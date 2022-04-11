Ого, Малкин психанул: в кровь разбил лицо защитнику «Нэшвилла»

Сложная неделя для «Питтсбурга»: три поражения и натужная победа над «Нэшвиллом», которую добыл Сидни Кросби при помощи гола в овертайме.

А еще Кросби зачем-то подал дурной пример Евгению Малкину – в прошлой игре Сид врезал игроку «Вашингтона» перчаткой по лицу, а его команда пропустила на отложенном штрафе. Сегодня отличился его звездный партнер из России – Малкин сцепился с защитником «Нэшвила» Марком Боровецки и врезал ему клюшкой прямо в лицо.

За это Евгений получил 4 минуты штрафа – он разбил сопернику губу. Кроме этого, он получит и денежный штраф – скорее всего, заплатит 5 тысяч долларов, а может и повторить наказание Остона Мэттьюса – американцу за удар Далина выписали бан на два матча.

Вряд ли можно чем-то оправдать такое грубое нарушение от Евгения – он не сдержал эмоции и хотел нанести оппоненту максимально болезненный удар. При этом Боровецки тоже уехал на скамейку штрафников – с его стороны зафиксировали удар клюшкой.