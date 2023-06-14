Пропустил половину сезона, классно зажег в плей-офф и положил хет-трик в последней игре. Марк Стоун – легенда «Вегаса»
Главное действующее лицо финала.
Если вы смотрели пятый матч или хотя бы церемонию награждения, то наверняка видели, как выглядит счастье. Марк Стоун определенно выглядел как эталон счастливого человека. И это понятно – он выиграл первый кубок в карьере, преодолев множество испытаний и проблем со здоровьем.
Честно говоря, по ходу пятой игры подумалось, что ему и MVP отдадут, но нет – там получилась еще более идеальная история. Маршессо тоже заслужил, но каков все-таки Стоун!
Хет-трик в пятой игре – это космос
Из чего сделан этот парень? Где взять такие нервы, чтобы настолько спокойно разбираться с вратарем в решающей игре финала при счете 0:0, да еще и в меньшинстве?! В прямом эфире казалось, что Стоун включил режим слоу-мо.
Второй гол – это вообще домашняя заготовка. Стоун буквально в прошлом матче сам скидывал вот так под бросок Стивенсону, только из угла. Мог ли реагировать Бобровский? Возможно, но его в этом матче просто бросили на растерзание. Плюс перемещаться и реагировать на такие броски так же непросто, как и при переводе с фланга на фланг.
Третью Стоун закинул в пустые ворота из своей зоны, когда «Флорида» решили пойти на последний штурм за 6 минут до конца при счете 3:7. Капитан Стоун быстро вернул ее в реальность.
Стоун не играл с середины января после травмы, потом перенес операцию на спине, но вернулся как раз к старту плей-офф. И именно такой капитан был нужен команде – в финальной серии он, как и Маршессо, набирал очки в каждой игре и за счет хет-трика в итоге обошел его по голам.
В свое время «Вегас» получил Стоуна почти за бесценок
У «рыцарей» довольно нетипичная схема собрания чемпионской команды. Шесть игроков остались с драфта расширения, из числа задрафтрованных в обойме был только Хэг, а всех остальных либо подписали с рынка свободных агентов, либо выменяли у других команд.
И даже здесь у Марка Стоуна особая история. В 2019-м «Оттава» затеяла перестройку и избавлялась от опытных игроков, выходящих на рынок. Она была не в самом выигрышном положении для обмена, но даже при таких вводных получила за Стоуна слишком мало.
«Вегас» отдал «Оттаве» пик второго раунда (под ним в итоге выбрали Егора Соколова), нападающего Оскара Линдберга (не играет в НХЛ с 2019-го) и защитника Эрика Бреннстрема (третья пара в «Оттаве»). Это было не слишком серьезно тогда, и это совсем несерьезно выглядит сейчас.
В этой сделке была одна интересная деталь. Келли МакКриммон, сейчас – генменеджер «рыцарей», а тогда ассистент Джорджа Макфи – прекрасно знал Стоуна. По юниорам Марк играл в WHL за «Брэндон», а МакКриммон был совладельцем этой команды. Логично предположить, что он и лоббировал этот обмен, и наверняка был на связи со Стоуном и правильно обрисовал ему все перспективы.
В «Вегасе» поверили в Стоуна, даже несмотря на то, что его здоровье далеко от идеала, и практически сразу после обмена дали 8-летний контракт с зарплатой 9,5 млн. Может быть, раньше к нему и были какие-то вопросы, но сейчас их точно нет. А Марку тем более нет причин сожалеть о том обмене.
В принципе из таких кирпичиков и строится чемпионская команда. Только «Вегас» сделал это с нуля всего за шесть лет. Ух. Вива, Лас-Вегас!
Финал
- Дата проведения
- 14 июня, 03.00, «T-Mobile Arena»
- 1:0 – 11 Стоун ()
- 2:0 – 13 Хаг (Маршессо, Айкел)
- 2:1 – 22 Экблад (Казинс)
- 3:1 – 30 Мартинес (Пьетранжело, Айкел)
- 4:1 – 32 Смит (Теодор, Карлссон)
- 5:1 – 37 Стоун (Стивенсон, Хауден)
- 6:1 – 40 Амадио (Смит)
- 7:1 – 48 Барбашев (Теодор, Айкел)
- 7:2 – 48 Райнхарт (Монтур, Беннетт)
- 7:3 – 51 Беннетт (Райнхарт, Форслинг)
- 8:3 – 54 Стоун ()
- 9:3 – 59 Руа (Макнэбб, Теодор)
- Вратари: Хилл 32/35 – Бобровский 22/30.
Счет в серии: 4-1
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Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT
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