В Тампе попрощались главные братаны НХЛ. Гецлаф и Перри – великая связка из «Анахайма»

Сегодня в Тампе показывали настоящий триллер – «Анахайм» за 22 секунды дважды забил Василевскому и отправил лучшего вратаря мира на лавку, а Кучеров сравнял счет за 13 секунд до конца, и в овертайме «Молния» победу уже не упустила.

За хорошим хоккеем был еще один очень личный сюжет – последний раз на лед в официальной игре вместе вышли Райан Гецлаф и Кори Перри. Гецлаф – многолетний капитан «Анахайма», который провел всю карьеру в одной команде и недавно объявил о том, что это его последний сезон. Перри – его напарник и друг, с которым они были лучшей связкой лиги в расцвете карьеры.

Перри сегодня был заявлен в четвертом звене, Гецлаф – во втором, но тренеры выпустили их на стартовое вбрасывание, причем Перри, который всю жизнь играет на фланге, встал на точку – символический жест.

Их даже задрафтовали вместе: в 2003-м Гецлаф ушел 19-м, Перри – 28-м. Через четыре года к ним в тройку попал Дастин Пеннер, и под чутким руководством Пронгера и Нидермайера молодые звездочки «Дакс» добрались до первого Кубка Стэнли в истории клуба.

Они были рядом всю жизнь. На МЧМ-2005 набрали 19 очков на двоих, а Гецлаф стал вторым бомбардиром величайшей канадской молодежки. В 2010-м – весело избили сборную России в четвертьфинале Ванкувера. В 2014-м – ухватили второе золото Олимпиады. В 2015-м почти прошли великий «Чикаго» в финале конференции. А в 2017-м, когда «Анахайм» бодался против молодого «Эдмонтона», гол во втором овертайме пятой игры забил Кори Перри – с передачи Райана Гецлафа.

Они одинаково понимали хоккей и дополняли друг друга. Гецлаф – шкаф, который укрывал шайбу и при этом феноменально видел партнеров и раздавал четкие передачи. Перри – снайпер, мастер игры на пятаке и заноза в заднице каждого игрока лиги, который не выходит с ним в одной команде.

«Сукин сын», – характеристика от Брайана Бурка, который был менеджером «Анахайма».

«Говнюк», – а это уже Брюс Будро, который тренировал Перри.

«Кошмар», – Пьер-Эдуар Бельмар, который теперь играет с канадцем в «Тампе».

Спокойствие и интеллект Гецлафа и грязные выходки Перри соединились в уникальную композицию – это была одна из лучших связок на стыке десятилетий и причина, по которой «Анахайм» натурально боялись на площадке.

«Мы вместе начали наш путь и хотелось бы закончить его вместе, но это жизнь. Мы через многое прошли. Он не был самым одаренным игроком в мире, но умел сражаться и цепляться за те таланты, что у него есть. И на протяжении всего совместного пути мы поддерживали друг друга», – на специальной пресс-конференции Гецлаф посвятил Перри трогательную часть своей речи.

Когда Гецлаф объявил о завершении карьеры после этого сезона, у Перри спросили, что капитан значил для «Анахайма». Канадец, не задумываясь, ответил: «Все. Он сделал многое для клуба на льду и вне его. Мы стали друзьями, и он оказал огромное влияние на мою карьеру».

После матча с «Тампой» Гецлаф стоял у борта – к нему подъезжали игроки соперника и жали руку. Последним подъехал Перри – два друга обнялись и разошлись.

Тем не менее, есть место, где они будут вместе еще очень долго – в тройке лучших бомбардиров «Анахайма» за всю историю.

Фото: globallookpress.com/Zhao Hanrong