Ого, «Питтсбург» посадил Шестеркина на лавку! Третье звено просто размотало оборону «Рейнджерс»

Главный вопрос для игроков «Питтсбурга» на серию первого раунда: как пробить Шестеркина? Игорь проводит великолепный сезон и в первых двух матчах серии выглядел бесподобно – фактически, именно от него зависит положительная разница в этой серии.
Но сегодня не получилось, потому что «Питтсбург» приехал домой и совершил невозможное – забросил в ворота Игоря 4 шайбы за период и отправил его на лавку в первом же перерыве.
Больше всех постарался Эван Родригес – скоростной форвард, который в 28 лет выдал лучший сезон в карьере, а теперь выстрелил и в плей-офф. Это вообще классика для «Питтсбурга» – находишь нераскрученного игрока, встраиваешь в систему, а потом этот ноунейм крадет для тебя важный матч.
Родригес не был задрафтован, играл за университет Бостона в одном звене с Джеком Айкелом, а затем через фарм-клуб пробивался в основу очень слабого «Баффало». К 28 годам он попал в нормальную команду: 43 очка за регулярку – отличный результат для игрока третьего звена (но мама гордится Эваном не потому, что он играет в НХЛ, а потому что при помощи хоккея он получил стипендию в престижном университете и вышел оттуда с дипломом).
Сегодня он выходил в тройке с ветераном Джеффом Картером и Броком Макгинном – они забросили пять шайб и убрали у «Рейнджерс» сильнейшего игрока.
Два гола, которые все решили – сначала Родригес влетел в зону, хитро бросил и сам успел на отскок от лицевого борта.
А в концовке периода случилось что-то невероятное: столетний дед Брайан Бойл пошел в форчек на молодого Брэйдена Шнайдера, забодал его у борта и выкатил шайбу точно Родригесу под бросок. Здесь не мог спасти даже Шестеркин.
Но не стоит забывать, что «Питтсбург» играет вообще с третьим вратарем – скорее всего, это и помогло «Рейнджерс» выжечь чужой пятак во втором периоде и соорудить эффектный камбэк с 1:4. Но эти усилия оказались напрасны: в третьем периоде Георгиев пропустил несложный гол от Дэнтона Хайнена. Помните, что разницу между «Рейнджерс» и «Оттавой» делает исключительно Игорь Шестеркин?
«Питтсбург» забирает важный матч и выкручивает интригу до предела – четвертая игра серии во многом определит судьбу «Рейнджерс» в первом раунде. Впрочем, радоваться Малкину и Кросби пока рано – Шестеркин не позволяет себе длинные серии из плохих матчей.
- Дата проведения
- 8 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
- 1:0 – 2 Макгинн ()
- 1:1 – 6 Какко (Хитил, Лафреньер)
- 2:1 – 9 Картер (Мэтисон, Родригес)
- 3:1 – 11 Родригес (Доминге, Мэтисон)
- 4:1 – 16 Родригес (Бойл)
- 4:2 – 27 Ватрано (Зибанежад, Крайдер)
- 4:3 – 28 Панарин (Строум, Фокс)
- 4:4 – 37 Копп (Руни)
- 5:4 – 52 Хейнен ()
- 6:4 – 58 Генцел (Мэтисон, Кросби)
- 7:4 – 59 Картер (Макгинн, Кросби)
Счет в серии: 2-1
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Фото: East News/Justin Berl/Getty AFP, AP Photo/Gene J. Puskar
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