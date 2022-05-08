Ого, «Питтсбург» посадил Шестеркина на лавку! Третье звено просто размотало оборону «Рейнджерс»

Главный вопрос для игроков «Питтсбурга» на серию первого раунда: как пробить Шестеркина? Игорь проводит великолепный сезон и в первых двух матчах серии выглядел бесподобно – фактически, именно от него зависит положительная разница в этой серии.

Но сегодня не получилось, потому что «Питтсбург» приехал домой и совершил невозможное – забросил в ворота Игоря 4 шайбы за период и отправил его на лавку в первом же перерыве.

Больше всех постарался Эван Родригес – скоростной форвард, который в 28 лет выдал лучший сезон в карьере, а теперь выстрелил и в плей-офф. Это вообще классика для «Питтсбурга» – находишь нераскрученного игрока, встраиваешь в систему, а потом этот ноунейм крадет для тебя важный матч.

Родригес не был задрафтован, играл за университет Бостона в одном звене с Джеком Айкелом, а затем через фарм-клуб пробивался в основу очень слабого «Баффало». К 28 годам он попал в нормальную команду: 43 очка за регулярку – отличный результат для игрока третьего звена (но мама гордится Эваном не потому, что он играет в НХЛ, а потому что при помощи хоккея он получил стипендию в престижном университете и вышел оттуда с дипломом).

Сегодня он выходил в тройке с ветераном Джеффом Картером и Броком Макгинном – они забросили пять шайб и убрали у «Рейнджерс» сильнейшего игрока.

Два гола, которые все решили – сначала Родригес влетел в зону, хитро бросил и сам успел на отскок от лицевого борта.

А в концовке периода случилось что-то невероятное: столетний дед Брайан Бойл пошел в форчек на молодого Брэйдена Шнайдера, забодал его у борта и выкатил шайбу точно Родригесу под бросок. Здесь не мог спасти даже Шестеркин.

Но не стоит забывать, что «Питтсбург» играет вообще с третьим вратарем – скорее всего, это и помогло «Рейнджерс» выжечь чужой пятак во втором периоде и соорудить эффектный камбэк с 1:4. Но эти усилия оказались напрасны: в третьем периоде Георгиев пропустил несложный гол от Дэнтона Хайнена. Помните, что разницу между «Рейнджерс» и «Оттавой» делает исключительно Игорь Шестеркин?

«Питтсбург» забирает важный матч и выкручивает интригу до предела – четвертая игра серии во многом определит судьбу «Рейнджерс» в первом раунде. Впрочем, радоваться Малкину и Кросби пока рано – Шестеркин не позволяет себе длинные серии из плохих матчей.

Счет в серии: 2-1

Фото: East News/Justin Berl/Getty AFP, AP Photo/Gene J. Puskar