

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При этом «Питтсбург» только оправляется от череды болезней – все еще нет Тристана Джерри и Джона Людвига, а у Райана Грейвса сотрясение мозга. И это не мешает команде бороться за уайлд-кард – у нее 4 победы в 5 матчах (в том числе с «Рейнджерс» и «Каролиной») и 6 игр подряд с очками.

До последней путевки в плей-офф – 3 очка, и 4 – до третьего места в дивизионе. Главное – выигрывать у прямых конкурентов и, желательно, в основное.

В этом смысле ближайшая игра будет безумно важной – после окончания регулярки Овечкин или Малкин могут назвать ее ключевой. Предупредите начальство, что в пятницу вы придете на работу невыспавшимся.

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