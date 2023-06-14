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Пропустил половину сезона, классно зажег в плей-офф и положил хет-трик в последней игре. Марк Стоун – легенда «Вегаса»

Вегас Вегас
НХЛ НХЛ
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Флорида Флорида
Марк Стоун Марк Стоун
Хоккей Хоккей

Главное действующее лицо финала.

Если вы смотрели пятый матч или хотя бы церемонию награждения, то наверняка видели, как выглядит счастье. Марк Стоун определенно выглядел как эталон счастливого человека. И это понятно – он выиграл первый кубок в карьере, преодолев множество испытаний и проблем со здоровьем.

Честно говоря, по ходу пятой игры подумалось, что ему и MVP отдадут, но нет – там получилась еще более идеальная история. Маршессо тоже заслужил, но каков все-таки Стоун!

Хет-трик в пятой игре – это космос

Из чего сделан этот парень? Где взять такие нервы, чтобы настолько спокойно разбираться с вратарем в решающей игре финала при счете 0:0, да еще и в меньшинстве?! В прямом эфире казалось, что Стоун включил режим слоу-мо.

Второй гол – это вообще домашняя заготовка. Стоун буквально в прошлом матче сам скидывал вот так под бросок Стивенсону, только из угла. Мог ли реагировать Бобровский? Возможно, но его в этом матче просто бросили на растерзание. Плюс перемещаться и реагировать на такие броски так же непросто, как и при переводе с фланга на фланг.

Третью Стоун закинул в пустые ворота из своей зоны, когда «Флорида» решили пойти на последний штурм за 6 минут до конца при счете 3:7. Капитан Стоун быстро вернул ее в реальность.

Стоун не играл с середины января после травмы, потом перенес операцию на спине, но вернулся как раз к старту плей-офф. И именно такой капитан был нужен команде – в финальной серии он, как и Маршессо, набирал очки в каждой игре и за счет хет-трика в итоге обошел его по голам.

В свое время «Вегас» получил Стоуна почти за бесценок

У «рыцарей» довольно нетипичная схема собрания чемпионской команды. Шесть игроков остались с драфта расширения, из числа задрафтрованных в обойме был только Хэг, а всех остальных либо подписали с рынка свободных агентов, либо выменяли у других команд.

И даже здесь у Марка Стоуна особая история. В 2019-м «Оттава» затеяла перестройку и избавлялась от опытных игроков, выходящих на рынок. Она была не в самом выигрышном положении для обмена, но даже при таких вводных получила за Стоуна слишком мало.

«Вегас» отдал «Оттаве» пик второго раунда (под ним в итоге выбрали Егора Соколова), нападающего Оскара Линдберга (не играет в НХЛ с 2019-го) и защитника Эрика Бреннстрема (третья пара в «Оттаве»). Это было не слишком серьезно тогда, и это совсем несерьезно выглядит сейчас.

В этой сделке была одна интересная деталь. Келли МакКриммон, сейчас – генменеджер «рыцарей», а тогда ассистент Джорджа Макфи – прекрасно знал Стоуна. По юниорам Марк играл в WHL за «Брэндон», а МакКриммон был совладельцем этой команды. Логично предположить, что он и лоббировал этот обмен, и наверняка был на связи со Стоуном и правильно обрисовал ему все перспективы.

В «Вегасе» поверили в Стоуна, даже несмотря на то, что его здоровье далеко от идеала, и практически сразу после обмена дали 8-летний контракт с зарплатой 9,5 млн. Может быть, раньше к нему и были какие-то вопросы, но сейчас их точно нет. А Марку тем более нет причин сожалеть о том обмене.

В принципе из таких кирпичиков и строится чемпионская команда. Только «Вегас» сделал это с нуля всего за шесть лет. Ух. Вива, Лас-Вегас!

Кубок Стэнли

Финал

Вегас – Флорида 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)
Дата проведения
14 июня, 03.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Стоун ()
2:0 – 13 Хаг (Маршессо, Айкел)
2:1 – 22 Экблад (Казинс)
3:1 – 30 Мартинес (Пьетранжело, Айкел)
4:1 – 32 Смит (Теодор, Карлссон)
5:1 – 37 Стоун (Стивенсон, Хауден)
6:1 – 40 Амадио (Смит)
7:1 – 48 Барбашев (Теодор, Айкел)
7:2 – 48 Райнхарт (Монтур, Беннетт)
7:3 – 51 Беннетт (Райнхарт, Форслинг)
8:3 – 54 Стоун ()
9:3 – 59 Руа (Макнэбб, Теодор)
Вратари: Хилл 32/35 – Бобровский 22/30.

Счет в серии: 4-1

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

«Вегас» повторил чемпионский финт «Тампы» с потолком: Стоун вернулся после травмы к плей-офф (раньше было нельзя)

Кубок Стэнли-2023 – у «Вегаса»! Команда, у которой было одно слабое место (вратарь), но она его идеально компенсировала

Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT

4 комментария

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Andy93
Немного таких элитных двусторонних игроков в лиге уровня ОРайли, Стоуна или Палата. И как правило они свои чашки получают)
+5
0
+5
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kostya187
Очень рад за Марка Стоуна! Поздравляю с победой в Кубке Стэнли! Желаю ему будущих побед и здоровья!
+2
0
+2
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Рифат
Флорида рассыпалась... А Вегас - молодцы!
0
0
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Direct free kick
13 мая 1992 года кто попало не рождается
0
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