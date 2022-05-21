«Каролина» и «Рейнджерс» сильно разочаровывают. Игра вязкая, Панарина закрыли, голов мало

Второй раунд от «Каролины» и «Рейнджерс» – как тяжелое похмелье после отличной вечеринки. Сложно поверить, что эти же команды несколько дней назад высекали искру в сериях против «Бостона» и «Питтсбурга», а сейчас уныло возят шайбу по площадке и забывают про броски.

Наверное, отсутствие голов могли компенсировать яркие хиты или активный прессинг, но нет даже этого – команды играют очень компактно и осторожно, а сегодня выдали 50 силовых приемов на двоих – нормально для матча регулярки, но слишком мало, чтобы разогнать безголевую скуку.

Звезд в этой серии пока не видно совсем – заметен только Игорь Шестеркин, но он вратарь и ему положено ловить шайбы и попадать в кадр. Артемий Панарин, например, опять без очков – его плей-офф напоминает качели, ведь после гола в седьмом матче первого раунда «Каролина» ему не позволяет созидать вообще ничего. Это целенаправленная работа банды придурков, о чем с гордостью рассказал защитник «Каролины» Брендан Смит после матча: «Хлеб выходит на лед и пытается созидать. Но если мы будем играть плотнее, лишать его пространства, то он не сможет созидать на своем элитном уровне».

Смит, кстати, оказался автором победной шайбы – в меньшинстве.

При этом в равных составах «Каролина» больше занимается разрушением, да и в большинстве толком не создает – если «Питтсбург» переигрывал «Рейнджерс» в хоккей, то «Харрикейнс» стремятся планомерно переехать соперника на замбони за счет атлетизма. И у нее получается, «Каролина» уже ведет в серии со счетом 2-0 и едет в Нью-Йорк с комфортным преимуществом – «Рейнджерс» теперь нужен еще один эффектный камбэк.

Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports