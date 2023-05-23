Пора идти за кубком.

Уже четвертый год подряд мы будем наблюдать за игрой российского вратаря в финале Кубка Стэнли: в 2020-м их было сразу двое – Антон Худобин и Андрей Василевский, а в 2021-м и 2022-м голкипер «Тампы» отдувался уже в одиночку.

На этот раз традицию продолжил Сергей Бобровский: это его 13-й сезон в НХЛ, и только сейчас он впервые добрался до финала. Хотя правильнее будет так: он не просто добрался до этой стадии – он тот, кто привел свою команду туда.

Карьеру Сергея за океаном сопровождают какие-то удивительные перепады, которые сложно объяснить логически. Хотя вратарская позиция вообще едва ли не самая сложная с точки зрения анализа: в ней вагон вводных, помимо психологического состояния и физической формы в конкретный временной отрезок.

Здесь важно смотреть и на общую картину в команде, и на то, кто был главным тренером, и как команда играла в первую очередь в обороне, и кто был тренером вратарей, и как менялся блок защитников – список можно продолжать долго. Если в каждом сезоне есть разные периоды, когда команды прут и когда они жутко валятся, то вы представляете, что примерно происходит с вратарями.

Карьеру Сергея в НХЛ можно смело разделить на три этапа – по одному на каждый клуб, в котором он играл. Они совсем разные по своему содержанию и длительности, но когда, если не сейчас, вспоминать, как развивалась его карьера?

Два года в «Филадельфии»: яркий старт и провальный второй сезон

Когда в НХЛ приезжает талантливый парень, которому только-только исполнилось 22, от него обычно не ждут чего-то сверхвыдающегося. Тем более, те «Флайерс» перед переходом Бобровского играли в финале, и оба вратаря – Лейтон и Буше – оставались в команде.

Но Сергей вписался просто идеально: он сыграл 65% матчей и показал приличную статистику – вошел в топ-20 лиги по проценту отраженных бросков и в топ-25 по коэффициенту надежности. Молодой пацан, который только приехал и получил в свое распоряжение ворота команды НХЛ, выдал многообещающий старт.

Все было хорошо, если бы не одно «но» – игра в плей-офф. В трех матчах Сергей начинал с первых минут, еще в трех выходил на замену, и на выходе получились совсем не те цифры, что были в регулярке. Тогда это всем казалось недостатком опыта.

В клубе сделали выводы, поняли, что доверять молодому пока рано, и взяли еще одного русского вратаря, на тот момент более опытного – Илью Брызгалова. По сути, он стал первым номером, а Бобровский большую часть времени сидел в запасе и сыграл почти в два раза меньше, чем в первый сезон. И это, конечно, сказалось на его статистике – она резко ухудшилась, Сергей уже был далек от топовых цифр.

К слову, замену The Athletic в 2020-м назвал ту замену Бобровского Брызгаловым в качестве основного худшим решением в истории франшизы.

После плей-офф-2012, в котором Сергей сыграл всего 37 минут и пропустил пять шайб, стало ясно, что его дни в клубе сочтены – в июне обменяли в «Коламбус» на три драфт-пика. Сейчас это кажется смешным, но в тот момент компенсация за 23-летнего вратаря была такой.

Семь лет в «Коламбусе»: две «Везины» и расцвет карьеры

Весь этап в «Блю Джекетс» нельзя описать каким-то одним предложением – слишком уж многообразным он получился. Тут и две «Везины», и новые контракты с существенным повышением зарплаты, но далеко не всегда игра Бобровского была настолько выдающейся. Обычно такие вратари вытягивают свои команды в плей-офф, но до кубковых матчей «Коламбус» добирался не каждый год.

Причем первую «Везину» он взял сразу после прихода в клуб – пусть это и был неполноценный сезон. Возможно, ему помогла перезагрузиться поездка на время локаута в СКА, после чего он продолжил штамповать победы уже в НХЛ. Тот год до сих пор остается для него одним из самых успешных в регулярках. Да, именно в регулярках – в плей-офф «Коламбус» не вышел, а Бобровскому все равно дали «Везину».

Но после шикарного первого года и получения нового контракта в 5,625 млн ситуация постепенно ухудшалась. В трех последующих сезонах его статистика падала, а в кубковую стадию «жакеты» за это время пробились только один раз. Но вратарь все равно оставался чуть ли не самым важным игроком в команде, поэтому соглашение на четыре года по 7,425 млн в январе 2015-го выглядело в целом логично. Хотя и оно не подстегнуло хоккеиста – играл он заметно ниже своих возможностей. Отчасти виноваты травмы – три года подряд у него были проблемы с пахом.

Осенью 2016-го Сергей поехал на Кубок мира, где провел все четыре матча за сборную и смотрелся очень солидно. Как ему удаются такие преображения – непонятно, но, кажется, такая проверка перед сезоном вдохновила его на фантастическую регулярку.

Вы наверняка помните ту феерию, когда Бобровский выдал просто гениальный сезон: 41 победа, зашкаливающие цифры – лучшие среди вратарей в сезоне-2016/17. Это была самая заслуженная «Везина» – никто и близко не был настолько хорош. Но все успехи снова остались только в регулярке.

«Это будет самый важный плей-офф в моей жизни. Я хочу проявить себя хорошо и помочь команде», – говорил Сергей перед стартом матчей в 2017-м.

Итог очень грустный – 20 пропущенных шайб за пять игр серии с «Питтсбургом» и новый провал в Кубке Стэнли.

У любого вратаря могут быть курьезные голы, и Сергей в этом плане не исключение. Правда, иногда он привозил их сам себе на ровном месте и в самые неожиданные моменты.

У Бобровского по-своему удивительная и необычная карьера: в регулярках он действительно был одним из лучших (и дважды – безоговорочно лучшим), но дальше второго – а чаще всего первого – раунда так и не проходил. Разумеется, в этом вина не одного Сергея, но проблема в том, что в плей-офф вратарь зачастую просто выглядел слабее.

До этого года он пропускал меньше 2,5 шайб за кубковый матч только в 2019-м, в свой последний сезон в «Блю Джекетс». Тогда в соперники достался «Бостон» – и в серии работала закономерность: Бобровский пропускает меньше трех – «Коламбус» побеждает, три и больше – гарантированная победа «мишек». «Блю Джекетс» даже вели 2-1, но потом сгорели трижды подряд, а Бобровский пропустил 11 шайб.

Четыре сезона во «Флориде»: большой контракт, слухи об обмене, впечатляющий плей-офф

Когда «Флорида» дала Бобровскому контракт на 10 млн, это сложно было как-то разумно обосновать.

С одной стороны – все еще топ-вратарь, единственный за последние годы, кто взял две «Везины». Да и рынок на тот момент диктовал такие условия.

С другой – игра Сергея в плей-офф даже близко не тянула на подобную сумму. А на более-менее достойном уровне он провел только последний кубковый поход с «Коламбусом».

Но «Флориду» это не остановило – голкипер получил свои 70 млн на 10 лет. Заслуженные? Прямо сейчас кажется, что да, но до Кубка Стэнли-2023 сумма контракта мешала объективно смотреть на игру вратаря – всем казалось, что за такие деньги он должен делать шатауты каждый вечер.

Но сразу после подписания контракта с Бобровским и правда произошли какие-то необъяснимые метаморфозы: упали не только основные показатели, но и количество побед. В плей-офф же все оставалось по-прежнему: много пропускал, на него вешали всех собак и называли чуть ли не главным кандидатом на обмен или даже выкуп контракта.

«Реальность такова, что он даже в лучшие годы в «Коламбусе» не стоил 10 млн долларов, – писали в Bleacher Report. – Возможно, он был близок к этому в сезоне-2016/17, когда выиграл «Везину» и был номинирован на «Харт Трофи». Однако ожидать, что какой-либо игрок сохранит такой же уровень игры в течение семи лет – неразумно. Бобровский так же близок к завершению своего контракта во «Флориде», как и к своему лучшему сезону». Подписание вратаря быстро стало попадать в различные рейтинги самых неудачных переходов лиги – обычно на высокие позиции.

Критика не особо утихала даже после неплохого сезона-2021/22: тогда он проиграл всего 7 матчей, одержал 39 побед и помог команде выиграть регулярку. В Кубке Стэнли при этом вопросов к нему было меньше, чем обычно: «Флорида» отлетела от «Тампы» во втором раунде, забив всего три гола в четырех матчах – Бобровский пропустил 10 (по 2,5 за матч), и тут не хватило именно хорошего нападения.

Тем не менее, слухи об обмене все равно всплывали – вот только кто возьмет вратаря с такой зарплатой и не всегда стабильными цифрами? Даже если б «пантеры» удерживали возможный максимум от зарплаты (5 млн), нужно было еще поискать желающих платить вторую половину.

Обсуждая возможную сделку, журналист Фрэнк Серавалли и эксперт Майк МакКенна, бывший вратарь, в Daily Faceoff Show отмечали, что от Бобровского в принципе сложно избавиться: и пункт о запрете на обмен, и зарплата, и срок контракта. Тогда Серавалли предложил, что, может быть, стоит обменять Спенсера Найта – бэкапа.

«Нет, нет, нет. Если «Флорида» собирается выиграть Кубок Стэнли, я бы даже зашел так далеко, что предположил, что Спенсер Найт станет вратарем, который однажды приведет их туда», – от возмущения МакКенны из июня 2022-го сейчас становится смешно.

Хотя такие разговоры были актуальны даже в этом сезоне. Бобровский завалил регулярку-2022/23! Не феерила вся команда, но игра Сергея больше всего бросалась в глаза: по показателю ожидаемых голов (минус фактически пропущенные) он всего 43-й в прошедшей регулярке (2,92). Сергей мог стать одним из виновников того, что «Флорида» не попала в плей-офф. Опять же, за примерами далеко ходить не надо – иной раз шайба находила путь к его воротам даже после таких бросков.

Но случилось чудо: «Питтсбург» внезапно проиграл «Чикаго» – и «пантеры» оказались в кубковой зоне. Шансов мало: начинали серию с «Бостоном» – лучшей командой в истории регулярок НХЛ, в качестве основного – третий вратарь Алекс Лайон...

Но тут как раз включился Бобровский. Включился до такой степени, что проводит свой лучший отрезок в карьере. Вышел по ходу третьей игры – и больше не садился на скамейку в этом плей-офф. Можно смело говорить, что сейчас он на пике своей формы.

В финале Востока с «Каролиной» у вратаря в каждом (!) матче был как минимум один впечатляющий сэйв. Некоторые были, может быть, не самыми эффектными, но необычайно важными. Как, например, в четвертом овертайме первого матча – сложно сказать, как пошла бы серия, пропусти Бобровский от Ахо.

Вообще в лиге давно не было вратарей, которые оказывали бы такое влияние на игру своей команды в плей-офф. Да, у «Флориды» есть отличные форварды, готовые затащить игру, но без Бобровского эта команда не зашла бы так далеко.

«Когда наступил момент пятого матча в серии с «Бостоном» (при 1-3 в серии), я оставил Алекса в запасе, Бобровский вышел на игру. Мы были в ситуации «сделай или умри». И мы выиграли тот матч. В решающий момент в плей-офф Бобровский вышел на лед и заработал каждый гребаный пенни. Он взял на себя это бремя», – объяснял главный тренер «Флориды» Пол Морис.

По данным Evolving Hockey, тот самый показатель, по которому он был 43-м в регулярке, в Кубке Стэнли у него на отметке 21,17 – то есть он должен был пропустить на 21 гол больше, чем пропустил на самом деле. Ни у кого из вратарей не было таких цифр в плей-офф в последние годы – максимум 17 с лишним у Василевского два года назад.

Да и без продвинутой статистики факты говорят за себя: у Сергея 11 побед в 13 матчах, в которых он выходил с первых минут. Это просто какой-то космос.

«Моя цель, моя главная мечта – это Кубок, и я считаю, что с этой командой у меня наилучшие шансы его выиграть», – говорил вратарь после подписания контракта с «Флоридой». Тогда он приводил аргументы про подписание свободных агентов и назначение Кенневилля.

С тех пор многое поменялось, Кенневиля в клубе уже давно нет из-за старого скандала в «Чикаго», но теперь Бобровский вместе с «пантерами» готов к тому, чтобы сделать последний шаг – выиграть финал.

Фото: eastnews.ru/Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA, AP Photo/Gerry Broome, AP Photo/Tom Mihalek