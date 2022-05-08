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Ого, «Питтсбург» посадил Шестеркина на лавку! Третье звено просто размотало оборону «Рейнджерс»

Рейнджерс Рейнджерс
Питтсбург Питтсбург
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Эван Родригес Эван Родригес
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Дэнтон Хейнен Дэнтон Хейнен
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Главный вопрос для игроков «Питтсбурга» на серию первого раунда: как пробить Шестеркина? Игорь проводит великолепный сезон и в первых двух матчах серии выглядел бесподобно – фактически, именно от него зависит положительная разница в этой серии.

Но сегодня не получилось, потому что «Питтсбург» приехал домой и совершил невозможное – забросил в ворота Игоря 4 шайбы за период и отправил его на лавку в первом же перерыве.

Больше всех постарался Эван Родригес – скоростной форвард, который в 28 лет выдал лучший сезон в карьере, а теперь выстрелил и в плей-офф. Это вообще классика для «Питтсбурга» – находишь нераскрученного игрока, встраиваешь в систему, а потом этот ноунейм крадет для тебя важный матч.

Родригес не был задрафтован, играл за университет Бостона в одном звене с Джеком Айкелом, а затем через фарм-клуб пробивался в основу очень слабого «Баффало». К 28 годам он попал в нормальную команду: 43 очка за регулярку – отличный результат для игрока третьего звена (но мама гордится Эваном не потому, что он играет в НХЛ, а потому что при помощи хоккея он получил стипендию в престижном университете и вышел оттуда с дипломом).

Сегодня он выходил в тройке с ветераном Джеффом Картером и Броком Макгинном – они забросили пять шайб и убрали у «Рейнджерс» сильнейшего игрока.

Два гола, которые все решили – сначала Родригес влетел в зону, хитро бросил и сам успел на отскок от лицевого борта.

А в концовке периода случилось что-то невероятное: столетний дед Брайан Бойл пошел в форчек на молодого Брэйдена Шнайдера, забодал его у борта и выкатил шайбу точно Родригесу под бросок. Здесь не мог спасти даже Шестеркин.

Но не стоит забывать, что «Питтсбург» играет вообще с третьим вратарем – скорее всего, это и помогло «Рейнджерс» выжечь чужой пятак во втором периоде и соорудить эффектный камбэк с 1:4. Но эти усилия оказались напрасны: в третьем периоде Георгиев пропустил несложный гол от Дэнтона Хайнена. Помните, что разницу между «Рейнджерс» и «Оттавой» делает исключительно Игорь Шестеркин?

«Питтсбург» забирает важный матч и выкручивает интригу до предела – четвертая игра серии во многом определит судьбу «Рейнджерс» в первом раунде. Впрочем, радоваться Малкину и Кросби пока рано – Шестеркин не позволяет себе длинные серии из плохих матчей.

Питтсбург – Рейнджерс 7:4 (4:1, 0:3, 3:0)
Дата проведения
8 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Макгинн ()
1:1 – 6 Какко (Хитил, Лафреньер)
2:1 – 9 Картер (Мэтисон, Родригес)
3:1 – 11 Родригес (Доминге, Мэтисон)
4:1 – 16 Родригес (Бойл)
4:2 – 27 Ватрано (Зибанежад, Крайдер)
4:3 – 28 Панарин (Строум, Фокс)
4:4 – 37 Копп (Руни)
5:4 – 52 Хейнен ()
6:4 – 58 Генцел (Мэтисон, Кросби)
7:4 – 59 Картер (Макгинн, Кросби)
Вратари: Доминге 32/36 – Георгиев 19/20, Шестеркин 11/15.

Счет в серии: 2-1

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Фото: East News/Justin Berl/Getty AFP, AP Photo/Gene J. Puskar

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