«Гелендеваген» – бессмертный. За что полюбили вездеход со слабым мотором и нищенским оснащением

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Судьбу модели изменило тюнинг-ателье.

Что означает и как правильно произносить?

Название одного из самых грандиозных внедорожников в истории полностью лишено грандиозности. Ведь Geländewagen по-немецки это в буквальном переводе – «внедорожный автомобиль». Еще эту модель называют G-class или G-класс. В русский язык вошла уменьшительная форма «гелик» – истинно народное прозвище модели.

Кстати, правильно название произносится именно как «Гелендеваген», а не «гелендваген» или «геландеваген» – такой вариант тоже порой встречается. Все потому что буква ä – a с двумя верхними точками – в немецком читается скорее как «е» или «э», но не как «а».

Многие думают, что G-класс создавали по заказу бундесвера, но это не так

Разработка «гелика» началась еще в начале 70-х годов прошлого века. Будущая легенда вопреки популярной версии изначально не задумывалась как машина немецкой армии. Нет, G-class должен был стать профессиональным внедорожником для решения широкого круга задач: как гражданских, так и военных.

Пожарный «гелик»? У нас в стране такое не увидишь, а в Европе – легко

Еще сложнее поверить, что этот универсал на базе G-класса предназначался для работы в службе скорой помощи

Легенда о строго милитаристском происхождении внедорожника появилась из-за одного из акционеров «Мерседес-Бенц» – 35-го по счету шаха Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. Еще на стадии разработки модели он пообещал, что закажет для вооруженных сил своей страны как минимум 20 тысяч «геликов».

Пообещал, но так и не сделал.

«Гелик» создавали с помощью специалистов из Австрии

Любопытный момент. Свой внедорожный автомобиль «Мерседес-Бенц» разрабатывал не самостоятельно, а в тесном сотрудничестве с австрийской инжиниринговой фирмой «Штайр-Пух». Не потому, что не было времени или денег. Причины в другом.

В 70-х разработка внедорожника – в те годы сугубо профессионального инструмента для ограниченного круга покупателей – не входила в список приоритетных задач концерна из Штутгарта. Поэтому к проекту привлекли австрийцев, за плечами которых был большой опыт в разработке полноприводных моделей, включая знаменитый военный грузовик Pinzgauer.

Разработка «гелика» растянулась на семь лет. Работы начались еще в 1972-м, а через два года были готовы первые ходовые прототипы. В серию «Джи-ваген» пошел только в 1979-м.

Оригинальный «гелик» рубежа 80-х годов – это минимум понтов, максимум утилитарности

Кстати, выпускали внедорожник не в Германии, а в Австрии. На родине Арнольда Шварценеггера в Граце, а если еще точнее: на мощностях специально созданного совместного предприятия «Мерседес-Бенц» и «Штайр-Пух».

Когда же первые «гелики» прибыли в дилерские центры, стало понятно, что…

…на момент запуска G-класс был, пожалуй, самой непрестижной моделью «Мерседес-Бенц»

Сегодня мы привычно воспринимаем «гелик» статусным, мощным, богато оснащенным внедорожником, но в начале он был совершенно другим. Помните, G-класс ведь задумывался сугубо утилитарным транспортным средством для лесников, охотников, путешественников, военных и прочих категорий граждан, которым выносливость и неприхотливость милее динамики и престижа.

Внедорожные таланты – главная фишка G-класса. Особенно ранних годов выпуска, тем более в трехдверном форм-факторе

Вот почему в базовом оснащении полноприводного «Мерседес-Бенц» в 1979-м не было не то что кондиционера, но даже электростеклоподъемников. В стоке «гелик» шел с вечным по сути, но маломощным 2,3-литровым бензиновым мотором (М115) мощностью 90 л.с. До сотни первая модель разгонялась примерно за 17-18 секунд. Максимальная скорость – всего 128 км/ч. Но и это не предел. С дизельным мотором рабочим объемом 2,4 л и мощностью 72 л.с. G-класс даже на автобане не мог выжать больше 115 км/ч!

Современные владельцы «геликов» немало бы удивились тканевой обивке сидений, водительскому креслу, установленному на ящике для инструментов, пластиковому рулю и кочерге Part-time системы полного привода на центральном тоннеле. Едва ли не главные атрибуты роскоши в стандартной комплектации – стрелочные часы на передней панели и огнетушитель, установленный под бардачком прямо в ногах правого пассажира.

Салон G-класса ранних лет выпуска – это все, кроме роскоши

Кстати, кондиционер и коробку-автомат для «гелика» начнут предлагать лишь начиная с 1981-го. В качестве платной опции, разумеется. Тогда же расширят и гамму цветов окраски кузов – с пяти до 22 вариантов.

Судьбу автомобиля полностью поменяли тюнинг-ателье

Скромное оснащение базовых версий – характерная черта немецких премиальных брендов. Только в отличии от легковых моделей, «гелик» поначалу нельзя было нафаршировать даже за доплату. Список допоборудования был довольно ограниченным, а мощных моторов V8 для G-класса не предлагалось вовсе.

Положение спасли тюнинговые фирмы. Знаменитая «АМГ», которая в 80-е годы была еще независимым ателье, а не структурой в составе «Мерседеса», среди первых рискнула поставить под капот «гелика» восьмицилиндровый мотор M117.

Ателье «АМГ» среди первых взялось за имидж G-класса. Сначала обыватели крутили пальцем у виска, а потом оказалось, что за форматом премиального внедорожника будущее

В 1987-м к собственному 20-летнему юбилею «АМГ» представила два заряженных варианта 280 GE 5,0 и 280 GE 5,6 Sport мощностью 245 и 290 л.с. Последняя версия разгонялась быстрее 200 км/ч – вот это уже похоже на правду! Список допоборудования тоже избавился от ложной скромности: дорогая кожа, дорогая музыка, электроприводы всего и вся.

Добавьте к этому броскую двухцветную окраску, модные колесные диски и даже «легковую» решетку радиатора и сами поймете – таким нарядным «гелик» еще не видели.

Кринж дня, а то и года. Решетка радиатора и фары от легкового S-класса на «гелике». Ну и, конечно, можно ли рассчитывать на заказы с Ближнего Востока без позолоты?

Сам по себе тот самый G-класс от «АМГ» разошелся небольшим тиражом. Но в Штутгарте автомобиль заметили и сделали правильные выводы. Модернизированный «Гелендеваген» W461/W463, который будет представлен в 1990-м, вырастет над собой прежним и в плане мощности, и в качестве отделки, и по оснащению.

Настоящая народная любовь пришла к «Гелендевагену» в 90-х

Куда более сдержанный и стильный вариант тюнинга G-класса от ателье «Брабус». Черное ему решительно к лицу

Появление на рынке рестайлингового G-класса совпало с ростом популярности внедорожников во всем мире. Если раньше случайные люди не покупали машины с рамой, мостами и полным приводом, то в 90-е внедорожники стали превращаться в модные и статусные автомобили, апеллируя ко все более широкой аудитории. Особенно, внедорожники престижных марок вроде «Мерседес-Бенц».

Изначально «джи-класс» был узкоспециализированным дорогим профессиональным инструментом для ограниченного круга профессий, но на пороге нового века ему нашли кучу новых применений.

«Гелик» стал элитной машиной охраны и сопровождения. За брутальность его полюбили голливудские режиссеры и звезды кино: от Арнольда Шварценеггера до Брэда Питта. Отблеск военной славы вперемешку со звездным гламуром, высокой ценой и всегдашним «мерседесовским» престижем втащили вчерашнего деревенщину на пьедестал элитного премиального внедорожника. Вот уже в рекламе «гелика» снимается Эрик Клэптон, «джи-вагены» паркуются у самых дорогих отелей, а лучшие тюнинговые бренды выстраиваются в очередь, чтобы превратить и без того пафосный и дорогой вездеход в необыкновенно пафосный и жутко дорогой.

Брэд Питт украсит собой любую машину, даже «Запорожец»... Впрочем, стоп-стоп – завидуем молча

Такой судьбы для своего полноприводного детища в штаб-квартире «Мерседес-Бенц» даже не предвидели. Но, конечно, с радостью приняли поворот сюжетной линии, в котором даже врожденные недостатки «гелика» – неважная управляемость на твердом покрытии, средний уровень комфорта, высокий топливный аппетит – принимались публикой за харизму и нонконформисткий характер.

Несмотря на невоенное происхождение, в армию G-класс все-таки попал. И не только в немецкую

Тот самый Мохаммед Реза Пехлеви, шах Ирана, обещавший заказать для вооруженных сил Ирана 20 тысяч «джи-вагенов», слово, как помните, не сдержал. Не заказал. Но хороший товар сам себя хвалит.

Версия для бундесвера получила имя Wolf

«Гелик» не смог отвертеться от военной службы. Первым его кстати забрили не в бундесвер, а в ряды аргентинской армии. Немцы еще в середине 70-х рассматривали тогда еще перспективный G-класс в качестве основного армейского внедорожника. Но дорогой «Мерседес-Бенц» проиграл тендер куда более дешевому «Фольксвагену» Iltis («Хорек»).

И все равно уже в 80-х G-класс попал в немецкую армию – версия для бундесвера получила обозначение Wolf («Волк»). Для американской армии на базе G-класса построили Interim Fast Attack Vehicle – легкий разведывательный внедорожник с минимальным бронированием, но широкой номенклатурой вооружения: от пулеметной турели до АГС.

Арсенал вооружений Interim Fast Attack Vehicle, как видите, очень серьезный. Эти машины воевали в Ираке

Всего же порядка полусотни стран использовали и продолжают использовать G-класс в качестве военного или полицейского автомобиля: от Австрии и Швеции до Испании и Северной Кореи.

«Гелендеваген» выпускали под другими брендами

Кстати, в списке военных эксплуатантов «гелика» вы не найдете, например, Францию. Не потому, что французам не понравился G-класс. Очень даже понравился! Но был нюанс. Брать на службу во французскую армию немецкий автомобиль посчитали непатриотичным. Помогла хитрость.

Формально тендер министерства обороны Франции на поставку в армейские соединения внедорожников выиграла фирма «Пежо» с моделью P4. Только по сути это была лицензионная версия «гелика», разбавленная местными комплектующими. Мотор, трансмиссия, элементы подвески, проводка на французский G-класс шли с моделей «Пежо».

«Пежо» P4 – лицензионный «гелик» с французскими комплектующими

Кроме того, в Австрии, Швейцарии, Югославии и некоторых африканских странах «Гелендеваген» исключительно по маркетинговым соображениям продавали не с трехлучевой звездой на капоте, а с эмблемой фирмы «Штайр-Пух».

Он максимально далек от спорта, но на его счету есть громкие победы в автогонках

Выносливая конструкция шасси с мощной рамой и непробиваемыми мостами плюс отличная геометрическая проходимость помогли G-классу не только на военной службе, но и на гоночных трассах. Разумеется, речь не о кольце и не о классическом ралли. Зато на дистанции ралли-рейдов «гелик» оказался в своей стихии.

Впервые на старте «Париж-Дакара» G-класс заявился еще в 1980-м. Через два года Жан-Пьер Жоссо на «Мерседес-Бенц» 280 GE заехал на третье место. Наконец, в 1983-м «гелик» выиграл «Дакар» в абсолюте!

Жаки Икс выигрывал и «Ф-1», и в Ле-Мане, и на «Дакаре»

На протяжении всей дистанции легендарный Жаки Икс, управлявший G-классом, боролся с «Нивой» Андрэ Тросса. По уму и по справедливости именно «Лада» должна была выиграть.

На одном из этапов Икс разбил подвеску, а за ночь механики «Мерседеса» переставили узел в сборе с другой машины – запрещенный регламентом прием. Обман вскрылся за два дня до финиша. Но Lada Poch – команда, которая была напрямую заинтересована в установлении справедливости, не стала подавать протест.

«Лучше после трех недель честной борьбы финишировать на втором месте, нежели выиграть подписывая жалобы на своих конкурентов!» — не без пафоса выпалил Андрэ Тросса после своего серебряного финиша в Дакаре.

На G-классе немецкий путешественник накатал почти миллион километров по дорогам всего мира

Мы уже говорили, что изначально «гелик» задумывался как автомобиль в том числе и для путешественников. И путешественники оценили заботу.

Свой G-класс Гюнтер Хольторф ласково прозвал Отто

Именно за рулем дизельного G-класса немецкий искатель приключений Гюнтер Хольторф объехал весь свет. Это не было просто кругосветкой. «Гелендеваген» бывшего топ-менеджера «Люфтганзы» с 1989-го по 2014-й преодолел почти миллион километров – 899 592 км если быть точным, – посетив в общей сложности 215 стран.

При этом за все время в пути внедорожнику требовалось только плановое техобслуживание и штатная замена расходников.

Совершенно стоковая машина в буквальном смысле исколесила весь мир

Немцы делают вещи.

Уже сейчас понятно G-класс станет вечной классикой

Начав свою жизнь как утилитарное транспортное средство для строго ограниченного круга задач, «Гелендваген» неожиданно для всех превратился в вечный автомобиль. Таких бессмертных в истории автомобилестроения еще всего двое – «Порше» 911 и «Джип» Wrangler. От поколения к поколению они меняются и совершенствуются в техническом плане, но внешне остаются стопроцентно узнаваемыми копиями прежних себя.

Современный G-класс из кожи вон лезет, чтобы походить на классического деда.

В настоящий момент на рынке представлен G-класс второго поколения, который дебютировал в 2018-м. Внешне – практически полная копия первого поколения модели. Даже заводские индексы прежнего и современного «гелика» остались прежними – W463. Все сделано с целью убедить покупателя в аутентичности конструкции. По факту же в новой модели только три детали от старой – щетки очистителей фар, дверные ручки и крепление запасного колеса.

В остальном W463 II – это более современная, более технологичная, более сложная, но и более удобная в эксплуатации машина. Меньше стали зазоры между кузовными панелями, новый «гелик» гораздо послушнее ведет себя на асфальте и в быстрых поворотах, его развлекательная система поддерживает интеграцию с Android Auto и Apple CarPlay, а среди моторов вообще не остались агрегаты без турбонаддува.

Да, он стал, пожалуй, менее выносливым на бездорожье, а запас прочности не сравнишь с дедушкой «пухом» из 1979-го. Старичок будет ездить даже прогнившим насквозь, новый «гелик» как и все современные машины слишком электронный и слишком легкосплавный, чтобы жить не то что вечно, а хотя бы больше 10-15 лет.

Впрочем, такой задачи перед ним и не ставится. Пройдет время, «Мерседес-Бенц» выпустит новое актуальное в техническом плане поколение модели, которое внешне будет точь-в-точь как нынешнее.

Это и есть вечная молодость.

Фото: Mercedes-Benz; autowp.ru; East News/FaceToFace/REPORTER; Gettyimages.ru/Ben-Ari Finegold, Mel Bouzad