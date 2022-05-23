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Грязь дня: Лучич снес вратаря «Эдмонтона» за воротами. Сцепились стенка на стенку!

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Мог нанести сопернику травму.

Битва за Альберту набирает обороты – Макдэвид и его друзья отошли от шока в первой игре и уже ведут в серии. При этом эмоции и жесткость никуда не делись – третий матч «Эдмонтона» и «Калгари» запомнился очень грязным приемом со стороны Милана Лучича.

Лучич – один из главных силовиков современной НХЛ. С тех пор, как лига стала вести статистику силовых приемов, Милан плотно засел в первой пятерке – рядом с Александром Овечкиным, Мэттом Мартином и Дастином Брауном. Кроме того, Лучич совсем недавно играл за «Эдмонтон» – с ним в составе «Ойлерс» прошли первый раунд в 2017-м, после чего затем силовик стремительно деградировал, а его увесистый контракт стал обузой.

В «Калгари» Милан выходит в четвертом звене за 5,25 млн долларов в год – фактически он самый дорогой игрок четвертого звена в лиге. Но если убрать сумму контракта за скобки, то в своей роли он выглядит здорово – у него все еще сокрушительные хиты, да и на пятаке он может потолкаться. Скорость? Здесь проблемы, но ее недостаток можно перекрывать наличием правильных партнеров.

Один из минусов Лучича – иногда ему сносит крышу, а когда случится затмение – не знает никто. Вот и сегодня в третьем периоде он решил вырубить вратаря «Калгари» Майка Смита, который держал «Эдмонтон» в игре и отбивал вообще все.

Лучич за этот хит получил пять минут штрафа и удаление до конца матча. Вполне возможно, что получит дисквалификацию – у него хватает грязных фолов за карьеру, а рецидивистов НХЛ не любит. Стоит держать в уме и тот факт, что это был осмысленный прием с целью сломать важного игрока соперника – если это так, то Лучич перешел грань и в следующих матчах его может ждать жесткая ответка, тем более, что у «Эдмонтона» в составе тоже есть несколько жестких парней.

Майк Смит на пресс-конференции сообщил, что избежал травмы, но с бортом столкнуться успел: «Не видел, что произошло. Я вышел на шайбу, и вдруг полетел в борт… Когда ты влетаешь в лицевой бортик, не ожидая столкновения, это определенно не лучшая ситуация».

А вот главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер с большим штрафом не согласился: «Неправильная атака, да? Вы можете представить, что произошло, если б Лучич действительно атаковал? Я думаю, он пытался сбросить скорость. Но имеем, что имеем. Разница в счете и репутация сыграли свою роль».

К счастью, для Смита все закончилось хорошо, и он продолжил матч. А вот Джордану Биннингтону вчера повезло меньше – после столкновения с Наземом Кадри вратарь «Сент-Луиса» пропустит весь второй раунд.

Кубок Стэнли

2-й раунд

Эдмонтон – Калгари 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)
Дата проведения
23 мая, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)
2:0 – 27 Кэйн (Драйзайтль)
3:0 – 28 Кэйн (Драйзайтль, Макдэвид)
4:0 – 34 Кэйн (Драйзайтль, Макдэвид)
4:1 – 56 Шилингтон (Дюбе, Йернкрук)
Вратари: Майк Смит 32/33, Коскинен – Маркстрем 30/34, Владарж 7/7.

Счет в серии: 2-1

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