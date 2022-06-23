Кажется, у «Тампы» все плохо: чемпионы пропустили нелепые шайбы и вот-вот лишатся титула. Купер негодует из-за засчитанного гола в овертайме

«Колорадо» – в шаге от Кубка Стэнли.

Четвертый матч финальной серии НХЛ решал очень многое и не подвел – мы получили триллер с развязкой, которую стоит признать логичной.

«Тампа» и «Колорадо» устроили очень интересные качели, в которых, судя по всему, у «Эвеланш» был план давить соперника активностью при дальней скамейке: во втором периоде и в овертайме Маккиннон и Ничушкин перебросали «Тампу» со счетом 29-12. А вот с ближней скамейкой реализовать преимущество в темпе не получалось – по броскам в первом и третьем периодах «Тампа» выдала 27-10.

При этом «Молния» дважды вела в счете – Сирелли забил на первой минуте, а Хедман выдал шикарный проход к воротам Кюмпера.

При этом сама «Тампа» пропускала совершенно нелепые, необязательные шайбы, которые, судя по всему, основательно придавили полевых игроков. Особенно вот этот гол Маккиннона – вполне возможно, что это самая обидная шайба за всю карьеру Андрея Василевского.

При всей нелепости пропущенных шайб, в овертайме «Колорадо» был однозначно острее «Тампы» и заслужил свой гол – его очень круто исполнил Назем Кадри, который вернулся по ходу финала после тяжелого повреждения. И сразу принес победу!

Интересно, что сейчас думают в «Торонто» об обмене Назема, который играет в решающих матчах сезона, пока 11 миллионов Тавареса вылетают в первом раунде?

Этот гол спровоцировал на эмоции главного тренера «Тампы» Джона Купера: «Я поговорю с вами завтра. Вы увидите, что я имею в виду, когда посмотрите на то, как забрасывалась эта шайба. Мне очень обидно за игроков, потому что я думаю, что матч должен был продолжаться сегодня. Для остальных вопросов я буду доступен уже завтра».

Возможно, Купера смутило, что во время гола у «Колорадо» было 6 полевых на льду, но Нэтан Маккиннон приехал на смену и у него заело калитку – в игровом эпизоде он участие не принимал.

Кроме того, по правилам НХЛ Купер не мог взять просмотр этого момента – он попадает в категорию «пропущенный момент игры», но 6 полевых в правилах не прописаны – только пас рукой, вылет шайбы за пределы площадки и игра высоко поднятой клюшкой.

И как тут не вспомнить эпизод из июня-2021, когда «Тампа» забивала «Айлендерс», а на льду было 7 полевых игроков – главный тренер «островитян» Барри Троц показывал арбитрам планшет и жестко орал, но шайбу отменить не смог.

Если хоккейные боги решили вернуть «Тампе» должок, то выбрали самый неудобный момент для чемпионов – чтобы остаться в финале, им нужно победить на среднегорье Колорадо, где их уже дважды жестко смяли.

Финал

Счет в серии: 1-3

Фото: REUTERS/Geoff Burke