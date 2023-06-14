Главное действующее лицо финала.

Если вы смотрели пятый матч или хотя бы церемонию награждения, то наверняка видели, как выглядит счастье. Марк Стоун определенно выглядел как эталон счастливого человека. И это понятно – он выиграл первый кубок в карьере, преодолев множество испытаний и проблем со здоровьем.

Честно говоря, по ходу пятой игры подумалось, что ему и MVP отдадут, но нет – там получилась еще более идеальная история. Маршессо тоже заслужил, но каков все-таки Стоун!

Хет-трик в пятой игре – это космос

Из чего сделан этот парень? Где взять такие нервы, чтобы настолько спокойно разбираться с вратарем в решающей игре финала при счете 0:0, да еще и в меньшинстве?! В прямом эфире казалось, что Стоун включил режим слоу-мо.

Второй гол – это вообще домашняя заготовка. Стоун буквально в прошлом матче сам скидывал вот так под бросок Стивенсону, только из угла. Мог ли реагировать Бобровский? Возможно, но его в этом матче просто бросили на растерзание. Плюс перемещаться и реагировать на такие броски так же непросто, как и при переводе с фланга на фланг.

Третью Стоун закинул в пустые ворота из своей зоны, когда «Флорида» решили пойти на последний штурм за 6 минут до конца при счете 3:7. Капитан Стоун быстро вернул ее в реальность.

Стоун не играл с середины января после травмы, потом перенес операцию на спине, но вернулся как раз к старту плей-офф. И именно такой капитан был нужен команде – в финальной серии он, как и Маршессо, набирал очки в каждой игре и за счет хет-трика в итоге обошел его по голам.

В свое время «Вегас» получил Стоуна почти за бесценок

У «рыцарей» довольно нетипичная схема собрания чемпионской команды. Шесть игроков остались с драфта расширения, из числа задрафтрованных в обойме был только Хэг, а всех остальных либо подписали с рынка свободных агентов, либо выменяли у других команд.

И даже здесь у Марка Стоуна особая история. В 2019-м «Оттава» затеяла перестройку и избавлялась от опытных игроков, выходящих на рынок. Она была не в самом выигрышном положении для обмена, но даже при таких вводных получила за Стоуна слишком мало.

«Вегас» отдал «Оттаве» пик второго раунда (под ним в итоге выбрали Егора Соколова), нападающего Оскара Линдберга (не играет в НХЛ с 2019-го) и защитника Эрика Бреннстрема (третья пара в «Оттаве»). Это было не слишком серьезно тогда, и это совсем несерьезно выглядит сейчас.

В этой сделке была одна интересная деталь. Келли МакКриммон, сейчас – генменеджер «рыцарей», а тогда ассистент Джорджа Макфи – прекрасно знал Стоуна. По юниорам Марк играл в WHL за «Брэндон», а МакКриммон был совладельцем этой команды. Логично предположить, что он и лоббировал этот обмен, и наверняка был на связи со Стоуном и правильно обрисовал ему все перспективы.

В «Вегасе» поверили в Стоуна, даже несмотря на то, что его здоровье далеко от идеала, и практически сразу после обмена дали 8-летний контракт с зарплатой 9,5 млн. Может быть, раньше к нему и были какие-то вопросы, но сейчас их точно нет. А Марку тем более нет причин сожалеть о том обмене.

В принципе из таких кирпичиков и строится чемпионская команда. Только «Вегас» сделал это с нуля всего за шесть лет. Ух. Вива, Лас-Вегас!

Финал

Счет в серии: 4-1

Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT