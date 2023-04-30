«Листья» во втором раунде впервые за 19 лет!

В октябре коллега Руднев опрашивал авторов и друзей редакции по поводу прогнозов на новый сезон, и тогда я указал «Торонто» в графе «команда, которая увидит», а аргументировал это тем, что «листья» наконец-то должны пройти во второй раунд. И они не подвели!

В трех сериях первого раунда будут седьмые матчи, но «Торонто» там не будет, он решил свои вопросы в шестом. С победным голом «листьям» подсобил рикошет, но, как говорится, везет тому, кто везет, и впервые с 2004 года «Мэйпл Лифс» сыграют во втором раунде.

Великий матч Самсонова, рикошет в овертайме в пользу «Торонто»

«Молнии» поставили себя в неудобное положение, когда проиграли два домашних матча в овертайме – счет в серии стал 1-3. Попытка камбэка закончилась одной победой. Потом «Лайтнинг» третий раз проиграли дома матч, который должны были забирать.

«Тампа» была лучше во всем. И это превосходство было постоянным, на протяжении каждого периода и даже четырех с половиной минут овертайма. «Молнии» больше бросали, создали больше моментов, но Кайл Дубас, похоже, не зря ест свой хлеб.

Много таланта – это хорошо, но теперь у «Торонто» есть то, чего не хватало раньше – характер и крепкий вратарь. Удивительно, но это про Илью Самсонова – в самой важной игре сезона он сыграл блистательно. Но и партнеры помогали ему изо всех сил – бились, пластались, ложились под шайбу и заблокировали 29 бросков. И все же Самсонов провел выдающийся матч – «Тампа» нанесла 32 броска по воротам, и большинство из них несли реальную угрозу (22 момента повышенной опасности – самый высокий показатель среди обеих команд за всю серию).

Андрей Василевский получил гораздо меньше работы этим вечером, но и партнеры ему помогали в меньшей степени. Сергачев так и вовсе допустил ошибку, которая стоила команде гола – не вывел шайбу из зоны, и почти моментально после этой потери забил Мэттьюс.

Ключевой эпизод случился уже в овертайме, и там у Василевского было мало шансов спасти команду. Таварес бросил с разворота, и шайба залетела в ворота от конька защитника Рэддиша.

В пропущенных гола Василевский не виноват, но в итоге он проиграл серию Илье Самсонову. Василевского много критиковали, и по делу – он пропустил на 5,77 гола больше ожидаемого, и это вообще не то, чего ждешь от одного из лучших вратарей современности. Самсонов тоже не был идеален, но в самые важные моменты подтащил команду, и ей этого хватило, чтобы пройти дальше.

Счет в серии: 2-4

«Рейнджерс» ожили и снова забили пять

Очень интересно, что происходило в «Рейнджерс» последние пару дней: какие видео показывали тренеры, что между собой обсуждали игроки. Что бы там ни было – это дало результат. За три проигранных матча ньюйоркцы забили всего два гола и не реализовали ни одного большинства, которое так здорово работало на старте серии. Но вот Панарина и компанию наконец-то прорвало.

Первую попытку в большинстве они запороли, но со второй забили. Это может быть смешно, но такое мы уже видели в этой серии – Зибанежад зарядил явно мимо, но подвернулся Крайдер, от которого шайба отскочила в ворота.

В остальном же стоит отметить два фактора успеха. Первый – «Рейнджерс» вспомнили, как забиваются голы, особенно в формате 5-на-5; второй – Игорь Шестеркин.

Первый стал актуален еще и потому, что «Нью-Джерси» наделал слишком много ошибок в своей зоне, в том числе при позиционной игре. Это особенно видно, если посмотреть на гол Зибанежада или Тарасенко. Нельзя отрицать и качество бросков обоих форвардов, но оборона здесь сыграла не лучшим образом. Плюс тайминг – Володя забил на последней минуте периода и сделал счет 3:1.

Что касается Шестеркина, то он пропустил дважды, но на самом деле «дьяволы» могли забивать куда больше. Преимущество «Рейнджерс» было ощутимым только во втором периоде, но в третьем и особенно в первом «Девилс» смотрелись интереснее. Что говорить, если за первые 20 минут по опасным моментам было 12-4 в пользу «Нью-Джерси». Но Шестеркин не дрогнул, период в итоге завершился вничью 1:1, а дальше уже полевые наконец-таки поддержали своего вратаря.

В концовке Игорь тоже подтащил. При счете 2:5 он сделал очень эффектный сэйв, которым дал сопернику четкий месседж – голов больше не будет.

Шестеркин – лучший в этом плей-офф по разнице между ожидаемыми и фактически пропущенными голами. «Дьяволы» должны были забивать в этой серии на шесть (!) голов больше, чем у них есть на самом деле. А вы, наверное, представляете себе, что такое шесть голов в рамках одной серии.

Счет в серии: 3-3

Костин забил две и помог с победной, «Эдмонтон» идет дальше

«Многие думают, что «Ойлерс» – команда двух-трех человек, – сказал Коннор Макдэвид, когда «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» в шестом матче и вышел во второй раунд. – Это совсем не так».

В самом деле – главной задачей «Кингс» (как и любой другой команды, которая играет с «Ойлерс») в этой серии было сдержать Макдэвида и Драйзайтля. С немцем не получилось вообще – он забивал почти в каждой игре и в итоге положил 7. У Макдэвида пара матчей ушла, чтобы разобраться что к чему – и дальше он как обычно был неудержим (в итоге 3+7).

И несмотря на все это, «короли» сражались почти на равных (без видимых проблем «Эдмонтон» забрал только пятый матч) и сегодня тоже бились до конца: вернулись, проигрывая 1:3, потом сравняли еще раз – тут, конечно, здорово фартануло.

На голы, которые забивали или создавали Драйзайтль или Макдэвид, «Лос-Анджелес» всегда отвечал своими. А вот на что он не смог ответить, так это на голы, которые забивали парни попроще. Так что Коннор-то сказал все по факту. Клим Костин, Зак Хайман, Ник Бьюгстэд, Кайлер Ямамото – это авторы победных голов «Эдмонтона». Ни Макдэвида, ни Драйзайтля там не было даже в ассистентах, и только когда забивал Хайман, они находились на льду.

Костин сегодня выдал шикарный перформанс – у него 2+1 меньше чем за 9 минут айстайма. Потрясающая эффективность! Первый гол – уже классическое смещение в центр и лазерный кистевой со средней дистанции. Второй – отлично сыграл на подборе.

Сейчас Костин второй снайпер команды (по 3 гола у него, Макдэвида и Кэйна) и лучший по «плюс-минус» (вместе с Драйзайтлем и Нерсом). И в победной шайбе всей серии Клим принял непосредственное участие: сыграл в стеночку с Маклаудом, а потом пошел на пятак закрывать вратаря и рубиться со здоровяком Байфилдом. И шайба, брошенная Кайлером Ямамото прошла сквозь них и мимо Корписало.

Техничному малышу Ямамото эта серия явно не удавалась – настолько, что заканчивал он ее в четвертом звене с Костиным и Маклаудом. В первых пяти матчах у Кайлера ни одного очка и «минус 3», а его игровое время с 18 минут упало до 11. Но в плей-офф часто все решают именно парни из нижних звеньев. Похоже, что «Эдмонтон» на своих может положиться.

Счет в серии: 2-4

Фото: East News/AP Photo/Chris O’Meara, Mike Ehrmann